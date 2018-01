Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

AfD scheitert endgültig mit Glaser-Kandidatur für Bundestagspräsidium (10.02 Uhr)

Auto fährt an Copacabana in Menschenmenge (7.04 Uhr)

Deutscher IS-Terrorist Cuspert laut Bericht getötet (5.30 Uhr)

Triebwerk kaputt: Malaysia-Jet muss zwischenlanden (2.49 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 10.02 Uhr: AfD scheitert endgültig mit Glaser-Kandidatur für Bundestagspräsidium +++

Die AfD ist mit ihrem Wunschkandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten endgültig gescheitert: Im Ältestenrat habe es keine Einigung auf einen erneuten Wahlgang für den Kandidaten Albrecht Glaser gegeben, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann der "Mitteldeutschen Zeitung". Die Bedenken richteten sich demnach nicht gegen die AfD als Ganze, sondern gegen Glaser persönlich.

Der 76-Jährige war bei der Wahl des Bundestagspräsidiums im Oktober drei Mal durchgefallen. Die Rechtspopulisten hielten aber an Glaser fest und wandten sich an den Ältestenrat, um die Personalie wieder auf die Tagesordnung des Bundestags zu setzen. Bei der Sitzung des Gremiums am Donnerstag lehnten laut "Mitteldeutscher Zeitung" mit Ausnahme der Linken und der AfD alle Fraktionen einen weiteren Wahlgang ab.

+++ 09.52 Uhr: Paul Rudd gewinnt den "Hasty Pudding"-Preis als Mann des Jahres +++

Paul Rudd (48, "Ant-Man") ist für die Theatergruppe der Universität Harvard der "Mann des Jahres" und wird deshalb mit dem "Hasty Pudding"-Preis ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren bekannt. Neben vielen hervorragenden Leistungen in Film und Fernsehen würdigten sie besonders Rudds Fähigkeit, "seit 1995 nicht gealtert zu sein. Der Preis wird nach alter Tradition in ironischem Rahmen vergeben, ist aber begehrt.Bereits letzte Woche war bekanntgegeben worden, dass Mila Kunis als Frau des Jahres geehrt wird.

+++ 09.52 Uhr: Putin begeht Epiphanias-Fest mit Bad in eisigen Gewässern +++

Der russische Präsident Wladimir Putin und viele seiner Landsleute haben aus Anlass des Epiphanias-Festes der orthodoxen Kirche in der Nacht zum Freitag ein Bad in eisigen Gewässern genommen. Putin tauchte - umgeben von Popen und Ikonen - bei minus fünf Grad Celsius mit nacktem Oberkörper in den Seliger-See ein, 350 Kilometer nordwestlich von Moskau.

In einigen Gegenden untersagten die Behörden das Religionsritual zum Dreikönigsfest wegen der extremen Temperaturen. In Teilen Sibiriens wurden 68 Grad unter dem Gefrierpunkt gemessen.

Mit dem Ritual wird an die Taufe Jesu im Jordan-Fluss durch Johannes den Täufer erinnert. Orthodoxe Priester segnen bei dieser Gelegenheit Gewässer, Wasserläufe und Meere.

+++ 09.43 Uhr: Südkoreanischer Shorttrack-Trainer suspendiert - Läuferin geschlagen +++

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hat ein Zwischenfall im Shorttrack-Lager der Heimmannschaft für Ärger gesorgt. Ein Trainer des Olympia-Shorttrackteams der Frauen sei suspendiert worden, weil er die Kapitänin Shim Suk Hee (20) während des Trainings geschlagen haben soll, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die koreanische Eislauf-Union (KSU). Zunächst war unklar, wer der beschuldigte Trainer ist.

+++ 8.46 Uhr: Ehemann von deutscher Journalistin Tolu erneut in der Türkei in Haft +++

Der Ehemann der kürzlich aus türkischer Haft entlassenen deutschen Journalistin Mesale Tolu ist erneut festgenommen worden. Wie Tolus Unterstützerkreis mitteilte, wurde Suat Corlu gestern von Polizisten aus der Wohnung der Familie in Istanbul abgeführt. Gründe für die Festnahme wurden ihm demnach nicht genannt. Die Polizei habe bei der Wohnungsdurchsuchung auch einen Laptop und ein Handy der Familie beschlagnahmt.



Corlu und Tolu hatten vergangenes Jahr beide monatelang in der Türkei in Untersuchungshaft gesessen. Die aus Neu-Ulm stammende Journalistin und Übersetzerin der linken Nachrichtenagentur ETHA war Ende April in ihrer Istanbuler Wohnung unter dem Verdacht festgenommen worden, der linksradikalen MLKP anzugehören, die in der Türkei als Terrororganisation verboten ist. Ihr kleiner Sohn Serkan verbrachte mehrere Monate mit seiner Mutter in der Zelle. Mitte Dezember hatte ein Gericht entschieden, Tolu aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Sie darf aber das Land nicht verlassen, ihr Prozess wird im April fortgesetzt. Tolus Ehemann saß 2017 ebenfalls über Monate in Haft. Er war Anfang April festgenommen worden und kam Ende November unter Auflagen frei. Auch er darf das Land nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

+++ 8.35 Uhr: Zigaretten werden offenbar teuer +++



Die Zigarettenpreise steigen weiter. Marktführer Philip Morris läute zum 1. März eine Preisrunde ein, der Preis einer Schachtel Marlboro aus dem Automaten steige dann von 6,50 Euro auf 7 Euro, berichten die "Stuttgarter Nachrichten". Dafür sei mit 22 Zigaretten eine mehr als bisher in der Packung. Philip Morris habe die Händler gestern informiert. Bei der größeren Schachtel mit bisher 23 Stück und einem Preis von 7 Euro werde vom 1. März an eine Zigarette weniger enthalten sein. Bei der Marke L&M steige der Preis einer Schachtel mit 20 Stück um zehn Cent von 5,90 Euro auf 6 Euro. Auch die Verkaufspreise der anderen Philip-Morris-Marken wie Chesterfield und F6 steigen laut Zeitungsbericht. Philip Morris hat demnach einen Marktanteil von rund 40 Prozent in Deutschland. Es sei davon auszugehen, dass die anderen großen Konzerne für Tabakprodukte in Deutschland, Reemtsma, JTI und British American Tobacco, bei der Preisgestaltung nachziehen werden, hieß es. Die Hersteller hätten in der Vergangenheit Steuererhöhungen regelmäßig genutzt, um Preissteigerungen durchzusetzen. Die letzte Anhebung der Tabaksteuer griff Anfang 2015.

+++ 8.32 Uhr: Diebe klauen Gebiss aus Auto +++



Ungewöhnliche Beute bei einem Autoaufbruch: Unbekannte haben aus einem Wagen in Ludwigshafen eine Box mit einer Zahnprothese gestohlen. Die Täter schlugen in der Nacht die Scheibe des geparkten Autos ein und machten sich dann mit der Beute aus dem Staub gemacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Warum die Diebe es ausgerechnet auf das Gebiss abgesehen hatten, blieb zunächst offen. Die Polizei sucht nun Zeugen des rätselhaften Diebstahls.

+++ 8.31 Uhr: NPD muss Staat offenbar Hunderttausende Euro zurückzahlen +++

Auf die NPD kommen einem Magazinbericht zufolge nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2017 Rückforderungen staatlicher Gelder in sechsstelliger Höhe zu. Dies könne die Partei in eine finanzielle Krise stürzen, berichtete der "Focus". Demnach verloren die Rechtsextremen durch das Wahlergebnis von 0,4 Prozent ihre Ansprüche aus der Parteienfinanzierung für Bundestagswahlen. Bereits erhaltene Abschlagszahlungen für 2017 - nach Angaben der Bundestagsverwaltung rund 770.000 Euro - müsse die Partei größtenteils zurückzahlen. Die genaue Summe werde derzeit berechnet, Mitte Februar solle der Bescheid ergehen.



Laut dem Bericht kassierte die NPD auf Grundlage ihres Stimmenanteils von 1,3 Prozent bei der Bundestagswahl 2013 jedes Jahr mehr als eine Million Euro aus der Parteienfinanzierung. Der Wegfall dieser Einnahmen und hohe Rückzahlungsverpflichtungen seien für die NPD "verheerend", heißt es laut "Focus" in einer vertraulichen Analyse des Bundesamts für Verfassungsschutz.

+++ 8.23 Uhr: Prinz William bekommt viel Lob für Ultrakurzhaarschnitt +++

Prinz William erregt mit einem ultrakurzen Haarschnitt Aufsehen. Im neuen Look präsentierte sich der 35-Jährige gestern beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London. Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung "The Independent" mit den Worten zitieren, es sei "ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement", seine Haare so kurz zu schneiden. Ein Kommentator des Männermagazins "GQ" bemerkte, mit dem Schnitt habe William offenkundig akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen - dafür müsse man ihn feiern.



