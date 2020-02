Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

US-Wahl: Sanders bei TV-Debatte stark unter Druck (6.34 Uhr)

Disney-Chef Bob Iger zurückgetreten (5.34 Uhr)

China und USA bremsen E-Mobilität aus (5.58 Uhr)

Patientenschützer gegen Lockerung des Sterbehilfe (5.09 Uhr)

Verdächtiger von Volkmarsen in U-Haft (2.10 Uhr)

Chrupalla: AfD-Malbuch "bleibt nicht folgenlos" (0.04 Uhr)

+++ 8.04 Uhr: 20 Tote bei massiven Ausschreitungen in Neu Delhi +++

Mindestens 20 Menschen sind bei den schlimmsten gewaltsamem Zusammenstößen seit Jahrzehnten in der indischen Hauptstadt Neu Delhi ums Leben gekommen. Mehr als 150 Menschen, darunter rund 40 Polizisten, wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Seit Anfang der Woche gingen demnach verschiedene Gruppen mit Steinen und Stöcken aufeinander los. Auch Moscheen, Läden und Autos wurden in Brand gesteckt, wie Fernsehbilder zeigen.

+++ 7.50 Uhr: Opel fährt milliardenschweren Betriebsgewinn ein +++

Nach einer harten Sanierung hat der Autobauer Opel im vergangenen Jahr seinen Betriebsgewinn auf 1,1 Milliarden Euro ausgebaut. Das sagte der Finanzvorstand des französischen Mutterkonzerns PSA, Philippe de Rovira, in Rueil-Malmaison bei Paris vor Medienvertretern. 2018 hatte Opel mit der britischen Schwestermarke Vauxhall einen operativen Gewinn von 859 Millionen Euro eingefahren. Opel gehört seit Sommer 2017 zu PSA. Bei der Sanierung blieben viele Arbeitsplätze auf der Strecke.

+++ 7.07 Uhr: Fünf Tote bei Überschwemmungen in Indonesien +++

Bei Überschwemmungen sind im Großraum der indonesischen Hauptstadt Jakarta mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen - sie ertranken oder starben durch Stromschläge. Fast 10.000 Menschen mussten nach dem Regen vom Dienstag ihre überschwemmten Häuser verlassen, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde weiter mitteilte. In Karawang in der Provinz West-Java standen mehr als 15.000 Häuser unter Wasser. In zentralen Gegenden von Jakarta gingen die Fluten zurück, die Aufräumarbeiten liefen. Im März wird jedoch wieder mit heftigem Regen gerechnet.

+++ 6.40 Uhr: Brinkhaus pocht auf Loyalität von Verlierern des Ringens um CDU-Vorsitz +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Bewerber um den CDU-Vorsitz dazu aufgerufen, sich nach einer möglichen Niederlage bei der Wahl loyal zu verhalten. Wer bei der Kür des neuen Vorsitzenden während des für den 25. April geplanten Parteitag unterliege, solle dies akzeptieren, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Verlierer müssten sich bereit erklären, "den neuen Vorsitzenden loyal zu unterstützen" und dies dann auch tun. Der neue Parteivorsitzende brauche zudem Zeit, um in das Amt hineinzuwachsen. "Früher hat man mal 100 Tage gekriegt. Ein bisschen mehr sollte es schon sein", sagte Brinkhaus. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe diese Zeit nicht bekommen: "Sie hat nie wirklich die Chance bekommen zu zeigen, dass sie es kann. "

+++ 6.34 Uhr: Sanders gerät bei TV-Debatte der US-Demokraten unter Beschuss +++

+++ 6.04 Uhr: Studie: Geschlechter-Klischees rund ums Lesen entmutigen Jungs +++

Geschlechter-Klischees rund um das Lesen können positive oder negative Auswirkungen auf die Lesefreude von Kindern haben. Jungs, die fest daran glauben, dass Mädchen besser lesen, schätzen ihr eigenes Können zum Beispiel eher gering ein und lesen daher weniger, berichten Hamburger Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Child Development". "Stereotype beeinflussen den Kompetenzglauben der Kinder", sagte Psychologin und Hauptautorin Francesca Muntoni der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Demzufolge lassen sich Schulkinder der fünften und sechsten Klasse davon beeinflussen, wenn sie selbst oder ihre Mitschüler denken, dass Jungs schlechter lesen als Mädchen. Vor allem bei den Jungen habe das einen erkennbaren negativen Einfluss auf die Lese-Motivation.

+++ 5.58 Uhr: China und USA bremsen Elektromobilität aus +++

Schwächelnde Neuzulassungen in den USA und China haben den weltweiten Aufschwung der Elektromobilität beinahe zum Erliegen gebracht. 2,3 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos mit Batterie oder Brennstoffzelle sowie Plug-in-Hybriden 2019 sind nur 4 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Stuttgarter Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) mitteilte. 2018 waren die Neuzulassungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit diesen Antriebstechnologien noch um satte 74 Prozent gewachsen.

+++ 5.34 Uhr: Disney-Chef Bob Iger tritt zurück +++

Beim Unterhaltungsriesen Walt Disney endet eine Ära: Der langjährige Vorstandschef Bob Iger - einer der bekanntesten US-Wirtschaftsbosse - tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Zum Nachfolger wurde Disney-Manager Bob Chapek ernannt, der zuletzt für die Vergnügungspark-Sparte zuständig war. Mit dem am Dienstag nach US-Börsenschluss verkündeten Spitzenwechsel lieferte Disney eine handfeste Überraschung, die viele Anleger und Analysten auf dem falschen Fuß erwischte.

+++ 5.34 Uhr: Mobilitätsexperte: Autonome Busse können Lücken schließen +++

Zum Start einer selbstfahrenden Elektrobus-Linie in Monheim am Rhein hat der Mobilitätsexperte Andreas Knie das Potenzial solcher Projekte betont. "Alles, was Pioniere möglich machen, ist gut und wichtig", sagte Knie, der am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zu Mobilitätskonzepten forscht, der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt von ganz wenigen Anbietern erste einsatzfähige Fahrzeuge, die ihre ersten Gehversuche unternommen haben." Diese stimmten aber sehr optimistisch, meinte Knie. "Sie sind in der Lage, da hineinzufahren, wo klassische Busse nicht hinkommen. Sie können Lücken schließen. Die berühmte letzte Meile ist damit wunderbar zu bewerkstelligen." Das gelte vor allem für ländlichere Gegenden und Kleinstädte, wo es kein so dichtes Verkehrsnetz gebe wie in Großstädten.

+++ 5.09 Uhr: Patientenschützer bekräftigen Ablehnung geschäftsmäßiger Sterbehilfe +++

Vor dem zu erwartenden Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben Patientenschützer ihre Ablehnung von geschäftsmäßiger Sterbehilfe bekräftigt. Es sei gut, dass hierzulande sowohl Hilfe beim Sterben als auch Hilfe zur Selbsttötung straflos seien, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Nachrichtenagentur AFP. "Doch organisierte Angebote zur Selbsttötung sind etwas ganz anderes." Es müsse "Grenzen staatlichen Handelns geben", zeigte sich Brysch überzeugt. "Sonst müsste für jeden Wunsch auf Selbsttötung auch das entsprechende Angebot vorgehalten werden." Erfahrungen in der Schweiz zeigten, dass mit der geschäftsmäßigen Verfügbarkeit die Nachfrage steige. "Doch die Suizidrate insgesamt sinkt dadurch nicht", sagte der Patientenschützer. Deshalb trage das Bundesverfassungsgericht eine große Verantwortung.

+++ 5.03 Uhr: Hunderte tote Delfine an Frankreichs Atlantikküste +++

Hunderte tote Delfine sind seit Jahresbeginn an Frankreichs Atlantikküste angespült worden. Die Beobachtungsstelle Pelagis zählte bis zum vergangenen Wochenende rund 670 tote Tiere an den Stränden. Da seien mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, hieß es. Bereits im vergangenen Winter hatte die Zahl der tot angespülten Delfine Rekordwerte erreicht und für Bestürzung gesorgt. Am stärksten betroffen seien in diesem Jahr die Küsten des Golfs von Biskaya - insbesondere die Departements Vendée und Bretagne, so der Wissenschaftler Matthieu Authier von der Universität La Rochelle, der auch für Pelagis tätig ist.

+++ 2.10 Uhr Verdächtiger von Volkmarsen in Untersuchungshaft +++

Gegen den Autofahrer, der beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen mehr als 60 Menschen verletzt haben soll, ist Untersuchungshaft angeordnet worden. Dem 29-jährigen Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an, hieß es weiter. Es werde "in alle Richtungen ermittelt".

