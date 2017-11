Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.02 Uhr: Brexit-Verhandlungen: EU setzt Briten Zwei-Wochen-Frist +++



Die EU setzt Großbritannien eine Frist von zwei Wochen, um Zugeständnisse in den Brexit-Verhandlungen zu machen. Wenn es innerhalb von 14 Tagen keine Grundsatzeinigung über die Rahmenbedingungen für den Austritt gebe, werde man im Dezember nicht wie geplant mit den Gesprächen über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien beginnen können, machte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag nach der sechsten Verhandlungsrunde deutlich.

+++ 12.53 Uhr: Lebenslange Haft nach Mord an siebenjähriger Stieftochter +++



Für den Mord an seiner siebenjährigen Stieftochter muss ein 29 Jahre alter Mann lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Karlsruhe stellte in seinem Urteil am Freitag die besondere Schwere der Schuld fest, so dass eine Prüfung der Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Der Vorsitzende Richter sprach von einem unbarmherzigen, gefühllosen und menschenverachtenden Tatbild.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 29-Jährige am 18. Mai gewaltsam in die Wohnung einer Freundin seiner Frau eingedrungen war. Er habe das Kind in den Flur gezerrt und es mit acht Messerstichen so schwer verletzt, dass es vier Tage später im Krankenhaus starb. Sein Motiv war nach Überzeugung des Gerichts Rache. Seine Frau habe sich nach häuslicher Gewalt von ihm trennen wollen und deswegen mit ihrer Tochter bei der Freundin übernachtet. Daraufhin habe der Mann ihr durch die Tötung eines völlig unschuldigen Kindes größtmöglichen Schmerz zufügen wollen.

+++ 12.52 Uhr: IS erobert fast die Hälfte einer syrischen Grenzstadt zurück +++



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat bei einem Gegenangriff im Osten Syriens Aktivisten zufolge fast die Hälfte einer strategisch wichtigen Grenzstadt zurückerobert. Mehr als 40 Prozent des Ortes Albu Kamal seien wieder in der Gewalt der Extremisten, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Es gebe heftige Kämpfe mit Einheiten des syrischen Regimes.



Albu Kamal war die letzte größere Bastion des IS in Syrien.

Regierungskräfte hatten die Stadt am Donnerstag nach eigenen Angaben vollständig unter Kontrolle gebracht. Albu Kamal ist strategisch wichtig, weil es die letzten verbliebenen IS-Gebiete in Syrien und im Irak miteinander verbindet.

+++ 12.09 Uhr: Uber muss Fahrern in Großbritannien Mindestlohn zahlen +++



Der US-Fahrdienstvermittler Uber muss seinen Fahrern in Großbritannien den Mindestlohn zahlen. Die Fahrer seien als Angestellte zu betrachten und damit mindestlohnberechtigt, stellte ein Arbeitsgericht in London am Freitag fest. Für Uber fahren nach Unternehmensangaben allein in der britischen Hauptstadt 40.000 Fahrer.



Zwei Uber-Fahrer in Großbritannien hatten im Oktober 2016 vor einem Arbeitsgericht in erster Instanz durchgesetzt, dass sie Anspruch auf Urlaubsgeld, Krankengeld und den britischen Mindestlohn von derzeit 7,50 Pfund (8,50 Euro) haben. Dagegen legte die US-Firma Berufung ein. Diese Berufung wies das Arbeitsgericht in London nun zurück.

+++ 12.00 Uhr: Ermittlungen zu Paris-Anschlägen sollen 2019 abgeschlossen werden +++



Die Ermittlungen zu den Pariser Terroranschlägen vom November 2015 werden sich voraussichtlich noch bis ins Jahr 2019 hinziehen. Die Ermittlungsrichter hofften, die Untersuchungen im Frühjahr 2019 abzuschließen, sagte der französische Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins im Sender Franceinfo. "Man muss wissen, dass das ein tentakelartiges Dossier ist." Die Pariser Terrornacht jährt sich am Montag zum zweiten Mal. Man sei mit einer Terrorzelle "nie da gewesenen Ausmaßes"

konfrontiert gewesen, erklärte Molins. Die Ermittlungen hätten "sehr starke Verbindungen" zwischen den verschiedenen Pariser Anschlägen des 13. November 2015, aber auch zu anderen Anschlägen in Frankreich und Belgien aufgedeckt. Zur Frage, wann es dann einen Prozess geben könnte, äußerte er sich nicht.





