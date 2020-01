Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die News vom Wochenende im stern-Ticker:

+++ 10.57 Uhr: Schüsse vor Lokal in Kansas City: Mindestens zwei Tote +++

Vor einem Nachtclub in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Bis zu 15 weitere wurden verletzt, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ein Mann habe auf mehrere Personen gefeuert, die vor dem Lokal in einer Schlange auf Einlass warteten, hieß es weiter. Bei einem der Toten soll es sich um den Angreifer handeln. Ein Wachmann der Bar habe das Feuer erwidert und ihn erschossen. Das zweite Todesopfer sei eine Frau. Ihre Leiche sei auf dem Parkplatz entdeckt worden. Der Zustand von drei der Verletzten sei kritisch.

Der Hintergrund des Vorfalls, der sich am Sonntag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) ereignete, war zunächst völlig unklar. Der örtliche TV-Sender KSHB berichtete, in dem Lokal sei der Einzug der Kansas City Chiefs ins Endspiel der National Football League (NFL) gefeiert worden. Die Party sei ausverkauft gewesen.

+++ 10.49 Uhr: Streit um Polens Justizreform: Walesa attackiert Präsident Duda +++

Im Streit um die Justizreformen in Polen hat der frühere Präsident Lech Walesa das jetzige Staatsoberhaupt Andrzej Duda scharf kritisiert. Als Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarnosc lasse er es nicht zu, dass sich Duda im Zusammenhang mit der Justizreform auf die Bewegung beziehe, schrieb der Friedensnobelpreisträger auf Twitter. "Sie repräsentieren eine Haltung, die die Gewaltenteilung sprengen will, für welche die Solidarnosc gekämpft hat."

Duda hatte am Wochenende in Kattowitz (Katowice) auf einer Veranstaltung der örtlichen Solidarnosc die Verdienste der Gewerkschaft um die Freiheit in Polen und Europa gewürdigt. Dabei verteidigte er die Justizreformen der nationalkonservativen PiS-Regierung und kritisierte, dass sich eine privilegierte Gruppe von Richtern dagegen wehre. "Ich habe die Hoffnung, dass wir es schaffen, das zu durchbrechen - so wie wir einst den Kommunismus überwunden haben", sagte Duda. Die PiS hat in den letzten Jahren das Justizwesen umgebaut. Die EU-Kommission hat wegen strittiger Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof erhoben.

+++ 10.32 Uhr: "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger ist tot +++

Er war das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Joseph Hannesschläger, der "Rosenheim-Cop", ist tot. Er verlor den Kampf gegen den Krebs am Montag im Alter von 57 Jahren, wie die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau am Vormittag bestätigte. Hannesschläger starb in München. Seine Frau sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.

Seit 2002 war er als Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Erst im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann. Zuletzt hatte er nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Januar 2020 wegen seiner Krankheit auch eine Theaterrolle absagen müssen. Hannesschläger hinterlässt seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte. Er lebte bis zuletzt in seiner Geburtsstadt München.

+++ 10.19 Uhr: Malaysia schickt 150 Schiffscontainer mit illegal exportiertem Müll zurück +++

Malaysia will nicht die "Müllhalde der Welt" werden und hat erneut Schiffscontainer mit illegal exportiertem Plastikmüll in die Ursprungsländer zurückverfrachtet. Umweltministerin Yeo Bee Yin sagte in der Hafenstadt Butterworth, 150 Container mit insgesamt 3737 Tonnen Abfall seien unterwegs etwa nach Frankreich, Großbritannien, in die USA und Kanada. 110 weitere würden demnächst folgen, 60 davon in die USA. Bereits im vergangenen Jahr hatte Malaysia mehrfach Container mit Plastikmüll zurückgeschickt. China, das lange Zeit einen Großteil des Plastikmülls zu Recyclingzwecken importiert hatte, entschied 2018, kein gebrauchtes Plastik aus anderen Ländern mehr zu verarbeiten, um die eigene Umweltbilanz zu verbessern. Seitdem werden große Kunststoffmengen nach Südostasien gebracht.

