+++ 08.55 Uhr: Türkei meldet Beschuss von YPG-Konvoi nahe Afrin +++

Die türkischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Konvoi der Kurdenmiliz YPG in Nordwestsyrien beschossen. Die Armee habe auf 30 bis 40 Fahrzeuge etwa 15 Kilometer südöstlich der Stadt Afrin gefeuert, teilte das Militär mit. Die Fahrzeuge hätten Waffen und Munition transportiert. Damit widersprach die Armee kurdischen Angaben, wonach es sich bei dem Konvoi um Zivilisten aus verschiedenen Teilen Nordsyriens handelte, die zur Unterstützung der Bevölkerung in die Stadt gekommen seien.



Die türkische Armee betonte, Ziel des Beschusses seien Milizen gewesen. Das Militär habe "wie immer" Rücksicht genommen, damit keine Zivilisten zu Schaden kommen.

+++ 08.45 Uhr: Flüchtiger Mörder nach rund einer Woche gefasst +++

Der vor rund einer Woche aus einer psychiatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz geflohene Mörder ist gefasst. Der 34-Jährige sei am Freitagmorgen gegen 4.00 im unterfränkischen Karlstein am Main (Bayern) festgenommen worden, teilte die Polizei in Koblenz mit. Er sei dort einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden. Der 34-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche bei einem Arztbesuch entkommen. Er ist seit 2005 in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht. Der Mann hatte seinen Vater ermordet und versucht, seinen Bruder umzubringen.

+++ 08.40 Uhr: May äußert sich kommende Woche zu Partnerschaft mit EU nach dem Brexit +++

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich kommende Woche in einer Rede zur Partnerschaft ihres Landes mit der EU nach dem Brexit äußern. Das teilte Mays Büro nach einer achtstündigen Sitzung der Regierungschefin mit ihren wichtigsten Ministern auf ihrem Landsitz Chequers bei London mit. Die Rede wird May demnach nach Rücksprache mit ihrem gesamten Kabinett halten. Die Kabinettssitzung findet gewöhnlich am Dienstag statt.

+++ 08.10 Uhr: Deutscher Staat mit Überschuss von 36,6 Milliarden Euro +++

Der Konjunkturboom in Deutschland hat der Staatskasse im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen unter dem Strich 36,6 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Behörde allerdings noch von 38,4 Milliarden Euro ausgegangen. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung lag das Plus bei 1,1 Prozent.



Die starke Konjunktur bescherte dem Fiskus sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge und das vierte Jahr in Folge einen Überschuss. Deutschland ist damit weit entfernt von der Defizit-Grenze des Maastricht-Vertrages. Danach darf das Defizit höchstens 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen.



Auch die vor allem in Deutschland umstrittene ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für Entlastung. Wegen der niedrigen Zinsen kann sich der Staat günstiger verschulden.

+++ 08.05 Uhr: Drei buddhistische Nonnen beim Baden in Vietnam ertrunken +++

Bei einem Badeausflug sind in Vietnam drei buddhistische Nonnen ertrunken. Die Leichen der Ordensfrauen wurden am Strand von Long Hai Beach im Süden des südostasiatischen Landes aus dem Meer geborgen, wie die Polizei mitteilte. Offenbar waren sie in eine Strömung geraten und davongetragen worden. Sieben weitere Nonnen konnten gerettet werden.



Vietnam mit seinen mehr als 3000 Kilometern Küste gehört zu den Ländern, in denen ungewöhnlich viele Menschen ertrinken. Nach der jüngsten Statistik sterben jedes Jahr mehr als 6000 Menschen auf diese Weise, die Hälfte davon Kinder. Grund dafür ist auch, dass es an vietnamesischen Schulen keinen Schwimmunterricht gibt.

+++ 06.50 Uhr: Urlauber stürzt bei verbotener Klettertour auf Koh Samui in den Tod +++

Auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui ist ein tschechischer Urlauber bei einer verbotenen Klettertour an einem Wasserfall ums Leben gekommen. Der 32 Jahre alte Mann stürzte aus etwa 30 Metern in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.



