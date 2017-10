Abschiebeflug bringt elf Straftäter zurück nach Afghanistan

Die News des Tages im Überblick.

+++ 14:18 Uhr: EU-Parlament stimmt Reiseregister für Nicht-EU-Bürger zu +++

Straßburg (dpa) - Das EU-Parlament hat eine neue Datenbank für Reisende aus Drittstaaten auf den Weg gebracht. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich am Mittwoch in Straßburg für das Register aus, in dem unter anderem Fingerabdrücke und Porträtfotos von Nicht-EU-Bürgern für mindestens drei Jahre gespeichert werden sollen.

Das System soll die Grenzkontrollen erleichtern. So wird das händische Abstempeln von Pässen entfallen. Zudem soll einfacher erkannt werden, ob sich jemand länger als erlaubt in der EU aufhält.

+++ 14:11 Uhr: Israel genehmigt Bau von 176 Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem +++

Israel hat den Bau von 176 neuen Siedlerwohnungen im besetzten Ost-Jerusalem genehmigt. Die Pläne für den Bau der Wohnungen für Juden im palästinensischen Stadtteil Dschabal Mukaber seien von einem Planungsausschuss in Jerusalem genehmigt worden, sagte der Vize-Bürgermeister der Stadt, Meir Turjeman, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

+++ 13:59 Uhr: 30.000 Bierflaschen verteilen sich bei Unfall auf hessischer Autobahn +++

Bei einem Verkehrsunfall haben sich auf der Autobahn 45 in Hessen am Mittwoch rund 30.000 Flaschen Bier über die Fahrbahn verteilt. Wie die Polizei in Friedberg mitteilte, kollidierte eine Autofahrerin mit einem Getränkelaster, dessen Plane an der Mitteilleitplanke aufriss. Vom Laster fielen daraufhin etwa 1500 Bierkisten auf die Fahrbahn.





+++ 13:47 Uhr: Elf Straftäter mit Abschiebeflug zurück nach Afghanistan gebracht +++

Mit dem jüngsten Abschiebeflug nach Afghanistan sind elf Straftäter in ihr Herkunftsland zurückgebracht worden. Zudem wurden drei Männer abgeschoben, die sich der Klärung ihrer Identität verweigerten, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch mitteilte. Alle Betroffenen waren demnach männlich und ausreisepflichtig.

Abschiebungen in das Krisenland Afghanistan sind umstritten. Der Abschiebeflug war am Dienstagabend vom Flughafen Leipzig/Halle gestartet.



+++ 13.36 Uhr: Freiwillige Helfer entsetzt über Zustände in Berliner Flüchtlingsunterkunft +++

Nach einem ZDF-Bericht über die Vermittlung von Flüchtlingen in die Prostitution durch Securitymitarbeiter haben sich freiwillige Helfer eines betroffenen Berliner Flüchtlingsheims entsetzt gezeigt. Mit einzelnen Mitarbeitern des Sicherheitsdiensts sei die Zusammenarbeit teils schwierig gewesen und "entsprechend kritisiert" worden, erklärte die Gruppe Freiwillige helfen im Rathaus Wilmersdorf. Der Bericht mache aber "deutlich, dass das Fehlverhalten der Security unter Umständen weit über das Kritisierte hinausgeht". Über die Vermittlung teilweise noch minderjähriger Flüchtlinge in die Prostitution hatte am Dienstag das ZDF-Magazin "Frontal 21" unter Berufung auf Sozialarbeiter, Insider bei Sicherheitsfirmen und Flüchtlingen berichtet. Ein für mehrere Flüchtlingsunterkünfte zuständiger Sicherheitsbeauftragter berichtete über ein regelrechtes Zuhälternetzwerk in den Heimen. Der Berliner Senat forderte Polizei und Staatsanwaltschaft auf, den Hinweisen nachzugehen.

