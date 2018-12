Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.15 Uhr: Astronaut Alexander Gerst ist auf der Erde gelandet +++

Nach mehr als sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst zurück auf der Erde. Eine Sojus-Kapsel mit Gerst und zwei weiteren Astronauten landete am Donnerstag in der kasachischen Wüste, wie das Kontrollzentrum mitteilte. Die Kapsel hatte rund dreieinhalb Stunden zuvor von der ISS abgedockt.

+++ 5 Uhr: Vier Lastwagen krachen auf A1 ineinander - einer stirbt +++

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen ist auf der Autobahn 1 bei Bremen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen seien vier Lastwagen ineinander gekracht, teilte die Polizei mit. Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass die Fahrzeuge ineinander verkeilt wurden. Das Führerhaus, in dem der 37-Jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien zu Tode kam, wurde vollständig zerstört. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Osnabrück auf Höhe von Bremen-Arsten zeitweise voll gesperrt. Ab dem frühen Morgen wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

+++ 4.25 Uhr: London-Gatwick stundelang wegen Drohnen lahmgelegt +++

An Europas siebtgrößtem Flughafen London-Gatwick ist es in der Nacht zum Mittwoch zu massiven Behinderungen im Luftverkehr gekommen. Laut einer Mitteilung auf der Twitter-Seite des Airports wurden sämtliche Starts und Landungen vorübergehend ausgesetzt, weil Berichten zufolge mehrere Drohnen über dem Flugfeld gesichtet worden waren. Gemeinsame Untersuchungen mit der Polizei seien angelaufen. "Wir entschuldigen uns bei allen Passagieren für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter hat oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung. Nach ersten Hinweisen auf Drohnen-Sichtungen über dem Flugfeld gegen 21 Uhr (Ortszeit) wurden demnach alle Flugbewegungen ausgesetzt, um die Lage zu klären. Spätere seien zahlreiche weitere Hinweise eingegangen. Deshalb säßen nun einige Flugzeuge am Boden fest, während ankommende Maschinen zu anderen Flughäfen umgeleitet würden. Laut BBC sind diese Flughäfen teils hunderte Kilometer von der englischen Hauptstadt entfernt. Zu den Drohnen-Sichtungen berichtete der Sender, die unbemannten Fluggeräte hätten sich einer Start- und Landebahn genähert. Seit 3 Uhr Ortszeit wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

+++ 2 Uhr: Nicaragua verweist Menschenrechtskommission des Landes +++

Die nicaraguanische Regierung hat Arbeitsgruppen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte (CIDH) des Landes verwiesen. Die Regierung des autoritären Präsidenten Daniel Ortega habe den Einsatz von zwei Arbeitsgruppen zur Stabilisierung des mittelamerikanischen Landes vorübergehend ausgesetzt, teilte die CIDH am Mittwoch auf Twitter mit. Das Generalsekretariat der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) kritisierte den Schritt, der Nicaragua noch weiter in den Autoritarismus führe. Die Situation in Nicaragua werde weiterhin überwacht, damit das Land auf einen demokratischen Weg zurückfinden könne, teilte die Organisation in Washington mit.

+++ 0.30 Uhr: Liebesaus bei Helene Fischer und Florian Silbereisen +++

Schlagersängerin Helene Fischer und Entertainer Florian Silbereisen haben sich nach zehn gemeinsamen Jahren getrennt. Das Paar bestätigte am Mittwochabend entsprechende Medienberichte. "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig", schrieb Silbereisen auf seiner Facebook-Seite. "Aber inzwischen sind wir 'glücklich getrennt'. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen."