Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Lkw erfasst beim Rechtsabbiegen Radfahrerin - 16-Jährige getötet (11.21 Uhr)

Explosion und Schüsse bei chinesischem Konsulat in Pakistan (6.18 Uhr)

Laschet will Diesel-Fahrverbote noch verhindern (5.34 Uhr)

Autofahrer kracht ungebremst gegen parkenden Lkw und stirbt (4.10 Uhr)

Grüne fordern Zerschlagung der Deutschen Bahn (2.10 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.26 Uhr: Emirate prüfen Gnadengesuch im Fall des verurteilten Briten +++

Nach der Verurteilung eines Briten wegen Spionage in den Vereinigten Arabischen Emiraten prüft die Regierung des Golfstaates ein Gnadengesuch. Die Familie des 31-jährigen habe das Gesuch eingereicht, sagte der Botschafter des Landes, Sulaiman Almasrui, am Freitag im britischen Fernsehen. Der Doktorand Matthew Hedges war am Mittwoch von einem Gericht in Abu Dhabi wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der Botschafter sprach von einer "sehr ernsten" Angelegenheit. "Wir leben in einer gefährlichen Region. Die nationale Sicherheit muss unsere oberste Priorität sein", sagte Almasrui. Die Regierung seines Landes "diktiert den Gerichten nicht ihre Urteile". Hedges sei keineswegs "nach einem fünfminütigen Prozess schuldig gesprochen, wie einige berichten".

+++ 13.46 Uhr: Bundestag beschließt Rekordhaushalt 2019 - 356 Milliarden Ausgaben +++

Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der großen Koalition den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Für den Etat mit Rekordausgaben von 356,4 Milliarden Euro stimmten 366 Abgeordnete, mit Nein 284 Abgeordnete, es gab keine Enthaltungen. Die Ausgaben steigen im Vergleich zum laufenden Jahr um knapp 13 Milliarden Euro. Die große Koalition von Union und SPD will unter anderem mehr Geld für Soziales, Digitales, Arbeitsmarkt, Familien, Verteidigung und Entwicklungshilfe ausgeben.

+++ 13.26 Uhr: Durchbruch für geplante Digitalisierung der Schulen +++

Die Koalition hat sich mit FDP und Grünen im Bundestag auf einen Kompromiss zur geplanten Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen geeinigt. Damit kann der Bundestag die Grundgesetzänderung noch vor Weihnachten beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Koalitionskreisen erfuhr. Dann können Milliarden vom Bund an Länder und Kommunen fließen.

+++ 13.12 Uhr: Knochenfund in Vatikan-Gebäude: Keine Verbindung zu Vermisstenfall +++

Italienische Ermittler sehen offenbar keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen einem Knochenfund in einem Vatikan-Gebäude in Rom und einem mysteriösen Vermisstenfall aus dem Jahr 1983. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass die Knochen aus der Zeit vor dem Jahr 1964 stammen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Fund bei Renovierungsarbeiten eines Gebäudes bei der vatikanischen Botschaft hatte Ende Oktober in Italien für Wirbel gesorgt, da rasch die Verbindung zum Verschwinden der 15-jährigen Tochter eines Vatikan-Hofdieners hergestellt wurde. Emanuela Orlandi war damals nach der Musikschule nicht mehr nach Hause gekommen. Da bis heute unklar ist, was mit ihr passierte, ranken sich seit Jahrzehnten Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Fall.

+++ 13.00 Uhr: Staat steuert dieses Jahr offenbar auf Rekordüberschuss zu +++

Die Staatskassen in Deutschland können dieses Jahr einem Bericht zufolge mit einem Rekordüberschuss rechnen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammen dürften am Ende mit mehr als 60 Milliarden Euro im Plus liegen, heißt es laut "Spiegel" in einer Vorlage für die Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern Anfang Dezember.

Demnach kommt der Bund voraussichtlich auf einen Überschuss von zehn Milliarden Euro, bei den Ländern werden insgesamt rund 20 Milliarden Euro erwartet. Der gesamtstaatliche Überschuss dürfte etwa 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen, berichtete der "Spiegel" weiter. Im kommenden Jahr werde das Plus mit etwa 36 Milliarden Euro oder einem Prozent des BIP voraussichtlich deutlich kleiner ausfallen. Auch für die folgenden Jahre werde ein Schrumpfen erwartet.

