Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Mann sticht in Dresdner Altersheim auf Frau ein (12.11 Uhr)

Russland will britische Diplomaten ausweisen (11.11 Uhr)

Hund fliegt nach Japan statt nach Kansas (6.32 Uhr)

US-Kampfjet stürzt vor Key West ab - beide Piloten tot (3.29 Uhr)

Oklahoma will Todeskandidaten durch Stickstoffinhalation hinrichten (2.32 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.00 Uhr: Berlin teilt britische Einschätzung zu Moskaus Verantwortung bei Giftanschlag +++



+++ 12.42 Uhr: Jedes siebte Kind in Deutschland zu dick +++

Etwa jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick oder sogar fettleibig. Das zeigt eine aktuelle Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vorstellte. Demnach sind 15,4 Prozent der Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und 17 Jahren übergewichtig. Fast sechs Prozent davon haben sogar Adipositas, also extremes Übergewicht.

Damit sind genauso viele Kinder und Jugendliche übergewichtig oder fettleibig wie vor zehn Jahren, als es im Zeitraum von 2003 bis 2006 erstmals eine solch großangelegte Untersuchung zur Kinder- und Jugendgesundheit gab. Der Anstieg von Übergewicht und Adipositas ist dem RKI zufolge zwar gestoppt, es gebe aber eine "Stabilisierung auf hohem Niveau". Deshalb könne auch keine Entwarnung gegeben werden.

+++ 12.34 Uhr: Tausende Zivilisten fliehen aus Rebellenenklave in Ost-Ghuta +++

Tausende Zivilisten haben die Flucht aus der von syrischen Regierungstruppen belagerten Rebellenenklave in der Region Ost-Ghuta angetreten. Wie AFP-Reporter berichteten, flohen die Menschen durch einen Korridor, den die Regierungstruppen nach einem nächtlichen Vormarsch um die Ortschaft Hammurije geöffnet hatten. Syriens Machthaber Baschar al Assad hatte Mitte Februar eine groß angelegte Luft- und Bodenoffensive gestartet, um die letzte Rebellenhochburg nahe Damaskus unter seine Kontrolle zu bringen.

+++ 12.11 Uhr: Mann sticht in Dresdner Altersheim auf Frau ein +++

In einem Altersheim in Dresden hat ein Mann eine 37-jährige Frau mit einem Messer angegriffen. Der 59-Jährige, der als Pfleger in dem Heim arbeitete, betrat den Ermittlungen zufolge ein Patientenzimmer und stach mit einem Messer auf die Frau ein, wie die Polizei mitteilte. Die 37-Jährige, die sich dort zu Besuch aufhielt, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Donnerstag starb. Der Angreifer stürzte sich nach der Tat aus einem Fenster und starb kurze Zeit später ebenfalls. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

+++ 11.59 Uhr: Betrunkener Autofahrer fällt bei Pinkelpause in See +++

Während einer Pinkelpause ist ein betrunkener Autofahrer in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern in einen See gefallen. Der 70-Jährige aus Niedersachsen geriet offenbar an der Uferböschung des Faulen Sees am Rande eines Wohngebiets ins Rutschen und stürzte ins Wasser wie die Polizei mitteilte. Ein Jogger zog den unterkühlten Mann aus dem Wasser und alarmierte sowohl einen Rettungswagen als auch die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Autofahrer gab zu, vor und während der Fahrt getrunken zu haben. Als Grund nannte er einen Trauerfall.

+++ 11.59 Uhr: Unilever gibt ein Jahr vor dem Brexit Unternehmenssitz in London auf +++

Ein Jahr vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union hat der britisch-niederländische Konsumgüterriese Unilever angekündigt, seinen Unternehmenssitz in London aufzugeben. Unilever wolle seine Jahrzehnte alte Unternehmensstruktur "stärken und vereinfachen" und damit den Wert für die Aktionäre steigern, teilte der Konzern mit. Die Entscheidung ist ein harter Schlag für die britische Regierung. Der Konzern mit Marken wie Knorr, Langnese, Dove oder Coral war in den 30er Jahren aus dem Zusammenschluss des niederländischen Margarine-Herstellers Margarien Unie und dem britischen Seifenhersteller Lever Brothers entstanden. Seitdem gibt es Unternehmenssitze in beiden Ländern. Nun wird es nur noch einen Hauptsitz geben, und zwar in Rotterdam.

