Geburt: der Moment, in dem ein Kind das Licht der Welt erblickt

Das Bild von der Geburt ihres Sohnes Zander im November 2018 sei "sehr bedeutsam für die Familie", sagt die Australierin Claire Arslanoski. Der Augenblick zeige für sie Ende und Beginn – das Ende einer traurigen Zeit nach mehreren Fehlgeburten und den Beginn einer Zeit, in der ihre Träume wahr geworden seien. Auch ihr Mann, ihre Mutter und ihre Tochter sind auf dem Foto zu sehen. Es gewann den Wettbewerb "Image of the year" 2019 der International Association of Professional Birth Photographers.

Mehr