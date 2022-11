Sehen Sie im Video: Spektakuläre Aktion: Feuerwehrmann rettet mit Stunt am Fenster des 21. Stockwerks Bewohnern das Leben.









Dramatische Aufnahmen eines Wohnungsbrands im 20. Stockwerk eines Hochhauses in New York. Starke Rauchentwicklung ließ hier den Bewohner eines Appartements keinen anderen Ausweg als das Fenster. Die Handybilder zeigen zwei von Rauch umgebene Personen - eine von ihnen gebeugt aus dem Fenster, die andere in schwindelerregender Höhe über dem Abgrund. Ein Feuerwehrmann reicht den beiden ein Gerät mit Atemluft. Eine der beiden greift die Maske. Der waghalsige Stunt könnte den beiden das Leben gerettet haben. Der bei Weitem überwiegende Teil aller Brandopfer kommt nicht durch das Feuer selbst ums Leben, sondern durch giftigen Brandrauch. Sollte der Weg aus der Wohnung versperrt sein, ist oft der Balkon die beste Wahl. Im betreffenden Fall konnten zusätzlich eintreffende Feuerwehrleute die Bewohner retten. Mehrere Dutzend Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr von New York City wurde das Feuer durch einen Defekt mit einem Lithium-Ionen-Akku verursacht.

