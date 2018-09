Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Afghane greift US-Bürger an - Ermittler sehen "terroristisches Motiv" (18.53 Uhr)

Boot der österreichischen Armee kentert- zwei Frauen verletzt (17.41 Uhr)

Bundespolizisten sollen Hitlergruß gezeigt haben (12.36 Uhr)

Busunglück in USA: Zahl der Toten steigt - Schwangere verletzt (11.48 Uhr)

Passagierjet macht Bruch bei Landung in Sotschi (4.15 Uhr)

Seehofer gegen Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz (3.03 Uhr)

+++ 18.53 Uhr: Messerattacke in Amsterdam - Ermittler sehen "terroristisches Motiv" +++

Das Messerattentat vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof war nach Einschätzung der Ermittler ein Terroranschlag: Der Täter "hatte ein terroristisches Motiv", gab die Stadtverwaltung bekannt. Bei dem Verdächtigen, der am Freitag zwei US-Bürger schwer verletzt haben soll, handelt es sich um einen Afghanen mit deutscher Aufenthaltserlaubnis.

+++ 17.41 Uhr: Zwei junge Frauen bei Bootsunglück der österreichischen Armee verletzt +++

Tragischer Unfall bei einem Schnupper-Wochenende für junge Frauen bei der österreichischen Armee: Ein mit 13 Menschen besetztes Boot des Bundesheeres kenterte auf der Donau bei Hainburg, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Zwei Frauen im Alter von 22 und 18 Jahren gerieten demnach unter das Boot und mussten reanimiert werden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Wien geflogen.

An Bord des Unglücksbootes hatten sich dem Bericht zufolge fünf Soldaten und acht Teilnehmerinnen des "Girls' Camp" befunden. Dies ist laut APA ein "Schnupperwochenende" für Mädchen und junge Frauen beim österreichischen Bundesheer.

+++ 17.03 Uhr: Nationale Trauerfeier für verstorbenen Senator John McCain begonnen +++

In der Kathedrale von Washington hat die nationale Trauerfeier für den verstorbenen US-Senator John McCain begonnen. Mit Spannung erwartet wurden die Ansprachen der beiden früheren US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. US-Präsident Donald Trump war auf Wunsch McCains nicht geladen.

+++ 15.02 Uhr: Kurz vor Urteil im Mordprozess: Zwei Demonstrationen in Kandel +++

Zwei Tage vor dem für Montag erwarteten Urteil um den Tod der 15 Jahre alten Mia aus Kandel haben sich erneut Demonstranten in der südpfälzischen Kleinstadt versammelt. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen gingen zunächst Demonstranten unter dem Motto "Wer schweigt, stimmt zu - dem Rechtsruck entgegentreten" auf die Straße. Auf einem der Plakate in Bahnhofsnähe stand etwa "Den Faschisten die Grenzen zeigen".

In der Ortsmitte formierte sich unterdessen ein Protestzug von Teilnehmern, die unter dem Motto "Migration und Sicherheit" demonstrieren wollten. Die Polizei war unter anderem mit Absperrgittern vor Ort, um beide Lager auseinanderzuhalten.

Mehrere Bürger des 9000-Einwohner-Ortes kritisierten die Kundgebungen als "importierte Empörung". Sie warfen Demonstranten vor, den Tod der 15-Jährigen Mia im Dezember in Kandel als Vorwand für die Proteste zu missbrauchen.

+++ 13.52 Uhr: Kubicki nach Vorwürfen gegen Merkel: Habe nichts Grenzwertiges gesagt +++

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich gegen Kritik an seinen Vorwürfen gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der ausländerfeindlichen Übergriffe in Chemnitz gewehrt. "Ich habe nichts Grenzwertiges gesagt", sagte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er müsse sich bei der Kanzlerin nicht entschuldigen. "Ich habe eine unglückliche Wortwahl getroffen, aber in der Sache bleibe ich dabei." Internen Kritikern in der FDP riet Kubicki zu mehr Gelassenheit.

