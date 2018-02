Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Merkel rechnet nur mit begrenzten Folgen des Diesel-Urteils (14.07 Uhr)

Bundesverwaltungsgericht: Städte dürfen Diesel-Fahrverbote verhängen (12.08 Uhr)

Aktivisten: Neue Luft- und Raketenangriffe in Ost-Ghuta trotz Waffenruhe (11.11 Uhr)

Bundesminister müssen sich parteipolitisch zurückhalten (10.08 Uhr)

"Hartmut" bringt strengen Frost nach Deutschland (4.36 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 14.41 Uhr: Haus-Explosion in Leicester - Fast ganze Familie ausgelöscht +++



Bei der Explosion eines Hauses in der britischen Stadt Leicester ist fast eine ganze Familie ausgelöscht worden. Zu den fünf Todesopfern gehören eine 46-jährige Mutter und zwei ihrer Söhne im Alter von 17 und 18 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Außerdem starb bei der Explosion am Sonntagabend die 18-jährige Freundin eines der beiden Jugendlichen. Die Familie lebte in einer Wohnung oberhalb eines kleinen Supermarktes in dem Gebäude.

Das fünfte Opfer ist laut Polizei eine 22-Jährige, die in dem polnischen Laden gearbeitet haben soll. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei schloss nicht aus, dass unter den Trümmern noch weitere Opfer gefunden werden. Die Ursache für die Explosion war auch am Dienstag noch unklar.

+++ 14.37 Uhr: Der Winter war zu mild und zu nass +++



Trotz seines eisigen Endes ist der Winter 2017/2018 in Deutschland im Vergleich mild gewesen. Die Durchschnittstemperatur betrug 1,6 Grad und lag damit 1,2 Grad über dem langjährigen Mittelwert, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Eisig kalt präsentierte sich allein der Februar: In Gießen und Chemnitz beispielsweise sei bislang keine einzige Nacht in dem Monat frostfrei gewesen.

Der Winter war auch zu nass: Mit im Schnitt rund 195 Litern pro Quadratmeter überstiegen die drei Monate Dezember, Januar und Februar ihr Soll von 181 Litern um neun Prozent. Nach einem ausgesprochen trüben Beginn legte der Winter am Ende in Sachen Sonnenschein noch kräftig zu und übertraf sein Soll von 154 Sonnenstunden mit rund 170 Stunden. Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang.

+++ 14.23 Uhr: Essener Tafel hält vorerst an Aufnahmestopp für Ausländer fest +++



Die Essener Tafel zur Verteilung von Lebensmittelspenden an Bedürftige hält trotz heftiger bundesweiter Kritik an ihrem Aufnahmestopp für Ausländer fest. Es werde innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Runder Tisch gegründet, um über die künftige Lebensmittel-Verteilung nachzudenken, erklärte der Vorstand des Vereins nach einer außerordentlichen Sitzung. Es bestehe dabei aber weiter Einigkeit, dass Alleinerziehende, Senioren und Familien mit minderjährigen Kindern im Mittelpunkt stehen sollten, hieß es.

Die Essener Tafel hatte seit dem 10. Januar neue Berechtigungen zum Empfang von Lebensmitteln vorübergehend nur noch für Bürger mit deutschem Ausweis ausgestellt. Begründet wird dies mit einem angeblich zu hohen Anteil an Ausländern, weshalb sich etwa viele ältere Menschen und Alleinerziehende nicht mehr wohlfühlten und das Hilfsangebot nicht mehr wahrnähmen. Den Aufnahmestopp für Ausländer hatte unter anderem auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert.

+++ 14.07 Uhr: Merkel rechnet nur mit begrenzten Folgen des Diesel-Urteils +++



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten nur mit begrenzten Folgen. "Es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden", sagte sie in Berlin. "Aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland."



Merkel verwies darauf, dass viele von zu schmutziger Luft betroffene Städte "nicht so sehr große Überschreitungen der Grenzwerte haben". Das Thema der Verhältnismäßigkeit spiele im Urteil auch eine große Rolle: "Das heißt, wir können hier vielleicht sehr schnell auch die notwendigen Grenzwerte einhalten." Die Kanzlerin betonte, dass Luftreinhaltepläne auf jeden Fall umgesetzt werden müssten - auch mit Hilfe des Bundes. Sie hob unter anderem ein bereits laufendes Milliardenprogramm zur Förderung von kommunalen Maßnahmen hervor. Städte mit besonderen Problemen sollten noch einmal gesondert angeschaut werden.



Wer nach dem Urteil der Leipziger Richter "jetzt die rechtlichen Handlungsoptionen hat, das müssen wir prüfen", sagte Merkel. Hierüber solle auch mit Kommunen und Ländern gesprochen werden. Die Kanzlerin äußerte sich in einer Pressekonferenz mit Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic.

+++ 13.59 Uhr: Kommunale Unternehmen: Fahrverbote sind nur letztes Mittel +++



Die kommunalen Unternehmen sehen in Fahrverboten nur das letzte Mittel gegen Luftverschmutzung durch Diesel-Autos.