Auch der "Hollywood Reporter" war voll des Lobes: Der Zweite in der britischen Thronfolge "mache keinen Versuch, seinen Haarwuchs zu verleugnen" - im Unterschied zu US-Präsident Donald Trump und dessen "seltsamer Drüberkämm-Frisur".

+++ 8.04 Uhr: Neuseelands Regierungschefin Ardern erwartet erstes Kind +++

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ist schwanger. Die 37-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayford gaben die "unerwartete und aufregende" Nachricht in Wellington bekannt. Sie hätten sich immer Kinder gewünscht, aber nicht mit einer Schwangerschaft ohne "Hilfe" gerechnet, sagte die Labour-Politikerin. Darum seien sie nun "richtig aufgeregt". Das Baby wird voraussichtlich im Juni zur Welt kommen.



Adern kündigte an, dass sie nach der Geburt sechs Wochen zu Hause bleiben werde. In dieser Zeit will sie sich vom stellvertretenden Premier Winston Peters vertreten lassen. Sie werde aber "erreichbar" bleiben, versicherte Ardern. Nach der Baby-Pause werde sie dann "Premierministerin und Mama" sein. Zu Hause soll sich aber vor allem ihr Lebensgefährte, der Moderator einer Angelsendung im Fernsehen ist, um das Kind kümmern. Adern ist Neuseelands erster Regierungschef, der im Amt ein Kind bekommt.

+++ 7.04 Uhr: Auto fährt an der Copacabana in eine Menschenmenge - Baby tot +++

Auf der Strandpromenade an der Copacabana in Rio de Janeiro ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurde brasilianischen Medienberichten zufolge ein acht Monate altes Baby getötet, mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, von einem Terroranschlag werde nicht ausgegangen, schrieb die Militärpolizei des Bundesstaates auf Twitter. Das Unglück ereignete sich auf der belebten Promenade des berühmten Sandstrands. Auf Bildern waren Verletzte zu sehen, die vor Ort versorgt wurden. Unter den Verletzen seien zwei weitere Kinder und ein Tourist aus Australien, berichtete das Portal Globo. Der 41-jährige Fahrer gab demnach an, er habe am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten.

+++ 5.30 Uhr: Deutscher IS-Terrorist Cuspert laut Bericht getötet +++

Der deutsche IS-Terrorist Denis Cuspert soll Berichten zufolge in Syrien ums Leben gekommen sein. Das meldete die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group (Site) unter Berufung auf Medien, die der Terrormiliz Islamischer Staat nahestehen. Demnach soll Cuspert, der zuletzt den Namen Abu Talha al-Almani trug, am Mittwoch in der Stadt Raranidsch (englisch: Gharanij) in der syrischen Provinz Dair as-Saur getötet worden sein. Dem IS nahestehende Medien hätten Fotos von der blutbefleckten Leiche des früheren Berliner Rappers verbreitet, hieß es weiter. Die Terrormiliz bestätigte den Tod aber nicht selbst. Es gab bislang auch keine Bestätigung von Sicherheitsbehörden in den USA oder Deutschland.

+++ 4.06 Uhr: Protest gegen Trump vor US-Botschaft in Haiti wegen "Drecksloch"-Zitat +++

Vor der US-Botschaft in Haiti haben mehrere dutzend Menschen gegen den mutmaßlichen "Drecksloch"-Kommentar von US-Präsident Donald Trump protestiert. "Wir sind kein Scheißland", sagte der Demonstrant Clermont Berthony. "Wir haben das nicht verdient." Mit der Abschaffung der Sklaverei vor mehr als 200 Jahren habe Haiti Geschichte geschrieben. Trump soll den abfälligen Ausdruck "Drecksloch-Länder" ("shithole countries") in der vergangenen Woche laut Medienberichten bei einer Diskussion zum Thema Einwanderung für afrikanische Länder sowie Haiti und El Salvador benutzt haben. Die Nachricht über seine Wortwahl sorgte weltweit für Empörung, dutzende afrikanische Länder forderten eine Entschuldigung.

+++ 3.36 Uhr: Erste Hinrichtung in den USA im neuen Jahr vollstreckt +++

Ein Serienmörder ist am Donnerstag im Bundesstaat Texas als erster Häftling in diesem Jahr in den USA hingerichtet worden. Der 55-jährige Anthony Shore wurde mit einer Giftspritze getötet. Er war wegen Vergewaltigung, Folter und Ermordung von drei Mädchen und einer jungen Frau zwischen 1986 und 1995 zum Tode verurteilt worden. Im vergangenen Jahr waren in den USA nach Angaben des Death Penalty Information Center 27 Verurteilte in acht Bundesstaaten hingerichtet worden. Gegen 39 Menschen wurde 2017 demnach die Todesstrafe verhängt.

