Die Meldungen im Kurz-Überblick:

65,2 Millionen Gäste - neuer Besucherrekord für New York (3.02 Uhr)

21-Jähriger wollte FBI Waffen für Attentat aufs Weiße Haus abkaufen (2.01 Uhr)

Rekord auf deutschen Autobahnen - 745.000 Staus im Vorjahr (0.51 Uhr)

Schwere Winterstürme in Kalifornien - Erdrutsche befürchtet (5.06 Uhr)

Längere Arbeitszeiten bedeuten oft mehr Arztbesuche (4.03 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.59 Uhr: Franz Müntefering ist gern Beifahrer seiner Frau - auf dem Quad +++

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering begleitet seine 41 Jahre jüngere Frau Michelle im Urlaub gern auf ihrem Quad, einer Art Motorrad mit vier Rädern. Das sagte Müntefering, der nun 79 Jahre alt wurde, dem aktuellen "ZEITmagazin". "Noch bin ich ja einigermaßen drauf. Im Urlaub auf ihrem Quad mitfahren mache ich gerne." Und weiter: "Für mich ist Michelle eine große Chance, selbst mitten im Leben zu bleiben und aktiv." Nur langen Flügen setze er sich nicht mehr aus.

+++ 7.56 Uhr: Klöckner verspricht vereinfachte Kennzeichnung von Lebensmitteln +++

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat eine deutlichere Kennzeichnung von Lebensmitteln versprochen. "Unser Plan ist, ganz klar, wir wollen eine Vereinfachung für den Verbraucher auf den ersten Blick", sagte Klöckner im ZDF-"Morgenmagazin". Eine sogenannte Nährwertampel soll es aber nicht geben. Richtig sei hingegen eine Kennzeichnung auf der Vorderseite der Produkte. "Das werden wir bis Mitte des Jahres haben", sagte die Landwirtschaftsministerin. Welches Modell dafür gewählt werde, lasse sie gerade auswerten, sagte Klöckner. Es sei in der EU aber ohnehin nicht möglich, als einzelnes Land eine Kennzeichnung verbindlich durchzusetzen. "Deshalb werden wir eine Herleitung auf den Tisch legen, die auch europaweit Vorbild werden wird." Ziel sei es, ein einheitliches System zu entwickeln.

+++ 7.31 Uhr: Vor Kim-Trump-Gipfel reist Nordkoreas Unterhändler in die USA +++

Vor dem geplanten zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un reist Pjöngjangs Chefunterhändler nach Washington. General Kim Yong Chol legte eine Zwischenstation in Peking ein, um in die USA weiterzufliegen, wie Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Er soll möglicherweise am Freitag mit Außenminister Mike Pompeo zusammentreffen. Auch dürfte es eine Begegnung mit Trump geben. Es wird erwartet, dass der General einen Brief von Kim an Trump mitbringt. Das Treffen könnte im März oder April in Danang in Vietnam stattfinden, berichtete die "Washington Post" unter Hinweis auf Personen, die mit den diplomatischen Aktivitäten vertraut seien.

+++ 7.21 Uhr: Israelische Studentin in Australien ermordet +++

Eine israelische Studentin ist in bei einem nächtlichen Angriff in Australien getötet worden, während sie mit ihrer Schwester telefonierte. "Dies war ein schrecklicher, entsetzlicher Angriff auf eine vollkommen unschuldige Frau, die ein Gast in unserer Stadt war", sagte Kriminalpolizist Andrew Stamper in Melbourne. Die Leiche der 21-jährigen Aiia Maasarwe sei am frühen Mittwoch unweit der Universität von Melbourne gefunden worden, wo sie studierte. Die Austauschstudentin war laut Polizei auf dem Weg nach Hause, als sie etwa um Mitternacht attackiert wurde. Ihre Schwester, mit der sie telefonierte, schlug Alarm, nachdem während der Unterhaltung etwas vorgefallen war, wie die Polizei erklärte. Die Schwester habe gehört, wie das Telefon auf den Boden fiel und einige Stimmen vernommen.