"Fahrverbote sind nur ein Werkzeug unter vielen und für uns die "ultima ratio"", teilte der Vorsitzende des Verbands kommunaler Unternehmen, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), mit.



Das Bundesverwaltungsgericht habe den Städten einen großen Werkzeugkasten mitgegeben. Es gehe um geeignete und verhältnismäßige Mittel. Auch die Autohersteller seien in der Pflicht zu Nachrüstungen. Die Städte hätten unter anderem bereits Busflotten im öffentlichen Nahverkehr umgerüstet. Ebling verwies auch die Pläne von Union und SPD, Elektrobusse und Elektrotaxis zu fördern.

+++ 13.49 Uhr: Festnahme wegen Baumängeln nach Erdbeben in Taiwan +++



Drei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Taiwan mit 17 Toten ist der Chef einer Baufirma festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann fahrlässige Tötung zur Last, wie Medien in Taiwan berichteten. Seine Firma hatte jenes Gebäude in der Stadt Hualien errichtet, in dem 14 der Opfer ums Leben kamen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe es Baumängel beim Erdbebenschutz gegeben. Zudem hatte der Festgenommene nicht die notwendigen Qualifikation für seine Tätigkeit.



Das zwölfstöckige "Yunmen Cuiti Building" war nach dem Beben am 6. Februar in eine gefährliche Schieflage geraten, weil die untersten vier Etagen eingestürzt waren. Dort befand sich auch ein Hotel, in dem sich einige der Opfer einquartiert hatten.

+++ 13.36 Uhr: Deutsche Polizeigesellschaft: Keine Kapazitäten für Kontrolle von Fahrverboten +++



Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten hat die Deutsche Polizeigewerkschaft gewarnt, die Polizei habe keine Möglichkeiten, Fahrverbote zu kontrollieren. Es stehe fest, "dass die Kapazitäten niemals ausreichen werden", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen". "Polizeikontrollen für Fahrverbote, vergessen Sie's."



Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Revisionen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg am Dienstag weitgehend zurückgewiesen. Im Kern ging es um die Frage, ob die Länder eigenständig Fahrverbote anordnen können oder ob dies der Bund regeln muss.

+++ 13.25 Uhr: Website von russischer Präsidentschaftskandidatin lahmgelegt +++



Die Website der russischen Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak ist nach ihren Angaben Ziel eines Hackerangriffes geworden. Durch sogenannte DDoS-Angriffe sei der Server zum Absturz gebracht worden, twitterte Sobtschaks Team in Moskau. Wer hinter dem Angriff steht, war zunächst nicht bekannt. Die 36 Jahre alte Journalistin tritt als "Kandidatin gegen alle" bei der Wahl am 18. März an. Sie kritisiert offen das Fehlen von Pluralismus in Russland und auch die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim.

Sobtschak ist die Tochter des einstigen St. Petersburger Bürgermeisters Anatoli Sobtschak, der als politischer Ziehvater von Präsident Wladimir Putin gilt. Bei einem DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service = Verweigerung des Dienstes) werden Computer mit dem erklärten Ziel attackiert, sie komplett lahmzulegen. Dabei werden aus einem Netzwerk von vielen verteilten Rechnern aus riesige Datenpakete an einen Computer geschickt, die dieser nicht verarbeiten kann.

+++ 13.23 Uhr: 800 Meter lange Behelfsbrücke soll A20-Loch überspannen +++



Viele Deutsche sind einer Umfrage zufolge bereit, im Fall von Dieselfahrverboten auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Eine Alternative sind für 38 Prozent der Verbraucher Bus und Bahn, wie aus der veröffentlichten Erhebung des Instituts YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters LichtBlick hervorgeht. 28 Prozent würden das Fahrrad, 19 Prozent ein Elektroauto bevorzugen.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ebnete am Dienstag den Weg für Dieselfahrverbote in Deutschland und wies die Revisionen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg weitgehend zurück. Im Kern ging es um die Frage, ob die Länder eigenständig Fahrverbote anordnen können oder ob dies der Bund regeln muss. YouGov befragte von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche online 2035 Menschen. Die Ergebnisse wurden den Angaben zufolge gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

+++ 12.59 Uhr: 800 Meter lange Behelfsbrücke soll A20-Loch überspannen +++



Die abgesackte Ostseeautobahn A20 in Mecklenburg-Vorpommern soll von Ende Sommer an wieder einspurig in beide Richtungen befahrbar sein. Dazu soll eine 800 Meter lange Behelfsbrücke aus Stahl errichtet werden, kündigte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) in Schwerin an. Die Ausschreibung für 711 Meter Brückenteile laufe bereits. Weitere knapp 100 Meter könne der Bund zur Verfügung stellen.



Die Stahlteile sollen auf Betonpfeilern ruhen, die 20 bis 25 Meter tief in den Untergrund getrieben werden. Diese könnten dann für die dauerhafte Reparatur der A20 an der Stelle wiederverwendet werden, sagte Pegel. Die A20 ist auf etwa 100 Meter Länge mehrere Meter tief eingebrochen. Derzeit wird der Verkehr auf der Ost-West-Verbindung zwischen dem polnischen Stettin (Szczecin) und Rostock bei Tribsees durch Dörfer der Umgebung umgeleitet.

