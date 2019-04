+++ 06.21 Uhr: Starthilfe für betrunkenen Fahrer +++

Ein betrunkener Autofahrer hat in Rheinland-Pfalz die Polizei um Starthilfe gebeten. Als die Beamten ihren Streifenwagen in der Kleinstadt Mayen stoppten und mit dem Mann sprachen, stellten sie nach Polizeiangaben fest, dass er wohl ziemlich tief ins Glas geschaut haben musste. Außerdem bemerkten sie frische Unfallspuren an dem Wagen, die sich der Fahrer nicht erklären konnte. Er gab lediglich an, von einer privaten Feier gekommen zu sein und nun Starthilfe zu benötigen. Seinen Führerschein musste der Mann erst mal abgeben.

+++ 05.06 Uhr: UN-Sicherheitsrat besorgt über Truppenvormarsch in Libyen +++

Der UN-Sicherheitsrat hat sich "zutiefst besorgt" gezeigt über den Vormarsch von Truppen des libyschen Generals Chalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis. Das Gremium rief den General nach einer Dringlichkeitssitzung in New York dazu auf, jegliche Truppenbewegungen zu stoppen. Seine Kämpfer wollen Tripolis einnehmen, wo die international anerkannte Regierung sitzt, die um die Macht in dem ölreichen Land ringt. Haftar wird von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten unterstützt.

+++ 05.06 Uhr: Demonstrationen gegen Wohnungsnot und hohe Mieten +++

Mit mehreren Demonstrationen in verschiedenen Städten und dem Beginn eines Volksbegehrens in Berlin wollen heute Tausende Menschen gegen steigende Mieten protestieren. Die größte Demonstration an dem deutschlandweiten Aktionstag wird in Berlin erwartet. Die Demonstration mit offiziell angemeldeten 6000 Teilnehmern steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn". Demos sind auch in München, Köln oder Frankfurt geplant. In Berlin werden ab heute außerdem Unterschriften für ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen gesammelt.

+++ 04.31 Uhr: Arbeitsminister Heil will Selbstständige zur Altersvorsorge verpflichten +++

Bundesarbeitsminister Heil (SPD) will Selbstständige per Gesetz zur Altersvorsorge verpflichten. Selbstständige sollten entweder privat oder über die gesetzliche Rentenversicherung fürs Alter vorsorgen, sagte Heil der "Rheinischen Post". Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde er Ende des Jahres vorlegen. In Deutschland seien drei Millionen Selbstständige im Alter nicht abgesichert, sagte der Minister zur Begründung. Auch für Selbstständige müsse gelten, "dass man nach einem Leben harter Arbeit abgesichert ist". Deshalb sollten sie künftig entweder Mitglied in einem Versorgungswerk oder durch die sogenannte Rürup-Rente abgesichert sein oder in die gesetzliche Rentenversicherung eintreten.