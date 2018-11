Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Brexit-Minister Dominic Raab zurückgetreten (10.00 Uhr)

Anwalt von Stormy Daniels festgenommen (6.25 Uhr)

Zwei gescheiterte Anschläge in Buenos Aires (5.05 Uhr)

Zahl der Todesopfer in Kalifornien steigt weiter (4.48 Uhr)

Perlen-Anhänger von Marie-Antoinette versteigert (3.25 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.47 Uhr: EuGH: Flugpreise dürfen nicht in beliebiger Währung angegeben werden +++

Preise für Flüge innerhalb der EU dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht in jeder beliebigen Währung angegeben werden. Airlines, die die Preise nicht in Euro ausweisen, müssten zumindest eine Währung wählen, die mit dem angebotenen Flug objektiv in Verbindung stehe, urteilten die Luxemburger Richter. Dies treffe vor allem auf jene Währungen zu, die am Start- oder Zielort gesetzliches Zahlungsmittel sind (Rechtssache C-330/17). Neben dem Euro, den 19 Staaten als Währung haben, gibt es in der Gemeinschaft neun weitere Währungen.

+++ 10.43 Uhr: Strafbefehl nach Hitlergruß bei Eliteeinheit KSK der Bundeswehr +++

Weil ein Soldat der Eliteeinheit KSK mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben soll, hat das Amtsgericht Böblingen einen Strafbefehl gegen den Oberstleutnant erlassen. Ihm wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Last gelegt, bestätigte ein Gerichtssprecher einen Bericht von "Spiegel"-Online. Der Strafbefehl umfasse 40 Tagessätze. Über die Höhe machten weder der Gerichtssprecher noch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart Angaben. Dem Bericht zufolge sind es 4000 Euro.

Der Mann habe Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. In der Regel kommt es dann zu einer mündlichen Verhandlung des Falls. Genaue Details zu den Hintergründen des Vorfalls wurden nicht gemacht.

+++ 10.25 Uhr: Pariser Bürgermeisterin will Stadtzentrum zur Fußgängerzone machen +++

Die Bürgermeisterin von Paris will das historische Zentrum der französischen Hauptstadt zur Fußgängerzone machen. In vier Innenstadtbezirken soll dafür nach den Plänen der Sozialistin Anne Hidalgo der Autoverkehr drastisch eingeschränkt werden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Rathaus erfuhr. Im Bereich der geplanten Fußgängerzone liegen Touristen-Attraktionen wie der Louvre und die Kathedrale Notre Dame.

Künftig sollen demnach elektrische Shuttlebusse die Menschen transportieren. Bereits jetzt lässt die Bürgermeisterin das Radwegenetz ausbauen. Das Vorhaben für die Fußgängerzone soll den Angaben zufolge aber erst in einer möglichen nächsten Amtszeit Hidalgos ab 2020 umgesetzt werden. Ihre Wiederwahl gilt nicht als sicher.

+++ 10.00 Uhr: Brexit-Minister Dominic Raab zurückgetreten +++

Der britische Brexit-Minister Dominic Raab ist aus Protest gegen den Vertragsentwurf zum EU-Austritt von seinem Amt zurückgetreten. Das teilte Raab bei Twitter mit. Der Jurist gilt als ehrgeizig und hatte mehrere Posten in der Politik inne, unter anderem im Außenministerium.

Britische Medien rechneten mit weiteren Rücktritten von Politikern in diesen Tagen aus Protest gegen die Brexit-Pläne der Premierministerin Theresa May. Als mögliche Rückzugskandidaten wurden unter anderem Handelsminister Liam Fox, Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt und Arbeitsministerin Esther McVey genannt.

+++ 9.45 Uhr: Südkorea sprengt Wachposten im Grenzgebiet zu Nordkorea +++

Südkorea rüstet Wachposten im innerkoreanischen Grenzgebiet ab, um die militärischen Spannungen mit Nordkorea zu reduzieren. Das südkoreanische Militär sprengte im Beisein der lokalen und ausländischen Presse einen Wachposten im Landkreis Cheorwon mit Dynamit.