+++ 12.54 Uhr: Grüne in NRW fordern angesichts des Diesel-Fahrverbots kostenloses Nahverkehrsticket +++



Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Diesel-Fahrverbot begrüßt. Zudem schlagen sie eine Art Abwrack-Prämie in Form eines kostenlosen Nahverkehrstickets vor: "Dieselfahrer, die ihren Wagen abschaffen und stattdessen Bus und Bahn nutzen, sollten dafür belohnt werden. Wir schlagen vor, dass sie den Nahverkehr in ganz NRW zwei Jahre lang kostenlos nutzen dürfen. Das könnte viele Dieselfahrer zum Umstieg bewegen, die nicht unbedingt auf einen eigenen Wagen angewiesen sind," sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

+++ 12.44 Uhr: Nabu begrüßt Urteil zum Diesel-Fahrverbot +++



Die Umweltschutzorganisation Nabu hat das Urteil zum Diesel-Fahrverbot in Städten begrüßt: "Die Autoindustrie hat sich böse verzockt. Die unter den Herstellern offenbar verbreitete Ansicht, man könne sich mit Unterstützung der Bundesregierung und halbherzigen Software-Updates aus der Affäre ziehen, haben die Richter heute eine klare Absage erteilt. (...) Besonders betroffene Städte müssen nun schnellstmöglich zu Vorreitern der Verkehrswende gemacht werden, um eine Balance zwischen Mobilitätsbedürfnissen sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz herzustellen", sagte Bundesgeschäftsführer Leif Miller.





+++ 12.08 Uhr: Bundesverwaltungsgericht: Städte dürfen Diesel-Fahrverbote verhängen +++

Diesel-Autos droht die Verbannung aus den Innenstädten: Laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht grundsätzlich zulässig. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht in Leipzig. Revisionen gegen Urteile der Vorinstanzen wurden zurückgewiesen.



Das Urteil sieht zudem Übergangsfristen und eine phasenweise Einführung von Fahrverboten vor. In Stuttgart seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich. Außerdem solle es Ausnahmeregelungen etwa für Handwerker geben. Es gebe aber keine finanzielle Ausgleichspflicht. "Gewisse Wertverluste sind hinzunehmen", sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher. Die zuständigen Landesbehörden hätten es in der Hand, einen "Flickenteppich" zu verhindern.

Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf hatten entschieden, Luftreinhaltepläne müssten verschärft werden - dabei seien auch Fahrverbote in Betracht zu ziehen. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen argumentierten dagegen, es brauche eine neue bundesweite Rechtsgrundlage. Diese Auffassung wiesen die Richter in Leipzig nun zurück.

Seit Jahren werden in vielen Städten Luftverschmutzungs-Grenzwerte nicht eingehalten. Dabei geht es um Stickoxide, die unter anderem Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen oder verschlimmern können. Der Verkehr, darunter vor allem Dieselautos, macht in Städten nach Angaben des Umweltbundesamts mehr als 60 Prozent der Belastung aus. Für die Einhaltung von Grenzwerten, die seit 2010 gelten, laufen seit Jahren Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auch die Verfahren in Düsseldorf und Stuttgart gingen auf DUH-Klagen zurück.





+++ 11.58 Uhr: AfD wertet Urteil in Fall Wanka als "klares Signal an die Bundesregierung" +++

Die AfD-Spitze hat das Karlsruher Urteil zur parteipolitischen Zurückhaltung von Bundesministern mit "Genugtuung" aufgenommen. "Gott sei Dank gibt es noch Richter in Karlsruhe", erklärte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. Das Urteil sei ein klares Signal an die Bundesregierung, "ihre vom Steuerzahler bezahlten Ministeriumsstrukturen nicht für politische Agitation gegen die Opposition zu missbrauchen".



Anlass des Verfahrens war eine Presseerklärung Wankas, die auf der Homepage ihres Ministeriums zum Boykott einer AfD-Demonstration aufgerufen hatte. Sie verstieß damit nach Ansicht der Kläger und laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen ihre Neutralitätspflicht.

+++ 11.34 Uhr: Dobrindt sympathisiert mit Ausländer-Aufnahmestopp der Essener Tafel +++

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstützt die Entscheidung der Essener Tafel, bis auf Weiteres nur noch Deutsche neu in ihre Kartei mit bedürftigen Menschen aufzunehmen. "Es ist richtig, dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer Verdrängung kommt an der Tafel", sagte er in Berlin. Er habe mit dem Vereinsvorsitzenden Jörg Sartor gesprochen und unterstütze seine Entscheidung. Es dürfe nicht sein, dass "die, die angestammt berechtigt sind" durch respektloses Verhalten anderer von der Tafel ausgeschlossen würden.



