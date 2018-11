Die wichtigsten Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Scotland Yard ermittelt gegen Labour-Party wegen Antisemitismus-Verdacht (9.33 Uhr)

Bolsonaro will brasilianische Botschaft nach Jerusalem verlegen (6.56 Uhr)

Venezolaner ohne Beine schlägt sich nach Kolumbien durch (6.05 Uhr)

Familie von Chris Cornell verklagt Arzt (1.30 Uhr)

Brinkhaus sieht in Wahl des CDU-Vorsitz keine Vorentscheidung für Kanzlerkandidatur (1.06 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 14.03 Uhr: Syrische Truppen beschießen Pufferzone und töten mehrere Menschen +++

Syrische Regierungstruppen haben einen Ort in der Pufferzone rund um die Rebellenhochburg Idlib beschossen und dabei mindestens acht Menschen getötet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war es der schwerste Angriff auf die eingerichtete Pufferzone, seit Russland und die Türkei die Zone im September vereinbart hatten. Mehr als 30 Personen sollen nach Angaben des oppositionellen Zivilschutzes in der kleinen Ortschaft Dschirdschinas verletzt worden sein.

+++ 13.43 Uhr: Berlins Polizei registriert mehr als 100 Angriffe auf Homosexuelle +++

Mehr als 100 Straftaten gegen Schwule und Lesben hat die Berliner Polizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres registriert. Darunter waren 30 Gewaltdelikte und 75 sonstige Taten wie Beleidigungen, berichtete Polizeipräsidentin Barbara Slowik bei einer Veranstaltung des Bündnisses gegen Homophobie sowie des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD). Es handele sich um ein Thema, "das wir sehr ernst nehmen".

Die Zahlen der ersten drei Quartale liegen zwar unter denen des Vorjahreszeitraums (139), sind aber laut Polizei nicht vergleichbar, weil noch nicht alle Taten in der Statistik enthalten sind. Trotz des Zwischenstandes gehe man nicht von einem Rückgang, sondern "leider von einem Anstieg" der Straftaten aus, sagte Slowik. Das könne an mehr Anzeigen liegen - oder tatsächlich mehr Taten. Klar sei, dass es in diesem Bereich eine hohe Dunkelziffer gibt.

Die meisten Taten geschahen nach den Zahlen der Polizei auf Straßen von Berliner Stadtteilen, in denen die Homosexuellen-Szene besonders sichtbar ist: Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg. Die Verdächtigen sind demnach Deutsche und Ausländer - allerdings sei der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund höher als in der allgemeinen Bevölkerung.

+++ 13.21 Uhr: Heino will Fußballclub helfen - Vereinsheim niedergebrannt +++

Sänger Heino (79) hat seinem alten Fußballclub Hilfe angeboten: Das Vereinsheim des Clubs in Düsseldorf war von Einbrechern niedergebrannt worden. Er würde mit einem Benefizkonzert helfen, das Geld für den Wiederaufbau zusammenzubekommen, teilte sein Büro in Bad Münstereifel auf Anfrage mit. Der "Express" hatte zuvor berichtet.

+++ 12.53 Uhr: Zwei Verletzte bei Vorfall mit Machete in London +++

Ein Mann soll Medienberichten zufolge in London zwei Menschen mit einer Machete verletzt haben. Der Angriff soll sich demnach im Sony-Hauptquartier ereignet haben. Die Polizei teilte mit, zwei Menschen hätten Stichverletzungen erlitten. Eine Person sei festgenommen worden. Von einem Terrorangriff geht Scotland Yard nicht aus.

+++ 12.45 Uhr: Auswärtiges Amt widerspricht Befürchtungen zu UN-Migrationspakt +++

Das Auswärtige Amt hat Befürchtungen widersprochen, der UN-Migrationspakt verpflichte die unterzeichnenden Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen. Das Abkommen sei "ausdrücklich" kein bindender völkerrechtlicher Vertrag sondern eine politische Willenserklärung, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Die staatliche Souveränität der beteiligten Länder werde dadurch nicht eingeschränkt. Der Sprecher bemängelte, dass im Zusammenhang mit dem Pakt "Ängste geschürt werden auf Basis einer politischen Erklärung, die so nicht zu rechtfertigen sind". Der Pakt formuliere lediglich Ziele, die Kriterien und Höhe von Zuwanderung blieben "souveräne Entscheidungen der Staaten". Da es sich bei dem Pakt um eine Willenserklärung handele, sei auch keine Unterzeichnung und keine Ratifizierung im Bundestag erforderlich. Bezogen auf Medienberichte stellte der Sprecher zudem klar, das Auswärtige Amt plane angesichts von gezielter Stimmungsmache gegen den Pakt keine "Kampagne" gegen Falschmeldungen. Gegen Versuche, durch Fehlinformationen und persönliche Diffamierung die öffentliche Diskussion zu beeinflussen, setze das Auswärtige Amt aber wie immer auf transparente und wahrheitsgemäße Informationen.