Kubicki hatte angesichts der rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz gesagt: "Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im "Wir schaffen das" von Kanzlerin Angela Merkel." Merkel hatte den Satz am 31. August 2015 vor dem Hintergrund der damals nach Deutschland kommenden hunderttausenden Flüchtlingen gesagt.

+++ 13.32 Uhr: Ballon-Protest zeigt Londons Bürgermeister Khan als Bikini-Model +++

Mit einem riesigen Ballon in Form des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan im gelben Bikini haben Gegner des Labour-Politikers gegen dessen Politik demonstriert. Der Ballon wurde am Vormittag über dem Parliament Square in der britischen Hauptstadt steigen gelassen.

Der Organisator Yanny Bruere begründete den Protest auch mit einer ähnlichen Aktion, die die Achtung für den US-Präsidenten Donald Trump habe vermissen lassen. Während Trumps Besuch in Großbritannien im Juli habe Khan zugelassen, dass für kurze Zeit ein Ballon in Form eines Baby-Trumps in Windeln und mit Handy über dem Platz vor dem Parlament schwebte.

Khan reagierte gelassen. "Gelb ist nicht wirklich meine Farbe", sagte er dem "Guardian" zufolge. Trotzdem seien die Menschen "willkommen", sich den Ballon anzuschauen.

+++ 12.36 Uhr: Bundespolizisten sollen Hitlergruß gezeigt haben +++

Zwei Beamte der Bundespolizei und ein Mitglied der Rosenheimer Sicherheitswacht sollen in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermmittelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

Laut eines Zeugen äußerten die Beschuldigten am späten Donnerstagabend vor einem Rosenheimer Lokal fremdenfeindliche Sprüche und Parolen und zeigten den Hitlergruß. In einer Pressemitteilung bezeichnete die Polizei in Rosenheim die Äußerungen als "Tischgespräche", die unter Alkoholeinfluss stattgefunden hätten.

Welche Parolen genau formuliert wurden, wolle man nicht öffentlich machen, da noch nach weiteren Zeugen des Vorfalls gesucht werde, hieß es. Zwei der Verdächtigen sollen der Bundespolizei angehören, einer soll bei der Sicherheitswacht der Stadt arbeiten. Die 44 und 45 Jahre alten männlichen Bundespolizisten seien nicht bei der Rosenheimer Inspektion beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundespolizei wurde von dem Vorfall und den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt.

+++ 12.11 Uhr: Myanmars Marine klärt Rätsel um Geisterschiff auf +++

Ein Geisterschiff hat vor der Küste von Myanmar für Rätselraten gesorgt. Wie die Marine des südostasiatischen Landes am Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, waren Fischer auf das unbemannte Schiff "Sam Rataulangi PB 1600" gestoßen, welches rund elf Kilometer vor Rangun im Golf von Martaban trieb. Mittlerweile geht die Marine davon aus, dass das verrostete Schiff auf dem Weg zu einer Abwrackwerft in Bangladesch verloren ging.

Marine-Soldaten entdeckten den Angaben zufolge zwei abgerissene Seile an Bord. Auf Radarbildern waren zudem zwei Schiffe zu sehen, die am Sonntag und Montag vergangener Woche zusammen unterwegs gewesen waren. Auf der Suche nach dem zweiten Schiff stieß die Marine schließlich auf die "Independence" mit 13 Indonesiern an Bord.

Eine Befragung der Besatzungsmitglieder ergab, dass die "Independence" Mitte August mit dem verrosteten Schiff im Schlepptau in Jakarta in See gestochen war. Südlich von Rangun sei das Schiff dann in ein Unwetter geraten, in dem die Seile gerissen und das unbemannte Schiff abgetrieben worden sei. In Chittagong im Südosten von Bangladesch befinden sich zahlreiche Werften, auf denen Hochseeschiffe abgewrackt werden.

