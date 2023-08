Jugendliche treten am Union Square in New York gegen geparkte Autos. Zuvor war die Situation um eine geplante Geschenkaktion zweier Influencer eskaliert.

Spielekonsolen auf dem Union Square: Influencer lösen mit Geschenkaktion Chaos in New York aus

Zwei Streamer versprechen ihren Fans eine Geschenkaktion mitten in New York – und lassen sie warten. Aufgebrachte Fans behindern daraufhin den Verkehr und werfen mit Gegenständen. 1000 Polizisten mussten das Chaos auflösen.

Eine Aktion zweier Internet-Stars hat in New York zu einem Chaos mit Tausenden Menschen und einem Großeinsatz der Polizei geführt. Die beiden Internet-Stars Kai Cenat und Fanum, die bei Plattformen wie YouTube und Twitch Millionen von Fans haben, hatten übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge versprochen, am Freitagnachmittag (Ortszeit) auf dem Union Square mitten in Manhattan Geschenke wie Spielekonsolen oder Computer zu verteilen.

Schon vor der angekündigten Startzeit versammelten sich auf dem Platz Hunderte und schließlich Tausende hauptsächlich jüngere Menschen. Als die Aktion dann nicht wie geplant startete, begannen viele Menschen nach Angaben der Polizei den Verkehr aufzuhalten und mit Gegenständen zu schmeißen. Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz auf die vorab nicht regelgerecht angemeldete Aktion und konnte die Lage schließlich wieder beruhigen. Rund 65 Menschen seien festgenommen worden.

New York: Influencer erwartet nach Aktion Anklage

Bürgermeister Eric Adams bedankte sich bei der New Yorker Polizei (NYPD) dafür, die Situation so schnell wieder unter Kontrolle gebracht zu haben. "Ich möchte, dass unsere Straßen voller Leben und Freude sind. Aber sie müssen sicher sein. Das ist das wichtigste."

"Leute bluteten am Kopf, im Gesicht", sagte der Polizeichef Jeffrey Maddrey im Anschluss an das Geschehen auf einer Pressekonferenz. "Da waren viele Menschen, es war außer Kontrolle, (...) viele junge Menschen wurden verletzt."

Letztendlich waren 1000 Polizisten nötig, um das spontane Treffen aufzulösen. Mehrere Leute wurden festgenommen. Internet-Star Cenat sei aus der Menge heraus gebracht und befragt worden, teilte die NYPD mit. Ihn erwarte eine Anklage.