Umweltschützer in Malaysia fordern, die Regierung müsse den Import von Plastikabfällen komplett verbieten. Die Rücksendung unsortierter Abfälle reiche bei Weitem nicht aus, um das Müll-Problem zu lösen. Der Import von reinen, sortierten Plastikabfällen für die Recycling-Industrie etwa ist erlaubt.

+++ 9.33 Uhr: Gellende Hilfeschreie bei Theaterprobe sorgen für Polizeieinsatz in Iserlohn +++

Gellende Hilfeschreie einer Frau bei einer Theaterprobe haben im nordrhein-westfälischen Iserlohn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Notrufen besorgter Zeugen rückten die Beamten mit mehreren Einsatzwagen, Blaulicht und Martinshorn zu der betreffenden Wohnung aus, wie die Ordnungshüter mitteilten. "Acht Minuten später war klar: Alles nur Theater", hieß es im Polizeibericht. Denn in der Wohnung wurde offenbar gerade ein Bühnenstück mit dramatischen Wendungen geprobt - und zwar bei offenem Fenster. Ob es sich um einen Krimi oder um ein Drama handelte, war laut Polizei unklar. "Jedenfalls scheint eine der Schauspielerinnen sehr authentisch zu spielen - mindestens die Szene mit den Hilfeschreien", berichteten die Beamten.

+++ 8.47 Uhr: US-Armee prüfte "mögliche Bedrohung" gegen Truppen in Deutschland +++

Das US-Militär hat am Wochenende nach eigenen Angaben eine etwaige Bedrohungslage für Truppen in Deutschland überprüft. "Wir können bestätigen, dass am Samstagabend eine mögliche Bedrohung identifiziert und untersucht wurde", teilte eine Sprecherin der US-Streitkräfte in Europa am Morgen auf Anfrage mit. "Deutsche und US-Beamte wurden beteiligt und es wurde keine unmittelbar bevorstehende Bedrohung festgestellt."

Zuvor hatte das US-Magazin "Newsweek" berichtet, die Vereinigten Staaten hätten eine Information über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Angriff auf US-Soldaten in Deutschland erhalten. Im Hinblick auf das Ziel sollen dem Bericht zufolge US-Standorte im bayerischen Grafenwöhr und im nordrhein-westfälischen Dülmen genannt worden sein. "Newsweek" berief sich auf ein internes Dokument mit Informationen zu dem erhaltenen Hinweis.

+++ 8.24 Uhr: Fünf Verletzte bei Zugunfall im Frankfurter Hauptbahnhof +++

Bei einem Zugunfall im Frankfurter Hauptbahnhof sind am Montagmorgen nach Angaben der Feuerwehr fünf Menschen verletzt worden. Ein Regionalexpress sei gegen einen Prellbock gefahren, teilte die Frankfurter Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, unter anderen hätten sie Platzwunden am Kopf erlitten, sagte ein Sprecher. Drei Menschen seien ambulant vor Ort behandelt worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

+++ 6.32 Uhr: Fünf Menschen bei Bruch einer Heißwasserleitung in Russland getötet +++

Mindestens fünf Menschen sind am Morgen in Russland beim Bruch einer Heißwasserleitung in einer Herberge in Perm am Ural ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus behandelt, berichteten russische Medien. Durch den Rohrbruch sei eine Etage des Herberge "Karamel" in einem Industrieviertel von Perm völlig mit siedendem Wasser überflutet worden.

+++ 6.08 Uhr: Erster Fall mit neuartigem Coronavirus in Südkorea +++

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea haben erstmals eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus aus China gemeldet. Betroffen sei eine 35-jährige Chinesin, teilten die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Die Frau kam demnach am Sonntag aus der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan, wo der Großteil der Infektionsfälle auftraten, in Südkorea an. Sie habe unter Fieber, Atemproblemen und anderen Krankheitssymptomen gelitten. Schließlich sei bei ihr das Coronavirus nachgewiesen worden.

