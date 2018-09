Antisemitische Parolen bei rechtsextremem Aufmarsch in Dortmund - Kritik an Polizei

Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Antisemitische Parolen bei rechtsextremem Aufmarsch in Dortmund (12.28 Uhr)

Ozapft is! - Reiter eröffnet 185. Oktoberfest mit zwei Schlägen (12.06 Uhr)

Kramp-Karrenbauer: Geht bei Maaßen-Gespräch auch um Koalition (10.40 Uhr)

Viele Deutsche sehen Zukunft mit Sorgen - Jüngere sind optimistischer (7.34 Uhr)

"SZ": Putin will Nord Stream 2 im Fall von US-Sanktionen komplett finanzieren (1 Uhr)

Die Nachrichten des Wochenendes im stern-Ticker:

+++ 13.20 Uhr: Ministerin von der Leyen entschudligt sich nach Moobrand bei Bürgern +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich bei einem Vor-Ort-Besuch wegen des Moorbrandes im Emsland nochmals persönlich bei den Bürgern entschuldigt. "Wir haben hier wirklich eine Scharte auszuwetzen", sagte sie im Gespräch mit Bürgern und Helfern in der Ortsmitte von Stavern.

Am Freitag hatte der Landkreis Emsland erwogen, die Ortschaften Groß Stavern und Klein Stavern mit rund 1100 Einwohnern zu evakuieren. Von der Leyen entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, die die Bundeswehr den Anwohnern des Geländes nahe Meppen verursacht habe.

Der Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände schwelt seit mittlerweile gut zwei Wochen. Er war auf dem Übungsgelände ausgebrochen, als von einem Hubschrauber aus Raketen abgefeuert wurden. Nach Bundeswehrangaben hat der Brand zwischenzeitlich eine 800 Hektar große Fläche erfasst. Der Fall beschäftigt mittlerweile auch die Justiz: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt.

+++ 13.05 Uhr: Umwelthilfe erwartet bis Jahresende Diesel-Fahrverbote in zehn weiteren Städten +++

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erwartet bis zum Jahresende Diesel-Fahrverbote in zehn weiteren deutschen Städten. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch verwies im Magazin "Focus" auf anstehende Gerichtsentscheidungen unter anderem in Berlin, Köln, Essen und Dortmund. Bislang haben Gerichte Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß für Frankfurt am Main und Hamburg verlangt. In Stuttgart soll es ab dem Jahreswechsel Fahrverbote geben.

Resch äußerte die Erwartung, dass es solche Verbote ab 2019 auch in Berlin und weiteren Städten geben werde. Er kündigte zudem Klagen wegen des gesundheitsschädlichen, hohen Stickoxid-Ausstoßes in weiteren Städten an. Betroffen seien Hagen, Bielefeld, Freiburg, Limburg, Oberhausen, Oldenburg und Wuppertal.

+++ 12.59 Uhr: Kreise: Koalitionsspitzen ringen im Fall Maaßen um Lösung +++

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD ringen angesichts des Koalitionsstreits über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen um eine für alle Koalitionäre akzeptable Lösung. Alle Seiten arbeiteten an einer tragfähigen und nach außen vertretbaren Lösung noch an diesem Wochenende, hieß es in Koalitionskreisen. Diese müsse gut vorbereitet sein. Es wurde davon ausgegangen, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles schon vor einem für Sonntag geplanten Treffen versuchen, eine Einigungslinie zu finden. Demnach dürften sich die drei Parteichefs im Umfeld des für Sonntagnachmittag im Kanzleramt geplanten Dieselgipfels treffen, um einen Kompromiss festzuzurren.

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt an diesem Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Am Montagvormittag trifft sich der 45-köpfige Parteivorstand der SPD im Willy-Brandt-Haus. Bei der CDU steht die routinemäßige Präsidiumssitzung zusammen.

