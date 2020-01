Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Australisches Gericht urteilt: Trivago führt Kunden in die Irre (11.47 Uhr)

Charité-Experte rechnet mit Fällen von neuem Coronavirus auch in Deutschland (10.17 Uhr)

Mann rast wohl absichtlich in Auto mit Teenagern - drei Tote (8.32 Uhr)

Ex-Interpol-Chef Meng in China zu 13 Jahren Haft verurteilt (8.32 Uhr)

Lungenkrankheit breitet sich aus - weiterer Todesfall in China (3.01 Uhr)

Zahl der Menschen mit mehreren Jobs nimmt zu (2.25 Uhr)

+++ 12.17 Uhr: Spielbanken in Deutschland legen deutlich zu +++

Die staatlich konzessionierten Spielbanken in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Besucher angezogen und Geld eingenommen. 6,4 Millionen Spieler sorgten 2019 an Automaten und Tischen für ein Plus beim Bruttospielertrag (BSE) von 25,6 Prozent auf mehr als 860 Millionen Euro, teilte der Vorstandschef des Deutschen Spielbankenverbandes, Otto Wulferding, in Baden-Baden mit. Der BSE gibt die Differenz zwischen den Einsätzen und den Gewinnen der Spieler an und entspricht dem Umsatz. 2018 waren rund 5,7 Millionen Besucher in die Casinos gekommen.

+++ 12.13 Uhr: Tod des kleinen Julen: Finca-Besitzer zu Bewährungsstrafe verurteilt +++

Die juristische Aufarbeitung der Tragödie um den in einem südspanischen Brunnenschacht gestorbenen zweijährigen Julen ist abgeschlossen: Der einzige Angeklagte in dem Fall - der Finca-Besitzer, auf dessen Grundstück das Unglück im Januar 2019 passierte - ist zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung und zu Schadenersatzzahlungen verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Málaga bestätigte damit eine außergerichtliche Einigung, die die Anwälte des Mannes am Montag mit der Nebenklage erreicht hatte, die die Eltern Julens vertrat.

+++ 12.10 Uhr: Weltkriegsbombe in Köln entschärft - Sperrungen aufgehoben +++

Die am Kölner Rheinufer gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. "Um 11.53 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt Entwarnung. Von der Weltkriegsbombe mit einem Aufschlagzünder geht keine Gefahr mehr aus", teilte die Stadt mit. Der Blindgänger werde nun verladen, in einem spezialisierten Fachbetrieb zerlegt und entsorgt. Alle Sperrungen könnten nun aufgehoben werden, die rund 10.000 betroffenen Beschäftigten verschiedener Firmen könnten zurück an den Arbeitsplatz.

+++ 12.05 Uhr: Erster Nachweis der neuartigen Lungenkrankheit in Taiwan +++

Die Gesundheitsbehörden in Taiwan haben erstmals eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus aus China gemeldet. Betroffen sei eine etwa 50-jährige Taiwanesin, die in der zentralchinesischen Stadt Wuhan gearbeitet habe und von dort zurück nach Taiwan geflogen sei. Laut der Mitteilung wurde die Frau direkt nach ihrer Ankunft in ein Krankenhaus gebracht und unter Quarantäne gestellt. In Wuhan hatte die Infektionswelle im Dezember ihren Ursprung gehabt, noch immer werden die allermeisten Fälle dort erfasst.

+++ 11.56 Uhr: Teilerfolg für Künast nach umstrittenem Gerichtsurteil zu Beleidigungen +++

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat nach einem umstrittenen Gerichtsurteil zu Beleidigungen gegen sie doch noch einen Teilerfolg errungen. Sechs von 22 Nutzerkommentaren auf Facebook enthielten "jeweils einen rechtswidrigen Inhalt im Sinne einer Beleidigung", wie das Berliner Landgericht mitteilte. Im ursprünglichen Urteil vom September hatte das Gericht bei keinem der Kommentare Rechtsverstöße erkannt.