+++ 5.53 Uhr: Streit im Club: Zwei Tote und fünf Verletzte in US-Stadt San Antonio +++

Bei Schüssen nach einem Streit in einem Musikclub in der US-Stadt San Antonio sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 21 Jahre alter Mann sei in dem Club erschossen worden, ein weiteres Opfer auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, sagte der Polizeichef der texanischen Stadt, William McManus. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Ihre Gesundheitszustand sei kritisch. Bei den Opfern handele es sich um Gäste des Clubs. Der Täter sei auf der Flucht.

"Es fand gerade eine Art Konzert da drin statt", sagte McManus. Dann sei es zu einem Streit gekommen. Mindestens eine Person habe geschossen. Ob es sich bei Täter und Opfern um Männer oder Frauen handle und ob Minderjährige involviert seien, konnte der Polizeichef nicht sagen. Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte er. Aber: Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. "Es war lediglich ein Streit in dem Club und jemand hat eine Waffe gezogen."

+++ 5.51 Uhr: Mexiko liefert früheren hohen Mitarbeiter von "El Chapo" an die USA aus +++

Mexiko hat einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán an die USA ausgeliefert. Die mexikanische Staatsanwaltschaft gab den Namen des überstellten Häftlings nur mit José "S" an. Regierungskreise bestätigten jedoch, dass es sich um José Sánchez Villalobos handelt, den ehemaligen Finanzchef des Sinaloa-Kartells.

Der seit dem Jahr 2012 inhaftierte Sánchez Villalobos wird auch als "Herr der Tunnel" bezeichnet. Er war auch für den Bau von Tunneln von mexikanischen Grenzstädten in die USA verantwortlich, durch die Rauschgift geschmuggelt wurde. "El Chapo" hatten die mexikanischen Behörden 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Dort wurde der einstige Chef des Sinaloa-Kartells im vergangenen Juli zu lebenslanger Haft verurteilt.

+++ 5.42 Uhr: Hängebrücke stürzt durch Wassermassen ein: Neun Tote in Indonesien +++

Nach einer Sturzflut und dem Einsturz einer Hängebrücke im Westen Indonesiens hat sich die Zahl der Toten auf neun Menschen erhöht. Nach heftigem Regen hatten Wassermassen die Brücke in der Provinz Bengkulu mit sich gerissen. Ein Mensch werde nach dem Unglück noch vermisst, wie der Leiter der Rettungskräfte sagte. Bereits Anfang Januar waren in dem südostasiatischen Land nach schweren Überschwemmungen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

+++ 4.53 Uhr: Hagel und Unwetterwarnung in Australien +++

Starker Regen und Gewitter sind über Teile der Brandgebiete im Südosten Australiens gezogen. In der Hauptstadt Canberra gingen stellenweise Hagelkörner so groß wie Golfbälle nieder, ähnlich wie am Vorabend in Melbourne. Autos und Häuser wurden demoliert. Das Wetteramt warnte vor heftigem Wind und schweren Gewittern für Regionen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Auch Sturzfluten seien möglich. Es gab auch Berichte über andere Wetterextreme: Viele Australier teilten Bilder im Internet, die einen gewaltigen Sandsturm in New South Wales zeigten, der den Himmel verdunkelte. Laut Wetteramt wurde bei dem Sturm in der Stadt Dubbo eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde gemessen.

Starker Regen hilft seit vergangener Woche bei den Löscharbeiten. Das viele Wasser brachte aber auch neue Probleme: In Queensland wurden mehrere Autobahnen und Straßen überflutet. In Australien wüten seit Monaten schwere Buschfeuer. Seit September starben 29 Menschen. Die Flammen vernichteten bisher mehr als 12 Millionen Hektar Land, das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Deutschland.

