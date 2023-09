Panorama

New York: Hochwasser legt Straßen und Verkehr lahm

Hartnäckiger Regen Hochwasser in New York: viele Gummistiefel, wenige U-Bahnen und kein Ende in Sicht

Straßen, die wie Flüsse aussehen: Extremer Regen legt die US-Metropole New York teilweise lahm. Am Morgen und Vormittag hatte es in einigen Teilen New Yorks innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Monat.

1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Ohne Gummistiefel ging in Brooklyn wenig an diesem Freitag. Der Dauerregen stammt von einem hartnäckigen Tiefdruckgebiet, das aus dem Tropensturm Ophelia entstand. Mehr

Nach heftigen Regenfällen stehen Teile von New York unter Wasser: U-Bahnen und Flughäfen der US-Metropole waren teilweise lahmgelegt. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, erklärte den Ausnahmezustand für New York City, Long Island im Osten und das Tal des Hudson River im Norden. Die Menschen wurden aufgerufen, überflutete Straßen nicht zu nutzen. New Yorker U-Bahn fällt fast aus "Es gibt nur einen sehr begrenzten U-Bahn-Betrieb aufgrund heftiger Überschwemmungen. Der Betrieb in vielen Stationen ist unterbrochen", erklärte das U-Bahn-Unternehmen in Online-Diensten. "Bitte bleiben Sie zuhause, wenn Sie nicht fahren müssen." Botbar Adam macht Kaffee: New York hat seinen ersten Roboter-Barista Der Nationale Wetterdienst warnte vor Überschwemmungen den ganzen Freitag über. Insgesamt könnten demnach bis zu 18 Zentimeter Regen fallen. Der Regen kam durch ein Tiefdruckgebiet über der Atlantik-Küste, das feuchte Luft vom Ozean anzog. Im September 2021 hatte Hurrikan Ida die Region schwer getroffen und heftige Überschwemmungen mit sich gebracht. Damals kamen 13 Menschen ums Leben, viele von ihnen in Kellerwohnungen. nik AFP DPA