+++ 12.12 Uhr: Dolce & Gabbana bittet chinesische Kunden nach Rassismus-Vorwürfen um Verzeihung +++

Nach Rassismusvorwürfen haben sich die Gründer des italienischen Modehauses Dolce & Gabbana ihre chinesischen Kunden in einem Video persönlich um Verzeihung gebeten. "Unsere Familien haben uns beigebracht, die unterschiedlichen Kulturen dieser Welt zu respektieren. Deshalb möchten wir Sie um Verzeihung bitten, falls wir Ihre Kultur falsch wiedergegeben haben", sagte Domenico Dolce in einem Video, das im chinesischen Online-Netzwerk Weibo veröffentlicht wurde.

Zuvor hatten Werbespots von Dolce & Gabbana im Online-Dienst Instagram für Ärger gesorgt, in dem eine chinesisch aussehende Frau auf Anweisung einer Männerstimme versuchte, Pizza, Spaghetti oder Baguette mit Stäbchen zu essen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte ein auf Instagram veröffentlichtes Bild eines Chats, in dem Label-Mitgründer Stefano Gabbana sich abfällig über China und die Chinesen äußerte und dies mit fünf lachenden Kothaufen-Emojis illustrierte.

+++ 11.50 Uhr: Lkw-Maut steigt im kommenden Jahr +++

Die Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen wird zum neuen Jahr erhöht. Der Bundesrat gab den Weg für eine vom Bundestag beschlossene Anhebung der Mautsätze zum 1. Januar 2019 frei. Erstmals werden damit auch die Kosten der Lärmbelastung durch Lastwagen in die Berechnung einbezogen. Stärker berücksichtigt werden außerdem die Gewichtsklassen und somit die stärkere Straßen-Belastung durch schwere Laster. Elektro-Lkw werden von der Nutzungsgebühr befreit, bis Ende 2020 auch gasbetriebene Fahrzeuge.

+++ 11.47 Uhr: Jobticket wird steuerfrei +++

Der Weg für steuerfreie Jobtickets ist endgültig frei. Eine entsprechende Änderung des Einkommensteuergesetzes wurde nach dem Bundestag auch von den Vertretern der 16 Länder im Bundesrat gebilligt. Wenn ein Unternehmen seinen Beschäftigten eine kostenlose oder verbilligte Fahrkarte für Busse und Bahnen gewährt, musste die Kostenersparnis bislang grundsätzlich versteuert werden. Mit der Neuregelung sollen Arbeitnehmer verstärkt zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel veranlasst werden. Die steuerfreien Leistungen werden aber auf die Entfernungspauschale angerechnet.

+++ 11.24 Uhr: Laut Amazon keine Auswirkungen von Streiks auf Black-Friday-Bestellungen +++

Die Streiks am Schnäppchentag "Black Friday" bei Amazon haben nach Angaben des Online-Händlers keinen Einfluss auf die Bestellungen. "Da die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter weiterhin wie geplant arbeitet, sind Kundenbestellungen vom Streik nicht betroffen", erklärte Amazon. Die Kritik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wies das Unternehmen zurück. "Viele unserer Mitarbeiter sind seit vielen Jahren bei uns, was auch beweist, dass wir ein guter und zuverlässiger Arbeitgeber sind", erklärte der Online-Handelskonzern. Amazon beweise "jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann".

+++ 11.12 Uhr: Lkw erfasst beim Rechtsabbiegen Radfahrerin - 16-Jährige tödlich verletzt +++

Ein 16-jähriges Mädchen ist in Burgdorf bei Hannover von einem rechts abbiegenden Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wartete die Radfahrerin am Morgen an einer Kreuzung vor einer roten Ampel. Als die Ampel für sie auf Grün umsprang, fuhr sie geradeaus in die Kreuzung, in die gleichzeitig ein zuvor neben ihr wartender Lkw nach rechts einbog. Nach Polizeiangaben bemerkte der 50-jährige Fahrer die Radfahrerin offenbar nicht. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Wiederbelebungsversuche der alarmierten Rettungskräfte blieben erfolglos. Die 16-Jährige starb noch am Unfallort, der in der Nähe einer Schule lag.

