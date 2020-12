News im Video: New York – Auto fährt in Black-Lives-Matter-Demo.









In New York ist am Freitag eine Autofahrerin in eine Gruppe von Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung gefahren und hat nach Angaben von Augenzeugen mindestens sechs Menschen verletzt. Auf mehreren Videos in den sozialen Netzwerken konnte man die Szenen nachverfolgen. Nach Aussage der Polizei ereignete sich der Vorfall am Nachmittag in Manhattan. Die Fahrerin wurde festgenommen. Bisher sei es jedoch noch unklar, ob sie mit Absicht in die Menschenansammlung gefahren ist oder ob es sich um einen Unfall handelt. Die Verletzten seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, sie seien offenbar nicht in Lebensgefahr. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet.

