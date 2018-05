Sie waren unzertrennlich bis in den Tod: Nach 61 Jahren Ehe ist ein neuseeländisches Paar getrennt voneinander am selben Tag gestorben. Die 83-jährige Ruth Bedford starb am Montag vergangener Woche zu Hause, kurz nachdem ihr drei Jahre älterer Mann Peter ins Krankenhaus eingeliefert worden war, wie das Online-Nachrichtenportal "Stuff".co.nz jetzt berichtet. Neun Stunden später war der Mann dann ebenfalls tot. Beide starben eines natürlichen Todes.

Enkelin Cadence Bedford sagte dem "New Zealand Herald": "Wir hatten das Gefühl, sie (Ruth) habe für sich entschieden, dass er nicht zurückkommt." Ihre Großmutter sei um zehn Uhr gestorben und die Familie habe Peter die Nachricht überbracht. Etwa neun Stunden später, sei er dann ebenfalls für immer eingeschlafen.

Ruth und Peter Bedford kamen aus der Gemeinde Kaitoke auf der Nordinsel des Pazifikstaats. Die beiden hatten sich auf einer Tanzveranstaltung kennengelernt. Am 30. Dezember 1957 heirateten sie. Ruth Bedford war bis zu ihrer Pensionierung Gerichtsschreiberin, Peter arbeitete als Hausmeister an einem College und ging erst mit 80 Jahren in den Ruhestand.



"Sie liebten Tiere und sie liebten ihren Garten, zitiert "Stuff" die Tochter der Verstorbenen, Caroline Bedford. "Es ist gut, dass sie zusammen gegangen sind. Der eine wäre ohne den anderen völlig verloren gewesen." Ruth und Peter Bedford hinterlassen drei Kinder und zwei Enkelkinder.

Ein solcher Tod von älteren Paaren innerhalb weniger Stunden kommt relativ selten vor. Es gibt verschiedene Untersuchungen darüber, ob man tatsächlich an "gebrochenem Herzen" sterben kann. Eine Studie der Harvard-Universität ergab 2013, dass nach dem Tod des langjährigen Partners innerhalb der ersten drei Monate die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, um 30 Prozent höher liegt. Vermutet wird, dass dies stressbedingt ist.