+++ 8.52 Uhr: Kramp-Karrenbauer baut Vorsprung vor Mitbewerbern aus +++

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer baut dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" zufolge ihren Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern um den Parteivorsitz aus. Der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge sprechen sich 38 Prozent der Unionsanhänger für Kramp-Karrenbauer aus, drei Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Ihre Zustimmungswerte liegen damit über denen ihrer Mitbewerber Friedrich Merz und Jens Spahn zusammen.

Der frühere Unions-Fraktionschef Merz kann demnach auf die Unterstützung von 29 Prozent der Unionsanhänger bauen. Dies sind für den derzeitigen Aufsichtsratschef des deutschen Tochterunternehmens des Vermögensverwalters Blackrock vier Prozentpunkte weniger als vor zwei Wochen. Gesundheitsminister Jens Spahn bleibt mit sechs Prozent (minus eins) abgeschlagen.

+++ 8.45 Uhr: Mindestens neun Tote und 27 Verletzte bei Explosion in Pakistan +++

Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind mindestens neun Menschen getötet und 27 weitere verletzt worden. Wie die Behörden mitteilten, ereignete sich die Explosion auf einem Markt im Ort Kalaya im Stammesbezirk Orakzai. "Wir versuchen derzeit die Ursache der Explosion zu klären", sagte der örtliche Beamte Khalid Iqbal der Nachrichtenagentur AFP.

Orakzai ist eine von sieben halbautonomen Stammesregionen an der Grenze zu Afghanistan. Das Gebiet ist von Unruhen geprägt. Nach Einschätzung der USA ist die Region ein Zufluchtsort für Extremisten, darunter die afghanischen Taliban und das Terrornetzwerk Al-Kaida. Islamabad weist das zurück. Pakistan geht seit 2004 gegen Islamistengruppen in dem Gebiet vor.

+++ 8.18 Uhr: Mindestens 15 Tote nach Explosion in Nordwestpakistan +++

In der nordwestpakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa sind bei einer Explosion mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere mindestens 25 Menschen seien verletzt worden, sagte der Behördenvertreter Hashim Khan. Viele von den Verwundeten würden in Lebensgefahr schweben. Es sei noch nicht klar, ob die Bombe vorher außerhalb der Koranschule an dem Markt in dem Bezirk Orakzai platziert worden war oder ob sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt habe. Weitere Details blieben zunächst unbekannt.

+++ 7.11 Uhr: Zwei Tote bei Angriff auf chinesisches Konsulat in pakistanischer Stadt Karachi +++

Bei einem Angriff auf das chinesische Konsulat in der pakistanischen Großstadt Karachi sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mehrere Bewaffnete hätten das Feuer eröffnet, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Sicherheitskräfte hätten zurückgeschossen.

Die Polizei sei inzwischen am Tatort eingetroffen, sagte der Polizeivertreter. Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Fotos war aufsteigender Rauch zu sehen. Die Hafenstadt Karachi liegt im Süden Pakistans.

+++ 6.18 Uhr: Explosion und Schüsse bei chinesischem Konsulat in Pakistan +++

In der Nähe des chinesischen Konsulats in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi sind am Freitagmorgen (Ortszeit) eine Explosion und Schüsse gehört worden. Laut dem Sprecher der Polizei in Karachi, Sajjad Ahmad, war offenbar das chinesische Konsulat das Ziel der Angreifer. Sicherheitskräfte seien in das Gebiet gesendet worden. Es sei mehr als ein Angreifer involviert.

Fernsehbilder zeigten, wie eine schwarze Rauchwolke aufstieg. Laut dem Fernsehsender GeoTV wurde die Gegend abgeriegelt. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch weitere diplomatische Einrichtungen. Weitere Details sind bisher unbekannt.

Chinesische Staatsbürger und Infrastrukturprojekte sind in der Vergangenheit bereits mehrmals von islamistischen und nationalen Militanten angegriffen worden.