+++ 11.58 Uhr: Anklage fordert bis zu 25 Jahre Haft für katalanische Unabhängigkeitsführer +++

Die spanische Staatsanwaltschaft hat bis zu 25 Jahre Haft für einige Führungsfiguren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gefordert. In einem Schreiben erklärte die Anklage, sie fordere für zwölf katalanische Anführer Haftstrafen zwischen sieben und 25 Jahren wegen Rebellion oder Missbrauch öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der versuchten Abspaltung Kataloniens im Oktober 2017. Insgesamt soll 18 Führungsfiguren der Unabhängigkeitsbewegung der Prozess gemacht werden.

+++ 11.11 Uhr: Kriegsverbrecher Praljak hatte bei Suizid vor UN-Tribunal keine Hilfe +++

Der kroatische Kriegsverbrecher Slobodan Praljak hatte bei seinem Suizid vor dem UN-Tribunal vor rund einem Jahr nach den offiziellen Ermittlungen keine Hilfe von anderen Personen. Es seien keine Hinweise auf Helfer gefunden worden, heißt es in dem vorgelegten Abschlussbericht der niederländischen Staatsanwaltschaft. Der Ex-General hatte im November 2017 im Gerichtssaal in Den Haag Zyankali eingenommen und war wenig später im Alter von 72 Jahren gestorben. Zuvor hatte das UN-Gericht zum früheren Jugoslawien Praljak wegen Kriegsverbrechen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

+++ 10.07 Uhr: Proteste in Pakistan nach Freispruch von Christin dauern an +++

Auch zwei Tage nach dem Freispruch einer wegen Gotteslästerung verurteilten Christin in Pakistan halten die Proteste radikaler Islamisten weiter an. Gespräche der Regierung mit der radikalislamischen Gruppe Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) zur Entschärfung der Lage seien in der Nacht gescheitert, sagte der TLP-Anführer Khadim Rizvi am Freitag in der nordöstlichen Metropole Lahore. "Wir werden uns nicht zurückziehen, bis die Richter, die das Todesurteil aufgehoben haben, entlassen sind und Bibi gehängt wird", warnte der Prediger.

+++ 9.33 Uhr: Scotland Yard ermittelt gegen Labour-Partei wegen Antisemitismus-Verdachts +++

Die britische Polizei hat Ermittlungen gegen die oppositionelle Labour-Partei wegen Verdachts auf "antisemitische Hassverbrechen" aufgenommen. Die Ermittlungen stützten sich auf ein Dossier mit internen Dokumenten, teilte Scotland Yard in London mit. Die linksgerichtete Labour-Partei selbst hatte in den vergangenen Monaten heftig über mutmaßlichen Antisemitismus in den eigenen Reihen debattiert.

+++ 8.05 Uhr: Wesley Snipes muss Steuer-Millionen nachzahlen +++

Im juristischen Streit mit den Steuerbehörden hat US-Schauspieler Wesley Snipes (56) eine Niederlage einstecken müssen, wie der "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtete. Demnach habe ein Gericht in Washington Snipes' Beschwerde gegen eine Nachzahlung von umgerechnet 20,5 Millionen Euro abgelehnt. Der 56-Jährige habe nach Angaben der Richterin nicht beweisen können, dass er nur in der Lage sei, eine sechsstellige Summe zurückzuzahlen.

Der Star der "Blade"-Trilogie hat schon lange Ärger mit den Steuerbehörden. Er war schuldig befunden worden, von 1999 bis 2004 eine viel zu niedrige Einkommenssteuer gezahlt zu haben und saß deshalb mehrere Jahre im Gefängnis. Snipes soll den Staat um mehrere Millionen Dollar betrogen haben. Er selbst gab an, falsch beraten worden zu sein.