+++ 11.48 Uhr: Busunglück in USA: Zahl der Toten steigt - Schwangere verletzt +++

Nach einem schweren Busunglück im US-Staat New Mexico ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Das berichtete der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). 26 Menschen mussten demnach in Krankenhäusern behandelt werden, darunter auch eine mit Zwillingen schwangere Frau.

Wenige Stunden nach dem Unfall habe die Frau die Zwillinge zur Welt gebracht. Sie befänden sich in kritischem Zustand. Wie es der Mutter gehe, sei zunächst unklar. Der Unfall hatte sich am Donnerstag ereignet, als ein Reisebus auf dem Highway 40 in der Nähe von Thoreau im Nordwesten New Mexicos mit einem Sattelschlepper zusammenstieß. Unter den Verletzten sind laut CNN fünf Kinder.

+++ 11.20 Uhr: Petry zu Chemnitz: Legitimes Bedürfnis, brutale Tat zu thematisieren +++

Die frühere AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry hat die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz relativiert. "Keiner kann gutheißen, wenn Menschen, Ausländer oder nicht, verfolgt oder angegriffen werden", sagte Petry der "Thüringer Allgemeinen" und anderen Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Aber es gibt auch das legitime Bedürfnis, eine so brutale Tat in einer Versammlung zu thematisieren."

Damit bezog sie sich auf den gewaltsamen Tod eines Deutschen in Chemnitz am vergangenen Sonntag. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Später gab es in der Stadt ausländerfeindliche Übergriffe sowie Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Gegendemonstranten.

Über ihre frühere Partei sagte Petry: "Die AfD verbarrikadiert sich und macht sich mit jeder noch so extremistischen Aussage gemein." Nach ihrem AfD-Rückzug initiierte Petry die Kleinpartei Die Blauen.

+++ 10.20 Uhr: Zweites Todesopfer bei Anschlag auf Separatistenführer in Ostukraine +++

Bei dem tödlichen Anschlag auf den Donezker Separatistenchef Alexander Sachartschenko in der Ostukraine hat es nach offiziellen Angaben ein zweites Todesopfer gegeben. Sechs Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Zivilschutz der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk mit.

Fünf Verletzte seien ambulant behandelt worden, meldete die Agentur Interfax nach diesen Angaben. Unabhängige Berichte gab es nicht. Am Vorabend war im Café "Separ" (Separatist) in Donezk eine Bombe explodiert und hatte den 42-jährigen Sachartschenko getötet.

+++ 8.43 Uhr: Außenminister Maas: Entschlossen für Demokratie eintreten +++

Anlässlich des 79. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges und vor erneuten Demonstrationen in Chemnitz hat Außenminister Heiko Maas ein entschlossenes Eintreten für Demokratie angemahnt. "Vor 79 Jahren begann der 2. Weltkrieg. Deutschland brachte unvorstellbares Leid über Europa", schrieb der SPD-Politiker am Samstag bei Twitter. "Wenn heute wieder Menschen mit Hitlergruß durch die Straßen ziehen, bleibt unsere Geschichte Mahnung und Auftrag, entschlossen für Demokratie einzutreten. #Chemnitz #herzstatthetze #C0109"

An diesem Samstag werden Tausende Menschen zu Demonstrationen in Chemnitz erwartet. Ein Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen. Am Nachmittag sind Kundgebungen der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz sowie der AfD und des ausländerfeindlichen Bündnisses Pegida geplant.

+++ 8.05 Uhr: Ruhige Nacht vor Demonstrationen in Chemnitz +++

Vor den für Samstag angekündigten Demonstrationen in Chemnitz ist es in der Nacht ruhig in der sächsischen Stadt geblieben. Das teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Tausende Menschen werden in Chemnitz erwartet. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen. Am Nachmittag sind Kundgebungen der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz sowie der AfD und des fremden- und islamfeindlichen Bündnisses Pegida geplant.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen war es in Chemnitz an mehreren Tagen zu Ausschreitungen mit Verletzten gekommen. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft.