+++ 6.01 Uhr: Australische Eltern retten Sohn mit Plastik-Sparbüchse vor Python +++

Mit einer Plastik-Sparbüchse in Form eines Schnabeltiers hat das australische Elternpaar Emma und Neville Jackson seinen 14 Jahre alten Sohn Ryan vor einem Python gerettet. Die Besitzer einer Farm in Australiens einsamen Nordosten nahe der Gemeinde Weipa wurden nachts durch Schreie wach, wie der TV-Sender ABC berichtete. In Ryans Zimmer entdeckten sie eine

drei Meter lange Schlange, die sich um seinen rechten Arm gewickelt und ihre Zähne bereits in seine Hand gebohrt hatte. "Die hat versucht, seine Hand zu fressen", berichtete die Mutter im Fernsehen. "Je mehr wir versucht haben, sie loszureißen, desto tiefer hat sie die Zähne in ihn reingebohrt." Schließlich schnappte sich Emma Neville das Plastiktier, das als Sparbüchse diente, und steckte es ihm ins Maul. Ihr Mann versuchte zugleich, den Kopf der Schlange nach hinten zu biegen. Nach zehnminütigem Kampf hatten sie schließlich Erfolg: Der Python ließ von ihrem Sohn ab.

+++ 5.06 Uhr: Schwere Winterstürme in Kalifornien - Erdrutsche befürchtet +++

Schwere Winterstürme mit massiven Regenfällen suchen Kalifornien heim. Der Wetterdienst warnte vor heftigen Unwettern mit Starkwinden in der Sierra Nevada, die bis Freitag bis zu zwei Metern Schnee bringen könnten. Die Behörde riet von Autofahrten in der Region ab. In vielen Teilen des Westküstenstaates standen Straßen unter Wasser, Schlammströme führten zu Sperrungen, der Flugverkehr in Nordkalifornien wurde durch Starkregen und heftige Winde behindert. Mehrere Gebiete in Süd- und Nordkalifornien, wo im vorigen November schwere Waldbrände wüteten, wurden wegen drohender Schlammlawinen vorsichtshalber geräumt.

+++ 5.02 Uhr: Ein Flughafen ehrt Muhammad Ali +++

Der internationale Flughafen von Louisville im US-Staat Kentucky wird nach Box-Legende Muhammad Ali benannt, dem berühmtesten Sohn der Stadt. Die Flughafenverwaltung beschloss die Namensänderung in Louisville Muhammad Ali International Airport, wie US-Medien berichteten. "Muhammad Ali gehörte der Welt, aber er hatte nur eine Heimatstadt, und das war zum Glück unsere großartige Stadt Louisville", wurde Bürgermeister Greg Fischer zitiert. Ali habe Milliarden von Menschen ein Erbe von Humanität und Sportlichkeit hinterlassen, daher müsse die Stadt dieses Erbe erweitern. Muhammad Ali, geboren als Cassius Clay, gilt als einer der bedeutendsten Schwergewichtsboxer. Er starb 2016 im Alter von 74 Jahren.

+++ 4.34 Uhr: Deutsche Rüstungsexporte um fast ein Viertel eingebrochen +++

Die Bundesregierung hat 2018 fast ein Viertel weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Vorjahr. Der Gesamtwert brach um 22,7 Prozent ein: von 6,242 Milliarden Euro auf 4,824 Milliarden Euro. Bei den besonders umstrittenen Lieferungen an Staaten außerhalb der Europäischen Union und der Nato betrug der Rückgang sogar knapp ein Drittel (32,8 Prozent). Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Omid Nouripour hervor, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Die deutsche Rüstungsindustrie muss damit das dritte Jahr in Folge eine Abnahme der Ausfuhrgenehmigungen hinnehmen.

