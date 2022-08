Sehen Sie im Video: "Ich würde es nicht noch mal machen": 38-Jähriger durchquert Missouri River - in einem Kürbis.





STORY: Es sieht eher wackelig aus und nicht besonders bequem. Doch der 38-jährige Duane Hansen aus dem US-Bundesstaat Nebraska hatte sich in den Kopf gesetzt, in einem Kürbis den Missouri River hinunter zu paddeln. Und das mit Erfolg. Etwa elf Stunden war er unterwegs und brach mit der zurückgelegten Strecke den aktuellen Guinnessbuch-Rekord deutlich. Doch das Unternehmen war nicht leicht: "Ich bin 38 Meilen den Fluss runtergefahren, ohne aufzustehen und meine Knie tun immer noch weh. Ich würde es nicht nochmal machen. Wenn jemand diesen Rekord bricht, werde ich mich vor der Person verbeugen, denn das ist echt hart.“ 38 Meilen sind umgerechnet circa 60 Kilometer. Das schwerste war allerdings nach Aussage von Duane Hansen, den gigantischen Kürbis jahrelang in seinem Garten anzubauen. Gewogen hat der Gigant, der schlussendlich zum Einsatz kam, stolze 384 Kilo. Da ist so manches Gummiboot deutlich leichter und wohl auch bequemer.

