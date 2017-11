Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.35 Uhr: Bestatter soll Berliner Ärzte für Vermittlung von Toten bezahlt haben +++

In Berlin sollen drei Ärzte Angehörige von Verstorbenen gegen Bezahlung an ein Bestattungsunternehmen vermittelt haben. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, handelt es sich bei den Beschuldigten um Ärzte des Leichenschaudiensts der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Der Bestatter habe ihnen für jeden vermittelten Toten 300 Euro bezahlt. Die Ärzte sollen Hinterbliebene teilweise massiv unter Druck gesetzt haben.

Der RBB beruft sich in seinem Bericht auf Kollegen der Ärzte sowie weitere Zeugen. Interne Anweisungen verbieten demnach den Ärzten des Leichenschaudiensts, Bestattungsunternehmen zu empfehlen. Die drei Beschuldigten sollen monatlich bis zu 3000 Euro in bar für ihre Dienste bekommen haben. Einer der Beschuldigten ist dem Bericht zufolge der AfD-Politiker Dietmar Buchberger. Die Vorwürfe werden dem Bericht zufolge inzwischen von der Berliner Ärztekammer geprüft.

+++ 11.05 Uhr: Tierschmuggler pferchen exotische Vögel in Abflussrohre +++

In Indonesien sind vier mutmaßliche Tierschmuggler gefasst worden, die 125 exotische Vögel in Abflussrohre gepfercht hatten. Nach Behördenangaben hielten die Männer 41 bedrohte Weißhaubenkakadus und 84 Edelpapageien in mit Draht vergitterten Plastikrohren fest. Den Schmugglern drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von umgerechnet rund 6300 Euro.

Die Ermittler gingen davon aus, dass die Männer zu einem groß angelegten Netz von Wilderern gehören. In den indonesischen Urwäldern sind nach Angaben der Tierschutzorganisation Traffic 131 bedrohte Vogelarten heimisch. Weltweit liegt der Inselstaat damit bei der Zahl bedrohter Vogelarten an zweiter Stelle nach Brasilien.

+++ 11.04 Uhr: Mindestens sieben Tote bei Selbstmordanschlag vor Hochzeitssaal in Kabul +++

Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Hochzeitssaal in Kabul sind nach Polizeiangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Der Attentäter habe versucht, in das Gebäude in der afghanischen Hauptstadt einzudringen, sei aber bei einer Sicherheitskontrolle gestoppt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Opfern seien auch mehrere Polizisten.

+++ 10.46 Uhr: Nach Putsch in Simbabwe: Opposition fordert Übergangsregierung +++

Nach dem Militärputsch in Simbabwe hat die Opposition eine schnelle Rückkehr zu einer zivilen Regierung gefordert. Die Oppositionspartei des ehemaligen Vizepräsidenten Morgan Tsvangirai unterstütze das Vorgehen der Streitkräfte, sagte der Generalsekretär der MDC-T, Douglas Mwonzora. Allerdings sei eine Übergangsregierung derzeit der beste Weg. Das Militär äußerte sich zunächst nicht zum weiteren Vorgehen. Auf den Straßen der Hauptstadt Harare herrschte weitgehend eine angespannte Ruhe.

+++ 10.10 Uhr: Deutsches Filmfest für Schwule und Lesben in Türkei verboten +++

Die türkischen Behörden haben die von der deutschen Botschaft in Ankara mit organisierten Schwulen-, Lesben- und Transgender-Filmtage verboten. Die zweitägige Veranstaltung, heute in der Hauptstadt beginnen sollte, könnte unter anderem wegen "gesellschaftlicher Sensibilität" Provokationen und Reaktionen hervorrufen, teilte das Gouverneursamt schon am Vortag mit. In der Erklärung ist zudem die Rede von einer nicht genauer definierten Terrorgefahr.

+++ 9.27 Uhr: Große Schäden nach Sturm in Griechenland - und noch keine Entwarnung +++

Der seit Tagen am Mittelmeer tobende Sturm hat in Griechenland nach offiziellen Angaben Schäden in Milliarden-Höhe angerichtet. Wie der staatliche Rundfunk berichtete, wurden ganze Abschnitte der Küstenstraße im Westen Athens in Richtung der Hafenstadt Korinth weggespült. Meteorologen sprachen von einem "Medicane" (Mediterraner Hurrikan) als eine Art Sturmtief, wie man es aus den Tropen kennt. Es sei weiterhin mit schweren Regenfällen und Überschwemmungen zu rechnen, warnte der Zivilschutz in Griechenland.