+++ 10.45 Uhr: Pastor von angegriffener texanischer Kirche will Gebäude abreißen lassen +++



Der Pastor der Baptistenkirche im texanischen Sutherland Springs, in der ein 26-jähriger Angreifer am Wochenende 25 Gottesdienstbesucher getötet hat, will das Gebäude abreißen lassen. Das habe Pastor Frank Pomeroy der Kirchenverwaltung mitgeteilt, sagte Robert Oldham von der Southern Baptist Convention. Nach Pomeroys Worten sei es der Gemeinde "emotional und körperlich unmöglich", die Gottesdienste in der angegriffenen Kirche wieder aufzunehmen. Stattdessen spreche sich der Pastor dafür aus, an der Stelle eine Gedenkstätte für die Opfer des Blutbads einzurichten, sagte Oldham. Die Kirchenleitung habe noch keine Entscheidung getroffen.





+++ 08.57 Uhr: 86-Jähriger fährt bei Martinsumzug mit motorisiertem Rollstuhl in Kindergruppe +++



Beim Martinsumzug im niedersächsischen Kempen hat ein 86-Jähriger die Kontrolle über seinen motorisierten Rollstuhl verloren und ist in eine Gruppe von Kindern gefahren. Ein Zehnjähriger sei bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Viersen mit. Die Eltern brachten ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.



Der Senior fuhr den Polizeiangaben zufolge mit seinem Rollstuhl in dem Umzug mit. Warum er die Kontrolle über das Gefährt verlor, war unklar.



+++ 8.49 Uhr: Duterte: Ich habe schon als 16-Jähriger einen Menschen getötet +++



Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sich erneut mit der Anwendung roher Gewalt gebrüstet: "Schon mit 16 Jahren habe ich jemanden getötet", sagte der 72-Jährige in einer Rede vor Landsleuten in der vietnamesischen Stadt Danang. Duterte drohte zudem einer ranghohen UN-Vertreterin Gewalt an. Die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Tötungen, Agnes Callamard, hatte ihn wiederholt für seinen Drogenkrieg kritisiert. "Als Teenager bin ich immer wieder ins Gefängnis gekommen. Ich hatte viele Schlägereien", sagte Duterte. Schon als 16-Jähriger habe er jemanden getötet. "Einen echten Menschen, eine Schlägerei, eine Messerstecherei. Es war nur wegen eines Blicks. Und umso mehr wäre es das jetzt, da ich Präsident bin."



Der seit 16 Monaten amtierende Duterte hat sich bereits in früheren Äußerungen mit Gewalttaten gebrüstet. So sagte er, er habe als Bürgermeister der Stadt Davao höchstpersönlich Kriminelle erschossen. In seinem erbitterten Kampf gegen die Drogenkriminalität hat Duterte die Polizei und alle Bürger dazu ermuntert, selbst zu den Waffen zu greifen.

+++ 07.53 Uhr: Republikaner-Kandidat wegen Sex-Vorwürfen unter Druck +++



Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung Minderjähriger ist ein ultrakonservativer Kandidat für den US-Senat unter Druck geraten. Mehrere Republikaner distanzierten sich öffentlich von Senatskandidat Roy Moore aus Alabama, nachdem vier Frauen der "Washington Post" geschildert hatten, er habe sie belästigt oder ihnen Avancen gemacht, als sie 18 Jahre und jünger waren und er selbst Anfang 30 war.

