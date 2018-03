Die wichtigsten Meldungen im Kurzüberblick:

+++ 8.01 Uhr: Trump zieht Entlassung Muellers nicht in Betracht +++

Trotz einer Reihe hitziger Tweets zu den Russland-Ermittlungen will US-Präsident Donald Trump offensichtlich nicht den Sonderermittler Robert Mueller feuern. Das Weiße Haus dementierte am Sonntag entsprechende Spekulationen in US-Medien. "Das Weiße Haus bestätigt erneut, dass der Präsident die Entlassung des Sonderberaters Robert Müller nicht in Betracht zieht oder erörtert", hieß es in einer Stellungnahme des Anwalts Ty Cobb. Wenige Tage nach der Entlassung des damaligen FBI-Chefs James Comey durch Trump ernannte das Justizministerium Mueller Mitte Mai zum Sonderermittler. Bei den Ermittlungen geht es um den Vorwurf russischer Einmischung in die US-Wahl 2016 und die Frage, ob es dabei eine Zusammenarbeit mit dem Trump-Lager gab.

+++ 6.32 Uhr: Putin wiedergewählt +++

Der russische Präsident Wladimir Putin tritt seine vierte Amtszeit mit einer überwältigenden Mehrheit von 76,67 Prozent der Wählerstimmen an. Dies teilte die Wahlkommisison am Montag nach Auszählung von 99,8 Prozent der Stimmen mit. Demnach übertraf der 65-Jährige noch sein Wahlergebnis von 2012, als er 63,6 Prozent erhalten hatte, und schnitt noch besser ab als in Umfragen vorhergesagt. Die Wahlbeteiligung lag der Wahlkommission zufolge bei 67,4 Prozent. Putin kann nun sechs weitere Jahre bis 2024 im Amt bleiben, seine Gegenkandidaten ließ er weit hinter sich. Überschattet wurde die Wahl von Manipulationsvorwürfen: Opposition und Wahlbeobachter meldeten 2700 Verstöße.

+++ 5.40 Uhr: Angehörige fordern Freilassung eines 73-jährigen Deutschen aus türkischer Haft +++

Nach der Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft bitten die Angehörigen eines weiteren inhaftierten Deutschen die Bundesregierung um mehr Engagement in dessen Fall. Ihr 73-jähriger Vater Enver Altayli sitze seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft, sagte Altaylis Tochter Zehra Der der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul. Die Familie wende sich aus Verzweiflung über die andauernde Untersuchungshaft ohne Anklage erstmals an die Öffentlichkeit. "Wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung stärker auf seine Entlassung aus der Untersuchungshaft hinwirkt und darauf, dass der Prozess beschleunigt wird", sagte Zehra Der. Altayli wurde am 20. August in Antalya festgenommen, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt. Sechs Tage später wurde U-Haft wegen Terrorvorwürfen gegen ihn verhängt. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara.

+++5.26 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Hotelbrand auf Philippinen +++

Auf den Philippinen hat die Feuerwehr erst nach mehr als 24 Stunden einen Brand in einem großen Touristenhotel unter Kontrolle bringen können. Bei dem Feuer in der Hauptstadt Manila kamen nach der jüngsten Bilanz der Behörden fünf Menschen ums Leben. Zudem gab es in dem Hotel "Waterfront Manila Pavilion" zwei Dutzend Verletzte, darunter auch mehrere Touristen aus anderen asiatischen Ländern. Bei den Toten handelt es sich um fünf Hotel-Angestellte, die alle im Casino des Hotels beschäftigt waren. Unklar war zunächst noch, warum das Feuer ausbrach. .

+++ 5.12 Uhr: Australien: Feuer zerstört 70 Häuser +++

Durch ein schlimmes Buschfeuer sind in dem australischen Küstenstädtchen Tathra mehr als 70 Häuser und andere Gebäude niedergebrannt. Rund um die Gemeinde an der Südostküste waren mehr als 150 Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu halten. Das Feuer war am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, möglicherweise durch einen Blitz. Starke Windböen und Temperaturen bis zu 38 Grad trugen dazu bei, dass es sich enorm schnell ausbreitete.

Insgesamt sind mehr als 40 000 Hektar Land betroffen. Von den etwa 1600 Einwohnern Tathras - eine Gemeinde etwa 450 Kilometer südlich von Sydney - flohen viele den Strand entlang. Mehrere Menschen klagten über Atembeschwerden durch den Rauch. Mindestens ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

+++ 4.54 Uhr: Paketbombenanschläge: Wieder Verletzte in Austin +++

Nach einer Serie von Paketbombenanschlägen sind in der US-Stadt Austin nach Polizeiangaben erneut zwei Menschen bei neuen Explosionen verletzt worden. Ob es sich um eine weitere Attacke dieser Art handelte, blieb aber zunächst unklar. Nach Medienberichten sind die Verletzten zwei Männer in ihren Zwanzigern.