+++ 4.03 Uhr: Längere Arbeitszeiten bedeuten oft mehr Arztbesuche ++++

Steigt ihre Wochenarbeitszeit um eine Stunde, gehen zumindest einige Menschen häufiger zum Arzt. Das berichten Forscher der Universitäten Halle-Wittenberg und Erlangen-Nürnberg. Sie analysierten Daten von 6500 Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aus den alten Bundesländern. Die Zahl der Arztbesuche stieg demnach um 13 Prozent. Der selbst eingeschätzte Gesundheitszustand habe sich durch die Arbeitszeiterhöhung um 2 Prozent verschlechtert, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Labour Economics". Besonders betroffen von beiden Effekten waren Frauen und Eltern von kleinen Kindern. Den Umkehrschluss, dass weniger Arbeitszeit automatisch gesünder mache, lasse die Studie aber nicht unbedingt zu.

+++ 3.49 Uhr: USA wollen Raketenabwehr modernisieren +++

Die USA wollen zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran sowie China und Russland offenbar massiv in neue Raketen-Abwehrtechnik investieren. Präsident Donald Trump wolle entsprechende Pläne im Pentagon vorstellen, kündigte ein Regierungsmitarbeiter aus dem Weißen Haus an. Zu den möglichen Investitionen gehören auch Systeme, die im Weltraum stationiert sind. "Nach Informationen der "Washington Post" sollen auch Hochleistungs-Laser angeschafft werden, die feindliche Raketen schon kurz nach deren Start zerstören können. Alle Waffen seien komplett defensiv orientiert und ausschließlich zur Abwehr möglicher Angriffe ausgerichtet.

+++ 3.32 Uhr: Jugendlicher stirbt bei Sturz von Kreuzfahrtschiff in Haiti +++

Ein 16-Jähriger ist nach Berichten lokaler Medien in Haiti von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und gestorben. Der Jugendliche habe versucht, von außen über einen Balkon in sein Zimmer zu gelangen, da er seine Schlüsselkarte vergessen habe, berichtete die Zeitung "Miami Diario" auf ihrer Homepage. Dabei sei er abgerutscht und im Hafen von Labadee auf einen Pier gefallen. Der Unfall auf dem Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas" hatte sich demnach bereits in der vergangenen Woche ereignet.

+++ 3.02 Uhr: 65,2 Millionen Gäste - neuer Besucherrekord für New York +++

Neuer Besucherrekord für New York: Die US-Metropole hat im vergangenen Jahr 65,2 Millionen Besucher empfangen und damit mehr als je zuvor. Laut den neuen Zahlen der Tourismus-Marketingagentur NYC & Company kamen 2018 rund 51,6 Millionen US-Bürger und 13,5 Millionen Ausländer in die Großstadt. Bei den Ausländern stellten die Briten mit 1,24 Millionen Besuchern die größte Gruppe, es folgten Chinesen (1,1 Millionen), Kanadier (eine Million), Brasilianer (920.000) und Franzosen (807.000). Laut dem jährlichen Ranking Global Destination Cities von Mastercard steht New York bei den Städten mit den meisten ausländischen Besuchern auf Platz 6. An erster Stelle landet Bangkok, vor London, Paris, Dubai und Singapur.

+++ 2.01 Uhr: 21-Jähriger wollte FBI Waffen für Attentat aufs Weiße Haus abkaufen +++

Ein junger Mann hat nach US-Medienberichten ein Attentat auf das Weiße Haus in Washington geplant - ist aber schon weit im Vorfeld der Bundespolizei auf den Leim gegangen. Die Beamten hätten ihn verhaftet, als er versucht hatte, verdeckten Ermittlern in Atlanta, Georgi die Waffen für das angebliche Attentat abzukaufen und dafür sein Auto in Zahlung zu geben. Der Mann hatte den Berichten zufolge eine handgezeichnete Skizze des Erdgeschosses des Westflügels des Weißen Hauses bei sich. Die Bundespolizei hatte demnach den 21 Jahre alten Mann bereits seit März vergangenen Jahres unter Beobachtung. Eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für Regierungsangehörige habe nicht bestanden, hieß es.

