In New York stürzte ein Hubschrauber auf das Dach eines Hochhauses, mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Montag in Midtown Manhattan, kurz vor 2 Uhr Nachmittags Ortszeit. Dichter Rauch war über dem Gebäude zu sehen, Dutzende Einsatzwagen kamen an die Unglücksstelle wenige Straßen nördlich des Time Squares. Das ganze Gebäude habe gewackelt, sagt dieser Mann, der sich offenbar in dem 50 Stockwerke-Gebäude aufgehalten hatte, als der Hubschrauber abstürzte. Diese Passantin sagt, die Szene wecke sofort Erinnerungen an den Anschlag vom 11. September. Auch New Yorks Gouverneur, Andrew Cuomo sagte, für alle New Yorker sei 9/11 ein Trauma gewesen. "Ich erinnere mich noch zu genau an diesen Morgen, das heißt sobald man hört 'ein Flugobjekt ist auf ein Haus gestürzt', denke ich sofort an das, woran wohl alle New Yorker denken." Nichts deute jedoch derzeit darauf hin, dass es sich um einen Terrorakt handeln könnte. Der Hubschrauber habe wohl versucht auf dem Hausdach eine Notlandung durchzuführen, was mit den schlechten Wetterverhältnissen zu tun gehabt haben könnte, bedingt durch Regen und dichten Nebel. Laut Medienberichten soll es sich bei dem Toten um den Piloten des Hubschraubers handeln.