Initial Statement from Chief Manley regarding explosion https://t.co/CCydXhmQ8e — Austin Police Dept (@Austin_Police) 19. März 2018

+++ 4.49 Uhr: Paketbranche sucht händeringend neue Mitarbeiter +++

Die boomende Paketbranche sucht in Deutschland händeringend nach Mitarbeitern. Wegen des demografischen Wandels und der geringen Arbeitslosenquote werde es für die Firmen immer schwieriger, den steigenden Bedarf an geeigneten Zustellern zu decken, teilte der Bundesverband Paket & Expresslogistik auf Anfrage mit. Der Verband vertritt Firmen wie GLS, Hermes und DPD. Vom Marktführer und Ex-Staatsmonopolisten, der Deutschen Post DHL, hieß es, vor allem in einigen Ballungsräumen sei es "eine Herausforderung, den Bedarf an gutem Personal zu decken".

Die Paketbranche, zu der auch Kuriere und Expressdienste zählen, wächst seit Jahren dank des boomenden Online-Handels und der guten Wirtschaftslage. Sie hatte 2016 dem Verband zufolge hierzulande 219 000 Beschäftigte, zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit der Zahl sind nicht nur Zusteller gemeint, sondern zum Beispiel auch Beschäftigte in Depots. Die Menge der Pakete, die in Deutschland pro Jahr versandt werden, stieg laut Bundesnetzagentur von 2010 bis 2016 um rund 50 Prozent auf 2,522 Milliarden.

+++ 4.05 Uhr: Fahrassistenten bringen laut Studie Stress +++

Fahrassistenzsysteme moderner Autos entlasten die Fahrer womöglich weniger stark als angenommen. Nach einer Studie der Hochschule in Kempten verursacht die Technik sogar zusätzlichen Stress. Die Forscher hatten Testpersonen in einen Fahrsimulator gesetzt, in dem ein Spurhalteassistent unter realen Bedingungen aktiv war. Das System kann durch leichtes Gegenlenken eingreifen, wenn der Fahrer unkonzentriert die Fahrbahnmarkierungen überfährt. Das Ergebnis der Studie war, dass bei allen 50 Teilnehmern der Stresslevel stieg, sobald sie sich auf den Lenkassistent verlassen sollten. Wie Psychologin Corinna Seidler erklärte, äußerte sich dies durch feuchte Hände sowie Herzrasen und einen gesteigerten Puls. Dies liege einerseits daran, dass es Autofahrern schwer falle, die Kontrolle abzugeben. Andererseits sei die Technologie noch nicht ausgereift, so dass der Assistent ausfallen könne und dies die Testfahrer belaste, erklärte Seidler.

+++ 3.20 Uhr: Bankraub mit dem Taxi +++

Bequem oder dreist? Ein 19-Jähriger ist in Evansville im US-Staat Indiana mit einem Taxi zu einem Bankraub gefahren und danach auch mit demselben Wagen nach Hause zurückgekehrt. Nach einem Bericht von Fox News hatte sich der unbewaffnete junge Mann Ende vergangener Woche den Wagen telefonisch zur Haustür bestellt und war damit zur Bank gefahren. Dort schob er dem Angestellten an der Kasse lediglich einen Zettel mit dem Text "Dies ist ein Überfall, geben Sie mir das ganze Geld" zu. Anschließend setzte er sich in die wartende Taxe und fuhr nach Hause, wo ihn die Polizei wenig später festnahm. Aus der Beute, deren Höhe nicht genannt wurde, fehlten lediglich 20 Dollar - die hatte der Bankräuber für die Taxifahrt samt Trinkgeld ausgegeben.

+++ 2.42 Uhr: Randalierender Taxifahrgast landet in Zelle +++

Erst randalierte er im Taxi, dann im Streifenwagen: Statt zuhause ist ein betrunkener 25-Jähriger im niederrheinischen Voerde in einer Ausnüchterungszelle gelandet, wie die Polizei mitteilte. Zuerst stritt sich der Mann mit seiner Taxifahrerin, weigerte sich, sein Fahrtziel anzugeben und wurde aggressiv. Als die Polizei dazukam, versuchte er, die Beamten zu treten, beleidigte sie und spuckte in den Streifenwagen, mit dem er auf die Wache gefahren wurde. Die Polizisten stellten seine Personalien fest, nahmen eine Blutprobe und behielten den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Angaben zum Promillewert des Pöblers machte die Polizei nicht.

+++ 1.50 Uhr Flüchtlinge sind oft Geringverdiener +++

Vollzeit arbeitende Flüchtlinge verdienen einem Bericht zufolge deutlich weniger als die große Masse der Arbeitnehmer. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (u.a. "Berliner Morgenpost") unter Berufung auf eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit berichten, erzielten Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern im Jahr 2016 pro Monat ein mittleres Bruttoeinkommen von 1916 Euro. Insgesamt verdienten Vollzeit-Arbeitnehmer in Deutschland in dem Jahr im Mittel 3133 Euro brutto pro Monat.