+++ 6.03 Uhr: Nach Genua: Schwerverkehr auf Schiene verlagern kostet Milliarden +++

Nach dem Autobahneinsturz in Genua werden Forderungen lauter, mehr Schwerverkehr auf die Schiene zu verlagern. Zwar ist noch nicht bekannt, ob eine hohe Verkehrsbelastung zum Brückeneinsturz beitrug, aber nach dem Unglück wurde bekannt, dass viele Straßen und Brücken ein Vielfaches von dem Verkehr aushalten müssen, für den sie einst konzipiert wurden. Die Verlegung des Schwerverkehrs auf die Schiene macht die Schweiz vor, mit hohen Straßennutzungsgebühren und dem Ausbau des Schienen- und Verladenetzes. Verkehrsforscher Gernot Liedtke sieht darin ein Vorbild.

"Je weniger Schwerverkehr auf den Straßen fährt, desto besser ist es für die Straßenoberflächen und damit auch für die Brücken", sagte der Professor am Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Das brauche allerdings Milliardeninvestitionen. Nach seinen Angaben sind 18 Milliarden Euro Investitionen nötig, damit 50 Prozent des Güterverkehrs, der mehr als 300 Kilometer zurücklegt, auf die Schiene verlegt werden kann. "Dazu kommen zusätzliche Schienenausbaumaßnahmen in Ballungszentren, wo es häufig Kapazitätsengpässe gibt." Zusätzlich seien etwa fünf Milliarden Euro nötig, um die nötigen Umschlaganlagen zu bauen.

+++ 5.19 Uhr: Röttgen: Tod McCains Rückschlag im transatlantischen Verhältnis +++

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sieht im Tod von US-Senator John McCain einen weiteren Rückschlag für das bereits angespannte transatlantische Verhältnis. "Mit John McCain ist ein letzter Mohikaner von uns gegangen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Freitag (Ortszeit) vor deutschen Korrespondenten in Washington. Röttgen nimmt am Samstag in der US-Hauptstadt am Trauergottesdienst für McCain teil. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wird erwartet. McCain war ein innerparteilicher Widersacher von US-Präsident Donald Trump.

+++ 4.38 Uhr: Richtermehrheit gegen Kandidatur von Brasiliens Ex-Staatschef Lula +++

Das Oberste Wahlgericht Brasiliens hat sich mehrheitlich gegen eine Kandidatur des inhaftierten Ex-Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl im Oktober ausgesprochen. Vier von sieben Richtern des Obersten Wahlgerichts in Brasília stimmten am Freitag (Ortszeit) gegen den von der Arbeiterpartei (PT) nominierten 72-Jährigen. Der in Umfragen führende Lula sitzt nach seiner Verurteilung wegen Korruption im Gefängnis.

+++ 4.15 Uhr: Passagierjet macht Bruch bei Landung in Sotschi +++

Bei der Bruchlandung eines Passagierjets am Flughafen des russischen Urlaubsorts Sotschi sind alle 166 Insassen mit dem Schrecken davongekommen. Lediglich vier Insassen der Maschine, darunter ein Kind, seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Agentur Interfax. Ein Flughafenangestellter sei an Herzversagen gestorben, während er den Passagieren beim Verlassen des Jets über die Notrutschen half.

Die Maschine rutschte bei der Landung über die Piste hinaus und rammte einen Erdwall. Dabei brach die linke Tragfläche ab und fing Feuer. Zur Unglücksursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor, Experten begannen kurz nach dem Zwischenfall mit den Untersuchungen. Der Flugbetrieb in Sotschi wurde zunächst unterbrochen.