Bereits vergangene Woche hatten Nord- und Südkorea Teile ihrer Truppen und Waffen von einigen Wachposten abgezogen. Beide Länder planen bis Ende des Monats, jeweils elf ihrer Wachposten im Grenzgebiet abzurüsten. Die Maßnahme ist Teil eines Abkommens zur Reduzierung der militärischen Spannungen, das die Armeeführungen beider Staaten im September unterzeichnet hatten.

+++ 9.15 Uhr: Britischer Staatssekretär für Nordirland zurückgetreten +++

Der britische Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara ist aus Protest gegen die Brexit-Pläne zurückgetreten. Das teilte er im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Tory-Politiker bezeichnete Großbritannien als "stolze Nation", die nicht darauf reduziert werden sollte, den Regeln anderer Länder zu gehorchen. "Die Menschen in Großbritannien verdienen Besseres."

+++ 8.42 Uhr: Tusk beruft Brexit-Sondergipfel ein +++

Nach dem Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Sondergipfel einberufen, um den Austrittsvertrag der Europäischen Union mit Großbritannien unter Dach und Fach zu bringen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten soll am 25. November in Brüssel stattfinden, teilte Tusk mit.

+++ 8.25 Uhr: US-Polizei findet 44 gefrorene Hunde +++

Beim Durchsuchen eines Hauses im US-Staat New Jersey hat die Polizei 44 tote Hunde in Plastiktüten verpackt in Gefriertruhen entdeckt. Rund 130 weitere Hunde lebten demnach in verwahrlostem Zustand auf dem Gelände in der Gemeinde Shamong, wie die örtliche Polizei bei Facebook mitteilte. Die 65 Jahre alte Bewohnerin des Hauses müsse sich nun wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten, hieß es.

Die Polizisten hatten demnach am Dienstag die Gesundheitsbehörde bei einer Inspektion des Geländes unterstützt. Bei ihrem Einsatz sei den Beamten bereits ein starker Gestank von Tierfäkalien entgegengeschlagen, so dass einigen von ihnen übel geworden sei, hieß es.

Vier der gefundenen Hunde seien in kritischem Zustand in eine Tierklinik gebracht worden, die übrigen wurden nach Angaben von Tierschutzorganisationen auf verschiedene Tierheime verteilt. Die Hunde und Welpen verschiedener Rassen müssten jetzt medizinisch versorgt und aufgepäppelt werden. Viele von ihnen hätten verfilztes Fell, Hautkrankheiten und andere Probleme.

+++ 7.53 Uhr: Polizei durchsucht linksautonomes Zentrum in der Rigaer Straße in Berlin +++

Ein Großaufgebot der Polizei hat das linksautonome Zentrum in der Rigaer Straße und drei weitere Orte in Berlin durchsucht. 560 Beamte starteten die Einsätze in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln um 06.00 Uhr, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Gesucht wurde demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach sieben Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Berliner Spätkauf im Mai 2018. Die Durchsuchungen dauerten gegen 07.30 Uhr weiter an, verliefen aber ohne Zwischenfälle, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gegend um das besetzte Haus in der Rigaer Straße 94 sei abgesperrt worden.

Die sieben Verdächtigen konnten laut dem Polizeisprecher identifiziert werden. Ihnen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen bei dem Überfall auf den Spätkauf den Verkäufer verletzt und das Geschäft beschädigt haben. Die Rigaer Straße 94 in Berlin ist ein Wohnprojekt, um das es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Angehörigen wie Sympathisanten der Berliner Hausbesetzerszene gibt.

