Lafontaine: 50.000 Unterstützer von "Aufstehen" (7.32 Uhr)

Städtetag fordert Reform des Kindergeldes (6.05 Uhr)

Studie: Boxershort-Träger haben mehr Spermien (4.05 Uhr)

+++ 8:45 Uhr: BMW-Besitzer in Südkorea reichen Strafanzeige gegen Autobauer ein +++

Mehrere BMW-Besitzer in Südkorea haben Strafanzeige gegen den deutschen Autobauer wegen des Rückrufs von 100.000 Fahrzeugen gestellt. Die rund 20 Betroffenen werfen dem Unternehmen vor, den Rückruf zu spät veranlasst zu haben, wie ihr Anwalt Ha Jong Sun am Donnerstag sagte. Die Anzeige richtet sich demnach gegen sechs Verantwortliche, darunter gegen den für Qualität zuständigen BMW-Manager Johann Ebenbichler.

+++ 8.42 Uhr: Nachbeben der Stärke 5,9 erschüttert indonesische Ferieninsel Lombok +++

Wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 160 Toten hat ein starkes Nachbeben am Donnerstag die indonesische Ferieninsel Lombok erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, handelte es sich um ein Beben der Stärke 5,9 im Nordwesten der Insel. Nach dem Erdbeben am Sonntag sind nach Behördenangaben etwa 156.000 Menschen auf Lombok obdachlos.

+++ 8.40 Uhr: Polizei muss von Fledermäusen "besetzte" Wohnung in Güstrow räumen +++

Sechs durch ein offenes Wohnungsfenster eingedrungene ungebetene Gäste haben im mecklenburg-vorpommerschen Güstrow die Polizei auf den Plan gerufen: Die von der 68-jährigen Bewohnerin alarmierten Beamten sahen sich in der Nacht zu Donnerstag mit mehreren Fledermäusen konfrontiert, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Diese hätten die Räume "trotz diverser Aufforderungen durch die Mieterin nicht verlassen" wollen.

Die Beamten hätten die Lage dann aber schnell "unter Kontrolle gebracht", schrieb die Polizei in einer Mitteilung zu dem Einsatz scherzhaft. Die sechs "Wohnungsbesetzer" seien mit Hilfe einer Decke wieder "in ihren natürlichen Lebensraum gedrängt" worden. "Die Räumung erfolgte unter Beachtung der Naturschutzrichtlinien".

+++ 7.32 Uhr: Lafontaine: Bisher 50.000 Unterstützer von "Aufstehen" +++

Die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" hat in ihren ersten Tagen mehr als 50.000 Anmeldungen von Unterstützern bekommen. "Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mit einem solchen Zustrom nicht unbedingt gerechnet", sagte der frühere Linken-Vorsitzende und Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Die von der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Lafontaines Frau Sahra Wagenknecht, gegründete Bewegung wolle "vor allem die ansprechen, die seit vielen Jahren enttäuscht sind, die sich von der Politik nicht mehr vertreten sehen".

Fullscreen

+++ 6.05 Uhr: Städtetag fordert Reform des Kindergeldes +++

Angesichts eines Rekords bei der ausländischen Empfängerzahl von Kindergeld dringt der Deutsche Städtetag auf eine rasche Reform. "Das Kindergeld sollte sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchen und nicht die Höhe aufweisen, die in einem anderen Land am Wohnsitz ihrer Eltern gezahlt wird", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bundesregierung sollte auf EU-Ebene weiter eine entsprechende Änderung durchzusetzen versuchen, so Dedy.

+++ 6.05 Uhr: Mindestens drei Tote bei neuer Gewalt in Nahost +++

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben palästinensischer Behörden eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter getötet worden. Der Vater wurde bei dem Angriff in Deir al-Balah in Zentralgaza verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Die 23-jährige Frau sei im neunten Monat schwanger gewesen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Donnerstagmorgen wurden rund 150 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert, drei Israelis wurden demnach leicht verletzt.