+++ 9.01 Uhr: Ministerpräsident Weil: Große Koalition in Niedersachsen steht +++

Die große Koalition in Niedersachsen ist perfekt. "Wir sind durch, wir machen jetzt nur noch abschließende Korrekturarbeiten", sagte Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil in Hannover. Damit sei klar, dass Niedersachsen jetzt eine neue Regierung aus SPD und CDU bekomme.

+++ 7.35 Uhr: Mindestens 18 Tote nach Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias +++

Bei vier Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind die Attentäter und mindestens 14 weitere Menschen ums Leben gekommen. Zwei Frauen und zwei Männer sprengten sich gestern Abend im Ort Konduga südöstlich der Stadt Maiduguri in die Luft, wie die Behörden im Bundesstaat Borno erklärten. Mindestens 29 Menschen seien teils schwer verletzt worden. Hinter den Anschlägen wurde die radikalislamistische Terrororganisation Boko Haram vermutet.

+++ 7.01 Uhr: Elf Tote beim Absturz eines Safari-Flugzeugs in Tansania +++

Beim Absturz eines Safari-Flugzeugs in Tansania sind elf Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Cessna Caravan mit einem Piloten und zehn Passagieren an Bord sei in der Nähe des für Wildtiere berühmten Ngorongoro-Kraters im Norden des Landes abgestürzt, teilte die Fluglinie Coastal Aviation mit. Die Ursache des Absturzes wurde nicht genannt. Informationen zu den Opfern würden bekanntgegeben, nachdem die Angehörigen informiert worden seien, hieß es.

+++ 6.43 Uhr: 700 Kilogramm Kokain in Jacht an Australiens Küste aufgespürt +++

In einer Jacht an der Ostküste Australiens hat die Polizei 700 Kilogramm Kokain entdeckt. Drei Männer seien unter dem Verdacht des Drogenschmuggels festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Kokain im Marktwert von 245 Millionen Australischen Dollar (etwa 157 Millionen Euro) hatte sich im Rumpf des Schiffes befunden. Der Import illegaler Drogen kann in Australien mit bis zu lebenslanger Haft geahndet werden. Unklar war zunächst, woher das Kokain stammte.

+++ 5.31 Uhr: Polen kündigt Hilfen für polnische Obdachlose in Berlin an +++

Polens Regierung will sich stärker an der Versorgung von in Berlin gestrandeten polnischen Obdachlosen beteiligen. "Im kommenden Jahr werden mit Hilfe polnischer Gelder Sozialarbeiter in Berlin Polen in Not aufsuchen und sie beraten", sagte der Presseattaché der polnischen Botschaft, Dariusz Pawlos, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sollen mit den Obdachlosen reden und Hilfen oder eine Heimfahrt vermitteln."

Die Berliner Behörden und Hilfsorganisationen sind mit der Versorgung der wachsenden Zahl von Obdachlosen überfordert. Viele der vor allem männlichen Obdachlosen stammen aus östlichen EU-Staaten.

+++ 4.44 Uhr: Vierter Atommülltransport auf dem Neckar unterwegs +++

Auf dem Neckar in Baden-Württemberg ist erneut ein Atommülltransport mit hochradioaktiven Brennelementen unterwegs. Ein mit drei Castoren beladener Schubverband habe gegen 2 Uhr heute Morgen im stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim abgelegt und fahre nun in das Zwischenlager am Meiler Neckarwestheim, teilte der Energiekonzern EnBW in Karlsruhe mit.

In den Castorbehältern befinden sich verbrauchte Brennelemente aus dem früheren Kernkraftwerk Obrigheim. Es ist bereits der vierte Atommülltransport zwischen den beiden Kraftwerksstandorten Neckarwestheim und Obrigheim. Schon im Juni, September und Oktober hatte es drei Transporte gegeben.

+++ 4.04 Uhr: Berüchtigter US-Mörder Manson schwer krank in Klinik +++

Der berüchtigte US-Sektengründer und verurteilte Mörder Charles Manson ist nach US-Medieninformationen schwer krank. Wie die Webseite TMZ meldete, wurde der 83-Jährige, der 1969 den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate in Auftrag gegeben hatte, in ein Krankenhaus im kalifornischen Bakersfield eingeliefert. Sein Gesundheitszustand verschlechtere sich, TMZ zitierte eine Quelle mit den Worten: "Das wird nicht mehr."

