Sechs Tote bei Massenpanik in Discothek (5.17 Uhr)

Charlottesville: US-Neonazi wegen Mordes verurteilt (0.11 Uhr)

+++ 7.58 Uhr: Zwei deutsche Fluglinien unter am wenigsten klimaschädlichen Airlines +++

Gleich zwei deutsche Fluglinien gehören laut einer Studie zu den Top Ten der am wenigsten klimaschädlichen Airlines der Welt. Wie die Umweltorganisation Atmosfair mitteilte, finden sich TUIfly und Condor auf den vorderen Plätzen. Einzelheiten will Atmosfair im Laufe des Tages bekanntgeben. Die Organisation bewertet rund 200 große Gesellschaften weltweit nach der verursachten Umweltbelastung. Der Index basiert auf dem CO2-Ausstoß einer Airline pro Kilometer und Passagier auf allen geflogenen Strecken.

+++ 06.40 Uhr: Geisterfahrer stirbt bei Unfall in Karlsruhe +++

Ein Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Karlsruhe ums Leben gekommen. "Der Wagen krachte in der Nacht zum Samstag in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine Frau schwer verletzt wurde", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Geisterfahrer - ein 31 Jahre alter Mann - war kurz vorher in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren. Die 33-jährige Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Autobahn 5 war in Richtung Süden bis in die frühen Morgenstunden für den Verkehr voll gesperrt.

+++ 6.28 Uhr: "Horrorhaus" von Höxter: Urteil gegen Wilfried W. rechtskräftig +++

Das Urteil gegen Wilfried W. aus dem Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter ist rechtskräftig. "Seine Verteidiger und die Staatsanwaltschaft haben keine Revision eingelegt", sagte ein Gerichtssprecher. Das Landgericht Paderborn hatte den 48-Jährigen Anfang Oktober zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt.

Im Fall der zu 13 Jahren Haft verurteilten Angelika W. hat die Verteidigung dagegen das Rechtsmittel genutzt. "Auf Mord durch Unterlassen ist bislang sehr selten von deutschen Gerichten entschieden worden. Ich habe, wie bereits im Gericht angekündigt, fristwahrend Revision eingelegt", sagte ihr Rechtsanwalt Peter Wüller. Er wolle sich zuerst das schriftliche Urteil anschauen, das ihm noch nicht vorliege. "Im neuen Jahr entscheiden wir dann, ob es bei der Revision durch den Bundesgerichtshof bleibt."

+++ 5.20 Uhr: Fischer auf Marshallinseln gehen 48 Kilo Kokain ins Netz +++

Einem Fischer sind vor den Marshallinseln im Pazifik 48 Kilogramm Kokain ins Netz gegangen. Wie die Polizei des Inselstaats mitteilte, waren die Drogen mit einem Verkaufswert von rund 3,5 Millionen Euro in Plastiktüten verpackt und professionell verklebt.

Der Fischer hatte die Pakete mit dem weißen Pulver den Angaben zufolge in der vergangenen Woche beim Fischen vor dem Kwajalein-Atoll gefunden, das fast 500 Kilometer von der Hauptstadt Majuro entfernt liegt, und die Polizei verständigt. Die Behörden der Marshallinseln baten die US-Drogenbehörde DEA um Unterstützung, weil es auf der Inselgruppe kein Labor gibt, das die Echtheit des Kokains bestätigen könnte.

+++ 5.17 Uhr: Sechs Tote bei Panik in Diskothek bei Ancona +++

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Rund 1000 Musikliebhaber hatten sich in der Diskothek "Lanterna Azzurra" (Blaue Laterne) in Madonna del Piano in der Gemeinde Corinaldo zum Konzert des in Italien überaus beliebten Rappers Sfera Ebbasta eingefunden, als ein Unbekannter in dem Gedränge Reizgas versprühte. In der daraufhin einsetzenden Panik, als die Menschen zu den Ausgängen drängten, starben sechs junge Männer.

Nach ersten Medienberichten wurden etwa 120 meist junge Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten in dem Gedrängel teils schwere Quetschungen, aber auch Knochenbrüche davongetragen.

+++ 0.11 Uhr: US-Neonazi wegen Mordes an Frau in Charlottesville verurteilt +++

Ein US-Neonazi ist des Mordes an einer Demonstrantin in der US-Stadt Charlottesville im August 2017 schuldig befunden worden. Der 21-jährige James Fields wurde von einer Jury zudem wegen "bösartiger Verletzung" mehrerer weiterer Menschen und Fahrerflucht verurteilt, wie US-Medien berichteten. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.

Fields war am Rande eines Aufmarschs von Rechtsextremisten in der Universitätsstadt im Bundesstaat Virginia mit seinem Wagen in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren. Dabei wurde eine 32-jährige Frau getötet. Fields plädierte in dem Prozess dennoch auf unschuldig. Seine Verteidiger argumentierten, ihr Mandant habe sich in einem Zustand der Panik befunden und "um sein Leben gefürchtet".