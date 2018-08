Die Meldungen im Kurz-Überblick:

"Zombie Boy" Rick Genest stirbt mit 32 (8.21 Uhr)

Deutscher Tourist in Kanada angeschossen (6.34 Uhr)

Zwei Tote bei Einsturz von Bergwerk in Mexiko (6.18 Uhr)

Kein weiteres Treffen zwischen Trump und Kim geplant (3.07 Uhr)

Simbabwes Staatschef Mnangagwa gewinnt Präsidentenwahl (1.15 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.45 Uhr: Hockenheim: Zwei Schwerverletzte bei Absturz von Ultraleichtflugzeug +++

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs im Raum Hockenheim haben der 50-jährige Pilot und ein 55-jähriger Fluglehrer schwere Verletzungen davongetragen. Das Fluggerät war am Donnerstagnachmittag bei einem Flugmanöver kurz nach dem Start aus zunächst unbekannter Ursache südlich der Autobahn 61 in ein Maisfeld gestürzt, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Die Verletzungen der Männer waren demnach nicht lebensgefährlich.

Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden an dem total zerstörten Ultraleichtflugzeug bezifferten die Ermittler nach ersten Schätzungen auf bis zu 80.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Helfern am Unfallort im Einsatz.

+++ 8.21 Uhr: "Zombie Boy" Rick Genest ist tot +++

Das als "Zombie Boy" bekannt geworden Model Rick Genest ist tot. Genest hatte am Mittwoch im Alter von 32 Jahren in Montreal Suizid begangen, wie die Polizei "Radio Montreal" bestätigte. Der volltätowierte Performance-Künstler aus Kanada war 2011 in Lady Gagas Musikvideo zu "Born This Way" zu sehen. In Deutschland wurde er außerdem durch Auftritte in der TV-Show "Germany's next Top Model" mit Heidi Klum bekannt.

Lady Gaga, 32, ruft nach von Genest zum verstärkten Kampf gegen psychische Probleme auf. "Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können", twitterte die amerikanische Popmusikerin.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 11.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018

+++ 8.13 Uhr: Afghanistan: 61 Menschen aus Taliban-Gefängnis befreit +++

Spezialkräfte haben im Süden Afghanistans 61 Menschen aus einem Gefängnis der radikalislamischen Taliban befreit. Bei dem Einsatz in der vergangenen Nacht im Bezirk Katschaki in der südafghanischen Provinz Helmand wurden mindestens zwei Taliban-Kämpfer getötet, sagte der Sprecher der Eliteeinheit, Dschawid Salim. Weitere Details zu dem Einsatz gab es zunächst nicht.

Die Gefangenen hatten laut Salim aus unterschiedlichen Gründen eingesessen. Ihnen sei unter anderem Spionage für die afghanischen Streitkräfte vorgeworfen worden. Die Befreiten kamen seinen Worten zufolge zunächst in eine Militäreinrichtung in Helmand und sollten noch am Freitag wieder mit ihren Familien vereint werden. Insgesamt seien in den vergangenen drei Monaten mehr als 350 Menschen aus Taliban-Gefängnissen in der Provinz Helmand befreit worden, sagte Salim. In der Provinz Helmand haben die Taliban eine starke Präsenz. Laut dem jüngsten Bericht des US-Generalinspekteurs für Wiederaufbau in Afghanistan kontrollieren die Aufständischen 9 der 14 Bezirke der Provinz und 56 Prozent der Bevölkerung.

+++ 7.04 Uhr: Athiopien: Einer Million Menschen droht humanitäre Katastrophe +++

Im nordostafrikanischen Äthiopien warnen Helfer vor einer humanitären Katastrophe. Hintergrund sind eine neue Gewaltwelle und die Flucht von knapp einer Million Menschen. Die Betroffenen in südlichen Regionen des Landes lebten unter katastrophalen Bedingungen, sagte Crystal Wells vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Sollte die humanitäre Hilfe nicht schnell verstärkt werden, könne es für die Menschen schlimme Folgen haben.

