Bemerkenswerte Aufnahmen zeigen, wie sich ein Flussbett in nur wenigen Minuten zu einem fließenden Strom entwickelt.





Johnny Hartnell, ein 53-jähriger Einzelhandelskaufmann aus Ingleton, nimmt das Video in Kingsdale Bore, Yorkshire, auf.





Es zeigt, wie sich ein leeres Flussbett nach einem starken Regen auffüllt.





Der Bach hat seinen Ursprung am Keld Head und fließt in Richtung der Stadt Ingleton, wo er zu dem Fluss Twist wird, kurz vor den berühmten Wasserfällen in Ingleton.





Johnny berichtet, dass er noch nie zuvor gesehen hat, wie sich ein Flussbett so schnell füllen kann.





„Es ist eine sehr seltene Aufnahme, da man nie sagen kann, ob und wann so etwas passiert.“ - Johnny Hartnell





Johnny ist begnadeter Schwimmer – am liebsten in freien Gewässern. Auf Instagram teilt der Familienvater atemberaubende Naturaufnahmen.





So ist er auch an diesem Tag aufgebrochen, um eine Runde in dem Bach schwimmen zu gehen.





Dort angekommen, kann er seinen Augen kaum trauen – das Wasser fließt zuerst langsam an den Steinen entlang, bis sich plötzlich die Wassermassen zu einem reißenden Fluss verändern.





„Ich habe den Bach bis jetzt nur trocken gesehen. Noch nie habe ich so etwas gesehen. Es war wirklich faszinierend. “ - Johnny Hartnell





Ein wahres Naturschauspiel .