Auslöser war ein Facebook-Post zu einer Äußerung Künasts aus dem Jahr 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Sex mit Kindern. Unbekannte überzogen Künast unter dem Facebook-Post mit einer ganzen Serie übelster Beschimpfungen. Das Landgericht Berlin urteilte am 9. September, die Kommentare bewegten sich "haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren".

Die Bundestagsabgeordnete legte daraufhin Beschwerde ein. Infolgedessen untersuchte die Zivilkammer die Kommentare noch einmal und gab Künast nun in sechs Fällen recht. Diese Kommentare hätten einen "ehrherabsetzenden Inhalt, der aus der Sicht des unbefangenen Durchschnittslesers als gezielter Angriff auf die Ehre der Antragstellerin erscheine und sich auch in der persönlichen Herabsetzung der Antragstellerin erschöpfe", hieß es nun.

+++ 11.55 Uhr: Zwei Drittel der Äpfel in Deutschland aus heimischem Anbau +++

Zwei Drittel der in Deutschland angebotenen Äpfel kommen aus heimischem Anbau. Im Jahr 2018 lag der Anteil bei 67 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt ernteten die deutschen Apfelbauern demnach in dem Jahr eine Rekordmenge von 1,2 Millionen Tonnen. Rund 67.000 Tonnen wurden 2018 ins Ausland exportiert - nach Deutschland eingeführt wurden rund 658.000 Tonnen Äpfel.

+++ 11.47 Uhr: Australisches Gericht urteilt: Trivago führt Kunden in die Irre +++

Verbraucherschützer in Australien haben dem Hotelvergleichsportals Trivago vorgeworfen, seine Kunden zu täuschen. Sie verlangen dafür eine Strafe in Millionen-Dollar-Höhe, nachdem ein Gericht zu ihren Gunsten entschieden hatte. Kern der Vorwürfe: Das Internetportal biete nicht die günstigsten Hotels an, sondern empfehle die Hotels je nachdem, wer am meisten zahle.

Trivagos Verhalten sei "besonders ungeheuerlich", sagte der Chef der Verbraucherschutzorganisation ACCC, Rod Sims. Er verwies dabei auf eine Entscheidung des Bundesgerichts. Diese solle anderen Unternehmen eine Warnung sein. "Wir wollen an Trivago und andere die Botschaft senden, Verbraucher nicht zu täuschen und Verbraucher nicht mehr zahlen zu lassen als sie müssten", sagt Sims vor Journalisten. Die Webseite von Trivago biete entgegen dem Eindruck, den sie erwecke, kein unparteiisches, objektives und transparentes Preisvergleichs-System, erklärte Richter Mark Moshinsky am Montag. "Die Tatsache, das Trivago von den Onlinebuchungs-Seiten bezahlt wurde, wurde nicht deutlich gemacht." Der Fall soll für eine Entscheidung erneut vor Gericht kommen. Wann, ist noch offen.

+++ 11.22 Uhr: Philippinen: Mehr als 235.000 Menschen auf der Flucht vor Vulkan +++

Der Vulkan in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila bleibt gefährlich. Mehr als eine Woche nach dem ersten Ausbruch hat er fast eine Viertelmillion Menschen in die Flucht getrieben. Das staatliche seismologische Institut Phivolcs teilte mit, es gelte für den Taal weiter die zweithöchste Warnstufe, solange eine gefährliche Explosion möglich sei. Es habe den Anschein, dass der Vulkan weniger aktiv sei, aber das heiße nicht, dass die Gefahr vorbei sei, sagte die Phivolcs-Expertin Maria Antonia Bornas.

+++ 11.22 Uhr: Zahl der Toten durch Lungenkrankheit in China steigt auf sechs +++

Die neue Lungenkrankheit in China hat zwei weitere Patienten das Leben gekostet. Das teilte die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Metropole Wuhan mit. Damit sind nun sechs Todesfälle seit dem Ausbruch der Krankheit im Dezember bestätigt. Wie der staatliche Sender CCTV berichtete, stieg die Zahl der bestätigten Infektionen um 77 Patienten auf 291.