Rund 987.000 Menschen sind dem UN-Nothilfebüro (OCHA) zufolge im Juni in den Regionen Gedeo und West Guji vor einem neu aufgeflammten Stammeskonflikt geflohen. Der Konflikt werde aber von der internationalem Gemeinschaft wenig beachtet, kritisierte das IKRK.

+++ 6.34 Uhr: Deutscher Tourist in Kanada angeschossen und schwer verletzt +++

In Kanada ist ein deutscher Tourist angeschossen und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige habe einen Kopfschuss erlitten, als er im Auto auf einer Straße in Richtung des Banff-Nationalparks im Westen Kanadas unterwegs gewesen sei, sagte der ranghohe Polizeivertreter Tom Kalis der Nachrichtenagentur AFP. Er verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr in einen Graben und gegen einen Baum. Drei Mitglieder seiner Familie wurden dabei leicht verletzt. Der Deutsche wurde anschließend ins Krankenhaus im rund 60 Kilometer entfernten Calgary geflogen. Nach Polizeiangaben war er am Unfallort bei Bewusstsein, die Ärzte beschrieben seinen Zustand aber als "kritisch und lebensbedrohlich".

Kalis sagte, die Polizei gehe dem Verdacht nach, dass dem Schuss auf den Deutschen ein Streit mit einem anderen Autofahrer vorausging. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Auto, welches den Wagen des Opfers überholt habe, als der Schuss abgefeuert wurde. Der Fahrer des schwarzen Autos sei weiß und männlich, hieß es.

+++ 6.18 Uhr: Zwei Tote bei Einsturz von Bergwerk in Mexiko +++

Beim Einsturz eines Minenschachts im Zentrum Mexikos sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere gelten nach dem Unglück in dem Marmorbergwerk in Dengantzha, rund 100 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, noch als vermisst, wie die Regierung des Bundesstaates Hidalgo mitteilte. Den Angaben zufolge war ein Fahrzeug auf der Straße nahe dem Bergwerk unterwegs, als der Boden nachgab.

Insgesamt hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks acht Menschen in dem Bergwerk befunden, aber drei hätten fliehen können und Hilfe geholt, sagte der Gouverneur von Hidalgo, Simón Vargas, dem Sender Milenio Televisión. Unter dem Geröll seien menschliche Laute zu hören gewesen, so Vargas. Man hoffe daher, noch weitere Überlebende zu finden. Rettungsteams seien vor Ort. Eine Hundeeinheit habe bereits zwei Orte identifiziert, an denen sich noch Menschen befinden könnten.

+++ 5.23 Uhr: Waldbesitzer sehen in aktueller Dürre Jahrhundertkatastrophe +++

Die Dürreschäden in den Wäldern sind nach Einschätzung der deutschen Waldbesitzer beispiellos. "Mittlerweile müssen wir von einer Jahrhundertkatastrophe sprechen", sagte Verbandspräsident Georg Schirmbeck der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In diesem Jahr seien Bäume im Wert von rund 500 Millionen Euro angepflanzt worden. "Große Teile der Jungpflanzen sind mittlerweile nicht mehr zu retten", sagte Schirmbeck. Zu dem unmittelbaren Vermögensschaden in Höhe von einer halben Milliarde Euro kämen die langfristigen Auswirkungen auf die Bestände, die sich derzeit nur schwer beziffern ließen. Dies mache sich "erst in einigen Jahren, Jahrzehnten oder Generationen" bemerkbar, wenn die Bäume gefällt würden. "Dieser Sommer wird seine Spuren hinterlassen", sagte Schirmbeck.

+++ 3.54 Uhr: Bericht: Russische Agentin arbeitete jahrelang in US-Botschaft +++

Eine russische Spionin hat nach einem Zeitungsbericht jahrelang unerkannt in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet. Erst vor kurzem sei die Frau von der amerikanischen Spionageabwehr enttarnt worden, berichtete der "Guardian". Da die Frau vom Secret Service eingestellt worden sei, habe sie über zehn Jahre lang Zugang zu geheimdienstlichen Informationen und E-Mails gehabt und diese auch an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben.