Eine heute 53-Jährige sagte der Zeitung, Moore habe sie mit zu sich nach Hause genommen, als sie 14 Jahre alt war. Dort habe der damals als stellvertretender Bezirksstaatsanwalt arbeitende Moore sie bis auf Unterhose und BH entkleidet und betascht und ihre Hand an seine Genitalien geführt. "Darauf war ich nicht vorbereitet", sagte die Frau der "Washington Post".

Der heute 70-jährige Moore wies die Vorwürfe zurück.



+++ 07.00 Uhr: Großbritannien will EU am 29.3.2019 um Mitternacht verlassen +++

Großbritannien wird die Europäische Union am 29. März 2019 um 23.00 Uhr GMT (00.00 Uhr MEZ) verlassen. Das exakte Austrittsdatum werde in einem Zusatzartikel zum Austrittsgesetz verankert, das derzeit vom Parlament in London beraten wird, erklärte der britische Brexit-Minister David Davis im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter.



Zuvor hatten sich britische Abgeordnete besorgt gezeigt, weil das genaue Austrittsdatum bislang nicht in britischem Recht verankert ist. Der Austritt soll genau zwei Jahre nach dem Tag erfolgen, an dem Premierministerin Theresa May offiziell den Scheidungsprozess von der EU gestartet hatte.

+++ 05.32 Uhr: Eine Person weiter flüchtig nach Flughafensperrung in Hamburg +++



Nach der Flughafensperrung in Hamburg sucht die Polizei nach einer flüchtigen Person. Eine von zwei Personen, die sich am Donnerstagabend auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens aufgehalten hatten, konnte auch am Morgen noch nicht aufgegriffen werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Zwei Menschen hatten das Rollfeld einem Polizeisprecher zufolge am Donnerstag gegen 19.00 Uhr betreten. Der Flugbetrieb wurde daher für eine Stunde unterbrochen. Laut Bundespolizei soll es sich um Menschen gehandelt haben, die aus dem Ausreisegewahrsam geflüchtet sind. Ein Mensch war am Abend noch aufgegriffen worden. Näheres konnte die Bundespolizei in der Nacht noch nicht dazu sagen.



+++ 04.39 Uhr: Katze dreht Musik laut - Nachbarn rufen die Polizei +++



Weil eine Katze in einer Wohnung in der sächsischen Stadt Glauchau die Lautstärke einer Musikanlage aufgedreht hat, haben Nachbarn die Polizei gerufen. Als die Beamten am Donnerstagabend eintrafen, kam auch der Wohnungsinhaber zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Katze war der Polizei zufolge allein in der im Landkreis Zwickau liegenden Unterkunft zurückgeblieben und hatte den Lautstärkeregler an der Fernbedienung offenbar versehentlich verstellt.



+++ 03.57: Trump produziert laut Gabriel "gigantische Unsicherheit" +++



Außenminister Sigmar Gabriel hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, durch seine Politik der Deals eine "gigantische Unsicherheit" zu produzieren. Der amerikanische Präsident habe keine nennenswerte außenpolitische Agenda, ordne alles der Innenpolitik unter und hinterlasse ein geopolitisches Vakuum, das von autoritären Staaten wie China und Russland genutzt werde, kritisierte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".



+++ 03.36 Uhr: Staatsanwaltschaft von L.A. setzt Sondereinheit für Missbrauchsermittlungen ein +++



Angesichts der Lawine an Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen in der US-Filmindustrie hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles eine Sonder-Ermittlungseinheit eingesetzt. Eine Sondereinheit aus speziell ausgebildeten Staatsanwälten solle die Vorwürfe untersuchen, sagte Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey. Es handele sich um Ermittler, die viel Erfahrung in Fällen von Sexualvergehen hätten.

Der lange Zeit mächtige Hollywood-Produzent Weinstein soll über drei Jahrzehnte hinweg dutzende Frauen sexuell belästigt haben. Mehr als hundert Frauen meldeten sich in den vergangenen Wochen mit entsprechenden Vorwürfen, darunter Stars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mehrere Frauen werfen ihm überdies Vergewaltigung vor.