+++ 1.24 Uhr: Apple tritt auf die Bremse bei Neueinstellungen +++

Apple will nach dem schlechter als erwartet gelaufenen Weihnachtsgeschäft nach einem Medienbericht weniger Menschen neu einstellen. Davon würden einige Bereiche betroffen sein, sagte Konzernchef Tim Cook nach einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bei einem Auftritt vor Mitarbeitern. Einen kompletten Einstellungsstopp halte er hingegen nicht für die richtige Lösung. Schlüsselbereiche wie die Arbeit an Künstlicher Intelligenz würden zudem weiter kräftig zulegen. Im Ende September abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr war die Apple-Belegschaft von 123.000 auf 132.000 Vollzeitstellen gewachsen.

+++ 1.21 Uhr: Starverteidiger Brafman verlässt Anwaltsteam von Harvey Weinstein +++

Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein verliert im Verfahren um schwere Missbrauchsvorwürfe die Dienste von Starverteidiger Benjamin Brafman. Der prominente Anwalt sagte der US-Zeitung "New York Post", er ziehe sich von dem Fall zurück. Dem Boulevardblatt zufolge steht dies im Zusammenhang mit Weinsteins Plänen, sein Verteidigerteam zu vergrößern. Der Anwalt wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht äußern. Brafman zählt zu den bekanntesten Strafverteidiger der USA. Dem einstigen Filmmogul wird von mehr als 80 Frauen beschuldigt, sie sexuell belästigt oder gar vergewaltigt zu haben.

+++ 0.56 Uhr: Vier US-Bürger bei IS-Anschlag in Nordsyrien getötet +++

Bei einem Selbstmordanschlag im Norden Syriens sind 16 Menschen getötet worden, unter ihnen vier US-Bürger. Zwei US-Soldaten, ein ziviler Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und ein im Auftrag des Pentagon tätiger US-Bürger seien während einer Routinepatrouille in Manbidsch getötet worden, teilte die US-Armee mit. Der Anschlag, den die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich in Anspruch nahm, war der schwerste auf US-Soldaten in Syrien seit 2014. Bei der Explosion nahe einem Restaurant seien außer den US-Bürgern sieben syrische Zivilisten und fünf kurdisch-arabische Kämpfer getötet worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

+++ 0.51 Uhr: Rekord auf deutschen Autobahnen – 745.000 Staus im Vorjahr +++

Einen unrühmlichen Rekord von rund 745.000 Staus hat der ADAC im Vorjahr auf deutschen Autobahnen registriert. Im Durchschnitt habe es damit bundesweit mehr als 2000 Staus pro Tag gegeben, teilte der Automobilclub mit. Insgesamt seien damit in der Staudatenbank knapp drei Prozent mehr Staus als im Jahr 2017 erfasst worden. Die Staulängen wuchsen um rund fünf Prozent und summierten sich laut ADAC auf eine Gesamtlänge von etwa 1,5 Millionen Kilometer – eine Blechschlange, die etwa 38-mal um die Erde reichen würde. Insgesamt waren die Autofahrer 459.000 Stunden zum Stillstand gezwungen. Gründe für den Anstieg: eine um 0,4 Prozent gestiegene Kfz-Fahrleistung an, sowie den leichten Anstieg (3 Prozent) der Baustellenzahl.

