Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Autobahnbrücke der A10 in Genua eingestürzt (12.25 Uhr)

Erdogan: Türkei wird US-Elektronikprodukte boykottieren (11.04 Uhr)

London: Mehrere Verletzte nach Vorfall mit Auto (9.19 Uhr)

Söder und CSU weiter im Umfragetief (4.10 Uhr)

Koordinierte Aktion? Dutzende Autos in Schweden in Flammen aufgegangen (2.10 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 15.20 Uhr: 22 Tote bei Einsturz von Autobahnbrücke +++

Bei dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind nach Angaben des Verkehrsministeriums mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Leider werde diese Zahl noch steigen, sagte Staatssekretär Edoardo Rixi dem Fernsehsender SkyTG24.

+++ 15.06 Uhr: Macron bietet nach Einsturz der Autobahnbrücke in Genua Hilfe an +++

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Italien nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke Hilfe angeboten. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk", teilte Macron auf Twitter mit. "Frankreich steht in dieser Tragödie an der Seite Italiens und hält sich bereit, jegliche nötige Unterstützung zu leisten." Bei dem Einsturz der vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua waren etwa zehn Menschen ums Leben gekommen.

+++ 14.41 Uhr: Überlebende gerettet +++

Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke im italienischen Genua haben Rettungskräfte mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern gezogen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

+++ 14.03 Uhr: Mindestens elf Tote bei Brückeneinsturz +++

Bei dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium in Rom.

+++ 13.49 Uhr: Dutzende Opfer bei Brückeneinsturz in Genua +++

Bei dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua hat es zahlreiche Opfer gegeben. Es gebe "dutzende Opfer", sagte der Leiter der Rettungsstelle der norditalienischen Stadt in den Medien, Mitarbeiter der Leitstelle bestätigten AFP die Angaben. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser. Zuvor hatte bereits die Feuerwehr mitgeteilt, dass "Autos und Lastwagen" in die Tiefe gestürzt seien, als ein langes Teilstück der zur A10 gehörenden Morandi-Brücke eingestürzt sei.

+++ 13.35 Uhr: Italiens Verkehrsminister spricht von "entsetzlicher Tragödie" in Genua +++

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua als "entsetzliche Tragödie" bezeichnet. "Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht", twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein." Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.

+++ 13.20 Uhr: Zahl der Toten nach Brückeneinsturz bleibt unklar +++

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Rettungskräfte, nannte aber keine Zahlen. Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die hohe Brücke in Staubwolken. Laut Feuerwehr stürzten die Trümmer aus rund hundert Metern Höhe auf Bahngleise.

+++ 13.16 Uhr: Passant hält Augenblick kurz nach Brückeneinsturz fest +++

Ein Passant konnte den Einsturz der Brücke im Video festhalten.

Mamma mia ragazzi... Pochi minuti fa... il ponte dell'autostrada sulla val Polcevera. Volevo solo riprendere la... Gepostet von Davide Di Giorgio am Dienstag, 14. August 2018

+++ 12.25 Uhr: Autobahnbrücke in Genua eingestürzt +++

In der norditalienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt. Zunächst gibt es keine Berichte über Tote oder Verletzte.

Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein. Die Zeitung "La Repubblica" berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, dass dutzende Autos mit hinabgestürzt seien. Die Brücke führt unter anderem über dicht besiedeltes Gebiet. Die Agentur Agi berichtete, die Feuerwehr berge "zahlreiche Personen" aus Trümmern. Rettungskräfte seien in großer Zahl vor Ort, meldet die Feuerwehr.

Die Polizei verbreitete ein Video, das den Einsturz der Brücke zeigen soll.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Brücke um das Polcevera-Viadukt, eine innerstädtische Schrägseilbrücke von mehreren hundert Metern Länge, die eine wichtige Verkehrsverbindung in der 500.000-Einwohner-Stadt ist. Sie wurde ab 962 erbaut.

Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Der Standort der eingestürzten Brücke auf der Karte:

+++ 12.19 Uhr: 28 Festnahmen nach Angriff auf Fanbus in Köln +++

Nach dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin in Köln hat die Polizei 28

Personen festgenommen. Außerdem seien sechs Fahrzeuge, gefährliche Gegenstände, Mobiltelefone sowie Pyrotechnik sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten den Bus in der Nacht zum Dienstag nach dem 1:1 im Spiel beim 1. FC Köln angegriffen. Polizeibeamte gingen dazwischen und verhinderten weitere Attacken.

+++ 11.55 Uhr: Twitter bleibt im Iran verboten +++

Der Kurznachrichtendienst Twitter bleibt im Iran verboten. "Twitter gehört unseren amerikanischen Feinden, (...) daher wird das Twitter-Verbot auch nicht aufgehoben", sagte Vize-Generalstaatsanwalt Abdolsamad Chorramabadi. Der Antrag des Kommunikationsministers sei damit abgelehnt. Dieser solle versuchen, die Internet-Dienste im Iran zu fördern, anstatt sich für solche aus den USA einzusetzen, sagte Chorramabadi laut Nachrichtenagentur Fars.

Kommunikationsminister Mohamed-Dschawad Asari-Dschahromi, mit 36 Jahren jüngster Minister im Kabinett von Präsident Hassan Ruhani, ist ein Verfechter des freien Internets.

+++ 11.04 Uhr: Erdogan: Türkei wird US-Elektronikprodukte boykottieren +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf Sanktionen aus Washington einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Die USA hätten iPhones, doch "auf der anderen Seite" gebe es Samsung, sagte Erdogan im türkischen Fernsehen. Die Türkei und die USA stecken derzeit in einem tiefen Konflikt, der die türkische Währung massiv belastet.

+++ 9.19 Uhr: London: Mehrere Verletzte nach Vorfall mit Auto +++

Ein Mann ist mit einem Auto vor dem Parlament in der britischen Hauptstadt London in eine Sicherheitsabsperrung gefahren und hat dabei mehrere Fußgänger verletzt. Das teilte die britische Polizei mit. Der Mann sei festgenommen worden. Eine genaue Zahl von Verletzten wurde zunächst nicht genannt. Die Polizei gehe nicht von lebensgefährlich Verletzten aus.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14. August 2018

Mehrere Straßen seien gesperrt und Dutzende bewaffnete Polizisten vor Ort, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Hubschrauber kreisten über Westminster Palace, überall standen Polizeifahrzeuge. "Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden", sagte ein schwerbewaffneter Polizist der Deutschen Presse-Agentur.

Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen

wurde.

+++ 8.07 Uhr: Deutsche Wirtschaft wächst um 0,5 Prozent +++

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Im ersten Vierteljahr war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach jüngsten Daten um 0,4 Prozent gestiegen.

+++ 6.02 Uhr: Wien ist lebenswerteste Stadt der Welt +++

In der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt hat es nach sieben Jahren erstmals wieder einen Wechsel gegeben: Die australische Millionenmetropole Melbourne wurde im Ranking des Nachrichtenmagazins "The Economist" von Österreichs Hauptstadt Wien entthront. Auf den weiteren Plätzen folgten Osaka (Japan), Calgary (Kanada) und Sydney (Australien). Hamburg als bislang einzige deutsche Stadt unter den besten zehn flog aus den Top Ten heraus.

+++ 5.43 Uhr: Australischer Erzbischof kommt um Gefängnis herum +++

Der ehemalige australische Erzbischof Philip Wilson kommt nach seiner Verurteilung in einem Missbrauchsskandal ums Gefängnis herum. Ein Gericht in Newcastle entschied, dass der 67-Jährige seine zwölfmonatige Haftstrafe in Hausarrest absitzen darf. Wilson war bis zu seinem Rücktritt im vergangenen Monat Erzbischof der australischen Millionenmetropole Adelaide.

Der Geistliche war im Mai schuldig gesprochen worden, den mehrmaligen Missbrauch zweier Messdiener durch einen pädophilen Priester in den 1970er Jahren vertuscht zu haben. Erst nach massivem Druck aus

Gesellschaft und Politik erklärte Wilson seinen Rücktritt.

+++ 4.11 Uhr: Dänemark will Zaun an Grenze zu Deutschland bauen +++

Der umstrittene Zaun gegen Wildschweine an der dänisch-deutschen Grenze soll im Frühjahr 2019 gebaut werden. Die dänische Umweltbehörde gab als letzte Instanz grünes Licht für die 70 Kilometer lange und bis zu 1,5 Meter hohe Begrenzung - trotz viel Kritik in einer vierwöchigen öffentlichen Anhörung. Noch im kommenden Jahr soll der Zaun fertig sein. Er soll verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Dänemark ausbreitet. Die für den Menschen harmlose Krankheit kursiert in Osteuropa, Deutschland blieb bislang verschont.

+++ 4.10 Uhr: Söder und CSU weiter im Umfragetief +++

Die CSU und ihr Spitzenkandidat bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober, Ministerpräsident Markus Söder (CSU), verharren im Umfragetief. Söder hatten in den vergangenen Tagen im Wahlkampf deutlich mildere Töne angeschlagen als noch vor Wochen im Streit um die Flüchtlingspolitik. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" und "Spiegel Online" verliert die CSU im Vergleich zum Vormonat 4,4 Prozentpunkte und landet nur noch bei 38,1 Prozent.

Auch persönlich schneidet Söder schlechter ab als vor einem Monat. Nur noch 38 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des Ministerpräsidenten zufrieden, 46,4 Prozent nicht. Im Juli hatte sich die Zahl der Befürworter und Gegner des Ministerpräsidenten noch die Waage gehalten.

Vom CSU-Tief profitieren drei Parteien: Die AfD legt demnach 2,1 Prozentpunkte zu und käme auf 15,2 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Für die Grünen würden 15 Prozent stimmen (plus 1,8), die Freien Wähler erhielten 7,3 Prozent (plus 1,3). Die FDP würde knapp in den Landtag einziehen (5,3 Prozent), die Linke nicht (2,7 Prozent). Zweiter Verlierer neben der CSU ist die SPD. 12,5 Prozent würden sie wählen - 1,4 weniger als im Juli.

+++ 2.10 Uhr: Koordinierte Aktion? Dutzende Autos in Schweden in Flammen aufgegangen +++

Vermummte Jugendliche haben in der Nacht zum Dienstag im Südwesten Schwedens Dutzende Autos in Brand gesetzt und die Polizei angegriffen. Nach Medienberichten wurden allein in Göteborg mindestens 88 Fahrzeuge zerstört oder schwer beschädigt, in Trollhättan weiter nördlich spielten sich in der Nacht ähnliche Szenen ab. Dort seien Polizisten mit Steinen beworfen worden.

Die Polizei wollte eine koordinierte Aktion nicht ausschließen. Augenzeugen berichteten von vermummten, schwarz gekleideten Jugendlichen, die die Fahrzeuge in Brand gesetzt hatten. Über die Hintergründe lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Es habe keine Verletzte gegeben, berichtete "Aftonbladet". Zunächst habe es auch keine Festnahmen gegeben.

+++ 1.58 Uhr: Trump unterzeichnet Pentagonbudget +++

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagonbudget für 2019 unterzeichnet und seine Pläne für eine Weltraumarmee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump bei der Unterzeichnung des Budgets für das Pentagon im Rekordwert von 716 Milliarden Dollar (627 Milliarden Euro) auf einer Militärbasis im Bundesstaat New York.

Trump will eine Weltraumarmee zum eigenständigen sechsten Arm des US-Militärs machen. Eigene Weltraumstreitkräfte würden den USA Dominanz über ihre Rivalen geben, betonte Trump. Diese hätten bereits begonnen, "den Weltraum zu bewaffnen", sagte Trump. "Eine Präsenz der USA im Weltraum reicht nicht aus, wir müssen eine Dominanz der USA im Weltraum haben."

+++ 1.05 Uhr: Busunfall in England - Kind kommt in Stau zur Welt +++

Bei einem Busunfall auf der Autobahn bei Swanley in der englischen Grafschaft Kent sind 41 Menschen leicht verletzt worden. Im Stau, der sich hinter der Unfallstelle gebildet hatte, kam indessen ein kleiner Junge zur Welt, wie die Agentur PA berichtete. Die Polizei twitterte, dass es bei dem Unfall keine ernsthaften Verletzungen gegeben habe. "Und um die Dinge interessant zu machen - ein kleiner Junge kam dort zur Welt."

Pleased to update no serious injuries with overturned coach at junction 3 M25. Proud to see all emergency services working so effectively together. And just to make things interesting a baby boy was born at scene 👶🏻 @kentfirerescue @SECAmbulance @NPASRedhill #TEAMWORK GS/TJ pic.twitter.com/6vfBjosAV8 — Kent Police RPU (@kentpoliceroads) 13. August 2018

+++ 0.09 Uhr: Drei Kinder in den USA getötet +++

In Kalifornien sind drei kleine Kinder getötet worden, ein viertes Kind wurde durch Schüsse verletzt, wie US-Medien am Montag berichteten. Der tatverdächtige 39-jährige Vater habe sich selbst das Leben genommen, berichtete die Zeitung "Press Democrat". Die 25 Jahre alte Mutter der Kinder sei geflüchtet, um Hilfe zu holen, als der Mann zu schießen begann, teilte die Polizei in der Ortschaft Clearlake mit. Die Opfer waren zwischen neun Monate und fünf Jahre alt.

Ein Motiv für die Tat nannten die Ermittler zunächst nicht. Der Vater sei in diesem Jahr bereits zweimal wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden, hieß es.

+++ 0.37 Uhr: Frankreich sucht Lösung für "Aquarius" +++

Im Ringen um eine Lösung für die Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff "Aquarius" hat Frankreich Gespräche mit anderen Mittelmeer-Anrainern aufgenommen. Ziel sei es, "schnell" einen Aufnahmehafen zu finden, hieß es aus dem Elysée-Palast.

Die französische Präsidentschaft verwies zugleich darauf, dass das internationale Seerecht vorschreibe, dass der nächstgelegene Hafen angesteuert werden müsse. Da sich das Schiff zwischen Italien und Malta befinde, seien die französischen Häfen nicht die nächsten. Paris äußerte zudem Bedauern über die "sehr harte politische Haltung" der italienischen Regierung.

Die "Aquarius" der Hilfsorganisation SOS Méditerranée irrt derzeit mit 141 Flüchtlingen an Bord auf dem Mittelmeer umher. Die Menschen stammen überwiegend aus Somalia und Eritrea. Die Hälfte von ihnen sind Kinder.

+++ 0.06 Uhr: Überschwemmtes Ferienlager in Südfrankreich: Leiche gefunden +++

Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich ist im Fluss Ardèche eine Leiche gefunden worden. Es handele sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um die Leiche eines 66-jährigen vermissten Deutschen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Leiche wurde demnach am Montag in der Nähe des Ferienlager-Geländes im Ort Saint-Julien-de-Peyrolas gefunden und geborgen, aber noch nicht identifiziert.

Der Betreuer des Ferienlagers der Leverkusener Jugendförderung St. Antonius wird vermisst, seit der Campingplatz am Donnerstag nach heftigen Regenfällen überschwemmt wurde.

+++ 0.00 Uhr: Sorge um Aretha Franklin +++

Die US-Soul-Diva Aretha Franklin ist Medienberichten zufolge schwer krank. Die 76-jährige "Königin des Soul" sei "schwer krank in Detroit", schrieb der Journalist Roger Friedman, ein Freund der Familie, am Sonntagabend auf der Website Showbiz 411. Die Familie bitte um "Gebete und Privatsphäre". Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden.

Wie die Lokalzeitung "Detroit News" berichtete, wird Franklin seit einer Woche in einem Hospiz palliativmedizinisch behandelt. Die Zeitung berief sich auf mehrere Vertraute der Sängerin, darunter der Sänger und Radiomoderator Tom Joyner.