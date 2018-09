Die wichtigsten Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Erdogan wird bei Deutschlandbesuch keine große Rede halten (7.42 Uhr)

19-Jähriger stürzt von Baukran in den Tod (4.59 Uhr)

Polizei sichert Gefahrenstellen im Hambacher Forst (3.34 Uhr)

Kita-Gebühren sollen für 280.000 Kinder wegfallen (2.32 Uhr)





Die News des Tages:

+++ 8.42 Uhr: Keine Spur von 150 gestohlenen Schafen +++

Die 150 gestohlenen Schafe aus Mecklenburg-Vorpommern sind weiter verschwunden. Es seien zwar Hinweise eingegangen, es gebe aber noch keine heiße Spur, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Tiere der Rassen Texel und Schwarzköpfiges Fleischschaf hatten im Kreis Mecklenburgische Seenplatte auf Wiesen geweidet und sollen zwischen Montag und Dienstagnachmittag gestohlen worden sein. Der Besitzer - ein Wanderschäfer aus der Region - hatte 150 seiner insgesamt 380 Schafe als gestohlen gemeldet.

+++ 8.37: Israel sendet nach Abschuss von Maschine Delegation nach Russland +++

Nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine vor Syriens Küste will Israel am Donnerstag eine Armeedelegation nach Moskau schicken. Der Kommandeur der Luftwaffe werde einen Bericht über den Vorfall einschließlich der vorliegenden Informationen im Vorfeld der Mission präsentieren, teilte die israelische Armee mit.

Syriens Luftabwehr hatte Anfang der Woche versehentlich ein russisches Aufklärungsflugzeug Il-20 abgeschossen und dabei 15 Soldaten getötet. Eigentlich zielten die Syrer auf angreifende israelische Kampfflugzeuge. Moskau wirft Israel vor, dessen Jets hätten hinter der russischen Maschine Deckung gesucht und sie in Gefahr gebracht.

+++ 8.33 Uhr: Langjähriger BAT-Chef Durante verlässt den Tabakkonzern +++

Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) steht vor einem Chefwechsel. Der langjährige Konzernlenker Nicandro Durante will das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen. Nach fast 40 Jahren bei BAT werde Durante sein Amt zum 1. April 2019 niederlegen, teilte der Zigarettenhersteller in London mit. Der Verwaltungsrat will bald einen Nachfolger für den 62-jährigen Konzernlenker benennen. Nach einer Überprüfung einer Reihe interner und externer Kandidaten habe man bereits einen Favoriten.

+++ 8.04 Uhr: Flugzeug-Crew vergisst Luftdruck-Schalter - 30 Verletzte +++

Mit Nasen- und Ohrenbluten sowie Kopfschmerzen sind 30 Passagiere eines Passagierflugs in Indien gelandet. Die Besatzung der Fluggesellschaft Jet Airways habe vergessen, beim Start in Mumbai einen Schalter für den Luftdruck umzulegen, zitierte die indische Nachrichtenagentur PTI einen Sprecher der Generaldirektion für zivile Luftfahrt. Das zuständige Ministerium bestätigte auf Twitter, 30 von 166 Passagieren würden medizinisch behandelt. Die Besatzung werde suspendiert und der Vorfall untersucht. Der Flieger musste kurz nach dem Start in Richtung der nordindischen Stadt Jaipur wieder umdrehen und landete in Mumbai (früher Bombay).

+++ 7.42 Uhr: Erdogan wird bei Deutschlandbesuch keine große Rede halten +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland voraussichtlich anders als bei früheren Besuchen nicht vor Tausenden Deutschtürken sprechen. "Eine große Rede in einer Halle ist nicht geplant", sagte der Sprecher der türkischen Botschaft in Berlin, Refik Sogukoglu, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei allenfalls möglich, dass Erdogan bei der Eröffnung einer Moschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib in Köln am 29. September eine kurze Ansprache halte.

+++ 7.29 Uhr: Volkswagen verlässt laut Bericht wegen US-Sanktionen den Iran +++

Volkswagen stellt wegen der neuen US-Sanktionen gegen den Iran einem Bericht zufolge nahezu alle seine Aktivitäten in dem Land ein. Der Automobilkonzern habe eine entsprechende Vereinbarung am Dienstag nach wochenlangen Gesprächen mit der US-Regierung getroffen, sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Einige Geschäfte im Iran kann Volkswagen dem Bericht zufolge aufgrund einer humanitären Ausnahmeregelung weiterführen. VW habe aber sein Vorhaben aufgegeben, wieder Autos im Iran zu verkaufen.

+++ 5.19 Uhr: Netzausbau der Mobilfunkanbieter nimmt Fahrt auf +++

Deutschlands Telekommunikationsbranche kommt beim Ausbau ihrer Mobilfunk-Netze voran. Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica nahmen in den vergangenen Monaten Hunderte neue LTE-Standorte in Betrieb, wie die Firmen mitteilten. Die Telekom kommt bereits auf eine Netzabdeckung von 97,5 Prozent der Bevölkerung und ist damit fast im Ziel - bis Ende 2019 muss der Wert bei mindestens 98 Prozent liegen. Vodafone liegt bei 93 Prozent und damit 7 Prozentpunkte höher als Anfang 2016. Telefónica kommt aktuell nur auf 85 Prozent, Tendenz aber auch hier deutlich steigend.