An dem Wasserfall namens Bang Khun Sri wird in verschiedenen Sprachen vor dem Betreten gewarnt, weil es dort sehr steil und glitschig ist. Trotzdem klettern Touristen immer wieder darauf herum. Nach Angaben der Polizei gibt es jeden Monat drei bis vier Stürze, von denen manche auch tödlich ausgehen.



Der Tscheche war am Donnerstag in einer Gruppe mit sieben anderen Urlaubern unterwegs. Seine Leiche konnte erst nach mehreren Stunden geborgen werden, weil der Dschungel rund um den Wasserfall sehr dicht ist.

+++ 06.05 Uhr: Studie: Sand könnte regional knapp werden +++

Drohende Lieferengpässe für Sand könnten nach einer Studie das Bauen in Deutschland verteuern. "Deutschland ist reich an Sand", teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der Deutschen Presse-Agentur mit. "Dennoch drohen gerade bei wichtigen Baurohstoffen auf dem heimischen Markt aktuell erhebliche Versorgungsengpässe."



Die Studie nennt dafür mehrere Gründe: Die meisten Sand-, Kies- und Natursteinvorkommen lägen unter Schutzgebieten oder seien überbaut.

Wegen steigender Bodenpreise verkauften zudem immer weniger Bauern ihr Ackerland an Kieswerke. Genehmigungsverfahren zögen sich hin und der Baustoffindustrie fehlten Verarbeitungskapazitäten.



+++ 05.45 Uhr: US-Sonderermittler erweitert Anklage gegen Ex-Präsidentenberater Manafort +++

US-Sonderermittler Robert Mueller hat die Anklage gegen den ehemaligen Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, erweitert. Manafort und seinem ehemaligen Vertrauten Richard Gates wurde Steuer- und Bankbetrug in 32 Anklagepunkten vorgeworfen. Sie sollen die Bundessteuerbehörde betrogen haben und US-Banken belogen haben, um Kredite in Höhe von rund 20 Millionen Dollar (16 Millionen Euro) zu bekommen.



Manafort und Gates sind bereits wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit ihrer Lobbyistentätigkeit für pro-russische Kräfte in der Ukraine angeklagt. Auch die neuen Vorwürfe stehen nicht in Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswahlkampf 2016. Manafort und Gates hatten durch ihre Arbeit in der Ukraine zweistellige Millionenbeträge eingenommen. Seit 2006 bis in die Gegenwart hätten beide ihre Einnahmen vor den US-Behörden verborgen, sich aber an dem Geld erfreut, heißt es in der neuen Anklage. Ein Sprecher Manaforts zeigte sich "zuversichtlich, dass er freigesprochen wird". Manafort sei unschuldig.

+++ 05.10 Uhr: Betrunkene Autofahrerin sorgt für dunkle Straße +++

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Eschweiler bei Aachen gegen eine Laterne gefahren und hat dafür gesorgt, dass die Beleuchtung einer ganzen Straße abgeschaltet werden musste. Sie hatte mit ihrem Auto erst einen geparkten Wagen touchiert und traf dann auf den Laternenmast, der ein weiteres Auto beschädigte und umzukippen drohte, wie die Polizei Aachen mitteilte. Die 60 Jahre alte Fahrerin mit etwa 1,4 Promille blieb unverletzt.



Um die Laterne zu sichern und ihren Wagen zu bergen, musste eine Elektrofachfirma den Strom für die Beleuchtung der gesamten Straße abstellen. Wie viele Laternen genau betroffen waren, konnte ein Polizeisprecher in der Nacht nicht sagen. Die Straße sei ungefähr 500 Meter lang. Nachdem die Laterne abmontiert wurde, konnte der Strom wieder angeschaltet werden. "Inzwischen fehlt nur noch die eine Lampe", sagte der Sprecher. Der Schaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

+++ 04.55 Uhr: Weinstein entschuldigt sich für Nennung von Streep und Lawrence +++

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein hat sich dafür entschuldigt, die Namen der Schauspielerinnen Meryl Streep und Jennifer Lawrence in einem juristischen Verfahren benutzt zu haben. Er habe seine Anwälte angewiesen, zukünftig keine konkreten Namen von früheren Kontakten zu verwenden, hieß es in einer Mitteilung seines Sprecherteams.