+++ 7.05 Uhr: Palau verbietet als erstes Land der Welt Sonnencremes +++

Der Pazifikstaat Palau will als erstes Land der Welt allen Sonnenschutz mit Substanzen verbieten, die für Korallen schädlich sind. Präsident Thomas Remengesau bestätigte ein entsprechendes Gesetz, das das Parlament bereits verabschiedet hat. Das Gesetz gegen "Korallengift-Sonnencremes" soll 1. Januar 2020 in Kraft treten. Wer sie trotzdem benutzt und erwischt wird, muss mit umgerechnet bis zu 875 Euro Strafe rechnen. Palaus Präsident kündigte zudem an, alle solchen Cremes beschlagnahmen zu lassen, wenn sie von ausländischen Urlaubern ins Land gebracht werden.

+++ 6.56 Uhr: Bolsonaro will Botschaft nach Jerusalem verlegen +++

Nach den USA will auch Brasilien seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen. Der neugewählte rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro schrieb am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, wie bereits im Wahlkampf angekündigt plane er den Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. "Israel ist ein souveräner Staat, und wir sollten dies respektieren." Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "historischen" Entschluss.

+++ 6.05 Uhr: Venezolaner ohne Beine schlägt sich nach Kolumbien durch +++

Wie Hunderttausende seiner Landsleute hat auch Alfonso Mendoza seiner Heimat Venezuela den Rücken gekehrt. Allerdings war die Flucht aus dem Krisenstaat für den 25-Jährigen ein wenig schwieriger: Er kam ohne Beine auf die Welt. Über einen illegalen Schleichpfad schmuggelte er sich in das Nachbarland Kolumbien. "Ich habe zwar einen Pass, aber ich bin lieber über die grüne Grenze gekommen, um ein bisschen Kunsthandwerk mitbringen zu können. Vom Verkauf konnten wir die ersten Tage leben", erzählt er.

Heute lebt Mendoza in der Küstenstadt Barranquilla und ist dort eine kleine Berühmtheit. Auf einem Skateboard rollt er als Rapper "Alca" auf den Straßen der Hafenstadt umher und singt in den Bussen für ein kleines Trinkgeld. Etwa 30.000 Pesos (8,50 Euro) verdient er so am Tag. Damit kommen Mendoza und seine Familie gerade so über die Runden, aber besser als in Venezuela ist es allemal. Dort gibt es wegen der Wirtschaftskrise kaum noch etwas zu Essen, die Regale in den Supermärkten bleiben meist leer.

+++ 3.38 Uhr: Erstmals seit Jahren Häftling mit elektrischen Stuhl hingerichtet +++

In den USA ist erstmals seit fünf Jahren ein Häftling mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den wegen Doppelmordes verurteilten 63-jährigen Edmund Zagorski wurde am Donnerstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee vollstreckt, wie die Behörden mitteilten. Zagorski selbst hatte den elektrischen Stuhl der Giftspritze vorgezogen. Zagorski war schuldig gesprochen worden, 1983 zwei Männer ermordet zu haben.

+++ 3.33 Uhr: Saudische Koalition greift Luftwaffenstützpunkt in Jemen an +++

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat Angriffe auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen. Das meldete die saudische Staatsagentur. Der Luftwaffenstützpunkt sei von den Huthi-Milizen genutzt worden, um Raketen abzuschießen, wurde der Sprecher der Koalition, Turki al-Malki, zitiert. Einwohner sagten, es seien auf die Einrichtung rund 20 Angriffe geflogen worden. Der internationale Flughafen Sanaa sei weiter für die Vereinten Nationen und Hilfsoperationen geöffnet.

+++ 1.30 Uhr: Familie des verstorbenen Rocksängers Chris Cornell verklagt Arzt +++

Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Soundgarden-Frontmann Chris Cornell hat seine Familie den früheren Arzt des Sängers verklagt. Die Familie wirft dem Mediziner vor, dem Grunge-Musiker "nachlässig und wiederholt" gefährliche Medikamente verschrieben zu haben und damit mit Schuld an dessen Suizid zu sein. Cornells Witwe Vicky und ihre beiden Kinder reichten die Klage am Donnerstag in Los Angeles ein. Sie fordern einen nicht näher bezifferten Schadenersatz.

+++ 1.06 Uhr: Brinkhaus sieht in der Wahl des CDU-Vorsitzenden keine Vorentscheidung für Kanzlerkandidatur +++

Mit der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden fällt nach Ansicht von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) noch keine Vorentscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur der Union. "Ich sehe da keinen Automatismus", sagte Brinkhaus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Jetzt steht allein die Wahl des Parteivorsitzenden auf der Tagesordnung."