+++ 7.22 Uhr: Todesstrafe gegen 64-jährigen Mexikaner in Texas vollstreckt +++

Trotz internationaler Proteste ist im US-Bundesstaat Texas ein 64-jähriger Mexikaner wegen Mordes hingerichtet worden. Das bereits im Jahr 1993 gegen Roberto Moreno Ramos verhängte Todesurteil wurde im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze vollzogen, wie die Behörden mitteilten. Ramos hatte 1992 seine Frau und seine sieben und drei Jahre alte Kinder in der Stadt Progresso nahe der mexikanischen Grenze getötet.

Während der 25 Jahre seit Verhängung des Todesurteils hatten Ramos' Anwälte wiederholt auf angebliche Gehirnschäden und psychische Probleme ihres Mandaten verwiesen. Der mexikanische Staaten und Menschenrechtsorganisationen beklagten, dass Ramos von den US-Ermittlern nicht über sein Recht auf juristische Betreuung durch das mexikanische Konsulat hingewiesen worden sei. Die mexikanische Regierung hatte am Montag erklärt, die Hinrichtung des 64-Jährigen würde eine "ungeheuerliche Verletzung der Menschenrechte und internationaler Gesetze" darstellen. Auch UN-Experten kritisierten die geplante Hinrichtung. Nach einer Klage Mexikos im Jahr 2003 ordnete der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Wiederaufrollen des Falls an. Das Oberste Gericht der USA wies dies 2008 jedoch zurück.

+++ 6.25 Uhr: Anwalt von Stormy Daniels wegen häuslicher Gewalt festgenommen +++

Der Anwalt von Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit US-Präsident Donald Trump eine juristische Fehde führt, braucht möglicherweise selber einen Rechtsbeistand. Michael Avenatti sei unter dem Verdacht häuslicher Gewalt gegen eine Frau in Los Angeles festgenommen worden, berichteten US-Medien. Die Polizei der Westküstenstadt bestätigte die Festnahme Avenattis auf Twitter, ebenso wie die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Die Kaution für seine Freilassung sei auf 50.000 Dollar (rund 44.200 Euro) festgesetzt worden. Weitere Details wurden von der Polizei unter Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht genannt. Auch Polizeisprecher Josh Rubenstein wollte der "L.A. Times" keine Einzelheiten nennen. Die Identität der Frau wurde nicht genannt.

Avenatti selbst sprach nach seiner Freilassung vor laufenden TV-Kameras von "falschen Vorwürfen". Er habe noch nie jemanden misshandelt, er respektiere alle Frauen. "Ich sehe meiner vollen Entlastung entgegen", sagte er. Nach einem Bericht des Onlinemagazins "TMZ.com" soll der Anwalt eine Frau misshandelt haben. Der Zwischenfall habe sich bereits am Dienstag ereignet. Unter Berufung auf Polizeiquellen heißt es bei "TMZ.com", Avenatti habe die Frau geschlagen und aus dem Apartment geworfen.

+++ 5.50 Uhr: Torkelnde Waschbären - betrunken statt tollwütig +++

Die Waschbären taumelten und torkelten, verängstigte Bewohner von Milton im US-Staat West Virginia befürchteten Tollwut und riefen die Polizei. Doch als die Polizei erschien und einige der Tiere einfing, entpuppte sich die Angelegenheit nach einem Kennerblick der Beamten als Trunkenheit. Die Tiere hatten gegorene Holzäpfel gegessen, die schon am Baum fermentiert waren. "Sie sind nun von den Holzäpfeln betrunken", zitierten die Medien aus einer Mitteilung der Polizei an die Bevölkerung. Die eingefangenen Tiere seien in einer "Ausnüchterungszelle für Waschbären" gelandet und später wieder in die Wildnis entlassen worden.

+++ 5.05 Uhr: Zwei gescheiterte Anschläge in Buenos Aires +++

In Buenos Aires sind zwei Sprengstoffanschläge gescheitert, die nach Darstellung der Behörden im Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel stehen. Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Zunächst hatte ein Paar auf einem Friedhof versucht, selbst gemachte Sprengkörper an das Mausoleum eines ehemaligen Polizeichefs zu legen, der 1909 von einem Anarchisten getötet wurde. Beim Anbringen wurde die Frau nach Angaben des Nachrichtensenders TN schwer verletzt.