Die Essener Tafel vergibt neue Berechtigungen zum Empfang von Lebensmitteln seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch an Bürger mit deutschem Ausweis. Begründet wird dies mit einem sehr hohen Anteil an Ausländern, weshalb sich etwa viele ältere Menschen nicht mehr wohlfühlten und das Hilfsangebot nicht mehr wahrnähmen.

+++ 11.28 Uhr: Polizei will konsequent gegen Anti-Kopftuch-Proteste im Iran vorgehen +++

Die iranische Polizei will die andauernden Anti-Kopftuch-Proteste von Frauen konsequent unterbinden. "Das Tragen des Kopftuches ist für Frauen im Iran ein Muss und gegen Verstoße werden wir demnächst konsequent vorgehen", sagte Teherans Polizeichef Hussein Rahimi. Dies sei auch mit den Justizbehörden abgesprochen. Es könne nicht angehen, "dass Frauen alles machen können, was sie wollen", so der Polizeichef laut Nachrichtenportal Khabar-One.



Seit Dezember protestieren immer mehr Frauen im Iran gegen den Kopftuchzwang. Dabei klettern sie in den Straßen auf Verteilerkästen, nehmen das Kopftuch ab und hängen es als Fahne auf. Mindestens 30 Frauen sind bislang von der Polizei festgenommen und inhaftiert worden. Die Proteste gegen den Kopftuchzwang werden auch von Frauen, die freiwillig das Kopftuch tragen, unterstützt. Außerdem gibt es immer wieder hitzige Diskussionen, auch innerhalb des Klerus, ob der Kopftuchzwang rechtlich - und auch islamisch - überhaupt legitim sei.

+++ 11.11 Uhr: Aktivisten: Neue Luft- und Raketenangriffe in Ost-Ghuta trotz Waffenruhe +++

Trotz einer von Russland ausgerufenen Waffenruhe in der syrischen Rebellenenklave Ost-Ghuta hat es nach Angaben von Aktivisten dort neue Angriffe gegeben. Das Gebiet bei Damaskus sei von Raketen und Bomben getroffen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Russland hatte für Ost-Ghuta eine fünfstündige Feuerpause ausgerufen, um den Zivilisten eine Flucht über "humanitäre Korridore" zu erlauben.

+++ 11.06 Uhr: Kälterekord für Ende Februar von minus 30,5 Grad auf der Zugspitze +++

Das eisige Winterwetter hat der Zugspitze einen neuen Kälterekord beschert: Auf Deutschlands höchstem Berg wurden in der Nacht minus 30,5 Grad Celsius gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach sagte. Dies ist demnach seit Beginn der Wettermessungen im Jahr 1901 der niedrigste jemals Ende Februar gemessene Wert. Im Jahr 1940 sank die Temperatur Mitte Februar allerdings noch tiefer. Damals wurden minus 35,6 Grad auf der Zugspitze gemessen.



Die Nacht zum Dienstag war insgesamt in Deutschland die kälteste Nacht des Winters. Im Süden Bayerns oder im Norden Hessens wurden laut DWD Temperaturen von minus 17 Grad gemessen. In der kommenden Nacht soll es erneut bitterkalt werden. Zum Wochenende erwarten die Meteorologen aber in Deutschland wieder mildere Temperaturen.

+++ 11.04 Uhr: Bundesbank überweist 1,9 Milliarden Euro nach Berlin +++

Die Deutsche Bundesbank überweist dem Bund nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr 1,9 Milliarden Euro, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor waren 399 Millionen Euro nach Berlin gegangen.

+++ 10.43 Uhr: 1400 Rentiere wegen ansteckender Hirnkrankheit getötet +++

Im Kampf gegen die ansteckende Hirnkrankheit CWD (Chronic wasting disease) sind in Norwegen seit November 1407 wildlebende Rentiere getötet worden. Das teilte das Umweltministerium mit. Bei 17 Tieren wurde die Krankheit festgestellt. Insgesamt wurden 38.000 Hirsche untersucht.

Norwegen ist das einzige Land in Europa, in dem die Krankheit bisher aufgetaucht ist. CWD ist eine ansteckende Prionenerkrankung, ähnlich wie Rinderwahnsinn BSE und Scrapie bei Schafen. Sie greift das zentrale Nervensystem an. Auf Menschen und Haustiere wurde CWD Experten zufolge bisher nicht übertragen.

+++ 10.08 Uhr: Bundesminister müssen sich parteipolitisch zurückhalten +++

Bundesminister und andere Regierungsmitglieder müssen sich im parteipolitischen Meinungskampf zurückhalten und dürfen auf diffamierende Angriffe nicht in gleicher Weise reagieren. Dieses Neutralitätsgebot gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. Im vorliegenden Fall hatte die scheidende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) auf der Homepage ihres Ministeriums zum Boykott einer AfD-Demonstration aufgerufen und damit laut Urteil gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen.

+++ 9.40 Uhr: Knapp 20.000 Vertriebene in Afghanistan seit Jahresbeginn +++

Wegen der fortdauernden Gewalt in Afghanistan haben seit Jahresbeginn 18.500 Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Wie das UN-Nothilfebüro Ocha mitteilte, entspricht dies einem Schnitt von 385 Vertriebenen pro Tag. Am stärksten betroffen seien die östlichen und westlichen Regionen des zentralasiatischen Landes.

