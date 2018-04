Im sächsischen Ostritz haben sich am Freitag mehrere Hundert Neonazis versammelt, um gemeinsam den Geburtstag Adolf Hitlers zu feiern. Die Veranstaltung trug den Namen "Schild & Schwert"-Festival. Doch viele Bewohner haben hingegen an einem Friedensfest auf dem örtlichen Marktplatz teilgenommen. Auch um so ihren Unmut über die Neonazi-Zusammenkunft auszudrücken. Wobei die Frage nicht einfach zu beantworten ist, ob man solche Neonazi-Treffen nicht lieber ignoriert, wie einer der Friedensfest-Teilnehmer am Freitag in den Raum stellte: "Es wird zu viel Aufhebens gemacht. Also der Aufwand jetzt allein für diese Kameraden, das ist ja unglaublich. Das hat mich also unheimlich gestört. Die sind ja da in ihrem Ding, in ihrer Ecke, da soll sie ihre Lieder singen. Aber diese Aufwertung durch die Presse, und hier, ich weiß nicht, wie viele Polizisten - tausend Polizisten - oder wie viele hier da sind, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, ich finde das nicht gut." Die Polizei war mit mehren Hundertschaften angerückt und kontrollierte unter anderem die Zufahrtsstraßen in den Ort. Und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU war auch gekommen, um die Initiative des Friedensfestes mit zu unterstützen: "Dieser Kampf gegen den Extremismus ist dann erfolgreich, wenn er aus der Mitte der Gesellschaft heraus kommt, wenn er nicht verordnet ist, sondern wenn er von den Menschen selbst kommt. Und das sieht man hier in Ostritz. Hier gab es keine Aufforderung der Staatsregierung oder des Landkreises. Sondern hier waren es die Ostritzerrinnen und Ostritzer selber - über die Parteigrenzen hinweg - die sich aufgemacht haben, die Vereinsvorsitzenden, die Kirchen, aber vor allen dingen ganz viele eigene Bürger, die selber was gemacht haben, die dieses Fest organisiert haben." Der Geburtstag Adolf Hitlers ist am 20. April und die Anfangsbuchstaben des "Schild & Schwert"-Festivals lauten vermutlich nicht aus reinem Zufall "SS".