+++ 5.34 Uhr: Laschet will Diesel-Fahrverbote noch verhindern +++

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die gerichtlich angeordneten Diesel-Fahrverbote auch auf der Autobahn 40 im Ruhrgebiet noch verhindern. "Ich halte das flächendeckende Sperren der Stadt Essen plus der Achse Autobahn A40 quer durch das Ruhrgebiet für nicht verhältnismäßig", sagte Laschet der dpa in Berlin. "Diese Rechtsauffassung wollen wir jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht noch einmal überprüfen lassen. Am Ende entscheiden Gerichte. Aber ich will alles nutzen, jedes juristische Mittel nutzen, damit es nicht zu Fahrverboten kommt."

+++ 4.10 Uhr: Autofahrer kracht ungebremst gegen parkenden Lkw und stirbt +++

Ein Mann ist bei der Fahrt auf einen Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg mit seinem Wagen nahezu ungebremst gegen einen falsch abgestellten und unbeleuchteten Lkw

gekracht und dabei ums Leben gekommen. Der 48-Jährige habe in der Nacht zu Freitag die Autobahn 81 in Widdern (Landkreis Heilbronn) verlassen und auf den Parkplatz einer Raststätte fahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er offenbar den Lastwagen. Beim Aufprall erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

+++ 3.50 Uhr: Clinton empfiehlt Europa Begrenzung der Einwanderung +++

Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel gelobt, im Kampf gegen den Rechtspopulismus aber zugleich eine Drosselung der Migration Richtung Europa angemahnt. "Ich bewundere die sehr edle und mitfühlende Herangehensweise besonders von Führungskräften wie Angela Merkel", sagte die ehemalige demokratische Herausforderin von US-Präsident Donald Trump der britischen Zeitung

"The Guardian". Aber Europa habe nun seinen Teil geleistet und müsse deutlich machen, nicht länger Asyl und Hilfe zur Verfügung stellen zu können. Denn wenn man mit dem Migrationsproblem nicht fertig werde, werde es das Gemeinwesen weiter in Aufruhr versetzen.

+++ 2.50 Uhr: Hunderte Migranten demonstrieren in mexikanischer Grenzstadt Tijuana +++

In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana haben hunderte Migranten aus Zentralamerika demonstriert. Die Migranten marschierten am Donnerstag zur El-Chaparral-Brücke nahe des Grenzübergangs zum US-Bundesstaat Kalifornien und forderten, in die USA gelassen zu werden. Mexikanische Behördenmitarbeiter riefen die Demonstranten auf, sich auf eine Warteliste für einen Asylantrag in den USA einzutragen.

"Sie sollen uns durchlassen", sagte ein Demonstrant. "Wir sind verzweifel, wir haben unsere Familien in Honduras gelassen. Wir müssen anfangen zu arbeiten."

Derweil hielt die US-Armee an der Grenze eine Großübung ab, an der hunderte Soldaten und Polizisten und auch mehrere Hubschrauber beteiligt waren. Mit der Übung bereiteten sich die Behörden für den Fall vor, dass die Migranten über die Grenze stürmen wollen.

+++ 2.10 Uhr: Grüne fordern Zerschlagung der Deutschen Bahn +++

Angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn haben die Grünen einen weitgehenden Umbau des Konzerns gefordert. "Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass der Konzern sich neu aufstellt", sagt Fraktionschef Anton Hofreiter der "Süddeutschen Zeitung".

Zum einen müssten kleinere Gesellschaften der Bahn zusammengeführt werden, um ein herrschendes Zuständigkeits-Chaos zu beenden. "Die verschiedenen Töchter, wie DB Netz, die Bahnhofsgesellschaft Station & Service und die DB Energie, die alle für das Netz verantwortlich sind, müssen zu einer Infrastruktur-Gesellschaft fusionieren", sagte Hofreiter. "Ohne klare Zuständigkeiten laufen auch Milliardeninvestitionen ins Leere."

Nötig sei aber auch eine Trennung von Netz- und Transportgeschäft, sagte Hofreiter. Die Grünen setzen auf mehr Wettbewerb, wenn das Bahnnetz unabhängig vom Rest des Konzerns geführt wird.

Hofreiter warb schließlich auch für eine Teilprivatisierung. "Der Verkauf von Tochterunternehmen wie Arriva und Schenker könnte frisches Geld in die Kasse bringen, um Zukunftsprojekte anzupacken."