Um einen Skandal und peinliche Untersuchungen zu verhindern, sei die Spionin im Sommer des Vorjahres "unauffällig" entlassen worden, berichtete der "Guardian" weiter. Der Secret Service wollte sich zu dem konkreten Fall auf Anfrage des Blattes nicht äußern. Neben dem Personenschutz für den US-Präsidenten unterliegt dem Secret Service auch die Strafverfolgung auf Bundesebene. Vertreter der Behörde sind auch an verschiedenen US-Botschaften im Ausland im Einsatz.

+++ 3.07 Uhr: Weißes Haus: Derzeit kein weiteres Treffen Trumps mit Kim in Planung +++

Das Weiße Haus hat Spekulationen über ein bevorstehendes zweites Treffen von Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zurückgewiesen. Ein Treffen sei derzeit nicht in Planung, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Zwar sei die US-Regierung "offen für diese Diskussion", konkret geplant sei aber nichts.

Sanders bestätigte zugleich, dass Trump einen neuen Brief von Kim erhalten habe. Ein Antwortschreiben werde Kim in Kürze übermittelt. Zum Inhalt des Briefs aus Pjöngjang äußerte sie sich nicht. Die "anhaltende Korrespondenz" Trumps und Kims knüpfe aber an das Gipfeltreffen der beiden vom Juni in Singapur an und ziele darauf ab, die dort "gemachten Zusagen voranzutreiben".

+++ 2.14 Uhr: Mexikanische Behörden finden illegal gehaltenen Tiger +++

Mexikanische Behörden haben einen Königstiger aus illegaler privater Haltung befreit. Das etwa zwei Jahre alte Weibchen sei in einem Käfig aus Metallstangen auf einem Grundstück eines Hauses im Bundesstaat Guanajuato gefunden worden, teilte die mexikanische Umweltbehörde (Profepa) mit. Der Tiger war demnach in guter körperlicher Verfassung, obwohl er offenbar zurückgelassen wurde, so die Behörde. Der Käfig habe zwei Türen gehabt, die beide nicht mit Vorhängeschlössern gesichert waren.

Der Tiger wurde in eine Einrichtung der Umweltbehörde gebracht, wo er bleiben soll, bis sich seine rechtliche Situation geklärt hat, wie Profepa mitteilte. Das Tier war mit einem Chip versehen. Die Behörde leitete eine Suche nach seinem Besitzer ein. Diesem droht eine Geldstrafe von bis zu drei Millionen Pesos (etwa 139 000 Euro) wegen Vernachlässigung des Tigers und eines Verstoßes gegen Umweltgesetze.

+++ 1.15 Uhr: Simbabwes Staatschef Mnangagwa gewinnt Präsidentenwahl +++

Simbabwes Staatschef Emmerson Mnangagwa hat die Präsidentenwahl gewonnen. Er habe 50,8 Prozent der Stimmen erhalten, Oppositionsführer Nelson Chamisa habe 44,3 Prozent erhalten, teilte die Wahlkommission mit.

+++ 0.55 Uhr: Blitzeinschlag auf Campingplatz - 15 Menschen leicht verletzt +++

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Campingplatz in der Oberpfalz sind 15 Menschen leicht verletzt worden. Der Blitz hatte am Donnerstagmittag in Bruck (Landkreis Schwandorf) eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später klagten mehrere Camper - darunter auch Kinder und Jugendliche - über ein Kribbeln am ganzen Körper. Sanitäter brachten sie zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Platz wurde vorübergehend geräumt, die rund 300 Anwesenden kamen in einer nahegelegenen Turnhalle unter. Zum Zeitpunkt des Unwetters fand auf dem Gelände ein Jugendzeltlager statt.

+++ 0.02 Uhr: Minister: Stichwahl in Mali zwischen Amtsinhaber und Oppositionschef +++

Bei der Präsidentschaftswahl in Mali treffen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita und Oppositionschef Soumaila Cissé nach offiziellen Angaben in einer Stichwahl aufeinander. Keita habe in der ersten Runde am Sonntag 41,4 Prozent der Stimmen erzielt, Cissé 17,8 Prozent, sagte der für Gebietsverwaltung zuständige Minister Mohammed Ag Erlafk im Fernsehsender ORTM unter Berufung auf das vorläufige Endergebnis. Die Stichwahl findet am 12. August statt.