+++ 6.04 Uhr: CDU liegt bei Großspenden in diesem Jahr mit Abstand vorn +++

Die CDU hat in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres von allen Parteien mit Abstand die meisten Großspenden erhalten. Bis Ende Juli gingen sieben Mal Spenden in Höhe von mehr als 50.000 Euro ein, insgesamt bekamen die Christdemokraten 710 002 Euro. Die Zahlen sind auf der Homepage des Bundestags öffentlich einsehbar. Dagegen gingen beim Koalitionspartner SPD nur 200.000 Euro verteilt auf zwei Spenden ein.

+++ 5.18 Uhr: Trudeau in Krise mit Saudi-Arabien nicht zum Einlenken bereit +++

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bleibt in der diplomatischen Krise mit Saudi-Arabien hart. Trudeau lehnte es am Mittwoch bei einem Auftritt in Montreal ab, Kritik an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wie von der dortigen Regierung gefordert zurückzunehmen.

+++ 5.14 Uhr: FDP-Fraktionsvize Theurer für Einsatz von Pflegerobotern +++

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat sich für den Einsatz von Pflegerobotern vor allem in der Altenpflege ausgesprochen und die Bundesregierung zu Modellprojekten aufgefordert. Die Situation in der Pflege sei teils kritisch, insbesondere in der Altenpflege, sagte Theurer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es gibt zu wenig Fachkräfte, der Beruf wird durch die Überlastung zunehmend unattraktiv, und die Pfleger verbringen einen großen Teil ihrer Zeit mit unnötiger Bürokratie, statt wirklich das Gefühl zu haben, Menschen helfen zu können."

+++ 4.05 Uhr: Studie: Boxershort-Träger haben mehr Spermien +++

Männer, die häufig Boxershorts tragen, haben mehr Spermien als solche mit enger sitzenden Unterhosen. Das berichten US-Forscher in der Fachzeitschrift "Human Reproduction". Erstere hätten auch eine höhere Spermienkonzentration und einen höheren Anteil an schwimmenden Spermien, schreibt das Team um Lidia Mínguez-Alarcón von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston.

Die Träger enger Unterwäsche hingegen zeigten in ihrem Blut eine vergleichsweise hohe Konzentration des sogenannten follikelstimulierenden Hormons (FSH), das die Spermienproduktion anregt. Das könnte eine Reaktion des Körpers auf die verringerte Spermienproduktion bei den Freunden enger Unterwäsche sein, nehmen die Forscher an.

Mínguez-Alarcón und ihre Kollegen untersuchten für die Studie mehr als 650 Männer von Paaren, die wegen einem unerfüllten Kinderwunsch eine Klinik aufsuchten, deren Spermienkonzentration sich aber dennoch im Normalbereich bewegte. Sie befragten die Männer, welche Art von Unterhose sie üblicherweise trugen, und analysierten typische Werte männlicher Fruchtbarkeit. Etwa die Hälfte der Männer trug am liebsten Boxershorts.

+++ 0.57 Uhr: Frau in Hamburg getötet: Leiche von tatverdächtigem Vater gefunden +++

Der 49 Jahre alte Mann, der in Hamburg seine 24-jährige Tochter getötet haben soll, ist tot aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag bestätigte, handelt es sich bei der in Billstedt gefundenen Leiche um den mutmaßlichen Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte der tatverdächtige Deutsche am Mittwochvormittag seine von ihm getrennt lebende Ehefrau per Textnachricht darüber informiert, die gemeinsame Tochter getötet zu haben. Außerdem kündigte er seinen Suizid an. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden die tote Tochter in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Hamm. Ein mögliches Tatmotiv war zunächst unklar.

+++ 0.27 Uhr: Kolumbien erkennt Palästina als unabhängigen Staat an +++

Kolumbien hat Palästina nach Angaben der palästinensischen Botschaft in Bogotá als einen unabhängigen Staat anerkannt. "Die Regierung von Kolumbien hat sich entschieden, Palästina als freien, unabhängigen und souveränen Staat anzuerkennen", teilte die Botschaft am Mittwoch mit. "Wir danken der kolumbianischen Regierung für diese Entscheidung und sich uns sicher, dass sie entscheidend dazu beiträgt, die notwendigen Bedingungen für die Suche nach Frieden im Nahen Osten zu schaffen."