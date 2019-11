Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Arbeitslose: Niedrigster Wert seit Wiedervereinigung (10 Uhr)

AfD-Chef-Gauland: Erneute Kandidatur doch offen (8.56 Uhr)

NRW: Polizist unter Reichsbürgerverdacht (8.45 Uhr)

Hitlers Speisewagen nun dauerhaft im Museum (6.10 Uhr)

US-Extremkletterer Gobright tödlich verunglückt (5 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 10.21 Uhr: Bundesrat stoppt Steuergesetze des Klimapakets vorerst +++

Der Bundesrat hat wichtige Teile des Klimapakets der Bundesregierung vorerst gestoppt. Wegen des Gesetzes zu den steuerlichen Regelungen, zu denen die Pendlerpauschale und die Steuerermäßigung auf Bahntickets gehören, rief die Länderkammer den Vermittlungsausschuss an. Die Länder fordern eine andere Verteilung der finanziellen Lasten, die sich aus dem Klimapaket ergeben.

+++ 10.16 Uhr: "Respektrente" ist Wort des Jahres 2019 +++

Der Begriff "Respektrente" ist zum Wort des Jahres 2019 gekürt worden. Bei der Bezeichnung für eine Grundrente für Menschen, die 35 Jahre lang berufstätig waren und eine Rente unterhalb des Existenzminimums beziehen, handle es sich um "die Neubildung eines Hochwertworts in der politischen Debatte", erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Das Wort habe das Jahr in besonderer Weise charakterisiert. Auf den Plätzen zwei und drei landeten "Rollerchaos" und "Fridays for Future".

+++ 10 Uhr: Arbeitslosigkeit sinkt auf niedrigsten Stand seit Wiedervereinigung +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November auf 2,180 Millionen gesunken und hat damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. In November waren 24.000 Menschen weniger arbeitslos als im Oktober und 6000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,8 Prozent.

"Die aktuelle konjunkturelle Schwäche ist am Arbeitsmarkt weiterhin spürbar", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele dennoch. "Alles in allem zeigt er sich aber robust."

+++ 9.43 Uhr: Taifun "Kammuri" steuert auf Philippinen zu +++

Ein starker Wirbelsturm hat Kurs auf die Philippinen genommen und könnte den südostasiatischen Inselstaat morgen mit heftigen Regenfällen und Windböen treffen. Taifun "Kammuri" bewege sich derzeit auf die Ostküste des Landes zu, teilte der philippinische Wetterdienst mit. Seine Böen erreichten Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde und könnten noch stärker werden. Derzeit sei es aber eher unwahrscheinlich, dass der Sturm ein "Supertaifun" werde.

In der östlichen Region Bicol und im Norden der Insel Luzon, wo auch die Großregion Metro Manila um die philippinische Hauptstadt liegt, riefen die Behörden zur Vorsicht auf. Auch Evakuierungen seien zu erwarten. In den betroffenen Gebieten stehen am Wochenende die Südostasienspiele bevor, die Sportveranstaltung soll morgen nördlich von Manila eröffnet werden.

+++ 9.19 Uhr: Zoll beschlagnahmt hunderte Kilo Dopingmittel am Flughafen Frankfurt +++

Zollfahnder haben am Flughafen in Frankfurt am Main 412 Kilogramm Doping- und Arzneimittel beschlagnahmt. Die Produkte wurden in mehr als einem Dutzend Paketen in der Luftfracht entdeckt, wie das Zollfahndungsamt in Frankfurt mitteilte. Insgesamt enthielten die Pakete rund 83.000 Ampullen Dopingmittel sowie Potenzmittel in zehntausend Tütchen sowie 11.000 Tabletten. Sie wurden bereits im September und Oktober entdeckt. Die aus Singapur stammenden Produkte sollten über Frankfurt nach Paraguay geschickt werden. Die als "Health Product" gekennzeichneten Waren unterliegen in Deutschland dem Arzneimittel- und Antidopinggesetz, weswegen auch die Durchfuhr verboten ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Empfänger in Paraguay konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden, weil die angegebene Anschrift nicht existiert.

+++ 9 Uhr: Hongkonger Polizei beendet Einsatz auf besetztem Universitätscampus +++

Die Polizei in Hongkong hat ihren Einsatz auf dem tagelang von Demokratieaktivisten besetzten Gelände der Polytechnischen Universität beendet. Am Nachmittag (Ortszeit) entfernten die Sicherheitskräfte die Absperrungen rund um das Gebäude und verließen den umkämpften Uni-Campus, wie AFP-Reporter berichten. Nachdem die Universität verkündet hatte, dass fast alle Demonstranten die Universität verlassen hätten, war die Polizei gestern auf das Gelände vorgedrungen. Der Einsatz zielte nach Angaben der Polizei hauptsächlich darauf ab, Überreste von Molotow-Cocktails, anderen Waffen und Chemikalien einzusammeln.