+++ 11.01 Uhr: Polizei ermittelt nach Zugunfall in Frankfurt gegen Lokführer +++

Nach einem Zugunfall im Frankfurter Hauptbahnhof mit fünf Verletzten hat die Bundespolizei Ermittlungen gegen den Lokführer aufgenommen. Die Beamten vermuten einen Fahrfehler als Unfallursache und werfen dem Fahrer des Regionalexpresses eine Gefährdung des Bahnverkehrs vor. Einen technischen Defekt schloss die Bundespolizei nach Angaben eines Sprechers zunächst aus.

+++ 10.50 Uhr: 10.000 Beschäftigte von Bombenentschärfung in Köln betroffen +++

Rund 10.000 Beschäftigte müssen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln vorübergehend ihre Arbeitsplätze verlassen. Das sagte eine Sprecherin der Stadt Köln der Deutschen Presse-Agentur. Die Bombe liegt am rechten Rheinufer in einer Gegend mit vielen Firmenzentralen. Die Bombe sei durch Zufall bei Bauarbeiten gefunden worden. "Wir haben eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder, das ist auf jeden Fall schon sicher, und der muss dann halt entschärft werden", sagte die Sprecherin in dem ntv-Interview.

+++ 10.48 Uhr: Regisseur Urs Egger mit 66 Jahren gestorben +++

Der Schweizer Regisseur Urs Egger ist tot. Egger starb am Samstag in Berlin nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren, wie ein Freund der Familie bestätigte. Der in Bern geborene Egger lebte in Berlin. Der Regisseur zahlreicher Fernsehfilme war zuletzt mit seiner Produktion "Das Wunder von Wörgl" für den Grimme-Preis nominiert.

Auch das ZDF verwies auf zahlreiche erfolgreiche Fernsehfilme und Mehrteiler. "Urs Egger war eine wichtige Säule unseres Fiktion-Programms im ZDF, und er beherrschte souverän die große Bandbreite der Genres von Krimi, über Komödie bis zum Drama. Die Zuschauer liebten seine Filme", sagte ZDF-Fernsehfilm-Chef Frank Zervos in einer Mitteilung.

+++ 10.17 Uhr: Charité-Experte: Auch in Deutschland mit Fällen von neuem Coronavirus zu rechnen +++

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Teilen Asiens rechnet ein Experte der Berliner Charité auch mit Fällen hierzulande. "Wir müssen damit rechnen, dass wir Fälle nach Deutschland bekommen und wir müssen uns im gesamten Gesundheitssystem darauf vorbereiten", sagte der Virologe Christian Drosten am Dienstag im Deutschlandfunk.

Die Krankenhäuser in Deutschland müssten jetzt über die Behandlung solcher Patienten nachdenken, die teils isoliert werden oder auf Intensivstationen aufgenommen werden müssten, wo Behandlungsplätze ohnehin immer rar seien. Die Charité habe bereits "alle Testsysteme hoch gefahren", um eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bei Bedarf schnell nachweisen zu können.

+++ 09.53 Uhr: Verbraucher wählen Mirácoli zur "Mogelpackung des Jahres" +++

Verbraucher haben das Nudelfertiggericht Mirácoli zur "Mogelpackung des Jahres 2019" gewählt. Mehr als ein Drittel von insgesamt 43.044 abgegebenen Stimmen ging der Verbraucherzentrale Hamburg zufolge an das Produkt von Mars, das seit vergangenem Jahr ohne Käse verkauft wird.

+++ 09.47 Uhr: Greta Thunberg fordert in Davos mehr Anstrengungen im Kampf gegen Klimawandel +++

Im Kampf gegen den Klimawandel ist nach Ansicht der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg bislang "nichts getan" worden. "Wir kämpfen alle für die Umwelt und das Klima", sagte Thunberg zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Aus "übergeordneter Perspektive betrachtet" sei allerdings bisher "im Grunde nichts getan" worden. Es sei "viel mehr" nötig. "Das ist erst der Anfang", mahnte die junge Klimaaktivistin.