Am Dienstag (Ortszeit) hatten Weinsteins Anwälte versucht, ein Gericht in New York davon zu überzeugen, dass eine Klage von sechs Frauen gegen den mutmaßlichen Sexualstraftäter abzulehnen sei. Die Anschuldigungen seien übertrieben, da die Klage impliziere, dass jede Frau, mit der Weinstein beruflich zu tun hatte, von ihm belästigt worden sei. Einige Schauspielerinnen hätten jedoch gesagt, dass Weinstein sie nicht belästigt habe, schrieben die Anwälte. Sie beriefen sich dabei unter anderem auf frühere Äußerungen von Streep und Lawrence, dass sie persönlich von Weinstein respektvoll behandelt worden seien.

+++ 04.50 Uhr: Australischer Vize-Premier tritt nach Affären-Serie zurück +++

Australiens stellvertretender Premierminister Barnaby Joyce tritt nach einer Serie von Affären zurück. Der Vorsitzende der konservativen National Party kündigte an, sein Amt in der kommenden Woche niederzulegen. Auch als Parteichef will er zurücktreten. Der 50-Jährige war durch ein Verhältnis mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die jetzt ein Kind von ihm erwartet, in die Schlagzeilen geraten. Hinzu kamen nun auch noch Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.

+++ 04.32 Uhr: Kurden demonstrieren spontan gegen Artilleriefeuer in Afrin +++

In mehreren deutschen Städten sind in der Nacht zum Freitag Kurden zu spontanen Protesten gegen das türkische Artilleriefeuer auf die kurdische Stadt Afrin in Nordsyrien zusammengekommen. In Berlin, Bonn, Duisburg, Dortmund, Minden, Hannover, Hamburg und Frankfurt versammelten sich jeweils einige Dutzend Kurden, wie Polizeisprecher berichteten. "Überall ist Afrin.

Überall ist Widerstand", riefen die Demonstranten in Hannover, wie es hieß.



Die Kurden versammelten sich meist einige Minuten nach Mitternacht auf Bahnhofsvorplätzen. Aus den Gruppen mit je 15 bis 75 Teilnehmern waren Sprechchöre zu hören, Fahnen wurden geschwenkt. Alle Versammlungen verliefen nach Polizeiangaben friedlich und waren nach spätestens einer Stunde beendet.

+++ 04.18 Uhr: Bericht: Militär macht in Myanmar muslimische Dörfer Erdboden gleich +++

In Myanmar hat das Militär nach Berichten einer Menschenrechtsorganisation mehrere Dutzend muslimische Dörfer dem Erdboden gleich gemacht. Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch (HRW) stützte sich dabei auf Bilder, die von Satelliten aus dem Weltraum aufgenommen wurden. Aus Angst vor Verfolgung sind annähernd 700 000 Muslime aus dem mehrheitlich buddhistische Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

Dem Bericht zufolge wurden seit Ende vergangenen Jahres im Bundesstaat Rakhine durch das Militär mindestens 55 Dörfer von Angehörigen der muslimischen Minderheit der Rohingya zerstört. Auf diese Weise wäre eine Rückkehr der Flüchtlinge praktisch unmöglich.

+++ 04.02 Uhr: Nahles "nicht pessimistisch" für Zukunft der SPD +++

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bangt trotz niedriger Umfragewerte nicht um die Zukunft ihrer Partei. Nach den "großen Debatten" der letzten Wochen sei man nicht überrascht, "dass die Umfragen nicht top sind", sagte Nahles in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Wenn die SPD-Mitglieder mehrheitlich für eine Regierungsbeteiligung stimmten, könne viel von dem umgesetzt werden, was in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU ausgehandelt wurde. Sie sei "nicht pessimistisch, was die Zukunft angeht."