+++ 0.27 Uhr: Kostspielige Suchaktion nach müdem Seemann +++

Ein müder Matrose, der sich eine ungewöhnliche Schlafstätte auf einem Fischkutter gesucht hatte, hat eine teure Suchaktion vor der Küste Australiens ausgelöst. Nachdem befürchtet worden war, dass der Mann über Bord gegangen war, startete die australische Küstenwache eine breit angelegte Suchaktion im Gebiet etwa 250 Kilometer nördlich von Brisbane. Acht Hubschrauber und zwei Flugzeuge, sowie diverse Polizei- und Küstenwachboote suchten fast einen halben Tag lang erfolglos nach dem Matrosen. Erst dann entdeckte der Skipper den Vermissten im Tiefschlaf unter einem Bündel von Tauen in einer selten genutzten Ecke des Kutters, wie Medien berichteten. Jetzt könnte dem verschlafenen Matrosen eine gesalzene Rechnung ins Haus stehen - sollte sein Verhalten als Fahrlässigkeit ausgelegt werden. Allein der Einsatz von drei Hubschraubern schlägt mit umgerechnet knapp 157.000 Euro zu Buche.

+++ 0.15 Uhr: In der AfD wächst die Kritik am Parteinachwuchs und am rechten Flügel +++

Die verschärfte Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes für die AfD sorgt für Unruhe in der Partei. Repräsentanten der gemäßigten parteiinternen Gruppierung Alternative Mitte (AM) wenden sich gegen die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) sowie den rechten Parteiflügel. "Ich bin der Meinung, dass der 'Flügel' und die JA zu einer existenzbedrohenden Gefahr für die Gesamtpartei geworden sind", sagte der niedersächsische Sprecher der Alternativen Mitte, Jens Wilharm, der "Welt". Der Bundesverfassungsschutz hatte die gesamte AfD als Prüffall eingestuft. Bei der JA und der rechtsnationalen Vereinigung Der Flügel um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke geht der Verfassungsschutz noch einen Schritt weiter: Sie gelten als "extremistische Bestrebungen" und wurden zu Verdachtsfällen erklärt, was eine schärfere Beobachtung erlaubt.

+++ 0.08 Uhr: Jason Reitman setzt "Ghostbusters"-Reihe fort +++

Gute Nachrichten für "Ghostbusters"-Fans: Der Komödien-Klassiker wird von Regisseur Jason Reitman fortgesetzt. Den ersten Teaser zu dem Projekt postete Reitman auf Twitter. In dem kurzen Video mit Gruselmusik fährt die Kamera nachts auf einen Schuppen zu, in dem der alte Geisterjäger-Cadillac "Ecto-1" abgestellt ist. "Ghostbusters 3" ist für den Sommer 2020 angekündigt.

+++ 0.07 Uhr: Mordprozess gegen US-Millionär Durst für September geplant +++

Der wegen Mordes angeklagte New Yorker Millionär Robert Durst soll im Spätsommer in Kalifornien vor Gericht gestellt werden. Der Prozess gegen den 75-Jährigen ist für den 3. September vor dem Superior Court in Los Angeles angesetzt, wie eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Durst wird vorgeworfen, im Jahr 2000 seine langjährige Bekannte Susan Berman in Kalifornien getötet zu haben. Der reiche Immobilienerbe hat die Vorwürfe häufig zurückgewiesen, im vorigen November plädierte er auf "nicht schuldig". Der Millionär wird insgesamt mit drei Todesfällen in Verbindung gebracht.

+++ 0.05 Uhr: Außenhandelschef fordert britischen Wiedereintritt nach dem Brexit +++

Außenhandelspräsident Holger Bingmann hat die EU aufgefordert, die Briten nach einem möglichen harten Brexit zum Wiedereintritt in die EU zu bewegen. "Wenn es in Folge des gestrigen Votums zu einem unkontrollierten Brexit kommen sollte, dann müssen die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten zusammen mit der EU alle Anstrengungen unternehmen, die britische Gesellschaft von den Vorteilen eines Wiedereintritts zu überzeugen", sagte Bingmann der "Rheinischen Post". Selbst im schlechtesten Szenario dürfe der Brexit nur eine "vorübergehende Randnotiz der europäischen Geschichte" werden.