Wenige Stunden später warf ein Mann ein Paket mit einer hausgemachten Bombe in den Vorgarten der Wohnung von Bundesrichter Claudio Bonadío, der Prozesse wegen Korruption gegen die Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner eingeleitet hatte. Die Bombe explodierte nicht. Der Mann wurde vom Wachpersonal des Richters festgenommen.

"Beide Fälle stehen zweifelsohne in Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel", sagte der Sicherheitssekretär der Stadt Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Die Täter stünden in Beziehung mit einer anarchistischen Gruppe. In Buenos Aires kommen Ende des Monats die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel zusammen. Rund 20 000 Sicherheitskräfte sollen dabei im Einsatz sein.

+++ 4.48 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Brände in Kalifornien steigt weiter +++

Die Großbrände in Kalifornien haben weitere Todesopfer gefordert. Beim "Camp"-Feuer im Norden des Bundesstaats stieg die Zahl der Toten auf 56, nachdem acht weitere Leichen entdeckt wurden, wie der Sheriff von Butte County, Kory Honea, mitteilte. Dies sind mehr Tote als je zuvor bei einem Feuer in dem Bundesstaat seit Beginn der Aufzeichnungen. Vom Ort Paradise blieben nur qualmende Ruinen übrig.

Im Süden Kaliforniens bei Malibu nordwestlich von Los Angeles wütet weiter das "Woolsey"-Feuer. Beide Brände haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald und Tausende Häuser zerstört. Im Süden belief sich die Zahl der Todesopfer bislang auf zwei. Insgesamt starben bislang also 58 Menschen durch die verheerenden Feuer.

+++ 4.17 Uhr: Mexikos neuer Präsident will Nationalgarde in Drogenkrieg schicken +++

Mexikos künftiger Präsident Andrés Manuel López Obrador will für den Kampf gegen die mächtigen Drogenkartelle eine 50 000 Mann starke Nationalgarde ausheben. Die neue Truppe soll sich am Vorbild der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil und der französischen Gendarmerie orientieren und von den Streitkräften ausgebildet werden. Menschenrechtler kritisieren die zunehmende Militarisierung des Kampfs gegen die Verbrechersyndikate in Mexiko. "Seid versichert, dass sie die Menschenrechte achten werden", sagte der Linkspopulist bei der Vorstellung seines Sicherheitsplans. Am 1. Dezember wird López Obrador als Staatschef vereidigt.

+++ 3.34 Uhr: Chef von Victoria's Secret räumt Posten +++

Wenige Tage nach der letzten großen Modenschau von Victoria's Secret ist der Chef der bekannten US-Dessous-Marke, Jan Singer, zurückgetreten. Das bestätigten informierte Kreise der Nachrichtenagentur AFP. Singer stand seit September 2016 an der Spitze des Unternehmens, dessen Shows mit Topmodels zu den meistgesehenen Fashion-Ereignissen der Welt zählen. Gründe für Singers Rücktritt wurden zunächst nicht bekannt. Allerdings schwächeln die Verkaufszahlen von Victoria's Secret. Außerdem löste Marketing-Direktor Ed Razek kürzlich eine Kontroverse aus, als er in einem Interview mit dem Magazin "Vogue" ausschloss, die Marke könne auf Transgender-Models oder rundliche Mannequins zurückgreifen.