Das Gelände der Polytechnischen Universität hatte sich im Zuge der monatelangen Demokratieproteste zu einem der wichtigsten Schauplätze entwickelt. Am 17. November wurde die Polizei durch einen Hagel von Steinen und Molotow-Cocktails daran gehindert, die Barrikaden der Demonstranten zu durchbrechen.

+++ 8.56 Uhr: Gauland hält sich erneute Kandidatur für Parteivorsitz doch noch offen +++

Kurz vor Beginn des AfD-Parteitages hält sich der Vorsitzende Alexander Gauland eine erneute Kandidatur für sein Amt doch noch offen. Wenn sein Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen und der sächsische AfD-Politiker Tino Chrupalla als neue Doppelspitze bestimmt würden, "würde ich es gerne so lassen, wie es geplant war", sagte Gauland dem "Focus". "Ansonsten behalte ich mir eine Kandidatur für den zweiten Sprecherposten vor." Gaulands Bereitschaft, doch noch einmal anzutreten, hängt laut dem "Focus"-Bericht vom Freitag mit der Ankündigung des Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio zusammen, ebenfalls für den Parteivorsitz zu kandidieren. "Viele Leute kennen Curio und er hält gute Reden", sagte Gauland dem Magazin. "Die Partei ist anarchisch. Ich weiß nicht, wie es ausgeht."

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte am Mittwoch berichtet, die AfD-Spitze habe sich darauf verständigt, dass Gauland nicht mehr antreten werde. Auch die Kandidatur Chrupallas sei auf einem Krisentreffen am Dienstag abgesprochen worden.

+++ 8.45 Uhr: Polizist in NRW wegen Reichsbürgerverdachts suspendiert +++

Im nordrhein-westfälischen Paderborn ist ein Polizist suspendiert worden, weil er der sogenannten Reichsbürgerbewegung nahe stehen soll. Gegen den 45-Jährigen werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, teilte die Kreispolizeibehörde mit. Der Beamte war demnach im Streifendienst eingesetzt. Ende Oktober hatten sich Kollegen an ihre Vorgesetzten gewandt. Grund dafür seien auffällige Äußerungen gewesen. Der Beamte wurde zunächst auf eine Innendienststelle ohne Bürgerkontakt versetzt. Seine Schusswaffe musste er abgeben. Die Beurteilung der Vorwürfe durch den Staatsschutz führte letztlich zur Suspendierung mit einem Betretungsverbot für die polizeilichen Diensträume, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und weigern sich unter anderem häufig, Steuern zu zahlen. Laut Verfassungsschutzbericht lag ihre Zahl bundesweit im vergangenen Jahr bei rund 19.000. Davon galten 950 als rechtsextrem.

+++ 8.33 Uhr: Nordkorea bestätigt neuen Raketentest +++

Nordkorea hat seinen neuesten Raketentest bestätigt. Machthaber Kim Jong Un habe den Test eines besonders großen Mehrfach-Raketenwerfers gestern selbst beaufsichtigt, berichten die nordkoreanischen Staatsmedien. Die Nachrichtenagentur KCNA verbreitete Fotos, auf denen ein lächelnder Kim in einem schwarzen Ledermantel und applaudierende Militärs mit Fellmützen zu sehen sind. Ein weiteres Fotos zeigt den Start einer Rakete von einem Raketenwerfer auf einem Lastwagen.

Nordkorea hatte nach Angaben des südkoreanischen Militärs gestern zwei unbekannte Geschosse ins Meer abgefeuert. Japan bezeichnete sie als eine "Art ballistischer Raketen". Der Einsatz ballistischer Raketen ist Nordkorea durch Resolutionen des UN-Sicherheitsrats untersagt.

+++ 8 Uhr: Verdächtiger nach Brandanschlag auf Autos vor Polizeiwache in Stralsund gefasst +++

Nach einem Brandanschlag auf mehrere Autos vor dem Polizeihauptrevier in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 61-Jährige sitze nach der Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Stralsund wurden demnach Beweismittel beschlagnahmt, "die den Mann nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Brandanschlag in Verbindung bringen". Sein Motiv ist laut Polizei aber noch unklar.

In der Nacht zu Dienstag waren vor dem Revier Brandsätze an einem Streifenwagen und zwei Privatautos gezündet worden. Die Autos wurden zerstört, verletzt wurde niemand. Die Beamten bezifferten den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

+++ 7.14 Uhr: Weltweite Klimaproteste beginnen in Australien und Asien +++

In Australien haben die weltweiten Klimaproteste begonnen. In Sydney, das wegen der nahegelegenen Waldbrände unter einer dichten Rauchwolke hängt, versammelten sich hunderte Schüler und Aktivisten vor der Zentrale der Regierungspartei, weil Premierminister Scott Morrison bestreitet, dass die Brände, die seit Wochen im Südosten Australiens wüten, Auswirkungen des Klimawandels seien. Auch in Asien und der Pazifikregion folgten Demonstranten dem Protestaufruf der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Japans Hauptstadt Tokio zogen hunderte Demonstranten durch den betriebsamen Stadtteil Shinjuku.

Wenige Tage vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen sich heute Menschen rund um den Globus für mehr Anstrengungen zum Klimaschutz einsetzen. In Deutschland will die Bewegung Fridays for Future mit neuen Protesten in mehr als 500 Städten ihre Forderungen nach einer Überarbeitung des Klimapakets und einem schnelleren Kohleausstieg unterstreichen.

+++ 6.50 Uhr: Terroranschlag geplant - Lange Haftstrafen für drei Australier +++

Mitten in der australischen Metropole Melbourne wollten sie zur Weihnachtszeit vor drei Jahren Menschen enthaupten und Bomben zünden - dafür sind drei Männer in Australien jetzt zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 27- und ein 29-Jähriger müssen für mindestens jeweils 28 Jahre ins Gefängnis, wie der australische Sender ABC unter Berufung auf das Oberste Gericht des Bundesstaates Victoria berichtete. Ein dritter Angeklagter muss demnach für mindestens 16 Jahre einsitzen.

Die drei Männer hätten die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und geglaubt, der Anschlag werde Allah gefallen, sagte Richter Christopher Beale laut ABC. "Die Dummheit dieser Überzeugung wurde nur durch ihre Boshaftigkeit übertroffen." Der Anschlagsplan sei ein Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft" gewesen.

+++ 6.10 Uhr: Hitlers Speisewagen steht nun dauerhaft im Museum +++

Das Deutsche Dampflokomotiv Museum kann den einstigen Speisewagen von Adolf Hitler und Salonwagen von ehemaligen Kanzlern wie Konrad Adenauer (CDU) dauerhaft ausstellen. Die Oberfrankenstiftung hat den Salonspeisewagen 10 242 von einem Privatmann gekauft und stellt ihn als Dauerleihgabe dem Haus in Neuenmarkt zur Verfügung. Laut Museum ist das Fahrzeug "ein einmaliges Zeugnis über die Regierung- und Repräsentationszwecke der deutschen Eisenbahn". Seine Geschichte wurde sogar schon in einem Dokumentarfilm verewigt, wie es heißt. Seit 2001 war der Salonspeisewagen schon im Deutsche Dampflokomotiv Museum zu sehen.

Es gibt noch andere historische Eisenbahnwaggons, die einst die Nationalsozialisten geordert hatten und die später bis Willy Brandt von Kanzlern der Bundesrepublik unter anderem für Wahlkampftouren genutzt wurden. Im Haus der Deutschen Geschichte in Bonn etwa steht seit 1990 Waggon 10 205 - als erstes Exponat des Museums. Helmut Schmidt bekam laut einem Sprecher noch einen neuen Salonwagen. "Dann waren Flugzeug, Hubschrauber und Auto erste Wahl."





+++ 5.32 Uhr: Amazon-Beschäftigte beginnen am Black Friday mehrtägige Streiks +++

Am Schnäppchentag Black Friday streiken Amazon-Beschäftigte an allen Standorten in Deutschland für einen Tarifvertrag. Die mehrtägigen Streiks hätten in der Nacht begonnen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Betroffen seien die Standorte Leipzig in Sachsen, Bad Hersfeld in Hessen, Koblenz in Rheinland-Pfalz, Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen und Graben in Bayern. Die Beschäftigten forderten einen Tarifvertrag für "existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit". Die Streiks dauern bis einschließlich Cyper Monday, einem weiteren Rabattaktionstag.

Verdi kämpft seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Amazon bezeichnet sich dagegen als "fairen Arbeitgeber". "Wir bezahlen am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich ist und überprüfen jährlich unsere Löhne", erklärt das Unternehmen. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Zusatzleistungen.

