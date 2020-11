Sehen Sie im Video: "Rocky" ist zurück in der Wildnis – Eule hatte sich im Rockefeller-Weihnachtsbaum versteckt.





Rocky, die kleine Eule ist wieder in Freiheit. Der kleine Vogel war fern seiner natürlichen Umgebung aufgefunden worden, in dem berühmten Weihnachtsbaum, der wie in jedem Jahr vor dem Rockefeller Center in New York aufgestellt worden war.





Man geht davon aus, dass Rocky drei Tage ohne Nahrung ausgekommen war, bis er von einem der Arbeiter gefunden wurde

und in einem Pappkarton der Tierschutzorganisation übergeben wurde.

Das Ravensbeard Wildlife Center hat die kleine Eule inzwischen aufgepäppelt, sie soll so viele Mäuse bekommen haben, bis sie satt war.

Jetzt hat der Tierarzt entschieden, dass sie bereit sei für die Auswilderung.

Auf Facebook posteten die Tierschützer ein Video des Moments als Rocky, die übrigens ein Mädchen ist, in ihre neue Heimat entlassen wurde. In der Dämmerung wurde der nachtaktive Vogel freigelassen. Allzu eilig schien sie es dabei nicht zu haben. Die Tierschützer hatten sich offenbar sehr gut um sie gekümmert.