+++ 12.49 Uhr: Bericht: Opferzahl des Anschlags im Iran auf 24 Tote gestiegen +++

Die Zahl der Opfer des Angriffs auf eine Militärparade im Iran ist einem Bericht zufolge auf 24 Tote gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA handelt es sich bei den Toten in der Stadt Ahwas im Südwesten des Irans nicht nur um Soldaten der Revolutionsgarden, sondern auch um Zivilisten, unter ihnen Kinder. Es habe über 50 Verletzte gegeben, von denen viele in Lebensgefahr schwebten, teilte die IRNA mit.

Vier Mitglieder der sunnitischen Separatistengruppe namens "Al-Ahwasieh" hatten bei einer Militärparade in Ahwas von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgardisten geschossen. Über das Schicksal der vier Schützen gibt es unterschiedliche Berichte. Zunächst hieß es, zwei seien erschossen und zwei verhaftet worden. Das Staatsfernsehen berichtet nun, dass alle vier getötet worden seien.

+++ 12.43 Uhr: Mesut Özil dankt Boateng für Unterstützung nach Rücktritt +++

Ex-Weltmeister Mesut Özil hat sich bei seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Jérôme Boateng für dessen Unterstützung nach seinem Rücktritt aus dem DFB-Team bedankt. "Danke Bro für deine Worte. Du warst beim DFB immer ein Mitspieler, der auch in schwierigen Momenten da war", schrieb Özil am Freitag in seiner Instagram-Story.

Der 29-jährige Özil vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal war nach dem WM-Aus in Russland aus der deutschen Auswahl zurückgetreten und fühlte sich vom Deutschen Fußball-Bund in der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen. DFB-Chef Reinhard Grindel räumte später Fehler im Umgang mit dem Mittelfeldspieler ein, viele Mitspieler äußerten sich nicht zu den Vorgängen.

+++ 12.28 Uhr: Antisemitische Parolen bei rechtsextremem Aufmarsch in Dortmund +++

Bei einem rechtsextremen Aufmarsch am Freitagabend in Dortmund sind laut Zeugenaussagen wiederholt antisemitische Parolen skandiert worden. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben gegen mehrere der rund hundert Teilnehmer Ermittlungsverfahren ein, allerdings offensichtlich aus anderen Gründen. Bei einer weiteren Kundgebung in Chemnitz wurde von Rechtsextremen ein links-alternatives Zentrum angegriffen.

Mehrere Zeugen berichteten nach der Kundgebung in Dortmund, Rechtsextreme hätten dort antisemitische Parolen skandiert. Dabei gab es Kritik an der Polizei, weil diese nicht dagegen eingeschritten sei. Der Grünen-Politiker Volker Beck verlangte deswegen im Internetdienst Twitter eine Stellungnahme von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), in der dieser darlegen solle, was er gegen zunehmenden Antisemitismus auf den Straßen in Deutschland unternehmen wolle.

Bei den eingeleiteten Ermittlungsverfahren in Dortmund ging es den Polizeiangaben zufolge allerdings offensichtlich nicht in erster Linie um antisemitische Parolen, sondern um den Einsatz von Pyrotechnik. Deswegen seien gegen mehrere, von der Polizei identifizierte Demonstranten Strafverfahren eingeleitet worden. Auch seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, hieß es.

+++ 12.15 Uhr: Bundeswehr bekämpft Moorbrand mit Transport- und Tornado-Flugzeugen +++

Die Bundeswehr will den bei Meppen im Emsland schwelenden Moorbrand mit Transportflugzeugen und Tornado-Jets bekämpfen. Die Tornados sollen ab dem Nachmittag zum Einsatz kommen, sagte Oberst Thomas Groeters bei einer Lagebesprechung vor Ort.

Die Jets sollen Fotos und Wärmebildaufnahmen des Moorgebietes machen, um Glutnester im Boden zu sichten, die sonst nur schwer zu entdecken sind, berichteten "Neue Osnabrücker Zeitung" und Ostfriesen-Zeitung". Vorher fliegt die Luftwaffe mit Hubschraubern Löscheinsätze über dem Gebiet.