+++ 5 Uhr: US-Extremkletterer Gobright in Mexiko tödlich verunglückt +++

Der prominente US-Extremkletterer Brad Gobright ist in Mexiko tödlich verunglückt. Der 31-Jährige sei am Mittwoch gemeinsam mit seinem US-Kollegen Aidan Jacobson auf einer Klettertour im nördlichen Bundesstaat Nuevo León gewesen, als er beim Abseilen mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt sei, teilte der Zivilschutz des Bundesstaates mit. Der 26-jährige Jacobson stürzte den Angaben zufolge gemeinsam mit Gobright ab, blieb aber im Gegensatz zu seinem Kameraden auf einem Vorsprung liegen. Er erlitt demnach Verletzungen unter anderem am rechten Knöchel. Die beiden waren auf der als "Leuchtender Pfad" bekannten Route in Potrero Chico unterwegs.

Gobright war in der Kletterwelt vor allem für spektakuläre Aktionen wie einen Rekordaufstieg am Granitriesen El Capitán im kalifornischen Yosemite-Nationalpark bekannt. Bei dem Free-Solo-Abenteuer an der berüchtigten Steilwand hatte er 2017 einen Rekord aufgestellt.

+++ 3.19 Uhr: Bundesumweltministerin warnt Länder vor Verzögerung des Klimapakets +++

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die Bundesländer davor gewarnt, das Klimapaket zu verzögern. "Mir ist wichtig, dass gerade die Verbilligung von Bahnfahrten nicht aufgehalten wird", sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Eine Verzögerung der für Anfang Januar geplanten Entlastung wäre "politisch absolut falsch". Heute stimmt der Bundesrat über zentrale Teile des Klimapakets der Bundesregierung ab. Im Vorfeld der Beratungen war damit gerechnet worden, dass die Länder einen Teil der Regelungen stoppen könnten - insbesondere die steuerrechtlichen Bestimmungen. Dabei geht es unter anderem um die Mehrwertsteuerreduzierung bei Bahntickets.

+++ 1.46 Uhr: Ein Toter und mehrere Verletzte nach Kohlenmonoxid-Vorfall +++

Im nordrhein-westfälischen Ratingen ist ein Mann in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Drei Anwohner wurden gestern Abend mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Fünf Einsatzkräfte seien zudem durch das Einatmen relativ hoher CO-Konzentrationen leicht verletzt worden. Eine Anruferin hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie ihren Bruder leblos gefunden hatte. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses schlugen plötzlich die CO-Messgeräte der Rettungsdienstler Alarm, wie der Sprecher sagte. Kurz darauf wurde das gesamte Haus evakuiert. Die Gaszufuhr sei nach dem Alarm sofort abgesperrt worden. Da alle Räume des Gebäudes eine zu hohe CO-Konzentration aufwiesen, wurden sie demnach intensiv maschinell belüftet. Die Ursache für den hohen CO-Wert ist unklar.

Kohlenstoffmonoxid ist ein geruch-, geschmacks- und farbloses Gas. Es ist nahezu gleich schwer wie die Umgebungsluft. Es entsteht oft als Reaktionsprodukt bei einer unvollständigen Verbrennung.

+++ 1.06 Uhr: Udo Lindenberg würde gern mit Greta Thunberg Schlittschuhlaufen +++

Rockstar Udo Lindenberg würde gerne mit Klimaaktivistin Greta Thunberg Schlittschuhlaufen. "Ich bin schon als Kind Schlittschuh gelaufen, in Gronau auf dem Stadtparkteich", sagte der Sänger nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Auch auf der Eisbahn am Rockefeller Center in New York habe er schon mal eine Runde gedreht. "Naja, Schlittschuhe oder Rock'n'Roll-Schuhe - 'ne schnelle Sohle eben, so war das bei mir immer schon." Auf die Frage, mit wem er denn gerne mal zusammen Eislaufen würde, antwortete der 73-Jährige: "Am liebsten mit Greta Thunberg."

Lindenberg hat auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsgrußkarte für Unicef gestaltet. Sie zeigt ihn mit Schlittschuhen vor einem Peace-Zeichen. Das Thema Eislaufen solle den Kampf gegen die Erderwärmung und das Schmelzen des Polarkreises symbolisieren.

+++ 0.29 Uhr: Sieben Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Ostkanada +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Osten Kanadas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde TSB mitteilte, wurde das Wrack der einmotorigen Piper PA-32 in schwer zugänglichem Terrain nahe des Zielorts Kingston gefunden. Die in den USA registrierte Maschine war am Mittwoch in einem Vorort von Toronto gestartet und gegen 17 Uhr Ortszeit abgestürzt. Den Angaben zufolge starben der Pilot und seine sechs Passagiere bei dem Unglück. Bei den Toten handelte es sich demnach um zwei Kanadier und fünf US-Bürger, kanadischen Medienberichten zufolge eine Familie aus den USA mit drei Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren sowie zwei Kanadier. Die Absturzursache ist unklar.