Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.53 Uhr: 29-Jähriger wegen Mordes an US-Rapper Nipsey Hussle angeklagt +++

Der 29 Jahre alte Verdächtige im Fall des erschossenen US-Rappers Nipsey Hussle ist in Kalifornien wegen Mordes angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatswaltschaft muss sich der Angeklagte zudem wegen versuchtes Mordes in zwei Fällen und wegen Waffenbesitzes verantworten. Der 33 Jahre alte Hussle ("Victory Lap") war am Sonntag auf einem Parkplatz in Los Angeles erschossen worden. Die Schüsse fielen vor einem Bekleidungsladen, dessen Mitbesitzer Hussle war. Zwei weitere Männer wurden dabei verletzt.

+++ 7.44 Uhr: Untersuchungshaft von Automanager Ghosn bis zum 14. April verlängert +++

In Tokio hat ein Gericht die Untersuchungshaft des früheren Nissan- und Renault-Chefs Carlos Ghosn bis zum 14. April verlängert. Das Gericht in der japanischen Hauptstadt gab damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Der einst mächtige Automanager war am Donnerstag erneut festgenommen worden - nur einen Monat, nachdem er nach rund hundert Tagen aus der U-Haft entlassen worden war. Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge ihrer Ermittlungen neue Vorwürfe gegen den 65-Jährigen erhoben.

+++ 7.13 Uhr: Flughafen-Umzug in türkischer Metropole Istanbul +++

In der türkischen Metropole Istanbul hat ein Umzug der Superlative begonnen: Nach mehrmaligen Verschiebungen wechseln Fluggesellschaften und Personal vom alten Atatürk-Airport an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, begannen noch vor dem Morgengrauen Hunderte Lastwagen ihre Touren durch die Millionenstadt, die teilweise abgesperrt wurde. Fast 50 000 Tonnen Material werden bewegt. Die Flotte der halbstaatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines soll größtenteils hinüberfliegen. Die beiden Airports liegen knapp 40 Kilometer auseinander.

+++ 6.53 Uhr: Mann stürzt im Grand Canyon in den Tod +++

Im Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona ist ein Mann in den Tod gestürzt, der dritte Todesfall in dem Nationalpark binnen zwei Wochen. Der 67-Jährige stürzte von einem Aussichtspunkt am sogenannten South Rim (südlichen Rand) in die Tiefe, wie die Nationalparkbehörde mitteilte. Der Leichnam wurde 120 Meter unterhalb des Aussichtspunkts gefunden und geborgen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann aus Kalifornien.

Erst am 26. März war am Grand Canyon eine Leiche gefunden worden, die Ermittlungen zur Todesursache laufen. Zwei Tage später stürzte ein 50 Jahre alter Tourist aus Hongkong in die Tiefe, als er Fotos machen wollte.

+++ 5.20 Uhr: Israels Raumsonde schafft wichtiges Manöver auf dem Weg zum Mond +++

Israels Raumsonde "Beresheet" hat auf dem Weg zum Mond ein entscheidendes Manöver gemeistert. Der kleinen Sonde sei der sogenannte "Mondfang" gelungen - der Übergang in den Anziehungsbereich des Mondes, teilte Israel Aerospace Industries (IAI) mit. Bis zu der in einer Woche geplanten Landung kreist die Raumsonde jetzt um den Mond.

+++ 4.47 Uhr: Bericht: SPD-Innenminister gehen auf Distanz zu Seehofers Abschiebeplänen +++

Die Landesinnenminister der SPD gehen auf Distanz zu den Abschiebeplänen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine "erste, nicht abschließende Stellungnahme" der SPD-Landesinnenminister aus verschiedenen Bundesländern zum geplanten "Geordnete-Rückkehr-Gesetz".

So lehnen die SPD-Politiker etwa ab, dass ausreisepflichtigen Ausländern künftig die Duldung entzogen werden soll, sobald sie bei der Klärung ihrer Identität aus Sicht der Behörden nicht angemessen mitwirken oder sogar getäuscht haben.

+++ 3.28 Uhr: Liebesbriefe Napoleons an Josephine für halbe Million Euro versteigert +++

Drei Liebesbriefe von Napoleon Bonaparte an seine Ehefrau Josephine sind in Paris für mehr als eine halbe Million Euro versteigert worden. Die zwischen 1796 und 1804 geschriebenen Briefe fanden für 513.500 Euro einen Käufer, wie das Auktionshaus Drouot mitteilte.

In dem Brief aus dem Jahr 1796 beklagt sich Napoleon während seines Italienfeldzuges, keine Neuigkeiten von Josephine zu erhalten. "Kein Brief von dir, meine reizende Freundin, du hast also liebliche Beschäftigungen, denn du vergisst deinen Ehemann, der inmitten aller Angelegenheiten und äußerster Müdigkeit nur an dich denkt, nur dich begehrt. (...). Ich bin isoliert. Du hast mich vergessen."

+++ 2.13 Uhr: Wikileaks: Assange droht Botschaftsverweis binnen Stunden oder Tagen +++

Der seit Jahren in Ecuadors Botschaft in London festsitzende Wikileaks-Gründer Julian Assange könnte nach Angaben der Enthüllungsplattform möglicherweise schon sehr bald aus der Landesvertretung hinausgeworfen und festgenommen werden. Wikileaks teilte via Twitter unter Berufung auf "eine hochrangige Quelle innerhalb des ecuadorianischen Staates" mit, Assange werde "binnen Stunden oder Tagen" der Botschaft verwiesen werden. Mit der britischen Seite sei demnach bereits eine Vereinbarung zu seiner Festnahme getroffen worden.

+++ 1.20 Uhr: Richter ordnet psychiatrisches Gutachten von Christchurch-Angreifer an +++

In Neuseeland hat ein Richter eine psychiatrische Untersuchung des rechtsextremen Angreifers von Christchurch angeordnet. Zwei Gutachter sollen prüfen, ob der 28-jährige Brenton T. verhandlungsfähig ist, wie Richter Cameron Mander in Christchurch anordnete. Der angeklagte Australier selbst war bei dem Gerichtstermin per Video zugeschaltet; er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland.

Dem Gerichtstermin wohnten mehrere Angehörige von Anschlagsopfern bei. "Ich will sehen, was er zu sagen, was für Gefühle er hat", sagte Yama Nabi vor dem Gerichtsgebäude zu Radio New Zealand.