Die Meldungen im Kurz-Überblick:

80 Jahre nach Reichspogromnacht: Gericht erlaubt Rechten Marsch durch Berlin (10.26 Uhr)

Messerattacke in Melbourne: mehrere Verletzte (7.40 Uhr)

Bericht: Berliner LKA hatte V-Mann in Amri-Moschee (6.05 Uhr)

Tausende flüchten - Waldbrände in Kalifornien breiten sich aus (2.25 Uhr)

USA wollen Asylrecht verschärfen (0.00 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.00 Uhr: Messerangriff in Melbourne: Polizei geht von "terroristischem Vorfall" aus +++

Nach dem tödlichen Messerangriff im australischen Melbourne geht die Polizei von einer terroristischen Tat aus. "Wir behandeln das jetzt als einen terroristischen Vorfall", sagte Polizeichef Graham Ashton. Der mutmaßliche Täter, der zuvor in Melbourne mit einen Messer einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt hatte, sei der Polizei seit längerem bekannt.

+++ 10.26 Uhr: 80 Jahre nach Reichspogromnacht: Gericht erlaubt Rechten Marsch durch Berlin +++

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot einer rechtspopulistischen Demonstration am 9. November in der Hauptstadt aufgehoben. Damit wurde dem Eilantrag des Bündnisses "Wir für Deutschland" stattgegeben, wie das Gericht mitteilte. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei hatten die am 80. Jahrestag der Pogromnacht geplante Demonstration von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten untersagt. Der Aufzug am Freitag "würde in eklatanter Weise den Sinn und moralisch-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren", hatte der SPD-Politiker begründet. Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht.

+++ 10.06 Uhr: Bundeskartellamt erlaubt Fusion von Karstadt und Kaufhof +++

Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof gegeben. Das teilte die Wettbewerbsbehörde in Bonn mit. Es gebe nach intensiver Prüfung weder aus Sicht der Verbraucher noch der Hersteller und Lieferanten wettbewerbliche Bedenken, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

+++ 9.39 Uhr: Schäuble zum 9. November: Freiheit nie wieder gefährden +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat zum Gedenken an die historischen Ereignisse des 9. Novembers dazu aufgerufen, Frieden und Freiheit nie wieder zu gefährden. "Der 9. November ist der Schicksalstag der Deutschen", sagte Schäuble im Bundestag mit Blick auf die Ausrufung der Republik vor 100 Jahren, aber auch auf die Pogromnacht von 1938 und den Mauerfall von 1989.

"An diesem Datum verdichtet sich unsere jüngere Geschichte in ihrer Ambivalenz, mit ihren Widersprüchen und Gegensätzen", sagte Schäuble. "Das Tragische und das Glück, der vergebliche Versuch und das Gelingen, Freude und Schuld: All das gehört zusammen. Untrennbar."

Angesichts der antijüdischen Pogrome am 9. November 1938 nannte Schäuble es ein "Geschenk", dass heute wieder lebendiges Judentum in Deutschland Realität geworden sei. Aktuelle Übergriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen zeigten aber, wie nötig deren Schutz immer noch sei.

+++ 8.48 Uhr:Spahn will höhere Sozialbeiträge für Kinderlose +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will erreichen, dass Kinderlose im Vergleich zu Eltern höhere Sozialbeiträge zahlen. Dies sei eine Gerechtigkeitsfrage, sagte Spahn, der sich derzeit für den CDU-Vorsitz bewirbt, den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft (u.a. "Märkische Oderzeitung"). Er sage dies ganz bewusst als "selbst Kinderloser, der bereit ist, finanziell mehr zur Zukunftsfähigkeit des Systems beizutragen".

Die Frage höherer Beiträge für Kinderlose stelle sich bei der Rente sowie bei der Pflegeversicherung. "Auch hier ziehen Eltern eben auch künftige Beitragszahler groß und sichern das System so für die Zukunft", begründete der Minister seinen Vorstoß. Bislang gibt es bei der Pflegeversicherung bereits einen Aufschlag für Kinderlose von 0,25 Prozentpunkten auf den Pflegebeitrag. Dies sei "richtig und vorbildlich", betonte der CDU-Politiker. "Im Umlagesystem bekommen die Alten das Geld von den Jungen - auch wenn es die Kinder nur der Anderen sind", sagte Spahn weiter. Es gehe darum, die Sozialversicherungen generationengerecht zu gestalten.