+++ 13.20 Uhr: Bahn setzt ersten autonomen Elektro-Bus im Nahverkehr ein +++

Zum ersten Mal kommt im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland ein autonom fahrender Bus der Bahn zum Einsatz. Im niederbayerischen Bad Birnbach hat das Unternehmen am Mittwoch das Pilotprojekt im regulären Straßenverkehr gestartet. Die Bahn will damit den Verkehr auf Straße und Schiene stärker vernetzen, wie Vorstandsvorsitzender Richard Lutz sagte. "Autonomes Fahren wird Realität auf Deutschlands Straßen." Gerade in ländlichen Gebieten, wo viele Menschen auf ein Auto angewiesen seien, könne so die Mobilität gesteigert werden. Das von einer französischen Firma entwickelte Elektrofahrzeug EZ10 pendelt in dem Kurort zunächst zwischen dem Ortszentrum und der Therme, ab 2018 soll der Bahnhof an die Strecke angebunden werden. Der Bus bietet Platz für sechs Passagiere auf Sitzplätzen und ist mit 15 Stundenkilometern unterwegs. Ein Fahrbegleiter ist an Bord und könnte bei Bedarf manuell eingreifen. Betreiber ist die Bahn-Tochter DB Regio Bus Ostbayern. Die Fahrt ist für die Passagiere kostenlos.

+++ 11.50 Uhr: Nebenklage-Plädoyers im NSU-Prozess verzögern sich erneut +++

Die Plädoyers der Nebenkläger im NSU-Prozess verzögern sich erneut um mehrere Wochen und können frühestens am 9. November beginnen. Grund dafür ist wieder ein Befangenheitsantrag, den der als Terrorhelfer angeklagte André E. ankündigte. Das Gericht unterbrach die Sitzung daraufhin und sagte die Verhandlung am Donnerstag ab. In der kommenden Woche sind wegen der Herbstferien in Bayern keine Termine geplant. E. hatte den NSU-Prozess in den vergangenen sechs Wochen bereits mit einer Kette von Befangenheitsanträgen lahmgelegt. Planmäßig hätten die Nebenkläger nach der Bundesanwaltschaft plädieren sollen. Deren Schlussvortrag endete am 12. September. Sie forderte darin lebenslange Haft für Beate Zschäpe und je zwölf Jahre für E. und Ralf Wohlleben. E. wurde außerdem in U-Haft genommen.

+++ 10.49 Uhr: Bekiffter Jungbauer tuckert mit Trecker über Autobahn +++

Fullscreen





Ein Traktor mit Heuwender ist auf der Autobahn 1 in Niedersachsen einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten hätten das mit Tempo 50 über die Autobahn tuckernde landwirtschaftliche Fahrzeug bei Sottrum zwischen Bremen und Hamburg gestoppt, teilte die Polizei mit. Der 18-jährige Landwirt gab zunächst an, sein Navigationsgerät habe ihn auf der Fahrt nach Bockel auf die Autobahn gelotst. Ein Drogentest zeigte dann aber den wahren Grund der Irrfahrt: Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Marihuana. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten.

+++ 10.42 Uhr: Prozess gegen Menschenrechtler Steudtner in Istanbul begonnen +++

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei hat der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler begonnen. Zum Auftakt wurden die Personalien Steudtners mithilfe einer vom Istanbuler Gericht gestellten Übersetzerin aufgenommen. Es herrschte großer Andrang beim Prozessbeginn. Viele internationale Beobachter waren anwesend. Den Angeklagten wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Dafür drohen ihnen nach Einschätzung von Amnesty International bis zu 15 Jahren Haft. Die Anwälte von Steudtner und seinem ebenfalls angeklagten schwedischen Kollegen Ali Gharavi gehen allerdings davon aus, dass ihren Mandanten lediglich Terrorunterstützung vorgeworfen wird, was mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann.





+++ 10.14 Uhr: Jugendliche sehen mit etwa 14 Jahren zum ersten Mal Pornos +++

Jugendliche in Deutschland sehen einer Studie zufolge im Durchschnitt erstmals mit etwa 14 Jahren Pornos. In etwa der Hälfte der Fälle komme das Ansehen der Bilder ungeplant und ungewollt zustande, ergab eine von den Universitäten Hohenheim und Münster vorgestellte repräsentative Befragung von 14- bis 20-Jährigen. Diese Heranwachsenden stießen demnach zufällig im Internet auf solche Bilder oder bekamen die Pornos von Dritten gezeigt. Der Erstkontakt mit Pornografie erfolgt laut den Studienmachern immer früher. Die 14- bis 15-Jährigen, die bereits Kontakt mit harter Internetpornografie hatten, gaben demnach an, beim Erstkontakt im Durchschnitt 12,7 Jahre alt gewesen zu sein. Das durchschnittliche Alter, in dem Heranwachsende erstmals Pornos ansehen, liegt demnach bei 14,2 Jahren. Mit 14 Jahren seien Jungen dabei deutlich jünger als Mädchen, die im Durchschnitt mit 14,8 Jahren erstmals solche Bilder sehen.

