+++ 11.05 Uhr: Brexit-Umfrage: Vernichtendes Urteil über Premierministerin May +++

Nach Ansicht von knapp drei Viertel aller britischen Abgeordneten hat Premierministerin Theresa May einen schlechten Job bei den Brexit-Verhandlungen gemacht. Die Meinungsverschiedenheiten im Unterhaus hätten sich binnen eines Jahres erheblich vergrößert, ergab eine Befragung der Parlamentarier durch die Londoner Universität Queen Mary gemeinsam mit einer Denkfabrik. Angesichts solcher Verhältnisse sei es kaum möglich, dass May das von ihr mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament bringe.

+++ 11 Uhr: Ermittler schließen nach Silvester-Todesfall Mord nicht aus +++

Nach dem tödlichen Schuss auf eine Frau beim Silvesterfeuerwerk in Schönberg in Schleswig-Holstein halten die Ermittler auch einen Mord für denkbar. "Es kann sich bei dem Fall um eine fahrlässige Tötung gehandelt haben, beispielsweise durch einen Unfall, aber auch um einen Mord", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben aber keinen Hinweis gefunden, der eindeutig für Mord spricht." Die Ermittler gingen weiter von einem Tötungsdelikt aus, die rechtliche Einordnung erfolge erst später.

+++ 10.12 Uhr: Frau von reichem Norweger mutmaßlich entführt +++

In der Nähe von Oslo ist die Frau eines der reichsten Männer Norwegens mutmaßlich entführt worden. Die 68-Jährige sei bereits Ende Oktober verschwunden, berichteten mehreren norwegische Medien. Die Polizei sei der Sache bislang im Geheimen nachgegangen. Wie die Tageszeitung "Aftenposten" berichtete, wurde der Fall von Anfang an als Entführung betrachtet. Über eine digitale Plattform sei mit "jemandem am anderen Ende" kommuniziert worden. Für die Freilassung der Frau wurde demnach Lösegeld in einer Kryptowährung gefordert. Nach Angaben der Zeitung "Verdens Gang" beläuft sich die Summe auf neun Millionen Euro.

+++ 9.42 Uhr: Israelischer Ex-Minister gibt Spionage für den Iran zu +++

Der frühere israelische Energieminister Gonen Segev hat Spionage und Weitergabe von Informationen an den Feind gestanden. Segev steht wegen Spionage für die Islamische Republik Iran vor Gericht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten sich im Gegenzug für das Geständnis auf elf Jahre Haft und weitere Jahre auf Bewährung geeinigt, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Die Einigung sei dem Bezirksgericht in Jerusalem präsentiert worden.

Der 63-Jährige war schon 2005 wegen des Schmuggels von 32 000 mit Schokolade überzogenen Ecstasy-Pillen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem hatte er einen Diplomatenpass gefälscht. Nach Ende seiner Haft war der ausgebildete Kinderarzt nach Nigeria gezogen.

+++ 8.55 Uhr: Rund 880 Flüchtlingskinder in Deutschland als vermisst gemeldet +++

Einem Medienbericht zufolge gelten in Deutschland noch immer rund 880 Flüchtlingskinder unter 13 Jahren als vermisst. Das schrieb die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Informationen des Bundeskriminalamts (BKA). Dazu kamen rund 2.300 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die drei Jahre nach der Flüchtlingskrise im polizeiinternen Informationssystem als vermisst eingetragen waren. Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte intensivere Fahndungsmaßnahmen. Über die Situation der vermissten jungen Flüchtlinge sei nur wenig bekannt, sagte dessen Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann der Zeitung. Kriminelle Netzwerke suchten Kontakte zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Insgesamt ging die Zahl der vermissten Kinder und Jugendlichen den vergangenen Monaten laut Kinderschutzbund aber leicht zurück.

+++ 8.02 Uhr: Gericht lehnt Entlassung aus U-Haft für Automanager Ghosn ab +++

Der frühere Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, bleibt in Japan vorerst weiter in Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte am Mittwoch die Forderung seiner Anwälte ab, die seit mehr als 50 Tagen andauernde Inhaftierung zu beenden. Ghosn war am Vortag erstmals seit seiner Festnahme am 19. November wegen Verdachts auf Verstoß gegen Börsenauflagen vor Gericht erschienen und hatte seine Unschuld beteuert. Seine Anwälte halten es für möglich, dass der 64-jährige Automanager noch für mindestens sechs weitere Monate in Haft bleiben könnte, bis sein Prozess beginnt. Einen Termin gibt es noch nicht.

+++ 7.56 Uhr: Berichte: Manafort gab Wahlkampf-Daten an Russen weiter +++

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort hat Medienberichten zufolge während des US-Wahlkampfes 2016 Wahlkampf-Daten an einen Geschäftspartner russischer Geheimdienste weitergegeben. Dies sollen nach Berichten verschiedener US-Medien Gerichtsakten belegen, die Manaforts Anwälte am Dienstag veröffentlichten.