+++ 4.25 Uhr: Bundespolizei senkt offenbar Anforderungen an Bewerber +++

Zur Besetzung neu geschaffener Stellen hat die Bundespolizei laut einem Pressebericht ihre Anforderungen an Bewerber gesenkt. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppen berichten, hob die Bundespolizei bei den Deutschtests für den mittleren Dienst die Fehlertoleranz im Diktat an. Auch seien beim Fitnesstest Weitsprung und Liegestützen durch einen Pendellauf ersetzt worden. Wie die Funke-Blätter von der Bundespolizei erfuhren, gehen dort allein im laufenden Jahr 853 Beamte in den Ruhestand. Zugleich habe der Bundestag zusätzliche Stellen genehmigt. Brutto kämen bei der Bundespolizei im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2150 Planstellen hinzu.

+++ 3.16 Uhr: Bombenattrappe vor ehemaligem Wohnhaus von Papst Franziskus entdeckt +++

Vor dem ehemaligen Wohnhaus von Papst Franziskus in Buenos Aires ist eine Bombenattrappe entdeckt worden. Die Polizei öffnete das verdächtige Paket vor dem Gebäude im Stadtteil Flores mit einer kontrollierten Sprengung, wie örtliche Medien berichteten. Allerdings enthielt der Karton lediglich Müll. Papst Franziskus hatte seine Jugend in dem Viertel verbracht. Eine Gedenkplakette an der Fassade erinnert an seinen früheren Wohnsitz.

Zuletzt hatten mehrere argentinische Medien berichtet, dass der neue argentinische Präsident Alberto Fernández Ende Januar von Papst Franziskus in Rom empfangen wird. Seit seiner Wahl zum katholischen Kirchenoberhaupt hat Franziskus sein Heimatland noch nicht besucht. Nach Einschätzung von Beobachtern will er sich nicht von den rivalisierenden politischen Lagern in seinem Heimatland instrumentalisieren lassen.

+++ 2.15 Uhr: Vier Festnahmen in Niederlanden nach Versuch von Gefängniseinbruch +++

In den Niederlanden haben mehrere Kriminelle vergeblich versucht, einen Insassen aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu befreien. Der Versuch, in die Haftanstalt von Zutphen einzudringen, sei fehlgeschlagen, teilte die Polizei mit. Keiner der Häflinge sei entkommen. Die Polizei nahm nach intensiver Fahndung vier Tatverdächtige fest. Während des Vorfalls war auf dem Parkplatz des Gefängnisses ein Lieferwagen in Flammen aufgegangen. Die Zeitung "De Telegraaf" berichtete, die Täter hätten ein hochrangiges Mitglied der Amsterdamer Verbrecherorganisation Mocro Maffia befreien wollen. Dieser Insasse verbüße eine lebenslange Haftstrafe wegen seiner Verwicklung in zwei Morde und zwei Mordversuche.

An der Fahndung nach den Tätern war auch die deutsche Polizei beteiligt. Festgenommen wurden die vier Verdächtigen im niederländischen Grenzgebiet zu Deutschland. Drei der Männer seien nach einer Verfolgungsjagd in der Stadt Wehl festgenommen worden. Dabei feuerte die Polizei einen Warnschuss ab. Der vierte Mann wurde im benachbarten Zevenaar gefasst.

+++ 1.54 Uhr: Mysteriöse Lungenkrankheit in China: Zahl der Fälle steigt auf 200 +++

Nach dem Ausbruch der rätselhaften Lungenkrankheit in China ist die Zahl der bestätigten Fälle sprunghaft auf rund 200 gestiegen. Ein weiterer Patient starb. Damit gibt es jetzt drei Todesfälle, wie die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Stadt Wuhan berichtete. Erstmals wurden auch Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus an anderen Orten in China entdeckt. Im Bezirk Daxing in Peking testeten zwei Patienten positiv auf das neue Virus, in Shenzhen in Südchina einer. Alle drei waren laut Behörden vorher in Wuhan gewesen. Der Großteil der Infektionen konzentriert sich mit 198 Fällen weiter auf die 11-Millionen-Metropole Wuhan. Von den Patienten sind 35 schwer erkrankt, neun in einem kritischen Zustand, wie die Gesundheitsbehörde berichtete.