+++ 8.26 Uhr: Messerangriff in Melbourne: ein Toter, Hintergründe noch unklar +++

Bei dem Messerangriff in der Innenstadt der australischen Millionenmetropole Melbourne ist mindestens ein Mensch getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen. Vermutet wird, dass er zuvor ein Auto in Brand gesetzt hatte.

Auf einem Handy-Video ist zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf mehrere Beamte in Uniform losging. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Die Gegend rund um das ausgebrannte Auto wurde weiträumig abgesperrt.

Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Polizei in "kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht. Zudem würden mindestens drei Menschen wegen Stichverletzungen behandelt, hieß es. "Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

We’re live with Superintendent David Clayton following an incident on Bourke St in the CBD this afternoon. https://t.co/OkzIPBVb3m — Victoria Police (@VictoriaPolice) 9. November 2018

+++ 8.09 Uhr: Aktivisten: 22 Rebellen bei Angriff syrischer Regierungstruppen getötet +++

Bei einem Angriff syrischer Regierungstruppen in der Nähe der Provinz Idlib sind nach Angaben von Aktivisten 22 Rebellen getötet worden. Die Kämpfe waren in der Nacht zu Freitag ausgebrochen, nachdem die syrische Armee eine Stellung der Gruppe Dschaisch al-Issa im Norden der Provinz Hama erobert hatte, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte.

+++ 8.08 Uhr: Ein Toter nach Messerattacke in Melbourne +++

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist nach dem Messerangriff in Melbourne ein Mensch gestorben. Dies habe die Polizei mitgeteilt.

+++ 7.40 Uhr: Messerattacke in Melbourne: mehrere Verletzte +++

In der australischen Metropole Melbourne sind bei einem Messerangriff mehrere Menschen verletzt worden. Wie unter anderem die Zeitung "The Guardian" berichtet, befindet sich mindestens eine Person in "kritischem Zustand". Ein Mann sei festgenommen worden. Auf mehreren Fotoaufnahmen aus der Melbourner Innenstadt ist zudem ein brennender Pick-up zu sehen. Die Polizei hat das Gebiet abgesperrt. Die Hintergründe des Vorfalls und die Identitäten der Opfer und des Festgenommenen sind zurzeit noch nicht bekannt.

Mehr dazu in Kürze bei stern.de.

+++ 6.05 Uhr: Bericht: Berliner LKA hatte V-Mann in Amri-Moschee +++

Auch das Berliner Landeskriminalamt (LKA) hat nach einem Medienbericht in der Fussilet-Moschee, die der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz besucht hat, einen Informanten gehabt. Nach Informationen von "Berliner Morgenpost" und RBB führte eine Anti-Terror-Dienststelle des LKA die V-Person in der mittlerweile geschlossenen Moschee. Deren Existenz ergebe sich aus einem Schreiben der Polizei an die Innenverwaltung vom 9. Januar 2017, so die Medien. Ob und inwieweit diese Person Kontakt zu dem Attentäter Anis Amri hatte, ist unklar.

Ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung wollte sich nach dem Bericht "zu möglichen Vertrauenspersonen" nicht äußern. Auch die Berliner Polizei erteilte demnach dazu keine Auskunft. Bekannt ist, dass V-Leute des LKAs Nordrhein-Westfalen, des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz in der Moschee verkehrten.

+++ 5.31 Uhr: Bundeshaushalt 2019 steht +++

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr steht. Er sieht bei einem erneuten Verzicht auf neue Schulden Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor - rund 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses in Berlin. Aufgestockt wurden unter anderem die Ausgaben für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Innere Sicherheit. Kommen sollen 2019 auch Entlastungen von Steuerzahlern und Familien.

+++ 5.30 Uhr: Ärzte wollen siamesische Zwillinge aus Bhutan trennen +++

Mit einer spektakulären Operation wollen Ärzte in Australien siamesische Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan retten. Die beiden 15 Monate alte Mädchen namens Nima und Dawa sind am Oberkörper miteinander verwachsen. Ihre Köpfe sind getrennt. Die Voruntersuchungen hatten ergeben, dass sie offenbar eine gemeinsame Leber haben. Auch die Därme sind zu großen Teilen miteinander verbunden. Ob die Organe normal funktionieren, wussten die Ärzte vor Beginn der Operation nicht genau.