+++ 9.27 Uhr: Verkehrstoten-Zahl sinkt 2017 auf Rekordtief +++

Immer weniger Menschen verlieren auf deutschen Straßen ihr Leben. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland 3177 Menschen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl sank damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Es starben 29 Menschen weniger im Straßenverkehr als im Jahr zuvor, den Zahlen zufolge sank vor allem die Zahl getöteter Autofahrer. 388.200 Menschen wurden 2017 auf Deutschlands Straßen verletzt..

+++ 9.19 Uhr: Von der Leyen sieht keine gesunkene Einsatzbereitschaft der Bundeswehr +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat dem Vorwurf widersprochen, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sei unter ihrer Führung gesunken. Das sei nicht richtig, sagte von der Leyen der "Passauer Neuen Presse". "Die durchschnittliche Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme ist seit Anfang 2015 um mehr als 25 Prozent gestiegen."



Aktuelle Probleme seien darin begründet, dass davor viele Jahre bei der Bundeswehr gespart worden sei. "Wir können nicht in wenigen Jahren alles aufholen, was zuvor 25 Jahre lang abgebaut und gespart worden ist", sagte die im Fall einer Fortsetzung der großen Koalition weiter als Verteidigungsministerin vorgesehene von der Leyen.

+++ 9.13 Uhr: Griechenlands Wirtschaftsminister tritt nach Entlassung seiner Frau zurück +++

Nach der Entlassung seiner Frau als stellvertretende Arbeitsministerin wegen des Erhalts staatlicher Mietzuschüsse ist Griechenlands Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou zurückgetreten. Ministerpräsident Alexis Tsipras habe Papadimitrious Rücktritt angenommen, teilte das Büro des linksgerichteten Regierungschefs mit. Medienberichten zufolge plant Tsipras nun eine Umbildung seiner Regierung. Papadimitrious Frau Rania Antonopoulos war am Montag auf Anordnung von Tsipras entlassen worden, weil sie sich jahrelang ihre Miete für eine Wohnung in Athen bezuschussen ließ. Vor ihrer Entlassung hatte sie angeboten, das Geld zurückzuzahlen.

+++ 8.53 Uhr: Farbbeutelangriff auf türkische Botschaft in Berlin +++

Auf die türkische Botschaft in Berlin ist ein Farbbeutelangriff verübt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, zündeten Unbekannte einen sogenannten Nebeltopf. Im Schutz des Nebels warfen vier dunkel gekleidete Menschen um kurz nach sechs Uhr Farbbeutel in den Farben rot und grün auf die Fassade der Botschaft in der Tiergartenstraße. Verletzt wurde bei dem Angriff dem Sprecher zufolge niemand.



Ein Taxifahrer berichtete wenige Minuten später, dass Bengalofeuer in einem Gebüsch im Tiergarten gezündet worden seien, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Eine Radfahrerin entdeckte zudem auf einem Gehweg in der Nähe eine Stacheldrahtrolle. Der Bereich wurde dem Sprecher zufolge für Ermittlungen abgesperrt. Die Farben rot und grün sind Farben der kurdischen Flagge.

+++ 8.44 Uhr: Khloe Kardashian will ihre Plazenta essen +++

Khloe Kardashian, schwangeres Fernsehsternchen, will nach der Geburt ihres Kindes die Plazenta essen. "Ich werde sie in Pillen essen", kündigte die 33-Jährige laut US-Medien am Sonntag (Ortszeit) in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" an. Ihren Plan erzählte sie demnach ihrer Schwester Kim Kardashian West ,37, die nach eigenen Angaben nach der Geburt eines ihrer Kinder ebenfalls den Mutterkuchen aß.



"Meine Plazenta war wirklich merkwürdig groß, also haben sie mir zwei Gläser gegeben", erinnert sich Kim in der TV-Show. Sie habe der Plazenta damals Traubengeschmack zufügen lassen. Im Dezember 2015 hatte Kardashian West ein Foto getwittert, das die aus ihrer Plazenta gewonnenen Pillen in einem Einmachglas zeigt.

+++ 8.38 Uhr: Waffenruhe in syrischer Rebellenhochburg Ost-Ghuta in Kraft getreten +++

In der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta ist eine fünfstündige Waffenruhe in Kraft getreten. Die von Russland angekündigte "humanitäre Pause" begann um 9.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) und soll bis 14.00 Uhr andauern. Nach Angaben eines AFP-Journalisten in Duma - der größten Stadt in Ost-Ghuta - war es bereits in der Nacht relativ ruhig geblieben. Kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe waren aber einige Artillerieschüsse zu hören.





In der belagerten Rebellenhochburg nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind knapp 400.000 Menschen eingeschlossen. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in den vergangenen neun Tagen bei Luftangriffen auf Ost-Ghuta mehr als 560 Zivilisten getötet, fast ein Viertel von ihnen Kinder.