+++ 03.01 Uhr: Kylie Jenner twittert - Aktie von Snapchat-Firma stürzt ab +++

Was ein Tweet eines Reality-TV-Sternchens anrichten kann: Mit der Nachricht, Snapchat nach einem Update nicht mehr zu nutzen, trug Kylie Jenner erheblich zum Absturz der Aktie der App-Betreiberfirma Snap bei. Der Kurs sank zeitweise um fast acht Prozent, was in Börsenwert etwa 1,7 Milliarden Dollar entspricht. Am Ende schloss die Aktie gut sechs Prozent schwächer.

+++ 02.20 Uhr: Fliegerbombe erfolgreich entschärft +++

In Frankfurt am Main ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Alle Absperrungen seien aufgehoben. Wegen der Bombenentschärfung hatten rund 9000 Menschen im Gallusviertel ihre Wohnungen vorübergehend räumen müssen. Von der Aktion waren auch Altenheime und Hotels betroffen.



Die 50 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Für die Entschärfung wurden mehrere große Straßen gesperrt, auch eine S-Bahnstrecke war betroffen. Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, organisierte die Stadt auf dem nahen Messegelände eine Betreuung.

+++ 01.30 Uhr: Oxfam muss nach Sex-Skandalen Arbeit in Haiti für zwei Monate aussetzen +++

Die britische Hilfsorganisation Oxfam muss ihre Arbeit in Haiti nach den Sex-Skandalen für zwei Monate aussetzen. In dieser Zeit würden die Behörden des Landes die Vorwürfe untersuchen, teilte die Regierung Haitis mit. "Diese verwerflichen Handlungen, mutmaßlichen Verbrechen, die sowohl die Täter als auch die Organisation zugegeben haben, stellen eine schwere Verletzung der Würde des haitianischen Volkes dar", hieß es.



Das Ministerium für Planung und Entwicklungshilfe beschuldigte Oxfam, einen "schweren Fehler" begangen zu haben, indem die Organisation intern bekannte Vorwürfe gegen Mitarbeiter nicht an die Behörden des Landes weitergeleitet habe.

+++ 01.18 Uhr: Afrin unter Beschuss - Türkei bestreitet zivile Opfer +++

Türkische Truppen haben die Stadt Afrin mit Artillerie beschossen und dabei nach kurdischen Angaben auch auf einen Menschenkonvoi gezielt. Dutzende Granaten seien in Afrin gelandet, sagte Suleiman Dschaafar von der örtlichen Verwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Ersten Berichten zufolge sei mindestens ein Mensch getötet worden. Acht weitere wurden demnach verletzt.



Die türkische Regierung hatte zuvor Angaben zu getöteten Zivilisten bei der Offensive in Nordsyrien widersprochen. "Bei den Operationen der türkischen Streitkräfte gab es bis heute keinen einzigen Zivilisten in der Region, dem auch nur die Nase geblutet hat, geschweige denn, der ums Leben gekommen ist", sagte Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu

+++ 01.00 Uhr: Gouverneur von Texas wandelt Todesstrafe in letzter Minute in Lebenslänglich um +++

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas hat unmittelbar vor der geplanten Vollstreckung einer Todesstrafe das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. "Herr Whitaker muss den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen als Strafe für sein abscheuliches Verbrechen", erklärte Gouverneur Greg Abbott kurz vor der geplanten Hinrichtung.



Der 38-jährige Bartlett Whitaker war zum Tode verurteilt worden, weil er einen Auftragsmörder mit der Tötung seiner ganzen Familie beauftragt hatte. Bei der Tat im Jahr 2003 wurden Mutter und Bruder von Whitaker getötet. Sein Vater Kent Whitaker wurde verletzt, ebenso Bart selbst. Erst sieben Monate nach der Tat kam heraus, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelte, sondern um einen Auftragsmord. Kent Whitaker, ein gläubiger Christ, verzieh seinem Sohn und setzte sich jahrelang für eine Aufhebung des Todesurteils ein, um nicht auch noch sein letztes Familienmitglied zu verlieren.