+++ 4.59 Uhr: 19-Jähriger stürzt von Baukran in den Tod +++

Bei einem Sturz von einem Baukran ist ein junger Mann im nordrhein-westfälischen Kleve tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige habe in der Nacht mit einem Gleichaltrigen eine Baustelle betreten und dort Alkohol getrunken, teilte die Polizei mit. Später seien die beiden auf den Baukran geklettert. Auf einer Höhe von rund 40 Metern trennten sie den Angaben zufolge mehrere Leitungen des Krans. An diesen hangelte sich das spätere Todesopfer herab. Als seine Kräfte nachließen, stürzte er in die Tiefe. Der Teenager erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

+++ 4.39 Uhr: Zweites totes Pferd bei der Reitsport-WM +++

Bei den Reit-Weltmeisterschaften in den USA gibt es ein zweites totes Pferd. Das Vielseitigkeitspferd Box Qutie wurde nach Angaben der Veranstalter am Mittwoch eingeschläfert. Das Pferd der Schwedin Anna Freskgard war am Samstag nach dem Geländeritt im Ziel lahm angekommen und in eine Klinik gebracht worden. Zuvor war nach dem Distanzritt am Mittwoch vergangener Woche ein Pferd aus Neuseeland nach Nierenproblemen eingeschläfert worden.

+++ 4.37 Uhr: Mindestens zehn Häuser bei Erdrutsch auf den Philippinen verschüttet - Zwei Tote +++

Bei einem Erdrutsch in Folge heftiger Monsunregenfälle sind auf den Philippinen mindestens zehn Häuser verschüttet worden und zwei Menschen ums Leben gekommen. "Die örtlichen Rettungskräfte gehen davon aus, dass zehn bis 15 Häuser verschüttet wurden", sagte ein Vertreter des Katastrophenschutzes, Neil Balaba, der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Leichen seien geborgen und zwei Überlebende gerettet worden. Beide seien verletzt. Der Erdrutsch ereignete sich demnach im Dorf Tina-an auf der Insel Cebu im Zentrum des Landes.

+++ 3.34 Uhr: Polizei sichert Gefahrenstellen im Hambacher Forst +++

Nach dem Tod eines Journalisten während der umstrittenen Räumungsaktion im Hambacher Forst wollen Polizisten Gefahrenquellen in dem Areal absichern. "Wir werden in dem Bereich bestimmte Gefahrenstellen absichern, damit es nicht zu Stürzen kommt", sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei. Es seien deshalb an diesem Donnerstag wieder Beamte in dem Wald unterwegs. Die vor einer Woche mit einem Großaufgebot gestartete Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst wird die Polizei eigenen Angaben zufolge aber nicht fortsetzen.

+++ 3.30 Uhr: Mindestens 27 Tote bei Untergang von Schiff im Kongo +++

Im Norden der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 27 Menschen beim Untergang eines überladenen Bootes ums Leben gekommen. Das Dach des Bootes sei mit Waren überladen gewesen und eingestürzt, woraufhin das Boot gesunken sei, sagte Provinzgouverneur Alpha Belo-Ngwata der Nachrichtenagentur AFP. Das Unglück ereignete sich demnach am Montagabend auf dem Mongala-Fluss rund 1500 Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa entfernt. 27 Leichen seien aus dem Fluss gezogen worden, weitere seien noch im Wasser. Rettungsteams bemühten sich um die Bergung. Einer der rund 30 Überlebenden sagte AFP, an Bord seien etwa 60 Menschen gewesen. Der Besitzer des Bootes flüchtete nach Angaben der Behörden, nach ihm werde gefahndet.

+++ 2.32 Uhr: Kita-Gebühren sollen für 280.000 Kinder wegfallen +++

Die geplante Kita-Gebührenfreiheit für Geringverdiener kommt voraussichtlich weniger als 300.000 Kindern in Deutschland zugute. Aktuell würden rund 175.000 Kinder unter sieben Jahren profitieren, sagte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Denn diese Kinder beziehungsweise ihre Eltern hätten Anspruch auf Kinderzuschlag und/oder Wohngeld und nähmen Kindertagesbetreuung in Anspruch. Mit dem am Mittwoch im Kabinett beschlossenen "Gute-Kita-Gesetz" sollen Bezieher dieser Leistungen von Kita-Gebühren befreit werden. Durch die von der Koalition geplante Ausweitung des Kinderzuschlages würde sich diese Gruppe auf 280.000 Kinder vergrößern, sagte die Sprecherin weiter. Dies sei in der Kostenberechnung bereits berücksichtigt.

+++ 1.44 Uhr: Airline schreibt eigenen Namen auf Flugzeug falsch +++

Wie man ein peinliches Missgeschick mit etwas Selbstironie zum viralen Klick-Hit machen kann, hat die chinesische Airline Cathay Pacific auf Twitter bewiesen. Die in Hongkong ansässige Fluggesellschaft versah den Rumpf einer Maschine versehentlich mit dem Schriftzug "CATHAY PACIIC" - und ging mit diesem gut sichtbaren Lapsus lieber gleich offensiv um: "Ups, diese sonderbare Beschriftung wird nicht lange bleiben! Das geht zurück in die Werkstatt!", schrieb die Airline auf Twitter zu Fotos, auf denen das fehlende "F" ins Auge sticht. Der humorige Eintrag wurde binnen Stunden mehrere tausend Mal geteilt oder mit einem "Gefällt mir" versehen.