+++ 11.30 Uhr: Bei Hai-Attacke in Australien zwei Jungen verletzt +++

Zwei Kinder sind bei einem Hai-Angriff im Bundesstaat Westaustralien verletzt worden. Die beiden etwa zehnjährigen Jungen seien im seichten Wasser der Watermans Bay von einem Hai in die Beine gebissen worden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden in Australien. Diese sprachen nach dem Vorfall nahe der Bundeshauptstadt Perth Hai-Warnungen für mehrere Strände in der Region aus. Im vergangenen Jahr hatte es in Westaustralien insgesamt sechs Hai-Attacken gegeben - eine 17-jährige Surferin wurde getötet und zwei Menschen verletzt. Seit dem Jahr 2000 sind in der Region insgesamt 15 Menschen durch Angriffe von Haien ums Leben gekommen.

+++ 11.11 Uhr: Russland will britische Diplomaten ausweisen +++

Als Antwort auf die angekündigte Ausweisung von 23 russischen Diplomaten aus Großbritannien, will nun auch Russland britische Diplomaten "bald" des Landes verweisen. Das habe der russische Außenminister Sergej Lawrow angekündigt, berichtet die britische BBC. Auf die Frage, wann die Ausweisungen stattfinden würden, habe Lawrow geantwortet: "Bald. Ich verspreche Ihnen das."

+++ 10.49 Uhr: Missglückter YouTube-Stunt: Mann stirbt, Frau muss ins Gefängnis +++

Den Versuch Youtube-Stars zu werden, hat eine junge Familie aus dem US-Bundesstaat Minnesota mit dem Leben des Vaters bezahlt. Monalisa P. und Pedro R. wollten im Sommer 2017 mit einer besonders waghalsigen Showeinlage ihre Fangemeinde auf der Videoplattform vergrößern. Ihre Idee: Pedro sollte ein Buch vor seine Brust halten und Monalisa mit einer Pistole darauf schießen. Die Kugel sollte in dem Buch steckenbleiben. Doch die riskante Vorführung ging schief. Das Geschoss durchschlug das Buch und traf ihren 22 Jahre alten Freund in die Brust. Dutzende Schaulustige, unter ihnen auch die drei Jahre alte Tochter des Paares, konnten miterleben, wie Pedro R. starb. Schützin Monalisa P. wurde nun wegen Totschlags von einem Gericht zu einer Haftstrafe von einem halben Jahr verurteilt. Das berichtet die Zeitung "Star Tribune". Zudem habe ihr das Gericht verboten, eine Waffe zu besitzen und den Versuch zu starten, mit der tragischen Geschichte Geld zu verdienen. e

+++ 9.40 Uhr: Ermittlungen in Neuseeland zu angeblichem Giftanschlag auf russischen Ex-Spion +++

Die Polizei in Neuseeland untersucht einen mehr als zehn Jahre zurückliegenden angeblichen Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten. Den Angaben von Boris Karpitschkow werde nachgegangen, teilte die Polizei mit. Der Ex-Spion hatte seine Vorwürfe diese Woche im britischen Fernsehen dargelegt. Demnach versuchte ein Unbekannter im Jahr 2006, ihn auf offener Straße in der neuseeländischen Stadt Auckland zu vergiften.

+++ 8.58 Uhr: Peruanische Polizei vertreibt Deutschen nach Nacktfotos aus Machu Picchu +++

Die peruanische Polizei hat drei Touristen, darunter einen 21-jährigen Deutschen, wegen Nacktfofos aus der historischen Inkastadt Machu Picchu verwiesen. Die Besucher hätten ihre Hosen ausgezogen und entblößt für Fotos posiert, sagte Polizeisprecher Martín Flores. Da dieses Verhalten in Machu Picchu untersagt ist, seien die Touristen weggeschickt, aber nicht festgenommen worden. In Machu Picchu war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu ungebührlichem Verhalten von Besuchern gekommen. Die im 15. Jahrhundert vom Inkaherrscher Pachacútec erbaute Stätte war im Juli 1911 vom US-Archäologen Hiram Bingham für die Wissenschaft entdeckt worden. Heute gehören die Ruinen zu den bekanntesten archäologischen Stätten der Welt.

