+++ 9.57 Uhr: BGH urteilt grundsätzlich für offene WLan-Hotspots +++

Internetnutzer, die ihr WLan für die Allgemeinheit öffnen, können künftig nicht mehr auf Unterlassung verklagt werden, wenn jemand ihren Anschluss für illegale Uploads missbraucht. Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung von 2017 zur Abschaffung der sogenannten Störerhaftung bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag in den wesentlichen Punkten.

+++ 8.48 Uhr: Voßkuhle rügt die Asyl-Rhetorik der CSU +++

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat die Rhetorik der CSU in der Flüchtlingspolitik deutlich kritisiert. Ohne den CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer beim Namen zu nennen, lehnte Voßkuhle in der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag dessen 2016 genutzten Ausdruck von der "Herrschaft des Unrechts" als "inakzeptable Rhetorik" ab. "Sie möchte Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken, die völlig abwegig sind."

+++ 8.34 Uhr: Explosion nahe US-Botschaft in Peking +++

Vor der amerikanischen Botschaft in Peking ist am Donnerstag ein Sprengsatz explodiert. Größere Schäden gab es nicht, wie Augenzeugen berichteten. Auf dem Boden an einer Ecke der Botschaft waren aber Explosionsspuren zu sehen. Nach widersprüchlichen Angaben von Augenzeugen soll ein Mensch verletzt worden sein.

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr von einem chinesischen Mitarbeiter der US-Botschaft, jemand habe einen Gegenstand über den Zaun auf das Grundstück des Anwesens geworfen. Doch habe ein Botschaftsmitarbeiter das Teil wieder zurück auf die Straße geworfen, wo es dann explodiert sei. Es sei ein selbst gebastelter Sprengsatz gewesen.

+++ 8.08 Uhr: 17 Jahre nach Anschlägen auf World Trade Center 26-jähriges Opfer identifiziert +++

17 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind die sterblichen Überreste eines 26-Jährigen mit Hilfe neuer DNA-Tests identifiziert worden. Von insgesamt 2753 Menschen, die bei dem Anschlag auf das World Trade Center getötet worden waren, sei Scott Michael Johnson das 1642. Opfer, das identifiziert worden sei, teilte die leitende Gerichtsmedizinerin Barbara Sampson am Mittwoch mit. Er arbeitete demnach als Experte für Wertpapiere bei der Investitionsbank Keefe, Bruyette and Woods.

+++ 7 Uhr: Neue Raketenangriffe militanter Palästinenser in Gaza auf Israel +++

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angriffen der israelischen Armee erneut Raketen in das israelische Grenzgebiet gefeuert. Das israelische Militär teilte am Donnerstag mit, in der Nacht seien insgesamt neun Geschosse aus dem Küstengebiet identifiziert worden. Eines davon sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Die meisten seien auf freiem Feld in der Nähe des Grenzzauns eingeschlagen.

+++ 6.40 Uhr: Rettungskräfte in Laos suchen weiter nach über 130 Vermissten +++

Nach dem Bruch eines Staudamms in Laos suchen Rettungskräfte mit Booten und Hubschraubern weiter nach 131 Vermissten. 688 Menschen seien schon aus den überfluteten Gebieten gerettet worden, berichteten örtliche Medien am Donnerstag.

Der Xepian-Xe Nam Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapqeu war am Montagabend eingestürzt. Fünf Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer. Das ist ungefähr soviel Wasser, wie der Chiemsee und der Starnberger See zusammen fassen.

+++ 6.34 Uhr: Nirgendwo blitzt es häufiger als in Garmisch +++

Es kracht im Alpen-Idyll: Die bundesweit meisten Blitze sind 2017 im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen niedergegangen. Nach einer Auswertung des Blitz-Informationsdienstes von Siemens wurden in der Region durchschnittlich 3,5 Blitze pro Quadratkilometer gezählt. Auf den weiteren Plätzen folgen die hessischen Landkreise Main-Taunus und Gießen.

Insgesamt registrierte der Blitz-Informationsdienst im vergangenen Jahr rund 443.000 Blitze in Deutschland. Das waren 11.000 mehr als im Vorjahr.

+++ 5.20 Uhr: Saudi-Arabien stoppt Öltransporte durch Meerenge zwischen Jemen und Dschibuti +++

Saudi-Arabien hat alle Öltransporte durch die Meerenge zwischen dem Jemen und Dschibuti gestoppt. "Alle Öllieferungen durch die Meeresstraße Bab al-Mandab sind vorübergehend ausgesetzt bis der Seeverkehr in der Gegend wieder sicher ist", teilte der saudiarabische Energieminister Chalid al-Falih am Mittwoch in einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit.