+++ 8.05 Uhr: Hoch "Hartmut" bringt tiefste Temperatur des Jahres +++

Einen Kälterekord hat der Winter in der Nacht zum Dienstag auf der Zugspitze gebracht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden minus 30,4 Grad auf Deutschlands höchstem Gipfel gemessen - der niedrigste Wert des Jahres. 24 Stunden zuvor waren die Temperaturen auf minus 27 Grad gesunken. Deutschland hat insgesamt wieder eine frostige Nacht erlebt. "Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

+++ 7.43 Uhr: Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsidentin Park +++

Im Korruptionsprozess gegen Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft gefordert. Die Anklage forderte zudem eine Geldstrafe in Höhe von 118,5 Milliarden Won (knapp 90 Millionen Euro) gegen die Ex-Staatschefin.



Die heute 66-Jährige soll zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil von drei südkoreanischen Konzernen - Samsung, Lotte und SK - Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet rund 45 Millionen Euro erhalten oder zugesagt bekommen haben. Außerdem soll sie Firmen dazu gedrängt haben, zwei von Chi kontrollierten Stiftungen umgerechnet rund 59 Millionen Euro zu spenden. Park war im Dezember 2016 wegen des weitverzweigten Korruptionsskandals vom Parlament abgesetzt worden. Die Amtsenthebung wurde im März 2017 vom Verfassungsgericht bestätigt. Vor zwei Wochen wurde Parks Vertraute Choi wegen der Korruptionsaffäre zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

+++ 7.26 Uhr: Deutsche Umwelthilfe hofft auf klares Urteil zu Diesel-Fahrverboten +++

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hofft auf ein klares Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu Diesel-Fahrverboten. "Ich hoffe, dass die Gerichte mutig sind, dass wir heute in Leipzig eine klare Entscheidung bekommen", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im Bayerischen Rundfunk. Auf Grundlage der vorhandenen Straßenverkehrsordnung könne durch Fahrverbote "in den Städten, die heute unter dieser schlimmen Luftqualität leiden, dann auch kurzfristig die saubere Luft einziehen".



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet heute Mittag sein Urteil über die Rechtmäßigkeit von Diesel-Fahrverboten in deutschen Städten. Im Kern geht es um die Frage, ob die Länder Fahrverbote anordnen können oder ob dies der Bund regeln muss.

+++ 6.35 Uhr: Arzt an Bord?: Mehr Notfälle auf Flugreisen +++

Mit der steigenden Zahl der Flugreisenden weltweit gibt es auch immer mehr medizinische Notfälle an Bord. Die häufigsten Gründe für Hilfseinsätze im Flieger seien Bewusstlosigkeit (37 Prozent), Atemprobleme (12 Prozent), Übelkeit (10 Prozent), Herzprobleme (8 Prozent) und Krampfanfälle (6 Prozent), berichten kanadische Mediziner im "Canadian Medical Association Journal". Sie zitieren in ihrer Übersichtsarbeit eine große nordamerikanische Untersuchung.

Aber auch das steigende Alter vieler Passagiere und die größere Anzahl der Reisenden mit Gesundheitsproblemen sei für die Zunahme der Notfälle verantwortlich. Wegen uneinheitlicher Zählungen ist unklar, wie oft es insgesamt zu Arzteinsätzen über den Wolken kommt. Schätzungen schwanken von einem Fall auf 62.500 Passagiere bis hin zu einem Fall auf 7700 Reisende. 70 Prozent der Notfälle treten bei Interkontinentalflügen auf.

+++ 6.28 Uhr: Kalifornien lässt komplett selbstfahrende Autos ohne Lenkrad zu +++

In Kalifornien dürfen ab April selbstfahrende Autos ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße. Die Verkehrsbehörde des Bundesstaates kippte am Montag die bisherige Anforderung, dass für den Notfall stets ein Mensch als Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen müsse. Unter anderem Unternehmen aus dem Silicon Valley hatten sich für die Änderung starkgemacht. Entwickler wie die Google- Schwesterfirma Waymo arbeiten an Technologie für komplett autonome Robotertaxis. Aber auch der Autoriese General Motors stellte dafür jüngst einen Prototypen ohne Lenkrad und Pedale vor.

+++ 5.04 Uhr: Fraktionswechsel: Grüne werden fünftgrößte Gruppe im Europa-Parlament +++

Wegen eines Abgeordnetenwechsels verschieben sich die Machtverhältnisse im Europa-Parlament. Künftig wird die Parteienfamilie der Europäischen Grünen nicht mehr sechst-, sondern fünftgrößte Fraktion des Abgeordnetenhauses mit Sitzen in Brüssel und Straßburg sein. Die Linksfraktion fällt dagegen einen Platz zurück, wie beide Fraktionen der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten.



Hintergrund sei eine interne Absprache der spanischen Partei Galicischer Nationalistischer Block, wonach Ana Maria Miranda Paz für das letzte Jahr der laufenden Legislaturperiode auf den Abgeordneten Josu Juaristi folgt, sagte ein Sprecher der Linken. Anders als Juaristi wolle Miranda Paz sich jedoch den Europäischen Grünen anschließen, die mit 51 Sitzen bislang einen weniger als die Linksfraktion hatten.