+++ 3.15 Uhr: Nach Orkan "Friederike" rollt Fernverkehr wieder an +++

Nach der Zwangspause wegen des Orkans "Friederike" soll der Fernverkehr der Deutschen Bahn am Freitagmorgen wieder anrollen. In einigen Regionen sind jedoch weiter Einschränkungen zu erwarten. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen seien noch wichtige Strecken gesperrt, teilte die Bahn mit. Wegen der Auswirkungen des Sturms hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag erstmals seit dem Orkan "Kyrill" im Jahr 2007 den Betrieb auf ihrem gesamten Fernverkehrsnetz eingestellt.

+++ 2.49 Uhr: Triebwerk kaputt: Malaysia-Maschine muss zwischenlanden +++

Wegen heftiger Turbulenzen hat ein Flugzeug der Malaysia Airlines mit 224 Passagieren an Bord in Australien zwischenlanden müssen. Die Maschine der malaysischen Fluggesellschaft wurde auf dem Flug von Sydney in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur heftig durchgeschüttelt. Die Passagiere berichteten von lauten, hämmernden Geräuschen. Schließlich lenkte der Pilot den Flug MH122 nach Alice Springs im australischen Outback um. Dort mussten Passagiere und Besatzung auch die Nacht verbringen. Die Fluglinie entschuldigte sich später wegen "technischer Probleme". Der Fernsehsender ABC berichtete, dass der Pilot eines der Triebwerke abschalten musste. Einer der Passagiere, Mohammad Nogheib, sagte: "Das Triebwerk hat merkwürdige Geräusche gemacht. Ich hatte Angst um mein Leben." Ein anderer Fluggast sagte, das "sehr gewaltige Schütteln" habe etwa fünf Minuten gedauert.

+++ 2.29 Uhr: Zwei Tote bei Lastwagen-Unfall in Sachsen - Millionenschaden +++

Bei einem schweren Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 72 sind zwei Männer getötet worden. Ihr Lkw sei in der Nähe von Zwickau (Sachsen) in ein Stauende gefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer starben am Unfallort. Der Laster war auf zwei andere Lastwagen geprallt. Einer hatte acht Autos geladen, die durch den Aufprall zerstört wurden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 1,2 Millionen Euro. Der Stau hatte sich wegen eines sturmbedingten Unfalls gebildet. Allerdings hatte Orkan "Friederike" mit dem Lastwagen-Zusammenstoß nichts zu tun. "Der Orkan hat für den Stau gesorgt, aber nicht für den Auffahrunfall", sagte ein Polizeisprecher.

+++ 2.06 Uhr: US-Repräsentantenhaus stimmt in Haushaltsstreit für Zwischenfinanzierung +++

Das US-Repräsentantenhaus hat für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine Haushaltssperre zu verhindern, beschlossen die Abgeordneten eine Zwischenfinanzierung bis zum 16. Februar. Das Gesetz muss nun noch den Senat passieren, wo eine knappes Abstimmungsergebnis erwartet wird. In dem Haushaltsstreit muss bis Freitag um Mitternacht eine Einigung erfolgen, um einen "government shutdown", also einen erzwungenen Regierungsstillstand, zu vermeiden.

+++ 0.52 Uhr: Eltern aus kalifornischem Horror-Haus plädieren auf nicht schuldig +++



Das kalifornische Elternpaar, das seine 13 Kinder jahrelang unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten haben soll, weist die Vorwürfe der Anklage zurück. Der 57-jährige David Allen Turpin und seine 49-jährige Frau Louise Anna Turpin plädierten bei einer Gerichtsanhörung auf nicht schuldig, wie ein AFP-Reporter berichtete. Das Paar war zuvor formell der Folter und der Kindesmisshandlung beschuldigt worden. Den Angeklagten droht eine 94-jährige Haftstrafe. Die Polizei hatte am Sonntag das Martyrium der 13 Geschwister beendet, nachdem eine 17-jährige Tochter sich selbst befreit und den Notruf gewählt hatte. Die stark unterernährten Geschwister im Alter zwischen zwei und 29 Jahren waren teilweise mit Vorhängeschlössern an ihre Betten gekettet.