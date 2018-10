Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Kölner Geiselnahme (9.05 Uhr)

Guantanamo soll mindestens 25 Jahre offen bleiben (6.50 Uhr)

Grüne fordern Entgegenkommen der CSU (5.10 Uhr)

USA loben Millionen-Kopfgeld auf Drogenboss aus (3.35 Uhr)

Zahl der Todesopfer durch Hurrikan "Michael" weiter gestiegen (2.53 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:





+++ 9.05 Uhr: Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof +++

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof an sich gezogen. Das sagte eine Sprecherin der Kölner Polizei. Die Ermittler gehen demnach einem Anfangsverdacht auf einen terroristischen Anschlag nach. Ein 55-jähriger Syrer hatte am Montag zunächst in einem Schnellrestaurant eine Explosion ausgelöst. Anschließend nahm er in einer Apotheke eine Frau als Geisel.

Der Täter lebt laut Polizei seit März 2015 in Deutschland und ist seitdem unter anderem wegen Drogen-, Diebstahls- und Betrugsdelikten aufgefallen. Der anerkannte Flüchtling habe eine Aufenthaltserlaubnis bis Juni 2021. Nach Angaben der Ermittler leben auch der Bruder des Manns und sein Sohn in Deutschland. Seine Frau soll sich demnach aber noch in Syrien aufhalten.

+++ 8.35 Uhr: Bundeswehrhubschrauber in Afghanistan beschossen - Keine Soldaten verletzt +++

Im Norden Afghanistans sind Hubschrauber der Bundeswehr beschossen worden. Die Transporthubschrauber vom Typ CH-53 waren von Kundus nach Masar-i-Scharif unterwegs, wie die Bundeswehr mitteilte. Das Feuer sei von Soldaten an Bord erwidert worden. Die deutschen Soldaten blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Beschuss mit Handfeuerwaffen ereignete sich den Bundeswehrangaben zufolge am Dienstagvormittag. Die Formation habe ihren Flug fortgesetzt und den Flugplatz Masar-i-Scharif erreicht.

Die Bundeswehr ist mit derzeit gut 1100 Soldaten im Rahmen der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" am Hindukusch im Einsatz. Wegen der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan hatte der Bundestag im März die Obergrenze für den Einsatz von 980 auf 1300 Soldaten erhöht.

+++ 6.50 Uhr: Gefangenenlager Guantanamo soll mindestens 25 Jahre offen bleiben +++

Das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba soll nach Militärangaben noch mindestens 25 Jahre lang betrieben werden. Das Lager solle mindestens über diesen Zeitraum verfügbar sein, sagte der zuständige Konteradmiral John Ring bei einem Besuch von Journalisten in Guantanamo.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Jahres angekündigt, das von Menschen- und Bürgerrechtlern angeprangerte Gefangenenlager erhalten und neue Häftlinge dorthin schicken zu wollen. Ex-Präsident Barack Obama hatte vergeblich die Schließung des nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichteten Lagers auf Kuba angestrebt.

+++ 5.23 Uhr: Aus Gazastreifen abgefeuerte Rakete schlägt in Israel ein +++

Eine vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete hat Schäden im Süden Israels angerichtet. Die Rakete sei am frühen Mittwochmorgen in der Stadt Beer Sheva eingeschlagen, erklärte die israelische Armee. "Wir werden israelische Zivilisten schützen", fügte die Armee hinzu - was auf eine militärische Reaktion schließen lässt. Berichte über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen Israel und Palästinensern wieder zugenommen.

+++ 5.10 Uhr: Grüne fordern Entgegenkommen der CSU bei Sondierungen +++

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat vor den Sondierungsgesprächen in Bayern ein Entgegenkommen der CSU gefordert. "Wir wollen dem anti-europäischen Spaltungskurs eine positive, zuversichtliche Politik entgegensetzen", sagte Baerbock den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Dafür braucht es aber sehr grundlegende Änderungen. Bei der CSU, bei Herrn Söder."

"Ohne die geht es für uns nicht", bekräftigte Baerbock. "Das war vor der Wahl klar und gilt mit diesem Ergebnis umso mehr." Die Grünen hatten bei der Landtagswahl in Bayern stark zugelegt und waren mit 17,5 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CSU geworden. Allerdings hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) klargemacht, dass er auf ein bürgerliches Bündnis mit den Freien Wählern setzt. Am Mittwoch wird die CSU Sondierungsgespräche zunächst mit den Freien Wählern und dann mit den Grünen führen.

Auf die Frage, ob es noch eine Restchance für Schwarz-Grün in Bayern gebe, sagte Baerbock den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Unsere Ansage war: Wir reden mit jedem über eine ökologische, gerechte und weltoffene Politik. Wir reden aber nicht über ein Weiter so! Das gilt auch jetzt."

+++ 4.27 Uhr: G-7-Minister: Verantwortliche für Khashoggis Verschwinden zur Rechenschaft ziehen +++

Die Außenminister der G-7-Staaten haben gefordert, die Verantwortlichen für das Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Rechenschaft zu ziehen. In einer Erklärung Kanadas, das derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben wichtigsten Industrienationen führt, riefen die Außenminister Saudi-Arabien zu einer "gründlichen, glaubwürdigen, transparenten und zügigen Untersuchung" auf. Das Verschwinden des Regierungskritikers sei "sehr beunruhigend", heißt es in der Erklärung. "Diejenigen, die für sein Verschwinden Verantwortung tragen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

+++ 4.05 Uhr: Hebammen sollen künftig an Hochschulen ausgebildet werden +++

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Geburtshilfe zu einem akademischen Beruf machen. "Die Anforderungen an Geburtshilfe steigen ständig", sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe zur Begründung. Statt wie bisher an Hebammenschulen ausgebildet zu werden, sollen Hebammen und Entbindungspfleger zukünftig in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden. Duale Studiengänge verknüpfen Vorlesungen und Seminare an einer Hochschule mit praktischer Arbeit, Studierende erwerben am Ende des Studiums einen Bachelor-Abschluss. "Hebammen helfen beim Start ins Leben", sagte der Gesundheitsminister. "Dafür brauchen sie die bestmögliche Ausbildung - theoretisch und praktisch." Spahn setzt damit auch eine EU-Richtlinie um, nach der die Ausbildung für das Berufsfeld bis Anfang 2020 reformiert sein muss.

+++ 3.35 Uhr: USA loben Millionen-Kopfgeld auf Chef von mexikanischem Drogenkartell aus +++

Die USA haben ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar auf den Anführer eines mexikanischen Drogenkartells ausgelobt. Die Belohnung wird für Hinweise versprochen, die zur Ergreifung des 52-jährigen Nemesio Oseguera Cervantes führen können. US-Justizminister Jeff Sessions bezeichnete dessen Kartell Jalisco Nueva Generación als eine der "fünf gefährlichsten transnationalen kriminellen Organisationen der Welt".

Das Kartell schmuggle Monat für Monat mindestens fünf Tonnen Kokain und fünf Tonnen Methamphetamin in die USA. Es "vergiftet und tötet Amerikaner im ganzen Land, stiehlt unseren Wohlstand und unsere Sicherheit", sagte Sessions.

+++ 3.14 Uhr: EU-Gipfel berät über Brexit - Bietet May neue Vorschläge? +++

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Mittwoch (19.00) zum Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen beraten. Zunächst soll mit der britischen Premierministerin Theresa May der aktuelle Stand erörtert werden. Anschließend kommen die verbleibenden 27 EU-Spitzen zusammen und sollen von Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier informiert werden.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er neue Vorschläge von May erwarte, um die derzeitige Blockade bei den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt zu lösen. Der Stand der Gespräche gebe kaum Anlass zu Optimismus. Strittig ist vor allem die Frage, wie Schlagbäume und Kontrollen an der EU-Außengrenze in Irland vermieden werden können.

+++ 2.53 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Hurrikan "Michael" steigt auf mindestens 30 +++

In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan "Michael" auf mindestens 30 gestiegen. Allein im besonders betroffenen US-Bundesstaat Florida stieg die Opferzahl nach dem Fund von zwölf Leichnamen auf 20, wie Sheriff Tommy Ford am Dienstag örtlichen Medien sagte. In Georgia starb mindestens ein Mensch, in North Carolina gab es drei und in Virginia sechs Tote. Die Behörden befürchten, bei den Such- und Aufräumarbeiten noch weitere Tote zu bergen.