+++ 4.54 Uhr: Überraschung beim Fernsehen - Auto durchschlägt Hauswand +++

Ein Autofahrer ist in Rheinland-Pfalz mit seinem Wagen in eine Hauswand gekracht - und hat die Bewohnerin beim Fernsehen überrascht. Die Frau saß am Montagabend in ihrem Wohnzimmer, als die Front des Autos die Wand durchschlug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde die Hauseigentümerin nicht. Der Fahrer hatte in Langenhahn auf einer abschüssigen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Wohnzimmer wurde demoliert.

Das Auto war nur noch Schrott.

+++ 4.36 Uhr: "Hartmut" bringt strengen Frost nach Deutschland +++

Deutschland hat erneut eine frostige Nacht erlebt. "Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst.

Auf glatten Straßen kam es in der Nacht vereinzelt zu Unfällen. "Es schneit hier und da. Kleinere Unfälle bleiben da nicht aus, es ist aber nichts Dolles dabei", sagte ein Polizeisprecher in Lübeck. Aus Koblenz hieß es: "Der Schneefall sorgt für Behinderungen auf den Straßen." Für den Norden kündigte der DWD leichte Schneeschauer an. Dort seien am Dienstag auch Schneeverwehungen möglich. An den Alpen sei es meist bewölkt, es falle leichter Schnee. In der Mitte scheine häufig die Sonne. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

+++ 4.35 Uhr: Berichte: Top-Berater Xi Jinpings zu Gast in Washington +++

Im sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen China und den USA wird einer der Top-Berater von Präsident Xi Jiping Berichten zufolge für einige Tage zu Gesprächen in Washington sein. Liu He werde eintreffen und voraussichtlich bis Samstag bleiben, schrieben die "Financial Times" und das "Wall Street Journal". Liu gilt in Wirtschaftsfragen als Xis rechte Hand.

In der US-Hauptstadt dürfte Liu ein frostiger Empfang gewiss sein. Die USA beschuldigen China einer Handelspolitik zum Nachteil Amerikas, Strafzölle und ein Handelskrieg drohen. Wie die "Financial Times" weiter berichtet, soll Liu aus Peking eine Botschaft der Öffnung und der Verhandlungsbereitschaft mit in die USA bringen. Die US-Regierung stehe dem aber sehr reserviert gegenüber, man habe dergleichen zu lange gehört, ohne dass Taten gefolgt seien.

+++ 4.04 Uhr: Journalistenverband fordert Aufklärung nach Mord in der Slowakei +++

Nach dem Mord an dem slowakischen Enthüllungsreporter Jan Kuciak fordert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine umfassende Ermittlung der Hintergründe. "Der Fall muss umgehend und rückhaltlos aufgeklärt werden - auch, ob die vorher bekannten Bedrohungen von den Behörden ernst genommen wurden und was sie unternommen haben, um den Kollegen zu schützen", sagte DJV-Chef Frank Überall der "Heilbronner Stimme". Der Fall zeige auch, wie wichtig es sei, Journalisten in Europa bei ihrer Arbeit - und damit letztlich die Pressefreiheit - zu schützen. "Das sollten sich auch Politiker bewusst machen."

Kuciak und seine Verlobte waren in ihrem Privathaus erschossen worden. Wahrscheinlichstes Motiv sei die Tätigkeit des Mannes gewesen, sagte Polizeipräsident Tibor Gaspar. Der 27-jährige Kuciak hatte im Internetportal Aktuality.sk regelmäßig über Fälle von mutmaßlichem Steuerbetrug berichtet.

+++ 3.49 Uhr: Empörte Bürger stecken bolivianischen Bürgermeister in Tierfalle +++

Ein bolivianischer Bürgermeister ist von empörten Bürgern öffentlich gedemütigt worden. Javier Delgado sei in der Gemeinde San Buenaventura ein Bein in eine Tierfalle gesteckt worden, wie die Zeitung "El Deber" berichtete. Er habe eine Stunde lang so verharren müssen, erzählte Delgado. Dem Bericht nach waren die Bewohner des Ortes im Departement La Paz unzufrieden mit Delgados Arbeit.

Dem Bürgermeister wurde unter anderem vorgeworfen, gelogen zu haben. Nach eigenen Angaben war Delgado bereits 2015 und 2016 ähnlich bestraft worden. In vielen indigenen Gemeinden des Andenstaates ist Selbstjustiz üblich. Viele Fälle landen vor Gericht. In Extremfällen sind Diebe sogar gelyncht worden.

+++ 3.38 Uhr: USA: Russland soll sofortiges Ende der offensive auf Ost-Ghuta durchsetzen +++

Die USA haben Russland aufgefordert, ein sofortiges Ende der syrischen Offensive auf die Rebellenhochburg Ost-Ghuta durchzusetzen. "Russland hat den Einfluss, diese Operationen zu beenden", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dafür müsse sich Russland an die Verpflichtungen halten, die es mit der UN-Resolution für eine einmonatige Waffenruhe eingegangen sei.