+++ 10.12 Uhr: Festnahmen bei Premiere von umstrittenem Film "Matilda" in Moskau +++

Bei Protesten in Moskau anlässlich der Premiere des umstrittenen Films "Matilda" mit dem deutschen Schauspieler Lars Eidinger in der Hauptrolle sind sieben Menschen festgenommen worden. Bei den Festgenommenen handele es sich um orthodoxe Aktivisten, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Dienstagabend unter Berufung auf die Polizei. Der Vorwurf laute auf Störung der öffentlichen Ordnung. Laut Tass sangen die Aktivisten bei der Protestaktion religiöse Lieder. Einer hielt demnach ein Banner in die Höhe, auf dem der Film über den letzten russischen Zaren der "Verleumdung" bezichtigt wurde. Rund ein Dutzend weitere Demonstranten wurde laufen gelassen. Einige hielten Bilder von Zar Nikolaus II. in die Höhe. "Dieser Film beleidigt eine heilige Familie", sagte einer der Demonstranten der Nachrichtenagentur AFP.

+++ 9.12 Uhr: Waffen und große Mengen Munition in Berliner Islamistenszene beschlagnahmt +++

Bei einer Razzia hat die Berliner Polizei im Umfeld eines mutmaßlichen Islamisten Waffen und große Mengen Munition beschlagnahmt. Es habe Anlass zur Besorgnis gegeben, "dass diese für Anschläge genutzt werden könnten", ohne dass "bislang Erkenntnisse für ein konkretes Anschlagsvorhaben vorliegen", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Razzia waren demnach mehrmonatige Ermittlungen gegen einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorausgegangen, der im Verdacht stehe, dem islamistischen Umfeld anzugehören.

+++ 9.05 Uhr: Trittin sieht keinen Spielraum für vollständiges Soli-Aus +++

Auch nach der Annäherung beim Thema Finanzen in den Jamaika-Sondierungen sieht der Grünen-Politiker Jürgen Trittin weiter keinen Spielraum für eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Er sei "sehr pessimistisch", was einen kompletten Abbau des Soli in der kommenden Legislaturperiode angehe, sagte Trittin im ZDF-"Morgenmagazin". Die vollständige Abschmelzung würde vier Mal 21 Milliarden Euro kosten, "das ist halt nicht drin".

+++ 8.03 Uhr: Kristina Schröder wieder schwanger +++

Die ehemalige Familienministerien Kristina Schröder erwartet ihr drittes Kind. "Wir sind glücklich und vor allem dankbar, dass wir im Frühling unser drittes Kind erwarten“, sagte Schröder der "Welt". Die 40-Jährige ist mit dem scheidenden Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder (CDU), verheiratet.

+++ 7.48 Uhr: Lufthansa nach starkem Sommer auf Rekordkurs +++

Die Lufthansa ist nach einem starken Sommergeschäft auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn. Höhere Ticketpreise und ein gutes Frachtgeschäft trieben den operativen Gewinn im dritten Quartal um fast ein Drittel auf gut 1,5 Milliarden Euro nach oben, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Nach neun Monaten steht damit ein operatives Ergebnis von fast 2,6 Milliarden Euro zu Buche. Der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht den Konzern damit auf Kurs, den operativen Gewinn in diesem Jahr über die 1,75 Milliarden Euro von 2016 hinaus zu steigern.

+++ 6.33 Uhr: Steinmeier zu Moskau-Reise aufgebrochen +++

Als erster Bundespräsident seit sieben Jahren ist Frank-Walter Steinmeier zu einem Russland-Besuch aufgebrochen. Steinmeier flog Mittwochfrüh von Berlin nach Moskau, wo er unter anderem mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammenkommen will. In einem Interview mit der russischen Zeitung "Kommersant" sagte Steinmeier, dass er einer weiteren Entfremdung zwischen Russland und Deutschland entgegenwirken wolle.

+++ 5.17 Uhr: USA nehmen Flüchtlingsprogramm wieder auf +++

Nach Ablauf eines 120-tägigen Aufnahmestopps haben die USA ihr Flüchtlingsprogramm wieder aufgenommen. Für elf Länder mit "hohem Risiko" sollen aber auch künftig Ausnahmen gelten, wie das Weiße Haus am Dienstag erklärte. Einem von Präsident Donald Trump unterzeichneten Dekret zufolge soll eine Wiederaufnahme des Programms für diese elf Staaten für einen Zeitraum von 90 Tagen weiter überprüft werden.