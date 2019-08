Diese Bilder, aufgenommen aus einem Bürogebäude, zeigen eine Massenpanik am Dienstagabend auf dem Times Square in New York. Ausgelöst wurde sie laut Polizei durch Fehlzündungen an einem Motorrad. Diese hätten sich wie Schüsse angehört und hätten die Panik ausgelöst, hieß es. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Menschen umherlaufen und augenscheinlich versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Vorfall passierte, nachdem am Wochenende bei zwei Massakern in Dayton und El Paso insgesamt 32 Menschen ums Leben gekommen waren.