Seit Bekanntwerden des Falls Anfang Oktober wurden Missbrauchsvorwürfe gegen zahlreiche weitere Mitarbeiter der US-Filmindustrie bekannt, darunter Oscar-Preisträger Kevin Spacey, Produzent Brett Ratner, Regisseur James Toback Schauspieler Steven Seagal und Komiker Louis C.K..



+++ 03.34 Uhr: Jamaika hofft auf mehr deutsche Touristen +++



Der Tourismus ist für die Karibikinsel Jamaika der wichtigste Devisenbringer, aber die Zahl der Touristen aus Deutschland ist bisher überschaubar. Angesichts der Debatten um eine Jamaika-Koalition will die Tourismusbehörde jetzt mehr Deutsche auf die Insel locken. "Für 2017 erwarten wir rund 30 000 Gäste und damit eine Steigerung von 50 Prozent", teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit.



Hilfreich sind demnach vor allem neue Flugverbindungen, zum Beispiel von Köln/Bonn nach Montego Bay. Das Ziel für das kommende Jahr seien rund 40 000 Gäste aus Deutschland. "Die Koalitionsgespräche bringen natürlich mehr Aufmerksamkeit und mediales Echo", sagte ein Sprecher, der auch die Werbung für Tourismus in Jamaika in Deutschland organisiert. Das für entspannte Lebensart und Reggae bekannte Land setzt in Kampagnen im Internet auf eine Art "Koalitionseffekt".



+++ 03.24 Uhr: 30-Jähriger stirbt in Rostock bei Polizeieinsatz +++



Ein 30-jähriger Mann ist in Rostock bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagnachmittag zur Unterstützung einer notärztlichen Maßnahme gerufen wurde, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Eintreffen der Beamten habe der Mann in der Wohnung randaliert und Möbel aus dem Fenster geworfen. Da es nicht gelungen sei, mit dem Mann zu reden, hätten sich die Polizisten Zutritt zum Schlafzimmer verschafft. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, den Mann zu beruhigen.



Laut Polizei traten dann plötzlich schwere gesundheitliche Probleme auf, an denen der 30-Jährige starb. Einen Selbstmord schloss die Polizei aus, machte aber sonst zunächst keine weiteren Angaben. Die Staatsanwaltschaft wolle die Todesursache durch eine Obduktion feststellen, hieß es in einer Mitteilung.

+++ 02.51 Uhr: "Higgins"-Darsteller John Hillerman gestorben +++



Der US-Schauspieler John Hillerman, der durch die Rolle als Butler Higgins in der Fernsehserie "Magnum" bekannt wurde, ist tot. Hillerman starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Houston, wie seine Sprecherin Lori de Waal mitteilte. Für seine Rolle als steifer englischer Butler in der 80er-Jahre-Serie "Magnum" wurde Hillerman mit einem Emmy Award und einem Golden Globe ausgezeichnet. Der Texaner hatte zuvor hart mit einem Sprecherzieher üben müssen, um sich einen englischen Akzent zuzulegen.

Seine Karriere begann Hillerman beim Theater, bevor der Regisseur Peter Bodanovich ihn für den Film entdeckte und mit ihm "Die letzte Vorstellung" drehte. Unter anderen stand er auch mit Mel Brooks und Clint Eastwood vor der Kamera.



+++ 00.10 Uhr: Disney kündigt weitere "Star Wars"-Trilogie an +++



Neues Futter für "Star Wars"-Fans: Der Disney-Konzern hat eine weitere "Star Wars"-Trilogie angekündigt. "Wir haben große Ziele für das 'Star Wars'"-Franchise", sagte Disney-Manager Robert Iger. Das Unterhaltungsunternehmen habe soeben einen Vertrag mit Rian Johnson abgeschlossen, dem Regisseur der achten Episode "Star Wars 8 - Die letzten Jedi". Johnson solle die vierte Trilogie der Sciencefiction-Saga entwickeln.