+++ 12.06 Uhr: Ozapft is! - Reiter eröffnet 185. Oktoberfest mit zwei Schlägen +++

Ozapft is! Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier angezapft und damit das 185. Oktoberfest eröffnet. Erstmals war Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt dabei - er erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Während Böllerschüsse den Start des größten Volksfests der Welt verkündeten, stießen Reiter und Söder auf eine friedliche Wiesn an.

+++ 11.40 Uhr: Baden-Württembergs SPD fordert Seehofers Entlassung +++

Der Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg verlangt die Entlassung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Frau Merkel lässt dem Innenminister einen Skandal nach dem anderen durchgehen. Er torpediert seit Monaten die Regierung", hieß es in einem Beschluss des Gremiums am Rande einer Landesvertreterversammlung in Tuttlingen. "Regieren heißt führen. Frau Merkel ist in der Verantwortung. Wir fordern den Rücktritt von Horst Seehofer."

Es sei nicht nachvollziehbar, warum Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen von Seehofer befördert worden sei, begründete der Landesvorstand seine Forderung. Der Vorgang widerspreche jedem Rechtsempfinden und schädige massiv das Vertrauen in die Politik. Dabei habe insbesondere das Vorgehen und Verhalten Seehofers als Dienstherr von Maaßen schweren Schaden angerichtet und dürfe nicht akzeptiert werden. Die Südwest- SPD wollte bei der Versammlung ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai küren.

+++ 11.24 Uhr: Rechtsextreme demonstrieren in Dortmund - antisemitische Äußerungen +++

Nach zwei Aufmärschen von Rechtsextremisten in Dortmund hat die Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet. Neben dem verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik kam es auf den angemeldeten Demonstrationen auch zu antisemitischen Äußerungen. Das Verhalten und die Ausrufe einiger Teilnehmer seien dokumentiert worden, wie die Polizei mitteilte. Jetzt werde überprüft, ob die Vorfälle strafrechtliche Relevanz hätten. Zu weiteren Details der Demonstrationen vom Freitagabend äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Ein für Samstag angemeldeter Aufmarsch wurde nach Polizei-Angaben von den Initiatoren abgesagt.

+++ 11.24 Uhr: Ministerin von der Leyen in Moorbrand-Region Emsland eingetroffen +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist im Emsland eingetroffen. Sie hatte angekündigt, sich auf dem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen ein Bild von dem verheerenden Moorbrand und der Lage vor Ort zu machen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) kommen nach Meppen.

Auf dem Programm stehen Gespräche mit der Feuerwehr, die mit rund 1000 Männern und Frauen im Einsatz ist. Zudem will von der Leyen die Ortschaft Groß Stavern besuchen und mit dem dortigen Bürgermeister sprechen. Am Freitag hatte der Landkreis Emsland erwogen, Groß Stavern und Klein Stavern mit rund 1100 Einwohnern zu evakuieren. Für den Nachmittag (14.15 Uhr) ist ein Statement von der Leyens geplant.

+++ 10.53 Uhr: Über hundert Menschen sterben durch Taifun auf Philippinen +++

Die Zahl der Todesopfer auf den Philippinen durch Taifun "Mangkhut" ist auf mindestens 127 gestiegen - Tendenz weiter steigend. Denn wenigstens 111 Menschen werden noch vermisst, wie die Polizei mitteilte. "Mangkhut" war vergangenes Wochenende über den Norden des südostasiatischen Landes gezogen und hatte durch starken Regen Erdrutsche und Unfälle ausgelöst.

