+++ 9.46 Uhr: Abgetauchte chinesische Schauspielerin schreibt ihren Fans +++

Die abgetauchte chinesische Schauspielerin Fan Bingbing, der Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, hat sich zum ersten Mal seit Monaten wieder in sozialen Netzwerken geäußert. Im Oktober war bekannt geworden, dass sie wegen Steuerhinterziehung umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro bezahlen muss. Fan Bingbing war lange Chinas am höchsten bezahlte Schauspielerin und bekannt aus Hollywoodfilmen wie "X-Man: Zukunft ist Vergangenheit" und "Iron-Man 3". Im Juli 2018 war sie unter rätselhaften Umständen aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Jetzt schrieb sie auf Facebook und Instagram: "Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches und gesundes neues Jahr!". Sie liebe ihre Anhänger. Dazu veröffentlichte sie mehrere Fotos, die sie selbst in einem roten T-Shirt mit kleinen Goldohrringen zeigen. Wo sie sich aufhält, ließ die 37-Jährige offen.

+++ 9.35 Uhr: Autokennzeichen-Abgleich in drei Ländern zum Teil verfassungswidrig +++

Der automatische Abgleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht in mindestens drei Bundesländern zu weit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte mit zwei jetzt veröffentlichten Beschlüssen entsprechende Vorschriften in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zum Teil für verfassungswidrig.

Beim Kennzeichenabgleich zur Gefahrenabwehr werden mit speziellen Geräten die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos kurz mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung erfasst. Ergibt der automatisierte Abgleich mit dem Fahndungsbestand keinen Treffer, werden die Daten sofort wieder gelöscht. Laut Urteil greift der Abgleich immer in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Das sei nur teilweise gerechtfertigt. Die Gründe sind je nach Bundesland verschieden. In Bayern hat der Freistaat beispielsweise gar keine Gesetzeskompetenz, um die Kontrollen - wie dort vorgesehen - unmittelbar zum Grenzschutz zu erlauben. Baden-Württemberg und Hessen müssen künftig die Fahndungsdaten enger eingrenzen, mit denen abgeglichen wird.

+++ 9.07 Uhr: Lufthansa kündigt Sonderkonditionen für Germania-Passagiere an +++

Nach dem Insolvenzantrag der Fluggesellschaft Germania hat die Lufthansa Sonderkonditionen für betroffene Passagiere der Airline angekündigt. Durch die Insolvenz sei "erneut eine Sondersituation für die Luftfahrtindustrie in Deutschland" eingetreten, erklärte der Konzern zur Begründung. Für die Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines sollen betroffene Germania-Fluggäste deshalb vergünstigte Tickets bekommen. Die Fluglinien wollen den Betroffenen demnach bei Verfügbarkeit für Flüge von und nach Deutschland innerhalb Europas Tickets für 50 Euro zuzüglich Steuern anbieten, für Flüge zwischen Deutschland und dem Nahen Osten für 200 Euro zuzüglich Steuern. Über das genaue Verfahren zur Buchung dieser Sonderkonditionen werde "zeitnah" auf der Website LH.com informiert.

Zudem biete die Lufthansa-Tochter Eurowings aktuell im Ausland gestrandeten Germania-Passagieren "mit sofortiger Wirkung stark rabattierte Konditionen für Rückflüge nach Deutschland mit Eurowings in der Zeit bis Ende Februar 2019 an". Betroffene Germania-Kunden können sich demnach auf eurowings.com einen neuen Flug nach Deutschland buchen und erhalten "im Nachgang 50 Prozent Rabatt auf den Preis, wenn sie entsprechende Unterlagen einreichen".

+++ 8.49 Uhr: 67-Jähriger stirbt bei Unfall mit selbstgebautem Schneemobil +++

In Sachsen ist ein Mann bei einem Unfall mit einem selbstgebauten Schneemobil ums Leben gekommen. Der 67-Jährige verunglückte gestern Nachmittag mit seinem Gefährt mit Propellerantrieb auf einem Schneefeld bei Klipphausen, wie die Polizei in Dresden jetzt mitteilte. Er verlor demnach die Kontrolle und prallte gegen einen Bagger. Der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle.

+++ 8.47 Uhr: Polizei in Rheinland-Pfalz macht Jagd auf Jungbullenherde +++

Auf die Jagd nach einer ausgebüxten Jungbullenherde hat sich die Polizei im rheinland-pfälzischen Hettenleidelheim gemacht. In der Nacht waren zehn Tiere aus ihrer Stallung ausgebrochen, wie die Beamten in Neustadt an der Weinstraße mitteilten. Die Herde flüchtete demnach über die örtliche Hauptstraße in Richtung der Autobahn 6. Zwei Streifenwagen von Polizei und Autobahnpolizei sowie zahlreiche weitere Helfer beteiligten sich an der Jagd auf die Jungbullen. Nach etwa anderthalb Stunden konnten sie auf einer Bundesstraße eingefangen und auf einen Lastwagen gebracht werden. Wie sie ausbrechen konnten, ist unklar.

+++ 8.41 Uhr: Massenandrang bei erster Papst-Messe auf Arabischer Halbinsel +++

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit mehr als 100.000 Gläubigen eine Messe gefeiert. Menschen aus der ganzen Region kamen im Stadion der Said-Sports-City in Abu Dhabi zusammen und jubelten dem Pontifex zu, als er mit dem Papamobil durch die Menge fuhr. Während der Fahrt rannte ein Mädchen aus der Menge auf den Papst zu, um ihm ein Papier - möglicherweise ein Bild oder einen Brief - zu geben. Nachdem Sicherheitsleute versuchten, sie aufzuhalten, stoppte Franziskus jedoch und wandte sich dem Mädchen zu.

Es ist die größte christliche Messe, die je auf der Arabischen Halbinsel zelebriert wurde. Laut der lokalen Kirche verfolgten mehr als 120.000 Menschen in dem Stadon und außerhalb die Feier. Laut Veranstalter kamen Katholiken 100 verschiedener Nationalitäten und rund 4000 Muslime. Noch nie zuvor war ein Katholiken-Oberhaupt zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel, die als Wiege des Islam gilt. Rund 80 Prozent der Bevölkerung der Emirate sind Migranten. Die meisten Katholiken kommen aus Asien, beispielsweise aus Indien oder von den Philippinen.

+++ 8.31 Uhr: Polizei vermutet kriminellen Hintergrund von Hausbrand in Paris +++

Bei dem schweren Brand mit mehreren Toten in einem Pariser Mehrfamilienhaus gehen die Ermittler von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz am Morgen. Die Zahl der Toten stieg demnach von sieben auf acht, rund 30 Menschen wurden verletzt.

Das Feuer war in dem Haus im schicken Pariser 16. Arrondissement in der Nacht ausgebrochen. Noch am Morgen kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus räumen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt. Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

+++ 8.28 Uhr: Türkischstämmige Anwältin Basay-Yildiz erhält erneut Drohfax +++

Die türkischstämmige Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz hat erneut einen Drohbrief erhalten. Das nunmehr vierte Schreiben dieser Art sei direkt an die Anwältin gegangen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Nadja Niesen. Das Schreiben sei in der Aufmachung mit den früheren Drohbriefen identisch. Diese trugen die Unterschrift "NSU 2.0". Wer hinter den Faxen stecke, sei weiter unklar. "Die Ermittlungen sind im Gange", sagte Niesen.

Die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz hatte im Prozess um Beate Zschäpe und die Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) Opfer vertreten sowie in anderen Verfahren mutmaßliche islamistische Gefährder verteidigt. Nach dem ersten Schreiben im August 2018 war herausgekommen, dass Hintergrundwissen über die Anwältin aus dem polizeilichen Informationssystem eines Computers einer Beamtin des 1. Reviers in Frankfurt abgefragt worden war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine mutmaßliche rechtsextreme Chatgruppe in der Frankfurter Polizei aufgedeckt.

+++ 8.24 Uhr: Staatsanwaltschaft fordert Herausgabe von Dokumenten zu Trumps Amtseinführung +++

New Yorker Staatsanwälte haben US-Medienberichten zufolge das Komitee zur Planung der Amtseinführung von Präsident Donald Trump zur Herausgabe von Dokumenten aufgefordert. Wie der Fernsehsender CNN berichtet, forderte die Staatsanwaltschaft in Manhattan unter anderem Dokumente zu Spenden und Spendern an. Außerdem geht es demnach um die Teilnehmer an Veranstaltungen des Komitees, Unterlagen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Spenden und mögliche Spenden von Ausländern.

Der Sender, dem nach eigenen Angaben eine Kopie der Anordnung vorliegt, schließt daraus, dass die Staatsanwälte ein breites Spektrum an möglichen Straftaten untersuchen, unter anderem Verschwörung, Falschaussage, Betrug, Geldwäsche, Verstöße gegen Auskunftspflichten und Verstöße gegen das Verbot von Spenden ausländischer Staaten oder im Namen Dritter. Ein Sprecherin des Amtseinführungskomitees bestätigte gegenüber US-Medien den Eingang der Anordnung.

+++ 7.54 Uhr: Boateng zur Reservistenrolle: "Fußball ist auch nicht immer fair" +++

Jérôme Boateng ist mit seiner derzeitigen Reservistenrolle beim FC Bayern München unzufrieden. "Ich stand nicht in der Startelf - das ist nicht mein Anspruch", sagte der Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Nitro: "Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen." Boateng fügte an: "Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen." Der Abwehrspieler kam in den drei Spielen der Rückrunde bisher nur zu einem Kurzeinsatz.

+++ 7:23 Uhr: RTL will Klinsmann als TV-Experten +++

Fullscreen

Jürgen Klinsmann soll TV-Experte für die Fußball-Berichterstattung beim Fernsehsender RTL werden. "Wir sind in Gesprächen", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe der "Bild". Klinsmann hatte zuletzt als Trainer der USA gearbeitet. Der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer hat bereits bei ausländischen Fernsehsendern Spiele analysiert.

Bisher arbeitet Jens Lehmann als RTL-Experte. Trotz seines neuen Jobs als Assistenztrainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wolle er weiter als TV-Experte arbeitne, hatte er vergangene Woche erklärt. Der frühere Nationaltorwart hat nach eigener Aussage bereits mit RTL-Sportchef Loppe darüber gesprochen. Dem "würde nichts im Wege stehen", hatte Lehmann bei seiner Vorstellung am vergangenen Dienstag erklärt.

+++ 6:54 Uhr: Trump lädt jungen Namensvetter zu Rede im Kongress ein +++

Mit Joshua Trump hat US-Präsident Donald Trump einen jungen Namensvetter zu seiner Rede zur Lage der Nation eingeladen - weil der Junge wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt werde. Der Sechstklässer aus Wilmington im US-Bundesstaat Delaware möge Naturwissenschaften, Kunst und Geschichte, schreibt das Weiße Haus in einem Kurzporträt des Jungen. Er liebe außerdem Tiere und wolle sich später auch beruflich mit Tieren beschäftigen. "Leider ist Joshua wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt worden", heißt es dann in der Beschreibung des Weißen Hauses. "Er ist der First Lady und der Familie Trump für ihre Unterstützung dankbar."

Trump hält in der Nacht vor dem US-Kongress seine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation. Der Präsident, die First Lady und die Kongressmitglieder dürfen zu dieser Gelegenheit Gäste einladen - häufig beinhaltet die Auswahl eine explizite politische Botschaft.

+++ 6:04 Uhr: Wieder mehr rechtsextreme Aktivitäten in Brandenburg +++

Die Zahl rechtsextremer und fremdenfeindlicher Aktivitäten in der Öffentlichkeit ist in Brandenburg wieder angestiegen. Im Jahr 2018 registrierten die Behörden 116 rechte Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen oder Infostände, wie das Innenministerium auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige mitteilte. In den beiden Vorjahren waren die Zahlen dagegen gesunken. Nach einem Höchststand im Jahr 2015 mit 202 solcher Aktivitäten gingen sie 2016 auf 171 und 2017 auf 99 zurück.

Erstmals wurden in die Statistik für das zweite Halbjahr 2018 insgesamt 53 Aktionen von sogenannten Bürgerwehren aufgenommen, bei denen Rechtsextreme angeben, in Städten auf eigene Faust für Ordnung sorgen zu wollen. "Vor allem in Cottbus, dem Barnim und Oberhavel setzt die rechtsextreme Szene auf diese Aktionsform", erläuterte Johlige. "Das bereitet Sorge, weil hierdurch der Eindruck erweckt werden soll, der Staat könne seine Bürger nicht ausreichend schützen und es bedürfe der Rechtsextremen, diese Lücke zu schließen."

+++ 5:18 Uhr: Mindestens sieben Tote bei Großbrand in Paris +++

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Paris sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein weiteres Opfer wurde bei dem Unglück in der Nacht schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab demnach zahlreiche Leichtverletzte. Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt räumen. Sie kämpften noch am frühen Morgen gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt. Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Das 16. Arrondissement ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem sich auch zahlreiche Museen und Restaurants befinden.

+++ 5:09 Uhr: Senat stellt sich gegen Trumps Pläne für Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan +++

Der US-Senat hat sich mit breiter Mehrheit gegen die Pläne von Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan gestellt. Eine vom republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell eingereichte Resolution wurde mit einer Mehrheit von 70 zu 26 Stimmen angekommen. Dem Text zufolge könnte ein "übereilter Abzug von US-Truppen" aus beiden Ländern "hart erkämpfte Erfolge und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten" gefährden.

Trump hatte im Dezember angekündigt, die rund 2000 in Syrien eingesetzten US-Soldaten abziehen zu wollen. Zur Begründung erklärte der US-Präsident, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sei besiegt. Später relativierte er diese Aussage. Trump will zudem rund die Hälfte der 14.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten abziehen. Die Pläne des Präsidenten stießen angesichts der schlechten Sicherheitslage in beiden Ländern bei Verbündeten wie auch in den USA auf scharfe Kritik.

+++ 3.37 Uhr: New York soll Strand am Hudson River bekommen +++

Unweit von Wolkenkratzern und dem beliebten Hoch-Park High Line soll in New Yorks Stadtteil Manhattan ab kommendem Jahr ein Strand entstehen. Mit 2,2 Hektar Fläche soll der öffentliche Strand am Hudson River etwa so groß sein wie drei Fußballfelder, kündigten die Entwickler an. Die Fläche am Flussufer im Südwesten Manhattans liegt wenige Minuten vom Whitney Museum und anderen Sehenswürdigkeiten entfernt. Die Eröffnung des 900 Millionen Dollar (etwa 786 Mio Euro) teuren Projekts ist für 2022 geplant.

Auf einen Badestrand können Schwimmer wohl eher nicht hoffen. Die Wasserqualität im Hudson River hat sich in den vergangenen Jahren zwar deutlich gebessert. Auch die sich erholenden Austern-Bestände - New York galt bis zum 19. Jahrhundert als einer der wichtigsten Orte für Austern weltweit - deuten auf zunehmend sauberes Wasser hin. Wegen teils starker Strömungen scheint aber trotzdem fraglich, ob Schwimmen im Hudson River von dem Strand aus genehmigt würde.

+++ 2:30 Uhr: Germania beantragt Insolvenz und stellt Flugbetrieb ein +++

Die Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und stellt mit sofortiger Wirkung ihren Flugbetrieb ein. Der Insolvenzantrag sei gestern beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht worden, teilte das Unternehmen in der Nacht mit. "Der Flugbetrieb wird in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2019 eingestellt."

+++ 2:10 Uhr: US-Sondergesandter reist nach Nordkorea +++

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird morgen in das abgeschottete Land reisen, um einen neuen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Das teilte das US-Außenministerium mit. In der Hauptstadt Pjöngjang will Biegun den nordkoreanischen Unterhändler Kim Hyok Chol treffen.

Der Gipfel zwischen Trump und Kim soll Ende des Monats stattfinden. Das genaue Datum und den Ort will Trump noch in dieser Woche bekanntgeben. Der US-Präsident hatte sich 2018 zum ersten Mal mit dem nordkoreanischen Machthaber getroffen. Kim betonte dabei zwar seine Bereitschaft zur "kompletten Denuklearisierung". Allerdings gab es keine konkreten Zusagen, bis wann das kommunistisch regierte und international weitgehend isolierte Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen könnten. Zuletzt wurden kaum Fortschritte bei den Gesprächen bekannt.

+++ 1:39 Uhr: Erste Patriots-Profis wollen auf Besuch bei Trump verzichten +++

Erste Footballprofis der New England Patriots haben nach dem Super-Bowl-Sieg ihren Verzicht auf einen möglichen Besuch im Weißen Haus erklärt. Im Falle einer Einladung durch US-Präsident Donald Trump würde er sich dem Team nicht anschließen, sagte Verteidiger Devin McCourty (31) bei Feierlichkeiten in Foxborough. Sein Zwillingsbruder Jason tendiert auch zu einer Absage. Abwehrspieler Duron Harmon erklärte, dass er eine Einladung ausschlagen würde, es würde ihm aber gefallen, wenn die Patriots wie zuletzt der NBA-Meister Golden State Warriors stattdessen den Ex-Präsidenten Barack Obama besuchen würden.

Die Patriots hatten mit dem 13:3-Sieg im NFL-Finale über die Los Angeles Rams am Sonntag in Atlanta zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen. Es ist Tradition, dass der US-Präsident die Meisterteams der großen Sportarten ins Weiße Haus einlädt. Als die Patriots zuletzt vor zwei Spielzeiten den Titel geholt hatten, hatten einige Spieler ihr Fehlen mit der Politik Trumps begründet. Auch Star-Quarterback Tom Brady, eigentlich guter Freund des Präsidenten, war nicht dabei gewesen und hatte persönliche Gründe angeführt. Letztes Jahr hatte Trump den NFL-Meister Philadelphia Eagles wieder ausgeladen, weil viele Spieler fernbleiben wollten.

+++ 1:24 Uhr: Von der Leyen pocht auf Erhöhung ihres Etats +++

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) pocht angesichts des von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigten Sparkurses auf eine Erhöhung ihres Etats. Es stehe die "klare politische Vereinbarung", die Verteidigungsausgaben bis 2025 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, sagte die CDU-Politikerin bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. "Es gibt klare Festlegungen auch im Koalitionsvertrag." Das seien die "Rahmenbedingungen" für die Haushaltsverhandlungen. Die Ministerin betonte zugleich, sie habe die neuen Haushaltszahlen noch nicht analysieren können. "Wir sind gerade am Anfang der Verhandlungen für den Eckwertebeschluss, der Ende März dann im Kabinett sein wird."

Scholz bereitet die Ministerien derzeit angesichts sinkender Steuereinnahmen auf einen Sparkurs vor. Der "Bild"-Zeitung zufolge warnte der Finanzminister die anderen Ressorts bereits, dass mit fast 25 Milliarden Euro weniger bis zum Jahr 2023 zu rechnen sei.

+++ 0:36 Uhr: Liam Neeson wollte vor Jahren aus Rache einen Schwarzen töten +++

Filmstar Liam Neeson hat mit Aussagen über frühere Rachegelüste und Mordgedanken gegen Schwarze für Empörung gesorgt. Der britischen Zeitung "The Independent" berichtete der 66-Jährige ("Schindlers Liste", "Star Wars"), er sei nach der Vergewaltigung einer Freundin tagelang durch die Straßen gezogen, um auf einen Schwarzen zu treffen und ihn zu töten. Nach der Vergewaltigung habe er die Freundin gefragt, ob sie wisse, wer die Tat begangen habe. Als sie verneint habe, habe er sie nach der Hautfarbe der Täter gefragt. "Sie hat gesagt es war ein Schwarzer."

In dem Interview distanzierte sich Neeson von seinem früheren Verhalten. Er "schäme" sich und habe eine Lehre aus dem Vorfall gezogen. "Es war furchtbar, furchtbar, wenn ich daran zurückdenke, dass ich das getan habe. Und ich habe es nie zugegeben." Das "Bedürfnis nach Rache" habe er schon beim Aufwachsen während des Nordirland-Konflikts kennengelernt.