Der Eingriff begann jetzt in einer Kinderklinik der australischen Großstadt Melbourne. Er soll mindestens sechs Stunden dauern. Im selben Krankenhaus, dem Royal Children's Hospital, waren vor neun Jahren siamesische Zwillinge aus Bangladesch erfolgreich getrennt worden. Die Operation dauerte damals insgesamt 38 Stunden.

+++ 4.20 Uhr: Zum 9. November: Knobloch fordert mehr Engagement gegen Judenfeindlichkeit +++

Die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, hat zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht mehr Engagement gegen Antisemitismus gefordert. "Wir haben in Deutschland sehr viele aufrechte Demokraten. Doch gerade auf der politischen Ebene müssen sie sich lautstark zu Wort melden, um Judenfeindlichkeit anzuprangern", sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern dem Berliner "Tagesspiegel". Das vermisse sie.

"Es braucht endlich einen parteiübergreifenden Aufschrei!", forderte Knochloch. Es sei einfach zu wenig, Antisemitismus nur zu bedauern. Da müsse mehr kommen. "Die Politiker müssen sich zur jüdischen Gemeinschaft bekennen, ihr Wohlergehen zur Staatsräson machen."

+++ 3.25 Uhr: Stephen Hawkings Rollstuhl und Dissertation versteigert +++

Der erste Rollstuhl des Physikers Stephen Hawking ist in London für umgerechnet 320 000 Euro versteigert worden. Das Original seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 1965 ging für ein Gebot von knapp 670.000 Euro an einen unbekannten Bieter, wie das Auktionshaus Christie's auf seiner Website mitteilte. Der Erlös der Versteigerung des Nachlasses soll wohltätigen Zwecken zugehen - an die Hawking-Stiftung und ab die Motor Neurone Disease Association, eine Organisation zur Erforschung der Motoneuron-Krankheit.

+++ 2.25 Uhr: Buschfeuer in Nordkalifornien schlägt Tausende in die Flucht +++

Tausende Kalifornier sind vor einem rasch um sich greifenden Buschfeuer geflüchtet. Mehrere Menschen wurden verletzt, berichtete unter anderem der Sender CNN. Nach Auskunft der Feuerbehörde ist der Brand nahe der Ortschaft Chico in Nordkalifornien in wenigen Stunden auf eine Fläche von über 70 Quadratkilometern angewachsen. Laut CNN-Bericht wuchs das Feuer innerhalb einer Minute um die Größe von 80 Fuußballfeldern.

Vize-Gouverneur Gavin Newsom hat für den Bezirk Butte County den Notstand erklärt, um auf diese Weise schnell Hilfe zu mobilisieren. Das "Camp Fire" bedrohte vor allem eine ländliche Region am Fuße des Sierra-Nevada-Gebirges, etwa 300 Kilometer nördlich von San Francisco. Es wird befürchtet, dass bereits Dutzende Gebäude abgebrannt sind.

+++ 2.09 Uhr: Rund 500.000 Tote durch "Krieg gegen den Terror" der USA +++

Seit Beginn des "Krieges gegen den Terror" der USA sind in Afghanistan, Pakistan und im Irak einem Bericht zufolge rund eine halbe Million Menschen getötet worden. In dem Bericht des Watson-Instituts für internationale und öffentliche Angelegenheiten der Brown-Universität wird die Opferzahl mit zwischen 480.000 und 507.000 angegeben. Unter den Toten sind Aufständische, Zivilisten, Polizisten, andere Sicherheitskräfte sowie Soldaten aus den USA und verbündeten Staaten.

Today we are releasing new numbers: more than 480,000 people have died in the war on terror since 2001. 113,000 more than our last count of two years ago. See our piece on "Rising Death Rate" in @axios: https://t.co/3NlhewMPRI @WatsonInstitute @BrownUResearch @ReThinkDefense — The Costs of War (@CostsOfWar) 8. November 2018

Im Vergleich zum letzten Bericht vom August 2016 sei die Zahl der Toten um mehr als 110.000 gestiegen, erklärte die Universität. Das zeige, wie "intensiv" der nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gestartete "Krieg gegen den Terror" nach wie vor sei - auch, wenn er von der US-Öffentlichkeit, von Medien und Politikern häufig kaum mehr beachtet werde.