83 Todesopfer stammten aus der Region Cordillera im Norden der Philippinen. Dort liegt auch die Provinz Benguet, wo ein massiver Erdrutsch in einem ehemaligen Bergbaugebiet in der Nähe der Stadt Itogon mehrere Gebäude unter sich begrub. Bei dem Unglück wurden mindestens 59 Menschen getötet, 42 werden noch vermisst.

+++ 10.40 Uhr: Kramp-Karrenbauer: Geht bei Maaßen-Gespräch auch um Koalition +++

Bei den Gesprächen zur Lösung des Falls Maaßen geht es nach Ansicht von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auch um die Klärung der Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können". Dies schrieb Kramp-Karrenbauer in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mail an die CDU-Mitglieder. Zuvor hatte unter anderem "Spiegel Online" darüber berichtet.

In der Mail heißt es, die CDU habe seit der Bundestagswahl alle Kraft daran gesetzt, in schwierigen und bewegten Zeiten dem Auftrag der Wählerinnen und Wähler gerecht zu werden und gemeinsam mit CSU und SPD eine stabile und für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellte Bundesregierung zu bilden. "Dieser Erwartung sind wir in den letzten Monaten bis in die letzten Tage auch nach Meinung vieler Mitglieder nicht immer so gerecht geworden, wie es unser eigener, auch mein Anspruch ist." Sie sei der Überzeugung, dass die Erwartungen besser erfüllt werden könnten.

+++ 10.25 Uhr: Ex-Gesundheitsministerin soll Österreichs Sozialdemokraten führen +++

Die frühere österreichische Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner soll den Parteivorsitz der Sozialdemokraten übernehmen. Offiziell will der Vorstand der SPÖ die 47 Jahre alte Ärztin erst am Dienstag nominieren, doch sprach sich die Partei schon vor einer Präsidiumssitzung für sie aus. Rendi-Wagner sprach vor dem Treffen in Wien von einer "großen Ehre". Es sei nach den turbulenten letzten Tagen wichtig gewesen, die Frage des Parteivorsitzes rasch zu klären. Über ihre Pläne wolle sie erst nach der Bestätigung durch den Parteivorstand sprechen.

Der SPÖ-Chef Christian Kern, 52, hatte vergangene Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er will als Spitzenkandidat der SPÖ bei der Europawahl im Mai 2019 antreten. Er war seit Mai 2016 im Amt und blieb bis Dezember 2017 Regierungschef. Nach der Wahlniederlage wurde er Oppositionsführer, der Konservative Sebastian Kurz (ÖVP) wurde Kanzler.

+++ 9.53 Uhr: Zahl der Toten nach Fährunglück auf Victoria-See auf mehr als 150 gestiegen +++

Zwei Tage nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania ist die Zahl der Toten auf mehr als 150 gestiegen. Die Suchmannschaften hätten 151 Leichen geborgen, berichtete der Fernsehsender TBC. Am Freitagabend war noch von 131 Toten die Rede gewesen, 40 Menschen überlebten das Unglück. Nach einer Unterbrechung in der Nacht wurden die Such- und Bergungsarbeiten am Morgen fortgesetzt.

Die Fähre "MV Nyerere" war am Donnerstag im südlichen Teil des Sees gekentert, nur rund 50 Meter vom Anleger auf der Insel Ukara entfernt. Die Unglücksursache war zunächst unklar, doch Augenzeugen zufolge war das Schiff heillos überladen gewesen. Wie Zeugen der Nachrichtenagentur AFP sagten, hatten die Passagiere zudem zum Bug gedrängt, als sich die Fähre dem Anleger näherte, und das Schiff so aus dem Gleichgewicht gebracht.

+++ 9.24 Uhr: Festgelände öffnet: Tausende strömen zum Oktoberfest +++

Drei Stunden vor dem offiziellen Beginn des Münchner Oktoberfests sind Tausende Wiesn-Besucher auf das Festgelände geströmt. Um 9 Uhr öffneten Ordner die Zugänge und Lautsprecherdurchsagen verkündeten in den Sprachen Deutsch, Englisch und Bairisch: "Liebe Festgäste, willkommen auf dem Oktoberfest. Wir öffnen jetzt das Festgelände." Die zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland mussten sich aber in den Zelten noch einige Zeit gedulden, bis sie ihren Durst stillen konnten: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird um 12 Uhr das erste Fass anzapfen und die erste Maß an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überreichen.