Der staatliche Ölkonzern Aramco hatte zuvor mitgeteilt, zwei von der saudiarabischen Schifffahrtsgesellschaft Bahri betriebene Öltanker seien im Roten Meer von mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthi-Rebellen attackiert worden. Ein Schiff sei leicht beschädigt worden, Verletzte oder einen Ölaustritt gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Die Meeresstraße Bab al-Mandab bildet den südlichen Eintrittspunkt zum Roten Meer. Es handelt sich um eine der geschäftigsten Schiffswege der Welt.

+++ 5.04 Uhr: Viele Paare wollen im August heiraten +++

Drei besondere Daten im August reizen besonders viele Heiratswillige. Sie sind in Standesämtern teils schon seit Monaten ausgebucht: Am 1.8.2018, am 8.8.2018 und am 18.8.2018 bieten etliche Standesämter deshalb mehr Vermählungstermine an als sonst. Dies ergab eine bundesweite Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der 18. August - ein Samstag - ist in einigen Städten wie Köln oder Dessau-Roßlau sogar der Hochzeitstag der beliebteste im ganzen Jahr.

+++ 4.35 Uhr: Deutsche verbrauchen mehr als 220 Kilo Verpackungen pro Kopf im Jahr +++

Die Deutschen produzieren unverändert viel Verpackungsmüll. Im Jahr 2016 fielen 18,16 Millionen Tonnen an, wie das Umweltbundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 0,05 Prozent mehr als im Vorjahr und 220,5 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Der Verpackungsverbrauch in Deutschland liegt damit weiterhin deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 167,3 Kilo pro Kopf. Knapp die Hälfte des Abfallaufkommens, nämlich 47 Prozent, ging auf das Konto von privaten Verbrauchern.

"Wir produzieren viel zu viel Verpackungsmüll - ein trauriger Spitzenplatz in Europa", kommentierte die Präsidentin des Umweltbundesamts (UBA), Maria Krautzberger, die Zahlen.

+++ 4.18 Uhr: Zahl der Toten durch Waldbrände in Griechenland auf 81 gestiegen +++

Bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland sind nach neuen Angaben 81 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri am Mittwoch mit. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an. Noch immer würd

+++ 4.08 Uhr: Bericht: Immer mehr Rentner haben Minijob +++

Immer mehr Rentner in Deutschland verdienen sich nach einem Medienbericht durch einen Minijob etwas dazu. Die Zahl der Menschen, die 65 Jahre und älter sind und einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, habe sich zwischen 2003 und 2017 auf über eine Million verdoppelt, schreibt die "Passauer Neue Presse". Das Blatt beruft sich auf die Auswertung der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu Beschäftigten nach Altersgruppen, die die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann vorgenommen hat.

Demnach gab es im Dezember 2017 genau 1.074.689 Minijobber, die 65 Jahre und älter waren. Ende 2003 waren es dagegen nur 587.046 gewesen.

+++ 3.53 Uhr: Medien: Weitere Sektenmitglieder wegen Giftgasanschlags in Tokio hingerichtet +++

Wegen ihrer Beteiligung an dem verheerenden Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio im Jahr 1995 hat Japan Medienberichten zufolge sechs weitere Mitglieder einer Sekte hingerichtet. Der Fernsehsender NHK und andere japanische Medien berichteten, alle sechs Mitglieder der Sekte Aum Shinrikyo, die noch im Todestrakt saßen, seien am Donnerstag hingerichtet worden. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Anfang Juli waren bereits sieben Mitglieder der Sekte gehängt worden, darunter der damalige Sektenchef Shoko Asahara.

+++ 3.42 Uhr: Hyperinflation: Venezuela streicht fünf Nullen aus der Währung +++

Angesicht der galoppierenden Inflation in Venezuela will die sozialistische Regierung fünf Nullen aus der Landeswährung streichen. Zudem soll der Bolívar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein, sagte Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch (Ortszeit). Derzeit kostet ein US-Dollar etwa 3,5 Millionen Bolívar.

Das ölreichste Land der Welt steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen Korruption und Misswirtschaft verfügt Venezuela kaum noch über Devisen, um Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs zu importieren.