+++ 1.06 Uhr: Zahl der rechtsextremen Demonstranten deutlich gestiegen +++

Die Zahl rechtsextremer Demonstranten in Deutschland hat wieder deutlich zugenommen. Von Juli bis September 2018 nahmen nach Erkenntnissen der Bundesregierung 7614 Neonazis an 23 rechtsextremen Kundgebungen wie Protestmärschen, Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen teil. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 3040 Teilnehmer - weniger als die Hälfte wie in diesem Jahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (u.a. "Berliner Morgenpost") berichten.

Insgesamt organisierten Rechtsextremisten nach Regierungsangaben in den ersten neun Monaten dieses Jahres Demonstrationen mit rund 15.264 Teilnehmern. Im Gesamtjahr 2017 hatten insgesamt rund 11 285 Neonazis auf deutschen Straßen und Plätzen demonstriert.

+++ 0.51 Uhr: In Florida drohen Neuauszählungen der US-Wahl +++

Bei den US-Wahlen könnte es im Bundesstaat Florida zu einer Neuauszählung der Stimmen bei den Abstimmungen zum Senat und im Rennen um den Gouverneursposten kommen. Bei den Senatswahlen lag nach dem Eingang weiterer Ergebnisse der republikanische Bewerber Rick Scott nur noch um 0,22 Punkte oder gut 17.000 Stimmen vor seinem demokratischen Widersacher und Amtsinhaber Bill Nelson in Front. Die Wahlgesetze sehen eine automatische Neuauszählung per Hand vor, wenn das Ergebnis einen Unterschied von weniger als 0,25 Prozentpunkten ausmacht. Eine solche Auszählung per Hand könnte Wochen dauern.

+++ 0.41 Uhr. Mehr Lebensmittelhilfen für den Jemen +++

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) will seine Lebensmittelhilfen für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen fast verdoppeln. Derzeit würden täglich Nahrungsmittel für sieben bis acht Millionen Menschen ausgeliefert, sagte WFP-Sprecher Herve Verhoosel in Genf. Das neue Ziel sei es, 14 Millionen Menschen mit Essen zu versorgen. Die Vereinten Nationen sprechen von der schwerste humanitären Krise weltweit.

+++ 0.18 Uhr: Nach Auszählungspannen in Hessen: SPD wittert Chance für Machtwechsel +++

Angesichts einer möglichen Verschiebung beim Endergebnis der hessischen Landtagswahl rechnet sich die SPD wieder Chancen auf eine Ablösung der schwarz-grünen Regierung aus. "Wir reichen Grünen und FDP in Hessen die Hand, um in unserem Land auf Zukunft zu schalten", sagte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel dem "Spiegel". Es gebe eine Mehrheit ohne die CDU.

Die CDU, stärkste Kraft im Landtag, hatte ihre eigentlich für diesen Freitag geplante Entscheidung darüber vertagt, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen einsteigt. Sie will das amtliche Endergebnis abwarten, das am 16. November kommen soll. Hintergrund ist, dass die die SPD am Ende doch noch die Grünen überholen und zweitstärkste Kraft werden könnte. Das könnte Folgen für die Regierungsbildung haben.

In der Wahlnacht hatte ein langsames Computersystem die Auszählung verzögert. Außerdem gab es in Frankfurter Wahlbezirken teils erhebliche Pannen mit falsch übermittelten Werten.

+++ 0.00 Uhr: USA wollen Asylrecht verschärfen +++

Im Kampf gegen illegale Einwanderung wollen die USA das Asylrecht verschärfen. Künftig sollen Menschen nur noch Asyl beantragen können, wenn sie an einem offiziellen Übergang die Grenze zu den USA überqueren, teilte das Heimatschutzministerium mit. Demnach werde US-Präsident Donald Trump die neue Regelung in Kürze unterzeichnen.

Trump hatte vergangene Woche einen Präsidentenerlass für eine Verschärfung des Asylrechts angekündigt. Vor den Kongresswahlen am Dienstag hatte er seine Rhetorik gegen Einwanderer weiter verschärft, regelmäßig warnte er vor einer angeblichen "Invasion" durch illegale Einwanderer. Anlass sind tausende hauptsächlich aus Honduras stammende Migranten, die sich derzeit auf dem Weg in Richtung USA befinden. Trump beteuerte zugleich, er sei nicht gegen Einwanderung, sie müsse aber kontrolliert erfolgen.