+++ 8.30 Uhr: Tote bei Angriff auf Militärparade im Iran +++

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade im Südwestiran hat es nach offiziellen Angaben Tote und Verletzte gegeben. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim weiter berichtete, haben Unbekannte in der Stadt Ahwas von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgarden geschossen. Dabei sollen mehrere Menschen getötet und verletzt worden sein. Die Angreifer seien geflüchtet, sie würden aber von Sicherheitskräften verfolgt. Die Agentur sprach von einem Terroranschlag.

+++ 7.44 Uhr: Warten auf die Wiesn: Hunderte harren vor Haupteingang aus +++

Vor dem Start des Münchner Oktoberfests haben sich an den Eingängen Warteschlangen gebildet. Mehr als fünf Stunden vor dem offiziellen Anzapfen warteten mehrere Hundert Menschen bei Herbstwetter auf den Einlass, viele hatten Brotzeit mitgebracht - einige glühten mit mitgebrachtem Bier vor. Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose zum Festgelände. Um 12.00 Uhr zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier an und eröffnet damit das größte Volksfest der Welt. Rund sechs Millionen Gäste werden bis zum 7. Oktober erwartet.

+++ 7.34 Uhr: Viele Deutsche sehen Zukunft mit Sorgen - Jüngere sind optimistischer +++

Junge Menschen blicken optimistischer in die Zukunft als ältere. So glauben 14 Prozent der Deutschen, die älter als 32 Jahre sind, dass unser Dasein in 20 Jahren lebenswerter sein wird. Bei den 11- bis 17-Jährigen denkt dies mehr als jeder Fünfte (21 Prozent), wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Teleshopping-Plattform QVC ergeben hat. Befragt wurden Menschen im Alter von 11 bis 52 Jahren. Generell sind die Befragten den Ergebnissen zufolge jedoch eher pessimistisch: Ein Drittel glaubt, dass unser Leben 2038 schlechter sein wird, als es heute ist.

Dabei sehen die Jüngeren in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft eine größere Herausforderung als ältere Menschen. 42 Prozent der 11- bis 17-Jährigen wünschen sich besser mit dem Tempo, das ihre Umwelt vorgibt, mithalten zu können, während dies nur bei 28 Prozent der 33- bis 52-Jährigen der Fall ist.

Die Umfrage beschäftigt sich auch mit der Einstellung zur Sharing-Economy, also beispielsweise dem gemeinsamen Nutzen von Autos. Demnach können sich zwei Drittel der Befragten nicht vorstellen, ein Auto mit anderen Menschen zu teilen. In der Generation derjenigen, die noch gar kein eigenes Auto nutzen dürfen (11 bis 17 Jahre), können sich immerhin 46 Prozent vorstellen, Car-Sharing zu betreiben, wenn das gewünschte Fahrzeug automatisch zu ihnen vor die Türe fährt.

+++ 7.04 Uhr: Weniger gefährliche Laserattacken an deutschen Flughäfen +++

Gefährliche Laserattacken auf Piloten haben an den großen deutschen Flughäfen etwas abgenommen. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 113 Blendungen rund um die größeren Airports, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren insgesamt 16 Laserattacken weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Flugzeuge werden laut DFS oft bei Start oder Landung ins Visier genommen. Es gebe aber auch Blendungen aus großen Höhen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die DFS mit Sitz im hessischen Langen ist für die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zuständig und überwacht bundesweit 16 internationale Airports.

