Sehen Sie im Video: Unglück im US-Bundesstaat New York – Türkamera hält Flugzeugabsturz fest.









STORY: Diese beiden Männer im US-Bundesstaat New York staunten nicht schlecht, als sie beim Beladen ihrer Fahrzeuge in niedriger Höhe von einem Kleinflugzeug überflogen wurden. Mit einem lauten Knall stürzt die Maschine Sekunden später ab, Rauch stieg auf. Noch etwas ungläubig machen sich die Männer auf den Weg. Eine private Überwachungskamera in Lindenhurst hielt den Vorfall fest. Bei dem Unfall soll mindestens eine Person getötet und zwei verletzt worden sein, berichten lokale Medien. Der Pilot soll zuvor Rauch im Cockpit gemeldet und ein Mayday-Signal abgesetzt haben.

