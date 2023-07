US-Bundesstaat New Jersey 1200 Autos an Bord: Frachtschiff im Hafen von Newark in Flammen

Sehen Sie im Video: Frachtschiff im Hafen von Newark in Flammen – 1200 Autos an Bord





Dichter Qualm steigt auf hier im Hafen von Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Beim Brand auf einem Frachtschiff sind hier am Donnerstag zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Der Großbrand war in der Nacht zuvor auf der unter italienischer Flagge fahrenden Grande Costa d'Avorio ausgebrochen. Das Frachtschiff hatte 1200 Neu- und Gebrauchtwagen geladen. Wie der Schiffsbetreiber Grimaldi Deep Sea erklärte, war das Feuer auf Deck Nummer zehn ausgebrochen und breitete sich dann schnell weiter aus. Noch in der Nacht zum Freitag kämpften die Feuerwehrleute weiter gegen die Flammen. Mehr