An manchen Airports sank die Zahl der registrierten Fälle den DFS-Zahlen zufolge deutlich. Etwa München verzeichnetet einen Rückgang von 13 auf 5. Auch Hannover, Hamburg und Stuttgart meldeten weniger Attacken. Am Flughafen Frankfurt verdoppelten sich die Vorfälle hingegen von 11 auf 22. In Bremen gab es mit drei Laserangriffen einen mehr als im ersten Halbjahr 2017. Die Pilotenvereinigung Cockpit begründet den Rückgang mit einer erfolgreichen Aufklärungsarbeit und möglichen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

+++ 6 Uhr: Vier Tote in brennendem Haus in Nevada +++

In einem brennenden Haus in Henderson im US-Staat Nevada hat die Polizei vier Leichen mit Schusswunden entdeckt. Wie die lokalen Medien berichteten, hatte ein Mann am Freitag zunächst eine Frau und zwei Kinder erschossen, ehe er das Haus in Brand steckte. Dann habe der Mann sich selbst getötet. Die Polizei machte keine Angaben über ein mögliches Verwandtschaftsverhältnis der Toten. Auch zum Motiv gab es keine Informationen. Henderson liegt knapp 25 Kilometer südöstlich von Las Vegas.

+++ 5.32 Uhr: Bericht: Peking sagt Handelsgespräche mit USA nach neuer Zollrunde ab +++

Die chinesische Regierung hat nach einem Bericht des "Wall Street Journal" die für kommende Woche geplanten Handelsgespräche mit den USA abgesagt. Grund dafür sei die neueste Runde von Strafzöllen, die von beiden Seiten in dieser Woche verhängt wurden. Ursprünglich wollte Chinas Vizepremier Liu He in der kommenden Woche auf Einladung von Finanzminister Steven Mnuchin nach Washington reisen, um über eine Deeskalation des aktuellen Handelskriegs zwischen China und den USA zu reden.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang dieser Woche beschlossen, die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen zu überziehen. Zu den bereits eingeführten Abgaben auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar (42,5 Mrd Euro) werden am 24. September Zölle auf chinesische Waren im Volumen von weiteren 200 Milliarden Dollar folgen. Peking kündigte umgehend Vergeltung an. So sollen US-Importe im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Extrazöllen belegt werden, teilte das chinesische Handelsministerium mit.

+++ 4.49 Uhr: Kretschmer: Chemnitz-Ereignisse sind Bewährungsprobe für Sachsen +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wertet die Ereignisse von Chemnitz als Bewährungsprobe für den Freistaat. "Es muss gelingen, statt Beschimpfungen und Anfeindungen wieder in eine vernünftige Diskussion zu kommen", sagte der CDU-Politiker vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzers der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Es brauche die Reaktion aus der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und er werde nicht zulassen, dass Chemnitz "in Verruf kommt, weil es sich gut verkauft, wenn man ganze Städte an den Pranger stellt und es wieder um den Osten geht".

Der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Deutschen am 26. August hatte zu einer Reihe ausländerfeindlicher Proteste und Ausschreitungen rechter Gruppierungen in Chemnitz geführt. Tatverdächtig sind zwei Iraker und ein Syrer.

+++ 4.06 Uhr: Journalist vor seiner Haustür in Mexiko erschossen +++

In Mexiko ist ein Journalist getötet worden. Mario Gómez sei beim Verlassen seines Hauses im Süden des Bundesstaats Chiapas erschossen worden, teilte sein Arbeitgeber, die Zeitung "El Heraldo de Chiapas", am Freitag (Ortszeit) mit. Gómez wurde in der Gemeinde Yajalón, rund 125 Kilometer entfernt vom Touristenort San Cristóbal de Las Casas, erschossen. Er wurde von zwei Bewaffneten angegriffen.

