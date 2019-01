Alle Nachrichten zum Schneechaos in Deutschland lesen hier Sie im stern-Wetter-Ticker.

Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Bombendrohungen an fünf deutschen Gerichten (10.50 Uhr)

Jens Spahn will Fettabsaugung zur Kassenleistung machen (10.20 Uhr)

US-Militär zieht einen Teil seiner Ausrüstung aus Syrien ab (8.45 Uhr)

Anwälte von "El Chapo" bemühen sich um Visum für Mutter für die USA (8.12 Uhr)

Jeder zweite türkische Asylbewerber erhält Schutz in Deutschland (7.40 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.15 Uhr: 21 Leichen in Mexiko nahe US-Grenze gefunden +++

Mexiko sind nahe der Grenze zu den USA 21 Leichen entdeckt worden. Bei den Toten handele es sich um Opfer einer Schießerei zwischen zwei in den Drogenhandel verwickelten kriminellen Banden, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, im Sender Milenio. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Ortes, den US-Präsident Donald Trump am Donnerstag besuchte.

Einige der Leichen seien verbrannt, sagte Rodríguez weiter. Die Leichen wurden den Angaben zufolge am Mittwoch in der Grenzstadt Miguel Alemán gefunden. Der Ort liegt weniger als hundert Kilometer von McAllen im US-Bundesstaat Texas entfernt. Dort hatte Trump am Donnerstag erneut für den Bau einer Grenzmauer geworben, durch die eine "enorme Flut von illegaler Einwanderung, Drogenhandel, Menschenhandel" gestoppt werden könne.

+++ 10.50 Uhr: Bombendrohungen an fünf deutschen Gerichten +++

Nach mehreren Medienberichten werden derzeit fünf Gerichte geräumt. Grund sind Bombendrohungen, die per Email eingegangen sind. Laut der "Bild"-Zeitung evakuierte die Polizei die Landgerichte in Magdeburg und Erfurt. Die Bereiche sein großräumig abgesperrt. Sobald die Räumung abgeschlossen sei, sollen Spürhunde die Gerichte durchsuchen. Auch am Landgericht Kiel ging eine Drohung ein, berichten die Kieler Nachrichten. Die Justizzentren in Potsdam und Wiesbaden sind ebenfalls betroffen, berichten der RBB und der "Wiesbadener Kurier". Aus Sicherheitsgründen werden neben dem Justizgebäude ins Wiesbaden auch weitere Häuser in unmittelbarer Nähe geräumt und durchsucht.

+++ 10.20 Uhr: Jens Spahn will Fettabsaugung zur Kassenleistung machen +++

Wenn es nach Gesundheitsminister Jens Spahn geht, sollen in Zukunft die Krankenkassen das Absaugen von Fett bezahlen. "Bis zu drei Millionen Frauen mit krankhaften Fettverteilungsstörungen leiden täglich darunter, dass die Krankenkassen ihre Therapie nach einem Gerichtsurteil nicht bezahlen", sagte Spahn der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ihnen wollen wir schnell und unbürokratisch helfen."

Bisher weigern sich die Kassen, diese Leistung zu übernehmen. Spahn geht es dabei um die "Liposuktion zur Behandlung des Lipödems". Die Selbstverwaltung der Ärzte, Krankenhäuser und –kassen sehen den Nutzen dieser Behandlung nicht belegt. Spahn mit will mit einem Ergänzungsantrag sein Ministerium ermächtigen, alleine und ohne Zustimmung des Bundesrates darüber zu entscheiden, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden die Kassen bezahlen müssen, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

+++ 9.48 Uhr: US-geführte Koalition gibt Beginn von Abzug aus Syrien bekannt +++

Die US-geführte Koalition in Syrien hat den Beginn des Truppenabzugs aus dem Land offiziell bekannt gegeben. Das teilte ein Sprecher der Militärkoalition mit. Zuvor hatte bereits ein Vertreter aus dem US-Verteidigungsbereich berichtet, dass die USA mit dem Abzug von militärischem Material aus dem Bürgerkriegsland begonnen hätten.

+++ 8.45 Uhr: US-Militär zieht einen Teil seiner Ausrüstung aus Syrien ab +++

Das US-Militär hat nach Behördenangaben einen Teil seiner Ausrüstung aus Syrien abgezogen. Der Abzug von militärischem Material aus dem Land habe begonnen, bestätigte ein Verteidigungsvertreter Medienberichte. Weitere Details wollte er nicht nennen. Der Nachrichtensender CNN hatte zuvor berichtet, die Verlegung des Materials bedeute den Beginn des US-Abzugs aus Syrien.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor Weihnachten mit der Ankündigung überrascht, umgehend alle US-Soldaten aus dem Bürgerkriegsland abzuziehen, da der Kampf gegen den IS gewonnen sei. Aus Protest gegen die Ankündigung war Verteidigungsminister Jim Mattis zurückgetreten.

+++ 8.12 Uhr: Anwälte von "El Chapo" bemühen sich um Visum für Mutter für die USA +++

Anwälte des mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán haben Mexikos Regierung um Hilfe bei der Beantragung eines humanitären Visums für seine Mutter für eine Reise in die USA gebeten. Sie hätten zudem nach Visa für Guzmáns Schwestern gefragt, sagte Anwalt José Luis González Meza vor Journalisten vor dem Außenministerium in Mexiko-Stadt. "Seine Mutter wird älter - sie ist über 80 - und sie ist gebrechlich und will ihren Sohn sehen", fügte González hinzu.

Der 61-jährige Guzmán muss sich derzeit in den USA unter anderem wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels und Geldwäsche verantworten. Laut Anklage soll das mexikanische Sinaloa-Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen andere Drogen in die USA geschmuggelt haben. Guzmán soll demnach mindestens 33 Morde in Auftrag gegeben oder selbst begangen haben.

+++ 7.40 Uhr: Jeder zweite türkische Asylbewerber erhält Schutz in Deutschland +++

Etwa jeder zweite Asylbewerber aus der Türkei hat zuletzt Schutz in Deutschland erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Frage der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Sevim Dagdelen, hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Die Türkei ist kein sicheres Herkunftsland. Für andersdenkende türkische Staatsangehörige verschlimmert sich die Lage immer mehr", beklagte Dagdelen. "Die Bundesregierung handelt schlicht skrupellos, wenn sie das Erdogan-Regime mit Wirtschaftshilfen und Waffenlieferungen unterstützt, während gleichzeitig jeder Zweite, der vor Erdogan flieht, Schutz in Deutschland erhält. Es muss Schluss sein mit der Hilfe der Bundesregierung für einen Fluchtverursacher."

Im September erhielten mehr als 40 Prozent der türkischen Antragsteller Schutz in Deutschland, in den beiden Folgemonaten war es dann rund jeder Zweite. Dabei geht es um die so genannte bereinigte Schutzquote, bei der Ablehnungen aus formellen Gründen ausgeklammert bleiben - etwa weil ein anderes EU-Land zuständig ist.

+++ 7 Uhr: Staatsanwaltschaft erhebt neue Vorwürfe gegen Ex-Nissan-Chef Ghosn +++

Die japanische Staatsanwaltschaft hat neue Vorwürfe gegen den Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn erhoben. Der Automanager müsse sich wegen Vertrauensmissbrauchs und zu niedriger Angaben seines Einkommens zwischen 2015 und 2018 verantworten, teilte das zuständige Gericht in Tokio mit. Ghosns Anwälte erklärten kurz darauf, eine Freilassung Ghosns auf Kaution fordern zu wollen.

+++ 5.08 Uhr: Kolumbianische ELN-Rebellen fordern Waffenruhe von Regierung +++

Die linke Guerillaorganisation ELN hat von der kolumbianischen Regierung eine beidseitige Waffenruhe und erneute Friedensgespräche gefordert. Es müssten ausnahmslos alle Themen angesprochen werden, die für eine der Seiten von Interesse seien, erklärte die ELN am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Gleichzeitig kritisierte die Organisation die Regierung Kolumbiens und warf ihr vor, für den Tod mehrerer Oppositionsmitglieder verantwortlich zu sein.

+++ 4.41 Uhr: Altmaier greift Autoindustrie an +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der deutschen Autoindustrie "schwere Versäumnisse" vorgeworfen. Die Branche sei bei Zukunftstechnologien "nicht optimal aufgestellt", sagte Altmaier dem "Handelsblatt". Das Know-how und die Fertigung lägen derzeit fast ausschließlich in Asien. "Wenn sich das nicht ändert, sind deutsche und europäische Hersteller abhängig von asiatischen Lieferanten", kritisierte der Wirtschaftsminister. Das wirke sich schon jetzt auf die Preise aus.

Minister Altmaier warnte auch vor Konkurrenz aus den USA. "Auch beim autonomen Fahren sieht es nicht blendend aus", sagte er. Internetkonzerne wie Google bewegten da enorm viel mehr. "Wer aber hier die Technologieführerschaft erringt, wird auch die Wertschöpfung haben", bekräftigte Altmaier.

+++ 3.39 Uhr: Rohrbruch im Ruhrgebiet: Über 200 000 Menschen ohne Wasser +++

Ein Wasserrohrbruch im Ruhrgebiet hat mehr als 200.000 Menschen kurzzeitig von der Wasserversorgung abgeschnitten. In Mühlheim an der Ruhr war am Abend eine Fernwasserleitung nach Oberhausen geborsten, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Das gesamte Stadtgebiet Oberhausen und der Mülheimer Stadtteil Styrum seien danach ohne Wasser gewesen. Nach etwa einer Stunde konnte die Versorgung wieder hergestellt werden.

Aufgrund des hohen Wasserdrucks hatte sich die Straßendecke auf einer größeren Fläche angehoben. Die Wassermassen verteilten Schotter, Kies und Sand mehrere Hundert Meter die Straße entlang. In vier Wohnhäusern liefen Keller teils bis zur Decke voll. Die Feuerwehr war mit großem Aufgebot vor Ort. Der Einsatz dauerte in der Nacht an.

+++ 3.15 Uhr: CDU-Wirtschaftsrat skeptisch zu künftiger Rolle von Merz +++

Nach der Einigung auf die künftige Rolle von Friedrich Merz in der CDU kommen skeptische Stimmen aus dem Wirtschaftsflügel der Partei sowie von Konservativen. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Rat begrüße es, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer deutlich mache, dass Merz mit seiner starken wirtschaftspolitischen Kompetenz und seinem engen internationalen, insbesondere transatlantischen Netzwerk für die Union unverzichtbar sei. "Entscheidend ist aber, dass Friedrich Merz am Ende auch wirksam werden kann, um Defizite im marktwirtschaftlichen wie liberal-konservativen Profil der CDU wieder auszugleichen."

+++ 2.40 Uhr: Studie: Weltmeere heizen sich immer schneller auf +++

Die Weltmeere heizen sich neuen Studien zufolge immer schneller auf. Das geht aus einem Bericht der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in der Fachzeitschrift "Science" hervor. Die neuesten Erkenntnisse widerlegen demnach vorige Berichte, wonach die Erderwärmung in den vergangenen Jahren ausgesetzt habe. "Die Erwärmung der Ozeane ist ein sehr wichtiger Indikator des Klimawandels und wir haben solide Beweise, dass sie sich schneller erwärmen als wir dachten", sagte Mitverfasser Zeke Hausfather von der Universität Kalifornien,

Der Bericht stützt sich auf vier Studien, die zwischen 2014 und 2017 veröffentlicht wurden. Ein wichtiger Faktor für die darin enthaltenen genaueren Zahlen ist eine Meeresüberwachungsflotte mit Namen Argo, der fast 4000 Treibroboter angehören. Diese treiben laut Studie durch die Ozeane und tauchen alle paar Tage in eine Tiefe von 2000 Metern, um Daten wie Temperatur und pH-Wert zu messen.