+++ 08.32 Uhr: Polizei: Mann rast wohl absichtlich in Auto mit Teenagern - drei Tote +++

Ein Mann in den USA ist Ermittlern zufolge wohl absichtlich mit seinem Auto in ein Fahrzeug mit sechs Teenagern gerast - drei Insassen starben. Der 18 Jahre alte Fahrer des gerammten Wagens habe bei dem Aufprall auf einer Straße nahe der Stadt Corona in Südkalifornien die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum gefahren, berichteten örtliche Medien am Montag (Ortszeit). Der 42 Jahre alte mutmaßliche Verursacher des Unfalls sei festgenommen worden. Die Polizei wirft ihm den Angaben zufolge Mord in drei Fällen sowie versuchten Mord in drei weiteren Fällen vor.

Einer der Teenager sei noch an der Unfallstelle gestorben. Zwei weitere erlagen demnach später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die anderen drei Jugendlichen seien nicht lebensbedrohlich verletzt.

+++ 08.32 Uhr: Ex-Interpol-Chef Meng in China zu 13 Jahren Haft verurteilt +++

Der frühere Interpol-Chef Meng Hongwei ist in China wegen Korruption zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Tianjin verhängte neben der Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten eine Geldstrafe von zwei Millionen Yuan (260.000 Euro). Meng Hongwei war im September 2018 während eines Besuchs in China verschwunden, später wurde er der Korruption beschuldigt.

+++ 08.00 Uhr: Mordrate in Mexiko 2019 so hoch wie noch nie seit Beginn der Zählung +++

In Mexiko hat es 2019 so viele Mordfälle gegeben wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1997. Insgesamt seien knapp 35.000 Morde im vergangenen Jahr registriert worden, teilten die Behörden am Montag mit. Mit fast 3000 Fällen seien die meisten Menschen im Monat Juni getötet worden. Die Mordrate des Gesamtjahres entspricht demnach 95 Morden pro Tag.

Die Behörden machten keine Angaben dazu, wie viele Fälle in Verbindung zur organisierten Kriminalität stehen. Die Gewalt in dem Land hat seit dem Jahr 2006 massiv zugenommen. Damals startete die Regierung eine umstrittene Militäroffensive gegen Drogenkartelle. Seither wurden fast 275.000 Menschen in Mexiko getötet. 2018 hatte es landesweit gut 33.700 Morde gegeben.

+++ 07.53 Uhr: Elf Menschen sterben in Sibirien bei Brand in Holzhaus +++

Bei einem Brand in einem Holzhaus sind in Sibirien mindestens elf Menschen getötet worden. Das Feuer sei am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache in dem einstöckigen Gebäude in einem Dorf östlich der Großstadt Tomsk ausgebrochen, teilte der Zivilschutz der Region mit. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe das Haus bereits lichterloh gebrannt. Nur zwei Menschen konnten sich aus dem Gebäude befreien. Bei den Opfern soll es sich Medienberichten zufolge vor allem um Gastarbeiter aus dem zentralasiatischen Usbekistan handeln. Eine elektrische Störung könnte zu dem Brand geführt haben, hieß es.

+++ 06.51 Uhr: UN-Sondergesandter Salamé spricht sich gegen Friedenstruppe in Libyen aus +++

Der UN-Sondergesandte für Libyen Ghassan Salamé hat sich gegen eine internationale Friedenstruppe für das nordafrikanische Land ausgesprochen. "Es gibt in Libyen keine Akzeptanz für ausländische Truppen", sagte Salamé der "Welt". Er sehe zudem in der internationalen Gemeinschaft "auch nicht die Bereitschaft, Truppen zu entsenden". Er strebe deshalb diese Option nicht an. Wichtiger sei es, die derzeitige Waffenruhe in einen dauerhaften Waffenstillstand zu überführen, betonte der UN-Sondergesandte. Dafür seien aber keine Blauhelme nötig, sondern nur eine kleine Zahl von Militärbeobachtern.

+++ 06.26 Uhr: Tiere in Australien bekommen Futter aus der Luft +++

Um die von den Buschbränden betroffenen Tiere wie etwa die Kängurus zu versorgen, wollen Helfer in Australien wieder Futter aus der Luft abwerfen. Im Bundesstaat Victoria wurde mit einem Kontrollflug ermittelt, wo dies derzeit am wichtigsten ist. Auch am Boden wollten die Hilfsteams den Tieren Nahrung bringen. "Dieser gezielte Ansatz bedeutet, dass das Futter in die Gegenden geht, wo es den meisten Nutzen für unsere Känguru-Arten hat", teilte die Umweltministerin von Victoria, Lily D'Ambrosio, mit. In New South Wales gab es bereits vergangene Woche eine ähnliche Aktion: Helfer warfen für die Wallabys Karotten und Süßkartoffeln aus der Luft ab. Seit Monaten wüten vor allem im Südosten des Kontinents heftige Buschbrände.

+++ 05.06 Uhr: Münchner benötigen die höchste Baufinanzierung +++

Für die Finanzierung einer Wohnimmobilie brauchen Münchner das meiste Geld: Im Schnitt benötigen sie 539.000 Euro "für den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung", wie das Vergleichsportal "Check24" nach einer Auswertung aller 2019 angefragten Baufinanzierungen mitteilte. Bei einer durchschnittlichen Wohnfläche von 97 Quadratmetern in München ergibt sich demnach ein Preis von knapp 5600 Euro pro Quadratmeter.

Unter den 20 größten deutschen Städten ist die Finanzierung der eigenen vier Wände der Auswertung zufolge in Duisburg am günstigsten: Hier benötigten die Kunden des Vergleichsportals im vergangenen Jahr durchschnittlich 242.000 Euro - für 152 Quadratmeter Wohnfläche.

+++ 03.47 Uhr: Thüringer CDU-Chef fordert Verschiebung von Ministerpräsidenten-Wahl +++

Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring fordert wegen Verfassungsfragen die Verschiebung der Wahl des Ministerpräsidenten. Über die Regeln bei der Wahl müsse noch vor der Landtagsabstimmung Rechtssicherheit geschaffen werden, sagte Mohring den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Klärung dürfe "nicht im Nachhinein dem Thüringer Verfassungsgericht überlassen" werden.

Mohrings Forderung bezieht sich auf die Frage, ob im dritten Wahlgang nur die Ja-Stimmen zählen oder eine relative Mehrheit unter Einbezug der Nein-Stimmen erforderlich ist. In Thüringen ist eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geplant, die vom bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) angeführt werden soll. Die Linke strebt seine Wiederwahl durch den Landtag für Anfang Februar an.

+++ 03.01 Uhr: Lungenkrankheit breitet sich aus - weiterer Todesfall in China +++

In China hat eine neuartige Lungenkrankheit einem weiteren Patienten das Leben gekostet. Wie die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Metropole Wuhan mitteilte, starb ein 89-jähriger Mann, der mit dem Coronavirus infiziert war, bereits am Sonntag im Krankenhaus. Damit sind seit dem Ausbruch der Krankheit vier Todesfälle in China bestätigt. Zudem wurde das Virus bei mindestens 15 Krankenhausangestellten in Wuhan nachgewiesen, wo das Virus Ende Dezember ausgebrochen war. Demnach gibt es unter den medizinischen Angestellten einen weiteren Verdachtsfall. Am Montag hatten die Behörden erstmals mitgeteilt, dass Pflegepersonal betroffen ist und die Übertragbarkeit des Erregers von Mensch zu Mensch bestätigt.

+++ 02.25 Uhr: Zahl der Menschen mit mehreren Jobs nimmt zu +++

In Deutschland arbeitet eine wachsende Zahl von Menschen gleichzeitig in mehreren Jobs. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gab es Ende Juni 2019 bundesweit 3,538 Millionen Multi-Jobber, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Das waren 3,62 Prozent mehr als Ende Juni 2018, als noch 3,414 Millionen Menschen mehrere Jobs zugleich hatten. Im Jahr 2004 hatte es nur 1,86 Millionen Mehrfachbeschäftigte gegeben.