Unter internationalem Druck hatte Russland zuvor einer Feuerpause für Ost-Ghuta zugestimmt. Statt der vom UN-Sicherheitsrat geforderten landesweiten 30-tägigen Waffenruhe befahl Präsident Wladimir Putin allerdings lediglich eine tägliche fünfstündige "humanitäre Pause" sowie die Schaffung von Fluchtkorridoren.

+++ 2.04 Uhr: Chefin der Frauen-Union: CDU ist im 21. Jahrhundert angekommen +++

Die Chefin der Frauen in der CDU lobt die Nominierung vieler Frauen für führende Posten in der Partei und der künftigen Bundesregierung. "Es hat noch nie ein Kabinett gegeben, in dem die CDU mehr als 50 Prozent Frauen nominiert. Jetzt sind wir als CDU im 21. Jahrhundert angekommen", sagte Annette Widmann-Mauz den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Zu der Tatsache, dass mit Parteichefin Angela Merkel und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zwei Frauen an der Spitze der Christdemokraten stehen, sagte sie: "Ich hoffe, dass es Normalität ist. Schließlich war es viele Jahrzehnte normal, dass Männer die Spitze dieser Partei geprägt haben."

+++ 1.19 Uhr: Sechs Tote bei Wohnhausbrand in Russland +++

Sechs Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Tschussowoj im Ural in Russland ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien minderjährige Kinder, teilten die Behörden nach Angaben der russischen Agenturen am frühen Dienstagmorgen mit. Weitere vier Bewohner seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Bewohner des Hauses, von denen ein Teil über Drehleitern der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werde, erhielten Ersatzquartiere in einem nahegelegenen Hotel. Über die Brandursache lagen keine Erkenntnisse vor.

+++ 1.01 Uhr: Großbrand in Tiflis - Einkaufszentrum in Flammen +++

Ein Großbrand hat ein mehrstöckiges Einkaufszentrum in der georgischen Hauptstadt Tiflis erfasst. Alle Feuerwehren der Metropole waren im Einsatz, um das Feuer im Einkauszentrum "Tergi-1" unter Kontrolle zu bringen. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in den oberen Etagen ausgebrochen, berichteten russische Agenturen. "Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen", wurde Bürgermeister Kacha Kaladse zitiert.

+++ 0.31 Uhr: Bericht: Über 30 Tote bei Erdbeben in Papua-Neuguinea +++

Knapp 24 Stunden nach einem schweren Erdbeben im Pazifikstaat Papua-Neuguinea haben die örtlichen Medien von mindestens 30 Toten berichtet. Im nur schwer zugänglichen Landesinneren seien in der Stadt Mendi mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, in Kutubu und Bosave habe es mindestens 18 Tote gegeben, berichtete der "Post Courier". Unter den Toten seien mindestens fünf Kinder. Die Zahl der Verletzten wurde mit über 300 angegeben.

Bei dem Beben der Stärke 7,5 seien zudem schwere Schäden an Gebäuden und Straßen entstanden. Zahlreiche Nachbeben sorgten zudem unter der Bevölkerung für weitere Unruhe. Das Beben ereignete sich frühen Montagmorgen (Ortszeit) im Zentrum der Hauptinsel Neuguinea in einer Tiefe von 35 Kilometern.

+++ 0.21 Uhr: Von eigenen Eltern entführtes niederländisches Baby in Deutschland gefunden +++

Ein in den Niederlanden von den eigenen Eltern entführtes sechs Monate altes Baby ist wohlbehalten in Deutschland aufgefunden worden. Der kleinen Hannah gehe es gut, teilte die niederländische Polizei mit. Sie sei am Abend in einem Ferienpark im niedersächsischen Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze entdeckt worden.



Den Eltern des Mädchens war die Fürsorgepflicht entzogen worden. Sie hatten das Kind am Montagmorgen auf einem Supermarktparkplatz im niederländischen Eersel gewaltsam der Pflegemutter entrissen. Die Polizei hatte daraufhin einen landesweiten Alarm ausgelöst. Vater und Mutter seien festgenommen worden und das Kind an einem sicheren Ort.

+++ 0.06 Uhr: Zwei blinde Passagiere sterben bei Sturz aus Flugzeug in Ecuador +++

Beim Sturz aus einem startenden Flugzeug sind in Ecuador zwei blinde Passagiere ums Leben gekommen. Die Männer hatten offenbar versucht, im Radkasten der Maschine von Guayaquil an der Pazifikküste nach New York zu reisen, wie die Zeitung "El Universo" berichtete. Beim Start stürzten sie auf die Landebahn des Flughafens. Die Identität der Opfer war zunächst unklar. Der Airport wurde vorübergehend geschlossen, wie die Behörde für zivile Luftfahrt DGAC mitteilte. Die Maschine der Fluggesellschaft Latam wurde für weitere Ermittlungen nach Guayaquil zurückbeordert.