Forscher am Imperial College London gehen davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit viel größer ist als bisher bekannt. Nach ihrer Wahrscheinlichkeitsrechnung schätzen die Experten die Zahl der Patienten auf mehr als 1700.

+++ 1.02 Uhr: Drei Männer in London erstochen +++

Im Nordosten Londons sind am späten Sonntagabend drei Männer unter noch ungeklärten Umständen erstochen worden. Die Polizei habe bei ihrem Eintreffen am Einsatzort drei Leichen entdeckt, berichteten die Medien. Scotland Yard habe inzwischen die Ermittlungen zum Tod der Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aufgenommen. Das Gebiet im Stadtteil Seven Kings sei weiträumig abgeriegelt worden.

Die Behörden gingen inzwischen von einem Dreifachmord aus, wurde Polizeivertreter Steve Clayman zitiert. Zu dem möglichen Motiv wollte er sich nicht äußern. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus.

+++ 0.50 Uhr: Deutscher Reporter bei Demo von Rechtsextremen in Athen attackiert +++

Bei einer Demonstration von Rechtsextremisten in Athen ist ein deutscher Journalist angegriffen und verletzt worden. Er sei gestern während der Versammlung viereinhalb Minuten lang verprügelt worden, sagte der Reporter Thomas Jacobi, der für die Deutsche Welle sowie die französische Zeitung "La Croix" arbeitet, dem griechischen Nachrichtenportal "Proto Thema". Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP sah, dass Jacobi im Gesicht blutete. Jacobi kritisierte, dass die Polizei zunächst nicht eingegriffen habe, als auf ihn eingeschlagen worden sei. Dass erst nach viereinhalb Minuten Beamte erschienen seien, sei für ihn "das schockierendste" an dem Vorfall. Die griechische Regierung verurteilte den "faschistischen Angriff" auf Jacobi. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Jacobi kündigte seinerseits eine Strafanzeige an, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA meldete.

Auf dem Syntagma-Platz hatten laut Polizei rund 370 Menschen protestiert, darunter Mitglieder der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte. Jacobi hatte an einem Dokumentarfilm von 2016 über die Goldene Morgenröte mitgearbeitet. Er geht davon aus, dass er angegriffen wurde, weil Teilnehmer ihn erkannten.

+++ 0.27 Uhr: Prinz Harry: Bin traurig, dass es soweit gekommen ist +++

Der britische Prinz Harry (35) hat sich mit Bedauern zu seinem Abschied von der Rolle als Mitglied der engeren Königsfamilie geäußert. "Als Meghan und ich heirateten, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun", sagte Harry in einer Rede vor Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sentebale, die gestern Abend auf dem Instagram-Konto des Paares gepostet wurde. Er fügte hinzu: "Deshalb macht es mich traurig, dass es so weit gekommen ist."

Erst am Samstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Harry und Meghan vom Frühjahr an auf ihre Titel "Königliche Hoheit" verzichten und keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen werden. Das Paar hatte zuvor bereits selbst angekündigt, sich teilweise zurückzuziehen.

+++ 0.15 Uhr: Nullrunde im Dschungelcamp: RTL schickt keinen Kandidaten nach Hause +++

Schontag im Dschungelcamp: In der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat keiner der teilnehmenden C-Promis das Camp verlassen müssen. Das verkündeten die beiden Moderatoren den verdutzten Kandidaten am Lagerfeuer. Die Nullrunde war nötig, damit beim Finale am Samstag noch drei Kandidaten dabei sind. Bundesverkehrsminister Günther Krause (66) musste die Show vergangene Woche unplanmäßig verlassen, weil er einen Schwächeanfall erlitten hatte. "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin Toni Trips (22) und "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Marco Cerullo (31) schieden die Tage zuvor aus dem Dschungelcamp aus, weil sie die wenigsten Zuschaueranrufe bekamen.

Die mittlerweile 14. Staffel der Unterhaltungsshow, die im australischen Dschungel gedreht wird, endet am kommenden Samstag mit der Krönung des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin.