Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die News des Tages:

+++ 10.10 Uhr: Menschliche Knochen in ausgetrocknetem Moor in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt +++

In einem nach dem heißen Sommer ausgetrockneten Moorgebiet bei Bugewitz in Mecklenburg-Vorpommern sind menschliche Knochen gefunden worden. Der Schädel und mehrere weitere Skelettteile seien von Polizisten gesichert worden und würden nun rechtsmedizinisch untersucht, teilten die Beamten in Anklam mit. Die Knochen würden außerdem mit Vermisstenfällen abgeglichen. Den Experten der Kriminalpolizei zufolge handelt es sich allerdings um ältere Überreste. Von einem Gewaltverbrechen wird vorläufig nicht ausgegangen, auch wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Knochen fanden sich in einem Moorgebiet, das wegen der großen Trockenheit erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder begehbar war.

+++ 9.45 Uhr: Dieselkonzept der Koalition: Hardware-Nachrüstungen und Kaufprämien +++

Die große Koalition erwartet von den deutschen Automobilherstellern Hardware-Nachrüstungen zur Vermeidung von Dieselfahrverboten. Das geht aus dem Konzept der Koalition hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Die Hardware-Nachrüstungen sollen den Stickoxidausstoß auf weniger als 270 mg/km reduzieren. Die Haftung sollen die Nachrüster tragen. Außerdem hätten die Hersteller Umtauschaktionen zugesagt. Beides soll in besonders belasteten Regionen gelten. Anders als bei Prämien in der Vergangenheit soll der Tausch gegen ein anderes Gebrauchtfahrzeug möglich sein, nicht nur gegen ein Neufahrzeug.

+++ 9.22 Uhr: Mann bei Übung auf Schießanlage in Güstrow angeschossen +++

Beim Training auf einer Schießanlage in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann angeschossen worden. Bei den Schießübungen von Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens löste sich unabsichtlich ein Schuss und verletzte einen Teilnehmer schwer am linken Oberarm, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in einem Krankenhaus notoperiert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Geprüft wird unter anderem, ob Sicherheitsvorschriften nicht beachtet wurden.

+++ 9.02 Uhr: Mehr als 1200 Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien +++

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben und dem folgenden Tsunami in Indonesien hat sich nochmals deutlich erhöht. Die Nationale Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 1234 Toten.

+++ 8.55 Uhr: Bären töten Minenarbeiter in Alaska +++

Ein Bärin und ihre zwei Jungtiere haben an einer Silbermine in Alaska einen 18-jährigen Arbeiter zerfleischt. Der Minenbetreiber Hecla Greens Creek bestätigte auf Facebook den Tod des jungen Mannes. Die Attacke hatte sich demnach am Morgen an der Mine Greens Creek auf der Insel Admiralty im Südosten des US-Bundesstaats ereignet. Die genauen Umstände waren noch unklar. Minen-Geschäftsführer Keith Malone sprach Angehörigen, Freunden und Kollegen des Mannes sein Beileid aus.

Die Bärin und die beiden Jungtiere seien getötet worden, meldete der TV-Sender KTUU. "Bären sind regelmäßige Besucher an der Mine", zitierte KTUU den Unternehmenssprecher Mike Satre. "Doch dies war das erste Mal seit Öffnung der Mine vor fast 30 Jahren, dass eine Begegnung mit einem Bären in eine Verletzung irgendwelcher Art mündete." In der Mine werden Silber, Zink, Blei und Gold gefördert.

+++ 8.33 Uhr: Hai-Attacke vor Kalifornien - 13-Jähriger schwer verletzt +++

Ein Hai hat vor der Küste Kaliforniens einen Jungen angegriffen und schwer verletzt. Der Zustand des 13-Jährigen sei auch zwei Tage nach der Attacke ernst, meldete der Sender CNN unter Berufung auf behandelnde Ärzte. Der Junge habe schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten und sei zunächst in Lebensgefahr gewesen.

Medienberichten zufolge war der Jugendliche am Samstag in den Gewässern vor Encinitas nördlich von San Diego von dem Hai angegriffen worden, als er dort nach Hummern tauchte. Mehrere Menschen seien während des Angriffs im Wasser gewesen. Es sei die Eröffnung der Fangsaison für Hummer gewesen.

"Ich wurde gebissen! Hilfe, Hilfe!", habe der Junge laut einem Augenzeugen gerufen, berichtete CNN. Helfer hätten ihn daraufhin mit einem Kajak an Land gebracht, von wo aus er in eine Klinik geflogen wurde. Er sei bei Bewusstsein gewesen und habe geredet. Strände in der Nähe seien mittlerweile wieder geöffnet worden.

Erst vor zwei Wochen hatte ein Hai einen Schwimmer vor der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts angegriffen und tödlich verletzt.

+++ 7.30 Uhr: Zwischenfall zwischen US-Kriegsschiff und chinesischem Zerstörer +++

Im Südchinesischen Meer hat sich ein Zwischenfall zwischen einem US-Kriegsschiff und einem Kriegsschiff der chinesischen Marine ereignet. Der chinesische Zerstörer habe sich dem US-Zerstörer "USS Decatur" mit "zunehmend aggressiven Manövern" bis auf 45 Meter genähert, erklärte ein Sprecher der US-Marine. Die "USS Decatur" habe ihren Kurs ändern müssen, um eine Kollision zu verhindern. Das US-Kriegsschiff befand sich zu dem Zeitpunkt zwölf Seemeilen von zwei Riffen der umstrittenen Spratly-Inseln entfernt. Zwölf Seemeilen gelten als die Grenze der Territorialgewässer vor einer Küste. Das chinesische Verteidigungsministerium erklärte zu dem Vorfall, der US-Zerstörer sei "ohne Erlaubnis" in das Gebiet eingedrungen und sei zum Verlassen der Region aufgefordert worden. Die USA würden immer wieder Kriegsschiffe in "Territorialgewässer nahe chinesischer Riffe oder Inseln im Südchinesischen Meer" schicken und damit Chinas Souveränität und Sicherheit bedrohen.

+++ 7.27 Uhr: Vietnams Ex-Generalsekretär Do Muoi mit 101 Jahren gestorben +++

Der ehemalige vietnamesische Staats- und Regierungschef Do Muoi ist tot. Der ehemalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei starb im Alter von 101 Jahren kurz vor Mitternacht in einem Militärkrankenhaus im Schlaf, wie die Regierung des südostasiatischen Landes am Dienstag mitteilte. Muoi war einer der ältesten noch lebenden ehemaligen Staats- und Regierungschefs weltweit.

+++ 6.27 Uhr: Künstler Helnwein warnt vor "political correctness" +++

Der österreichische Maler Gottfried Helnwein kritisiert die vielen Tabus in der politischen Auseinandersetzung. "Die aus Amerika kommende sogenannte "political correctness" ist eine Katastrophe. Sie ist das Ende der freien Rede", sagte Helnwein der Deutschen Presse-Agentur. Wenn ein einziger Tweet Karrieren zerstören könne, werde niemand mehr wagen, offen zu kommunizieren. Der für seine fotorealistischen Bilder gequälter und quälender Menschen weltweit renommierte Künstler ist erstaunt, wie die Welt auf US-Präsident Donald Trump reagiert. "Das Ganze artet mittlerweile zu einer totalen Massenhysterie aus. Alle tun so, als wäre die Welt bis dahin ganz in Ordnung gewesen und als wäre erst mit Trump das Böse in die Welt gekommen."

+++ 4.48 Uhr: Microsoft-Mitgründer Allen kämpft wieder gegen Krebs +++

Microsoft-Mitgründer Paul Allen kämpft wieder gegen eine Krebserkrankung. Der Milliardär schrieb am Montag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, ein vor neun Jahren erfolgreich bekämpftes Non-Hodgkin-Lymphom sei wiedergekehrt. Bei dieser Krebsart sind die weißen Blutkörper betroffen. Sein Ärzteteam habe mit der Behandlung begonnen, er wolle die Krankheit "aggressiv bekämpfen", erklärte der 65-Jährige. Er und seine Ärzte seien optimistisch, dass neue Therapien "gute Ergebnisse" bringen würden. Allen hatte Microsoft 1975 zusammen mit Bill Gates gegründet. 1983 verließ er den Software-Giganten. Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar gehört Allen zu den reichsten Menschen der Welt.

+++ 4.20 Uhr: Gülen-Bruder in Türkei zu langjähriger Haftstrafe verurteilt +++

Der Bruder des für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich gemachten Predigers Fethullah Gülen ist in der Türkei zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Kutbettin Gülen müsse wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation zehneinhalb Jahre ins Gefängnis, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Justizkreise. Dieses Urteil habe das Strafgericht Izmir gefällt. Gülen war bereits am 2. Oktober 2016 in Untersuchungshaft genommen worden.

+++ 4.04 Uhr: Borkenkäfer-Invasion lässt Fichtenholzpreise einbrechen +++

Preise für Fichtenholz sind im freien Fall. Weil Millionen von Bäumen dem Borkenkäfer bereits zum Opfer gefallen sind, ist der Markt für Fichtenholz massiv unter Druck geraten. Noch ist ein Ende der Invasion nicht absehbar. "Das Holz ist nichts mehr wert", sagte Heidrun Buß-Schöne, Geschäftsführerin des nordrhein-westfälischen Waldbauernverbands. 60 bis 100 Jahre alte Fichten würden derzeit oft für den Brennholzpreis verkauft.

+++ 3.44 Uhr: Koalition will betäubungslose Ferkelkastration länger zulassen +++

Die Spitzen von Union und SPD wollen das zum 1. Januar 2019 greifende Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln verschieben. Die Koalitionsfraktionen sollen dafür im Bundestag eine Initiative mit dem Ziel auf den Weg bringen, die Übergangsfrist bis zum vollen Verbot um zwei Jahre zu verlängern. Das wurde in Berlin mitgeteilt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) sagte, mit dem Kompromiss sei nun auch in Zukunft Ferkelzucht in Deutschland möglich.

+++ 2.24 Uhr: 34 tote Bibelschüler nach Tsunamikatastrophe in Indonesien entdeckt +++

Nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Indonesien sind in einer zerstörten Kirche 34 tote Bibelschüler entdeckt worden. 52 weitere Bibelschüler würden noch vermisst, sagte eine Sprecherin des indonesischen Roten Kreuzes. Demnach war die Kirche im Bezirk Sigi Biromaru auf der Insel Sulawesi nach dem Erdbeben von einer Schlammlawine verschüttet worden. Bei der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe waren mehr als 840 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer auf der Insel Sulawesi dürfte noch deutlich steigen: Das Schicksal von tausenden Bewohnern abgelegener Gebiete ist weiterhin unklar.

+++ 2.21 Uhr: Umfrage: Merkel vertrauen deutlich mehr Menschen als Trump +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel genießt einer neuen Umfrage zufolge weltweit ein deutlich höheres Ansehen als US-Präsident Donald Trump. Nur 27 Prozent der Befragten aus 25 Ländern vertrauen demnach Trump (Misstrauen: 70 Prozent), bei Merkel liegt der Wert bei 52 Prozent (Misstrauen: 31 Prozent). Das geht aus einer Erhebung des amerikanischen Pew Research Centers hervor. Damit liegt Trump sogar hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (Vertrauen: 30 Prozent) und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping (Vertrauen: 34 Prozent). Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vertrauen 46 Prozent. Abgefragt wurden bei mehr als 26.000 Menschen diese fünf Regierungschefs.

In Deutschland liegt der Zustimmungswert zu Trump noch deutlich unter dem Durchschnitt: Der Umfrage zufolge vertrauen dem Republikaner hierzulande lediglich 10 Prozent, bei Barack Obama waren es am Ende von dessen Ära vor zwei Jahren 86 Prozent. Ähnlich niedrig ist der Wert in Frankreich: Dort vertrauen Trump sogar nur 9 Prozent. Die niedrigste Zustimmungsrate hat Trump in Mexiko, wo ihm lediglich 6 Prozent vertrauen. Ganz anders dagegen sehen die Menschen in Israel den US-Präsidenten: Hier stieg seine Zustimmungsrate von 56 Prozent im Jahr 2017 auf nun 69 Prozent. Trump hatte die umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet.

+++ 2.06 Uhr: Slowakei leitet Ermittlungen zu Entführung von Vietnamesen aus Berlin ein +++

Die Slowakei leitet Ermittlungen zur aufsehenerregenden Verschleppung eines vietnamesischen Geschäftsmanns aus Berlin ein. Die Staatsanwaltschaft habe strafrechtliche Ermittlungen in die Wege geleitet, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bratislava gegenüber der Tageszeitung "Dennik N". Es besteht der Verdacht, dass Trinh Xuan Thanh nach seiner Verschleppung aus Berlin mit einer slowakischen Regierungsmaschine in seine Heimat geflogen wurde.

+++ 0.56 Uhr: Macron lehnt vorzeitigen Rücktritt seines Innenministers Collomb ab +++

Neue Unruhe in der Regierung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron: Innenminister Gérard Collomb hat seinen Rücktritt eingereicht. Macron habe das Gesuch aber abgelehnt, hieß es aus dem Präsidentenpalast. Der Staatschef habe dem Innenminister erneut sein Vertrauen ausgesprochen und ihn gebeten, sich weiterhin vollständig der "Sicherheit der Franzosen" zu widmen. Der Präsidentenpalast bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung "Le Figaro". Collomb, ein Schwergewicht in der Regierung, hatte Mitte September überraschend angekündigt, im kommenden Jahr seinen Posten als Innenminister aufgeben zu wollen. Der 71-jährige Macron-Vertraute der ersten Stunde will sich 2020 um das Amt des Bürgermeisters von Lyon bewerben. Vor seiner Ernennung zum Innenminister im Mai 2017 führte Collomb bereits 16 Jahre lang die Geschicke der französischen Großstadt.

+++ 0.23 Uhr: Spahn im Weißen Haus: Gespräch mit Bolton über Bioterrorismus +++

Gesundheitsminister Jens Spahn ist bei seinem Besuch in Washington überraschend im Weißen Haus empfangen worden. Der CDU-Politiker sprach eine gute halbe Stunde mit dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, über den Kampf gegen Epidemien und Terrorismus mit biologischen Waffen. "Wir waren uns einig, dass wir auf diesem Gebiet noch enger zusammenarbeiten müssen, um im Krisenfall schneller reagieren zu können", sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist auch für die Arbeit unseres Robert-Koch-Instituts wichtig."