+++ 3.03 Uhr: Seehofer gegen Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht derzeit keinen Grund für eine Beobachtung der rechtspopulistischen AfD durch den Verfassungsschutz. "Natürlich muss man immer genau hinschauen, und das tut der Verfassungsschutz, ob es sich bei Aussagen von Parteimitgliedern oder Zusammenarbeit mit bestimmten Gruppen um Einzelmeinungen oder parteipolitische Linie handelt", sagte Seehofer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Partei "als Ganzes" lägen für ihn derzeit nicht vor.

Die Äußerungen von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, der die ausländerfeindlichen Krawalle in Chemnitz nach der Tötung eines Deutschen als "Selbstverteidigung" bezeichnet hatte, seien unpassend, sagte Seehofer.

Eine Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge dafür, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen

+++ 2.07 Uhr: Keine Einigung im Ringen um Umgang mit Killerrobotern in Genf +++

Im Ringen um einem Minimalkonsens im Streit um Kontrollen und Schranken für sogenannte Killerroboter haben Abrüstungsexperten in Genf ihr Treffen ohne offizielles Abschlusspapier beendet. Eine Mehrheit der Teilnehmer habe sich für Verhandlungen über eine neue internationale Gesetzgebung ausgesprochen, eine kleine Gruppe von Rüstungsmächten sei aber dagegen, hieß es zum Ende der Verhandlungen.

Eine Einigung hätte nach den Gepflogenheiten im Konsens verabschiedet werden müsste. Es geht darum, ob Herstellung und Einsatz von autonomen Waffen durch einen international verbindlichen Vertrag geregelt werden müssen. Die USA und andere Länder mit großer Rüstungsindustrie sind dagegen.

+++ 0.43 Uhr: Trump reist im November zu Weltkriegsgedenken nach Paris +++

US-Präsident Donald Trump nimmt im November an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg teil. Trump werde für die Zeremonie am 11. November nach Paris reisen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Anschließend werde der Präsident Irland besuchen.

+++ 0.27 Uhr: Elffach-Mutter Silvia Wollny gewinnt "Promi Big Brother" +++

Silvia Wollny ist die Gewinnerin der Sat.1-Show "Promi Big Brother". Die 53-Jährige setzte sich am späten Freitagabend gegen drei weitere Finalisten durch und gewann 100.000 Euro. Die Elffach-Mutter ist die Hauptfigur der RTL II-Fernsehserie "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".

Die Zuschauer wählten "Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze, 26, auf den zweiten Platz, gefolgt von Alphonso Williams, 56, Vorjahressieger von "Deutschland sucht den Superstar", und "Bachelor" Daniel Völz, 33.

+++ 0.10 Uhr: Zwei Deutsche knacken Eurojackpot von mehr als 61 Millionen Euro +++

Zwei Deutsche haben den mit mehr als 61 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Die Ziehung am Freitagabend im finnischen Helsinki bescherte zwei Lotto-Spielern aus Hessen und Nordrhein-Westfalen jeweils 30,9 Millionen Euro, wie Westlotto mitteilte. In den vergangenen Wochen war der Jackpot fünf Mal in Folge nicht geknackt worden.

Der Eurojackpot, an dem sich 18 europäische Länder beteiligen, ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Seit dem Start der Lotterie im Jahr 2012 erreichte der Eurojackpot fünf Mal diese maximale Höhe. Spieleinsätze, die über diese Summe hinausgehen, werden der zweiten Gewinnklasse zugeschlagen und bilden dort einen weiteren Jackpot.

+++ 0.08 Uhr: Brite fährt auf linker Seite - drei Verletzte +++

Weil ein Brite die falsche Straßenseite befahren hatte, sind in der Eifel bei einem Unfall drei Menschen schwer verletzt worden. Der Brite hatte auf der Landstraße 94 zwischen Brücktal und Boos in einer Kurve "das Rechtsfahrgebot missachtet", wie die Polizei Adenau in Rheinland-Pfalz am Freitagabend mitteilte. Sein Wagen stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des Briten wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.