Der US-Sonderermittler Robert Mueller bezichtigt Manafort und andere Wahlkampfhelfer des heutigen Präsidenten Trump, geheime Absprachen mit russischen Vertretern getroffen und darüber gelogen zu haben. Laut "New York Times" (Dienstag) stammten die weitergegebenen Umfragedaten teilweise von einer privaten Firma, die für Trumps Wahlkampfteam arbeitete. Bei den zugänglich gemachten Gerichtsdokumenten handelte es sich um eine Antwort auf den Vorwurf, Manafort habe US-Ermittler belogen, noch nachdem er sich zu einer Zusammenarbeit mit ihnen bereiterklärt hatte.

+++ 6.34 Uhr: Grüne: Keine Strom-Privilegien für Industrie beim Kohleausstieg +++

Die Grünen fordern für den Kohleausstieg eine klare Absage an zusätzliche Industrieprivilegien beim Strompreis. "Aufgrund der großen Überkapazitäten ist nicht damit zu rechnen, dass die Strompreise steigen, wenn Kohlekraftwerke still gelegt werden", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung müsse dem Industrieverband BDI "unmissverständlich klar machen, dass keine neuen Subventionstürchen aufgemacht werden". Sonst könne der Ausstieg aus der Kohle-Stromgewinnung als Vorwand genutzt werden, um öffentliche Gelder für die stromintensiven Industrien "abzugreifen".

+++ 5.34 Uhr: Online-Shopping lässt Anteil an Kartons im Altpapier steigen +++

Weniger Zeitungen, mehr Versandkartons aus dem Online-Handel: Der Inhalt von Altpapiertonnen hat sich in den vergangenen Jahren stark geändert. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU), der auch die städtischen Entsorger vertritt, hat die Zusammensetzung des Papier- und Pappe-Abfalls untersuchen lassen. Das Ergebnis: bis zu 71 Prozent des Inhaltsvolumens sind Verpackungen. "Oft landen die Pappkartons - so wie sie sind - in der Papiertonne, ohne zerrissen oder zusammengefaltet zu werden", teilt der Verband mit. "Die Folge: Die Papiertonne ist schneller voll, obwohl weniger drinnen ist - mehr Volumen, weniger Gewicht."

+++ 4.38 Uhr Mehr als eine Million Philippiner huldigen schwarzer Jesus-Figur +++

Mehr als eine Million Katholiken sind am Mittwoch in einer der größten religiösen Prozessionen der Welt barfuß durch die philippinische Hauptstadt Manila gezogen. Dabei wird alljährlich am 9. Januar eine schwarze Jesus-Figur durch die Straßen getragen, der sogenannte Schwarze Nazarener. Viele Gläubige versuchten, die Statue zu berühren oder auch zu küssen. Angeblich hat sie magische Kräfte, die auch bei Krankheiten helfen. Immer wieder gab es "Viva"-Rufe. Entlang der sieben Kilometer langen Strecke waren mehr als 7000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. Nach Angaben des Roten Kreuzes mussten in den ersten Stunden mehr als 450 Leute wegen Schwächeanfällen behandelt werden. Der Verkauf von Alkohol ist verboten

+++ 3.50 Uhr: Apple-Chef Tim Cook steigert Gehalt kräftig +++

Apple-Vorstandschef Tim Cook hat im vergangenen Geschäftsjahr gut ein Fünftel mehr Gehalt bezogen. Der Top-Manager bekam 15,7 Millionen Dollar (13,7 Mrd Euro) und strich damit 22 Prozent mehr Geld ein als im Vorjahr, wie Apple am Dienstag mitteilte. Damit steigerte er seine Einnahmen das zweite Jahr in Folge. Grund war vor allem ein zwölf Millionen Dollar schwerer Bonus, der mit dem Erreichen bestimmter Finanzziele verknüpft war.

+++ 3.46 Uhr: Deutsche Urlauberin seit Neujahrstag in Australien vermisst +++

In Australien wird seit dem Jahreswechsel eine deutsche Urlauberin vermisst. Die 62 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch zuletzt gesehen, als sie sich am Morgen des 1. Januar von einem Hotel der Stadt Alice Springs aus auf den Weg zu einer Wanderung machte. Alice Springs ist die einzige größere Ortschaft im australischen Outback, dem nur wenig besiedelten Hinterland im Zentrum Australiens. Die Temperaturen erreichen dort tagsüber derzeit mehr als 40 Grad.

+++ 2.30 Uhr: Medienbericht: Frauke Petry erwartet ihr sechstes Kind +++

Die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry erwartet einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ihr sechstes Kind. "Ich bin bereits im fünften Monat. Im Juni ist es soweit. Wir freuen uns sehr", zitierte die "Bild"-Zeitung die Bundestagsabgeordnete und Abgeordnete des sächsischen Landtags. Es ist Petrys zweites Kind mit dem Europaabgeordneten Marcus Pretzell. Aus erster Ehe hat sie bereits vier Kinder. Petry war nach dem Einzug ihrer AfD in den Bundestag 2017 aus der Partei ausgetreten. Dem Austritt waren interne Machtkämpfe vorangegangen. Zusammen mit Ehemann Pretzell und gründete sie kurz darauf die "Blaue Partei".