+++ 3.25 Uhr: Perlen-Anhänger von Marie-Antoinette für knapp 32 Millionen Euro versteigert +++

Ein diamantbesetzter Perlen-Anhänger der französischen Königin Marie-Antoinette ist für umgerechnet knapp 32 Millionen Euro versteigert worden. Bei der Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's in Genf erhielt ein anonymer Bieter den Zuschlag. Der Preis übertrifft den Schätzpreis um ein Vielfaches: Sotheby's hatte den Wert des Anhängers mit einer großen, birnenförmigen Perle mit zwischen ein und zwei Millionen Dollar angegeben. Beim Verkauf von zehn Schmuckstücken der 1793 hingerichteten Königin wurden insgesamt rund 38 Millionen Euro eingenommen. Eine diamantbesetzte Brosche brachte knapp 1,6 Millionen Euro ein. Versteigert wurden auch Perlen-Ohrringe und eine Perlen-Halskette.

+++ 2.44 Uhr: CDU-Arbeitnehmer gegen Änderungen an Hartz IV +++

Der CDU-Arbeitnehmerflügel lehnt grundlegende Änderungen des Sozialsystems Hartz IV ab. "Ob Garantiesystem oder Grundeinkommen, das sind doch Quatschbegriffe. Es geht darum, dass wir die Menschen in Arbeit bringen", sagte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nur so könne man Armut überwinden. Er wies auf die Koalitionspläne für einen sozialen Arbeitsmarkt hin, bei dem bezuschusste Stellen für Langzeitarbeitlose geschaffen werden sollen. "Das ermöglicht Teilhabe, nicht diese immer wiederkehrende Debatte der SPD, ihrem eigenen Kind Hartz IV einen neuen Namen zu geben."

+++ 2.13 Uhr: Bolsonaro ernennt Karrierediplomaten zu Brasiliens künftigem Außenminister +++

Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro wird den Karrierediplomaten Ernesto Araújo zum Außenminister machen. Der 51-Jährige sei ein "brillanter Intellektueller", schrieb Bolsonaro bei Twitter. Der US-Experte Araújo verfüge über fast drei Jahrzehnte diplomatische Erfahrung. Araújo leitet derzeit die für die USA und Kanada zuständige Abteilung im brasilianischen Außenministerium. Im Wahlkampf zählte er zu den Unterstützern des Rechtspopulisten Bolsonaro. Medienberichten zufolge beschimpfte er Mitglieder der linken Arbeiterpartei in einem Blog als "Terroristen".

+++ 1.53 Uhr: Buffett steigt bei JPMorgan ein - Aktien für vier Milliarden Dollar +++

Staranleger Warren Buffett ist mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in großem Stil bei der größten US-Bank JPMorgan Chase eingestiegen. Im dritten Quartal kaufte die Investment-Holding des 88-jährigen Börsengurus mehr als 35 Millionen Aktien des Geldhauses und baute so eine Beteiligung im Wert von rund vier Milliarden Dollar (rd 3,55 Mrd Euro) auf. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Buffett setzt ohnehin stark auf US-Banken und Finanzdienstleister: Auch der Anteil an der Bank of America wuchs im vergangenen Quartal kräftig, zudem stockte Berkshire Hathaway etwa bei Goldman Sachs, US Bancorp sowie Bank of New York Mellon auf und stieg bei PNC Financial Services ein. Großaktionär Buffett und JPMorgan-Chef Jamie Dimon sind seit langem befreundet, zudem betreiben ihre Unternehmen zusammen mit Amazon ein Gemeinschaftsprojekt in der Krankenversicherung.

+++ 0.25 Uhr: Trump unterstützt Pläne für Strafrechts- und Gefängnisreform +++

US-Präsident Donald Trump unterstützt Reformpläne aus dem US-Kongress, das Strafmaß für bestimmte kleinere Delikte zu reduzieren und die Resozialisierung von entlassenen Häftlingen zu verbessern. Das verkündete Trump in Washington. Das überparteiliche Vorhaben werde für mehr Sicherheit sorgen und gebe früheren Häftlingen eine zweite Chance im Leben, sagte Trump. "Das ist ein großer Durchbruch für viele Menschen." Es gebe viel Unterstützung für das Vorhaben, auch und gerade bei Vertretern der Strafverfolgungsbehörden.