Gómez ist der elfte Medienschaffende, der in diesem Jahr in Mexiko getötet wurde. Mit 13 Morden im vergangenen Jahr gilt Mexiko als eines der gefährlichsten Länder der Welt für diesen Beruf. Das lateinamerikanische Land leidet unter einer Welle der Gewalt, im vergangenen Jahr starben mehr als 29.000 Menschen gewaltsam.

+++ 3.05 Uhr: Bouffier: AfD könnte in Hessen Prüffall für Verfassungsschutz werden +++

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hält es für möglich, dass die AfD in seinem Bundesland künftig vom Verfassungsschutz beobachtet wird. "Der hessische Verfassungsschutz schaut da sehr sorgfältig hin. Die AfD kann zu einem Prüffall werden", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Entscheidung, wer vom Verfassungsschutz beobachtet wird, müsse sich nach objektiven Fakten richten, betonte Bouffier. "Es kann durchaus sein, dass bestimmte Teile oder Personen der AfD zu einem Beobachtungsfall werden." Diese Beurteilung könne von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen.

+++ 1.42 Uhr: Marokko liefert wegen Kindesmissbrauchs gesuchten Priester an USA aus +++

Marokko hat einen katholischen Priester an die USA ausgeliefert, der seit 1992 wegen des sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen gesucht worden war. Arthur J. Perrault werde beschuldigt, in den Jahren 1991 und 1992 ein ihm anvertrautes Kind wiederholt sexuell missbraucht zu haben", sagte der Staatsanwalt des US-Bundesstaates New Mexico, John Anderson, am Freitag vor Journalisten.

Perrault habe damals als Militärseelsorger auf einer US-Luftwaffenbasis in der Nähe von Albuquerque gearbeitet. Der US-Priester war 1992 verschwunden, kurz bevor ein Anwalt Anzeige gegen die Erzdiözese von Santa Fe erstattete und Perrault beschuldigte, sieben Kinder in seiner Gemeinde sexuell missbraucht zu haben. Den Ermittlern zufolge floh er zunächst nach Kanada und dann weiter nach Marokko, wo ihn die US-Bundespolizei FBI im vergangenen Jahr ausfindig machte.

+++ 1 Uhr: "SZ": Putin will Nord Stream 2 im Fall von US-Sanktionen komplett finanzieren +++

Russlands Präsident Wladimir Putin will das Pipelineprojekt Nord Stream 2 im Fall von US-Sanktionen gegen das Betreiberkonsortium offenbar komplett mit russischen Mitteln finanzieren. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete in ihrer Wochenendausgabe, Putin habe die Bundesregierung bei seinem Besuch in Meseberg am 18. August über entsprechende Pläne informiert. Damit habe Putin deutlich gemacht, dass er die Gasleitung auch gegen Widerstand der US-Regierung durchsetzen wolle.

Derzeit wird Nord Stream 2 durch ein internationales Betreiberkonsortium finanziert, das zu 50 Prozent vom russischen Erdgasförderer Gazprom betrieben wird. Anteile halten unter anderem die BASF-Tochter Wintershall, die Eon-Abspaltung Uniper und Shell.

Hintergrund der russischen Finanzierungsofferte sind dem Bericht zufolge wiederholte Drohungen des US-Kongresses und der US-Regierung, auch das russische Energiegeschäft wegen der Wahlmanipulation 2016 mit Sanktionen zu belegen.

+++ 0.27 Uhr: Verletzte bei Schießerei in Zagreb +++

Bei Schüssen auf offener Straße im Zentrum der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person sei festgenommen worden, berichteten die lokalen Medien. Die Schüsse galten den Insassen eines Autos, wie es hieß. Zeitungen spekulierten, dass es sich um ein weiteres Kapitel einer bereits seit Wochen dauernden Fehde zweier Roma-Familien in Zagreb handelt, die sich erst vor knapp zehn Tagen am helllichten Tag eine Schießerei vor einer Grundschule geliefert hatten. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern, sicherte aber die Wohngebäude der beiden Familien am Freitagabend mit starken Kräften ab.