Manson sitzt seit mehr als 40 Jahren im Gefängnis und gilt als einer der berühmtesten Häftlinge der USA. Seine zahlreichen Gnadengesuche wurden stets abgelehnt. Der Anführer der von ihm gegründeten "Manson Family" war 1971 zusammen mit vier seiner Anhänger wegen der Ermordung von sieben Menschen zunächst zum Tode, später dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

+++ 2.31 Uhr: Schiffbrüchige Nordkoreaner vor Japan gerettet +++

Vor der Küste Japans sind drei schiffbrüchige Nordkoreaner von der Küstenwache gerettet worden. Die drei Männer hatten sich an einem schon halb gesunkenen Holzboot festgehalten, als sie von einem Militärflugzeug aus vor der Küste der Noto-Halbinsel gesichtet wurden, berichtete die Agentur Kyodo News. Die Geretteten berichteten später, sie seien mit 13 weiteren Männern auf einem Fischerboot auf dem Weg zurück nach Nordkorea gewesen. Was mit ihrem Fischerboot geschah, ging aus den Berichten nicht hervor.

+++ 2.01 Uhr: Da Vinci-Gemälde in New York für 450 Millionen Dollar versteigert +++

Das nach Angaben des Auktionshauses Christie's letzte bekannte Gemälde von Leonardo da Vinci in Privatbesitz ist am Mittwoch (Ortszeit) in New York für 450 Millionen Dollar (etwa 383,6 Millionen Euro) versteigert worden. Laut Christie's ist dies damit das teuerste jemals auf der Welt versteigerte Kunstwerk.

+++ 1.14 Uhr: IS-Terroristen planten Anschläge mit ferngesteuerten Autos +++

Eine Gruppe deutscher IS-Terroristen soll Zeitungsberichten zufolge Sprengstoffanschläge mit ferngesteuerten Autos geplant haben - auch in Deutschland. Das gehe aus Ermittlungsakten vor, schreiben der "Kölner Stadt-Anzeiger" und der Kölner "Express". Es handele sich um eine Gruppe deutscher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) um die Brüder Ömer und Yusuf D. aus Herne. Sie sollen bei US-Luftangriffen getötet worden sein.

+++ 1.06 Uhr: Polizei in Erfurt schießt auf flüchtende Männer - ein Verletzter +++

Bei einem Polizeieinsatz am Erfurter Hauptbahnhof haben Beamte auf zwei flüchtige deutsche Männer geschossen und einen von ihnen verletzt. Es bestand laut Polizei aber keine Lebensgefahr. Wie ein Sprecher der Landespolizei am gestern Abend berichtete, wurden insgesamt vier Männer festgenommen.

Der geplante Zugriff von Spezialeinsatzkräften aus Hessen habe keinen Bezug zu Terrorismus, sondern zu allgemeiner Kriminalität. Mehr wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

+++ 0.57 Uhr: Kubicki: "Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika"

CDU, CSU, FDP und Grüne kommen bei den Sondierungen über eine Jamaika-Koalition kaum vom Fleck. In der Nacht beendeten die vier Parteien Gesprächsrunden zu den Themen Steuern und Finanzen sowie Klima- und Energiepolitik ohne Durchbruch. Auch bei Verkehr und Migration bleiben große Differenzen. Die Zeit für Kompromisse läuft ab: Heute ist offiziell die letzten Sondierungsrunde angesetzt, die sich bis in die kommende Nacht ziehen dürfte.

Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach den Gesprächen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. "Es ist fast alles wieder streitig." Auf die Frage, ob am Donnerstag eine Einigung möglich sei, antwortete er: "Die Frage kann ich nicht beantworten." Etwas zuversichtlicher klang FDP-Chef Christian Lindner, der von Fortschritten in der Finanzpolitik sprach.

+++ 0.25 Uhr: UN-Chef ruft nach Militärputsch in Simbabwe zu Zurückhaltung auf +++

Nach dem Militärputsch in Simbabwe hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten zu "Ruhe, Gewaltfreiheit und Zurückhaltung" aufgerufen. "Die Bewahrung der Grundrechte, inklusive der Rede- und Versammlungsfreiheit, ist von grundlegender Bedeutung", sagte sein Sprecher Farhan Haq in New York. Guterres beobachte die Situation und betone die Bedeutung der Lösung politischer Differenzen durch friedliche Mittel und Dialog. In Simbabwe hatte zuvor das Militär mit einem Putsch die Macht übernommen, der 93-jährige Langzeitpräsident Robert Mugabe wurde unter Hausarrest gestellt.