Das mit Abstand höchste Einkommen hatten demnach Arbeitnehmer aus dem Iran mit 2541 Euro, das geringste die aus Eritrea mit 1704 Euro. Der mittlere Verdienst der Beschäftigten aus Syrien, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Pakistan und dem Irak lag dazwischen, aber in allen Fällen unterhalb von 2000 Euro. Damit waren rund 55.000 von insgesamt rund 65.000 Vollzeitbeschäftigten, die aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern stammten, Geringverdiener.

+++ 1.35 Uhr: Schweinsteiger ist Vater +++

Der Nachwuchs von Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanovic ist da. Die frühere Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste postete auf Instagram ein Foto aus dem Krankenhaus mit den entsprechenden Hinweisen. "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Worte können das Glück und die Freude nicht beschreiben, die wir in unseren Herzen spüren", schrieb Ivanovic. Den Namen ihres Sohnes nannte sie nicht.

+++ 1.19 Uhr: Trump will Todesstrafe für Drogenhändler +++

Bestimmte Drogendealer sollen nach dem Willen von Präsident Donald Trump künftig in den USA mit dem Tode bestraft werden können. Dies ist nach Angaben hochrangiger Regierungsbeamter Teil eines Plans zur Bekämpfung des schweren Opioid-Problems im Land, den Trump in New Hampshire verkünden will. Demnach soll das Justizministerium als Chefanklagebehörde auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen, "wenn es unter dem geltenden Gesetz angemessen ist". Konkrete Beispiele nannten die Beamten nicht, aber machten klar, dass die Entscheidungen jeweils im juristischen Ermessen des Ministeriums lägen und der Kongress dazu keine Gesetzesänderung beschließen müsse.

+++ 0.15 Uhr: Sigmar Gabriel will kein Lobbyist werden +++

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel schließt eine künftige Arbeit als Lobbyist aus. "Man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man selbst mal gesessen hat", sagte er der "Bild"-Zeitung (Bezahlinhalt). Zugleich kündigte der SPD-Politiker an, künftige Rednerhonorare als Bundestagsabgeordneter für wohltätige Zwecke zu spenden. Alle Einnahmen werde er an soziale Stiftungen weiterreichen, sagte Gabriel der Zeitung.

+++ 0.12 Uhr: Beste Lehrerin der Welt kommt aus Großbritannien +++

Die beste Lehrerin der Welt kommt aus Großbritannien: Das ist jedenfalls das Ergebnis des Welt-Lehrer-Preises, der in Dubai verliehen wurde und mit einer Million Dollar dotiert ist. Die Lehrerin Andria Zafirakou, die in einem Problemviertel in London arbeitet, wurde für ihren Einsatz für ihre Schüler ausgezeichnet. Sie war unter den zehn Finalisten des Wettbewerbs, zu dem ursprünglich 30.000 Kandidaten weltweit angetreten waren.

Lehrerin Zafirakou arbeitet an der Alperton Community Schule im Norden von London in einem armen Viertel mit vielen Migranten. Sie eignete sich Grundkenntnisse in den meisten der 35 Sprachen an, die an ihrer Schule gesprochen werden, um mit den Schülern und deren Eltern kommunizieren zu können. Der Preis von einer Million Dollar wird ihr nun über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgezahlt.

+++ 0.07 Uhr: "Cirque du Soleil"-Artist stürzt vor Publikum in den Tod +++

Ein erfahrener Künstler des weltberühmten Cirque du Soleil ist während einer Show in der US-Stadt Tampa in Florida in den Tod gestürzt. Nach Medienberichten ereignete sich der Unfall während einer Luftakrobatik mit mehreren Teilnehmern, die mit je einer Hand an der Schlaufe eines Seiles hingen. Der Franzose Yann Arnaud habe dann plötzlich den Halt verloren und sei vor den Augen des Publikums etwa sechs Meter tief auf die Bühne gestürzt, berichtete unter anderem die Zeitung "Tampa Bay Times". Der Künstler starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte.



+++ 0.04 Uhr: Israelischer Wachmann bei Messerattacke getötet +++

Bei einer Messerattacke in Jerusalems Altstadt ist ein israelischer Wachmann tödlich verletzt worden. Er sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, berichteten israelische Medien am späten Abend. Nach Polizeiangaben wurde der palästinensische Angreifer von einem Sicherheitsbeamten erschossen.

Bereits am Freitag waren bei der Attacke eines Palästinensers zwei israelische Soldaten getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angreifer hatte sie mit dem Auto gerammt. Nach der US-Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels im Dezember war es in den Palästinensergebieten wieder verstärkt zu Gewalt gekommen.

+++ 0.00 Uhr: Putin nennt Vorwürfe wegen Nervengift-Anschlag "Blödsinn" +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Vorwürfe gegen Moskau im Fall des Nervengift-Anschlags auf einen früheren russischen Doppelagenten in Großbritannien als "Unsinn" und "Blödsinn" zurückgewiesen. Kurz nach seiner Wiederwahl als Präsident sagte Putin, es sei "Quatsch" zu denken, dass sich irgendjemand in Russland vor der Wahl und vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eine solche Tat erlaubt hätte. Es war das erste Mal, dass Putin zu dem Fall Stellung bezog.

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden, sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Großbritannien wie auch Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für die Tat verantwortlich.