+++ 7.47 Uhr: Fall Skripal ist "schwerer Schlag gegen internationale Sicherheit" +++

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien als "schweren Schlag gegen die internationale Sicherheit" bezeichnet. "Es ist das allererste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass so schaurige Chemiewaffen eingesetzt worden sind auf europäischem Grund und Boden", sagte sie am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Man dürfe nun nicht "zur Tagesordnung übergehen".

+++ 7.29 Uhr: Tausende Menschen demonstrieren in Prag für Pressefreiheit +++

Tausende Menschen haben in Prag für die Pressefreiheit demonstriert. Auf dem Wenzelsplatz versammelten sich rund 3000 Menschen und riefen "Schämt Euch" und "Keine Angriffe gegen das tschechische Fernsehen und Journalisten". Der Protest richtete sich gegen medienfeindliche Äußerungen von Präsident Milos Zeman und gegen den populistischen Regierungschef Andrej Babis, einen Vertrauten des Staatsoberhaupts. Zeman hatte in seiner Antrittsrede zum Beginn seiner zweiten Amtszeit vor allem das staatliche Fernsehen CT kritisiert. Er warf dem Sender und einigen Printmedien vor, "die öffentliche Meinung manipulieren" zu wollen. Im vergangenen Mai hatte er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesagt, dass Journalisten "liquidiert" werden sollten.

+++ 6.32 Uhr: Hund fliegt nach Japan statt nach Kansas +++

Erneut ist der US-Fluggesellschaft United Airlines eine tierische Panne unterlaufen: Statt nach Witchia im US-Bundesstaat Kansas wurde ein zehnjähriger Schäferhund versehentlich nach Japan gelogen. Nach einem 16-stündigen Flug landete der Hund in der japanischen Stadt Narita, wie mehrere US-Medien berichteten. United Airlines teilte mit, der Schäferhund Irgo sei mit einer Deutschen Dogge verwechselt worden. "Bei Anschlussflügen am Flughafen Denver ist es zu einem Fehler gekommen, bei dem zwei Haustiere an falsche Zielorte geschickt wurden." Die Fluggesellschaft entschuldigte sich für den Vorfall und kündigte an, dass die Tiere nun schnellstmöglich zu ihren Besitzern zurückgebracht werden sollen. Irgo solle Donnerstagnacht mit einem Privatflug in die USA zurückkehren.

+++ 5.53 Uhr: Mann bei Streit in Kaiserslautern tödlich verletzt +++

Bei einem Streit ist ein 31 Jahre alter Mann in Kaiserslautern mutmaßlich vom Ex-Lebensgefährten seiner Freundin erstochen worden. Bei dem Messerangriff in einer Privatwohnung wurde auch die Frau leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das 31-jährige Opfer wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb. Der 37-jährige Tatverdächtige floh laut Polizei mit dem gemeinsamen drei Jahre alten Kind. Nach einer Fahndung nahmen die Beamten den Mann in einer Wohnung in Kaiserslautern fest. Das Kind habe sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten. Es blieb unverletzt.

+++ 4.12 Uhr: Kurden-Demos in vielen deutschen Städten +++

In mehreren deutschen Städten haben vorwiegend Kurden gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien demonstriert. Nach Polizeiangaben verliefen die nicht angemeldeten Kundgebungen und Protestmärsche, an denen zwischen einigen Dutzend und wenigen Hundert meist kurdische Menschen teilnahmen, überwiegend friedlich. In Hamburg und Saarbrücken waren laut Polizei jeweils bis zu 400 Menschen zugegen.