+++ 1.39 Uhr: Bergung der Container aus der Nordsee beginnt +++

Gut eine Woche nach der Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee beginnt die Bergung der zahlreichen am Meeresgrund verstreuten Behälter. Ein erstes niederländisches Bergungsschiff soll heute an der Emsmündung nahe der deutschen Grenze eintreffen und dort zunächst zwei Container bergen. Das Containerschiff hatte auf dem Weg nach Bremerhaven in der Nacht zum 2. Januar nach neuesten Angaben 291 Container verloren, darunter zwei mit gefährlichen Stoffen. Rund 20 waren an den Stränden angespült worden.

+++ 1.17 Uhr: Polizei in Las Vegas fordert DNA-Probe von Cristiano Ronaldo an +++

Infolge der Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo hat die Polizei in Las Vegas eine DNA-Probe des Fußballstars aus Italien angefordert. Das berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Strafverfolger. Die Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ein "offizieller Antrag" an Behörden in Italien ergangen sei. DNA-Beweise würden auf dieselbe Art gesammelt wie in anderen Fällen sexueller Übergriffe.

Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Sie hat in Las Vegas Zivilklage gegen ihn erhoben. Der damals 24-jährige Portugiese habe sie dort in einem Nachtclub kennengelernt, in seine Hotel-Suite eingeladen und sie dann vergewaltigt, heißt es in der Klageschrift. Danach habe er sich entschuldigt und erklärt, er sei "normalerweise ein Gentleman".

Als wichtiges Beweisstück gilt in dem Fall Mayorgas Kleid von besagtem Abend. An diesem sei andere DNA als ihre eigene festgestellt worden, berichtete das "Wall Street Journal". Die Probe aus Italien, wo Ronaldo für den Verein Juventus Turin Fußball spielt, soll mit dieser Probe abgeglichen werden.

+++ 0.49 Uhr: Bericht: Jedes zweite Hähnchen im Handel mit Durchfallerreger befallen +++

Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist mehr als jede zweite Hähnchenfleischprobe mit einem Durchfallerreger kontaminiert. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Grünen-Fraktionschefs Anton Hofreiter hervor, aus der die "Rheinische Post" zitiert. Demnach enthielten 51,8 Prozent der Proben im Jahr 2017 den Erreger Campylobacter, während es 2011 noch 31,6 Prozent waren.

Direkt an den Schlachthöfen habe das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) im vergangenen Jahr sogar bei 78,8 Prozent der Masthähnchen den Durchfallerreger gefunden, hieß es weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts führt Campylobacter zu 60.000 bis 70.000 gemeldeten Erkrankungen pro Jahr, die Dunkelziffer ist laut "RP" deutlich höher. Vor allem Kinder, Ältere und Schwangere sind häufig betroffen.

+++ 0.30 Uhr: Trumps Ex-Anwalt Cohen sagt vor US-Kongress aus +++

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, wird kommenden Monat im US-Kongress aussagen. Cohen werde in einer öffentlichen Sitzung am 7. Februar Rede und Antwort stehen, erklärte das von den US-Demokraten kontrollierte Aufsichtsgremium im Repräsentantenhaus. Trumps Ex-Anwalt teilte mit, er freue sich auf "das Privileg" eine "vollständige und glaubwürdige Darstellung über das Geschehene" liefern zu können.

Cohen war im Dezember zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde unter anderem wegen Verstößen gegen die Parteienfinanzierung verurteilt, die er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft auf Anweisung Donald Trumps beging. Der US-Präsident reagierte gelassen auf die Ankündigung. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen", sagte Trump Journalisten. Vergangenen Monat hatte er seinen ehemaligen Vertrauten als "Ratte" beschimpft, die der Bundespolizeibehörde FBI bei deren "Hexenjagd" helfe.