+++ 4.17 Uhr: Streit nach Begräbnis - Zwei Männer und Hund mit Stichwunden +++

Bei einer Schlägerei bei einer Trauerfeier nach einem Begräbnis im Süden Londons haben zwei Männer und ein Hund Stichwunden erlitten. Die Polizei und Rettungsdienste waren am Abend zu der körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Männer in der Nähe eines Pubs gerufen worden, berichteten britische Medien. Einer der Verletzten musste zur Behandlung seiner Stichwunden ins Krankenhaus, der Hund kam in eine Tierklinik. Worum es bei dem Streit ging, war nicht bekannt.

+++ 3.03 Uhr: Grüne wollen Klimapakt mit deutscher Industrie +++

Die Grünen wollen der deutschen Industrie beim Klimaschutz mit umfassenden Förder- und Schutzprogrammen unter die Arme greifen. Vor einem Wirtschaftskongress der Bundestagsfraktion an diesem Freitag schlagen die Wirtschafts- und Industriepolitiker vor allem für energieintensive Branchen wie Stahl, Chemie und Zement "Klimaverträge" vor, um einen Teil der Investitionskosten in moderne Technologien teils aus öffentlichen Geldern zu bezahlen. Ein "Klimabeitrag", also ein Zuschlag auf Produkte dieser Branchen, soll das finanzieren.

+++ 2.57 Uhr: Merz bestreitet Streben nach "Rechtsruck" der CDU +++

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat bestritten, dass er die Partei weiter nach Rechts rücken wolle. "Es gibt niemanden in der CDU, der eine Rechtsverschiebung der Partei möchte", sagte Merz am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Er wolle vielmehr, dass sich die Partei "zurück in die Mitte" bewege. Dort hätten sich früher die Stammwähler der Partei befunden, die leider "verloren gegangen" seien. Er stehe dafür, dass die CDU ihr "Spektrum" wieder verbreitere, betonte Merz. Sie müsse sowohl liberale als auch wertkonservative Wähler zurückgewinnen. Auch müsse sie für junge Leute attraktiver werden. "Das ist kein Rechtsruck", unterstrich Merz. Die CDU müsse vielmehr ihren eigenen Kurs wiederfinden. Dabei dürfe sie sich weder an der AfD noch an der Linkspartei messen, wolle sie "als große Volkspartei überleben".

+++ 0.35 Uhr: Initiative gegen Stier- und Hahnenkämpfe in Peru gescheitert +++

Stier- und Hahnenkämpfe bleiben in Peru erlaubt. Das Oberste Gericht des südamerikanischen Landes wies eine Klage von Tierschützern auf Verbot dieser Veranstaltungen ab. Im Richterkollegium wurde die notwendige Stimmenzahl verfehlt, um die Stier- und Hahnenkämpfe für verfassungswidrig zu erklären, wie die Gerichtsvorsitzende Marianella Miranda mitteilte. Sie selber gehörte zu den drei Richtern, die im siebenköpfigen Kollegium für die Billigung der Klage gestimmt hatten. Peru hat zwar Gesetze zum Tierschutz. Die blutigen Stier- und Hahnenkämpfe sind davon jedoch durch eine Klausel ausgenommen, welche die Spektakel als "Kulturveranstaltungen" definiert.

+++ 0.04 Uhr: Chrupalla: Umstrittenes AfD-Malbuch in NRW "bleibt nicht folgenlos" +++

AfD-Chef Tino Chrupalla hat ein umstrittenes Malbuch der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion scharf kritisiert und Konsequenzen in Aussicht gestellt. "Dieses Buch geht gar nicht, da sind wir uns doch alle einig. Wer so etwas rausbringt, hat in der AfD nichts zu suchen", sagte Chrupalla der Zeitung "Die Welt". "Das habe ich am Dienstag im Bundesvorstand auch genau so deutlich angesprochen. Dieses Buch bleibt nicht folgenlos, das können Sie mir glauben." Allerdings seien solche Vorkommnisse Einzelfälle. "Derjenige, der dieses Buch erstellt hat, setzt damit die AfD dem Verdacht des Rechtsextremismus aus", sagte Chrupalla.