+++ 4.02 Uhr: Slowakischer Regierungschef Fico bietet Rücktritt an +++

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat überraschend seinen Rücktritt angeboten. Er sei bereit, sein Demissionsangebot am Donnerstag Staatspräsident Andrej Kiska zu übergeben. Allerdings stelle er Bedingungen für seinen Amtsverzicht. Dazu gehöre, dass seine sozialdemokratische Partei Smer das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalte und die Dreiparteienkoalition erhalten bleibe. Ficos Regierung war zuletzt unter steigenden Druck geraten. Auslöser der Krise in dem EU- und Euro-Land war der noch nicht aufgeklärte Mord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova.

+++ 3.29 Uhr: US-Kampfjet stürzt vor Key West ab - Beide Piloten tot +++

Beim Absturz eines US-Kampfjets vom Typ F/A 18 Hornet vor Key West in Florida sind beide Piloten ums Leben gekommen. Das bestätigte die US-Navy via Twitter. Die Maschine sei beim Landesanflug ins Meer gestürzt. Der Vorfall ereignete sich bei einem Trainingsflug rund zwei Kilometer entfernt von einer Navy-Basis auf Key West. Die Ursache für den Absturz sei noch nicht ermittelt.

+++ 3.09 Uhr: Nach drittem Leichenfund in Hille - Obduktionen geplant +++

Drei grausige Funde im ostwestfälischen Hille binnen weniger Tage: In der vergangenen Woche entdeckt die Polizei einen getöteten 30-Jährigen, am Mittwoch stößt sie auf zwei weitere Leichen. Wurden sie alle von einem 51-Jährigen umgebracht? Diese Frage stellt sich den Ermittlern in Hille nach dem Fund zwei weiterer Leichen. Beide Tote sollen am Donnerstag obduziert werden.

+++ 2.32 Uhr: Oklahoma will Todeskandidaten durch Stickstoffinhalation hinrichten +++

Der US-Bundesstaat Oklahoma will zum Tode verurteilte Häftlinge künftig durch die Inhalation von Stickstoff hinrichten. Oklahoma habe sich für diese Methode entschieden, weil es erwiesen sei, dass zahlreiche Bundesstaaten Schwierigkeiten bei der Beschaffung der für Todesspritzen erforderlichen Mittel hätten, sagte Staatsanwalt Mike Hunter vor Journalisten. Die erzwungene Inhalation von Stickstoff führt zum Tod durch Sauerstoffmangel. Bei Hinrichtungen wurde sie noch nie eingesetzt - nur bei der Schlachtung von Tieren. Der Anwalt Dale Baich, der Todeskandidaten in Oklahoma vertritt, forderte die Strafvollzugsbehörden angesichts der völlig unerprobten Hinrichtungsmethode zu "Vorsicht" und "vollständiger Transparenz" auf.

+++ 2.11 Uhr: US-Lehrer gibt versehentlich Schuss ab - Schüler leicht verletzt +++

Ein Lehrer in Kalifornien hat in einer Unterrichtsklasse für öffentliche Sicherheit versehentlich einen Schuss abgegeben. Die Kugel aus seiner Waffe sei in die Decke des Klassenzimmers eingedrungen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Drei Schüler seien durch herabfallenden Schutt und Kugelsplitter leicht verletzt worden, hieß es.

+++ 0.20 Uhr: US-Kongress unternimmt ersten Schritt gegen Waffengewalt an Schulen +++

Der US-Kongress hat einen ersten Schritt zum Schutz der Schulen vor Waffengewalt unternommen. Das Repräsentantenhaus stimmte mit überwältigender Mehrheit für die Einrichtung eines Fonds, mit dem Präventionsmaßnahmen und anonyme Meldesysteme für Schüler finanziert werden sollen. Die Debatte über umstrittenere Fragen wie Altersgrenzen für Waffenkäufe, die Ausweitung von Hintergrundüberprüfungen und Restriktionen für bestimmte Waffen steht noch aus.

+++ 0.04 Uhr: Slowenischer Ministerpräsident kündigt Rücktritt an +++

Der slowenische Ministerpräsident Miro Cerar hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde seine Demission am Donnerstag bei Präsident Borut Pahor einreichen, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Hintergrund des Schrittes ist eine Entscheidung des Obersten Gerichts Sloweniens, das entschieden hatte, ein im vergangenen Jahr abgehaltenes Referendum über ein Eisenbahnprojekt zu annullieren.