"Michael" war am vergangenen Mittwoch als Hurrikan der zweithöchsten Stufe 4 in Florida auf die US-Küste getroffen und später über weitere Bundesstaaten gezogen. Der Wirbelsturm richtete schwere Verwüstungen an. Am Dienstag waren in Florida noch fast 137.000 Haushalte und Geschäfte ohne Strom.

+++ 2.13 Uhr: Deutscher Reisebus auf Schweizer Autobahn ausgebrannt +++

Ein deutscher Reisebus ist auf einer Autobahn in der Schweiz vollständig ausgebrannt. Die rund 20 Insassen blieben unverletzt, wie die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück östlich von St. Gallen. Als im Innern des Doppeldeckers Rauch festgestellt wurde, hielt der Fahrer auf dem Seitenstreifen an. Die Passagiere und der Fahrer konnten sich in Sicherheit bringen. Der Bus ging in Flammen auf.

Am Sonntag war beim Unfall eines deutschen Reisebusses in der Schweiz eine 27-jährige Deutsche ums Leben gekommen. Mehrere Passagiere wurden verletzt. Der Bus war auf dem Weg von Köln ins italienische Assisi gewesen, als er mit voller Wucht gegen einen Pfeiler prallte.

+++ 1.44 Uhr: Südafrika: 36 schwangere Schülerinnen an einem Gymnasium +++

An einem Gymnasium im Nordosten Südafrikas sind 36 Schülerinnen schwanger. Die Mädchen an der Schule im Ort Vhembe seien zwischen 14 und 18 Jahre alt, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums der Provinz Limpopo, Neil Shikhwambana. "Es ist überraschend. Normalerweise sollte es in der Schule nicht so viele Schwangerschaften geben." Die Behörden untersuchten nun die Gründe dafür, erklärte er. Das Gymnasium in der Nähe der Stadt Thohoyandou habe gut 900 Schülerinnen und Schüler.

Schwangerschaften von Teenagern sind in Südafrika ein verbreitetes Phänomen, vor allem in ländlichen Gebieten wie Limpopo. Landesweit haben rund 15 Prozent aller Mädchen vor Vollendung des 19. Lebensjahres bereits ein oder mehrere Kinder, wie Zahlen der Statistik-Behörde zeigen. Experten machen dafür unter anderem mangelnde Kenntnis über Verhütungsmöglichkeiten, Armut und auch Fälle von sexuellem Missbrauch verantwortlich.

+++ 0.37 Uhr: Landtag statt Gericht: TV-Richter Hold im Parlament +++

TV-Richter Alexander Hold (56) wird künftig im bayerischen Landtag mit über die Geschicke des Freistaats richten. Als Abgeordneter der Freien Wähler - jener Partei, die als wahrscheinlichster Koalitionspartner für die CSU gilt - wird er fortan einen Platz im Parlament haben. Das geht aus den am Dienstagabend veröffentlichten Listen der gewählten Kandidaten hervor. Hold hatte am Sonntag mit 21,4 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz in seinem Stimmkreis Kempten/Oberallgäu erzielt.

Er ist als Sat.1-Fernsehrichter bundesweit bekanntgeworden. Politik ist für ihn aber kein Neuland: Hold arbeitet schon als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Stadtrat von Kempten. Bei der Bundespräsidentenwahl 2017 war der Jurist Kandidat der Freien Wähler.

+++ 0.15 Uhr: Hausarrest für migrantenfreundlichen Ex-Bürgermeister aufgehoben +++

Der migrantenfreundliche und mittlerweile suspendierte Bürgermeister eines italienischen Dorfs, Domenico "Mimmo" Lucano, soll nicht länger unter Hausarrest stehen. Er müsse aber seinen Wohn- und Wirkungsort, das süditalienische Riace, verlassen, entschied ein italienisches Berufungsgericht laut der Nachrichtenagentur Ansa. Lucano galt international als Symbol für Toleranz und hatte in seinem Dorf Hunderte Migranten aufgenommen. Anfang Oktober wurde er allerdings festgenommen: Ihm wird Begünstigung illegaler Einwanderung vorgeworfen.

Die Ermittler verdächtigen Lucano unter anderem, zusammen mit seiner Partnerin Scheinehen von Migranten mit Einwohnern organisiert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte Lucano am Dienstag gesagt, er habe vor, ungeachtet von Entscheidungen der Regierung oder von Gerichten weiter Migranten in seinem Ort aufzunehmen.