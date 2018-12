Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Chefermittler: Sieben Menschen in Straßburg in Gewahrsam (11.33 Uhr)

"Heißzeit" zum Wort des Jahres gekürt (10.10 Uhr)

Bericht: Siebenjährige stirbt in US-Grenzhaft an Dehydrierung (7.33 Uhr)

Baustellenfahrzeug kracht in Reisebus (5.07 Uhr)

Irisches Parlament legalisiert Abtreibung (1.18 Uhr)

EU-Gipfel macht London Zusicherungen zum Brexit-Vertrag (0.33 Uhr)





+++ 12.08 Uhr: Französische "Gelbwesten" wollen trotz Anschlag in Straßburg wieder protestieren +++

Trotz der Zugeständnisse der Regierung und dem Anschlag in Straßburg wollen am Samstag wieder tausende "Gelbwesten" in Frankreich auf die Straße gehen. Allein in Paris werden in Erwartung neuer Ausschreitungen 8000 Sicherheitskräfte mobilisiert, wie Polizeipräfekt Michel Delpuech dem Sender RTL sagte. Allerdings ist die "Gelbwesten"-Bewegung nach den jüngsten Ereignissen gespalten, ob sie ihre Proteste fortsetzen soll.

Die Polizei in der Hauptstadt bereitet sich laut Delpuech auf die "schlimmstmögliche Situation" vor und trifft ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie am vergangenen Wochenende. Neben 8000 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten, seien 14 gepanzerte Fahrzeuge im Einsatz. Ab Freitagabend griffen zudem verschärfte Kontrollen von Menschen, die nach Paris reisen. Sie sollen etwa auf Waffen überprüft werden.

+++ 11.57 Uhr: Länder stoppen Grundgesetzänderung zu Bundeshilfen für Schulen +++

Die Länder haben die vom Bund angestrebte Grundgesetzänderung zu Finanzhilfen für die Digitalisierung der Schulen vorerst gestoppt. Der Bundesrat beschloss einstimmig, den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag für eine "grundlegende Überarbeitung" anzurufen.

+++ 11.48 Uhr: Weihnachtsmarkt nach Terroranschlag in Straßburg wiedereröffnet +++

Nach dem Straßburger Terroranschlag ist der Weihnachtsmarkt in der Elsass-Metropole wiedereröffnet worden. Der französische Innenminister Christophe Castaner und der Straßburger Bürgermeister Roland Ries gingen am Freitagvormittag über den Markt in der Innenstadt und sprachen mit Verkäufern und Besuchern. Der Platz wurde abgesichert von Polizei und Soldaten. Hunderte Menschen kamen am Vormittag zur Eröffnung und schlenderten über den Markt. An den Buden konnte man wieder Glühwein und Essen kaufen.

+++ 11.38 Uhr: China setzt Strafzölle auf US-Auto für drei Monate aus +++

China setzt im Handelsstreit mit den USA die Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den Vereinigten Staaten für drei Monate aus. Dies gelte ab dem 1. Januar, teilte die Regierung in Peking mit. Im Sommer hatte sie die Zölle auf US-Autos von zehn auf 35 Prozent angehoben und reagierte damit auf US-Strafzölle auf chinesische Waren.

+++ 11.33 Uhr: Chefermittler: Nach Straßburger Anschlag sieben Menschen in Gewahrsam +++

Nach dem Tod des mutmaßlichen Straßburger Attentäters Chérif C. sind sieben Menschen in Polizeigewahrsam. Dabei handele es sich um vier Familienangehörige und drei der Familie nahestehende Personen, sagte der Staatsanwalt von Paris, Rémy Heitz. Zwei von ihnen seien in der Nacht auf Freitag festgenommen worden. Außerdem werde nach möglichen Komplizen gefahndet. Die Ermittler wollten herausfinden, ob der 29-Jährige während seiner Flucht unterstützt worden sei

Nach einer zweitägigen Großfahndung hatte die Polizei den mutmaßlichen Straßburg-Attentäter Chérif C. am Donnerstagabend getötet. Er soll für den Terroranschlag in der elsässischen Metropole am Dienstagabend mit drei Toten verantwortlich sein.

+++ 11.17 Uhr: Kosovo-Parlament stimmt für Aufbau einer eigenen Armee +++

Das Parlament im Kosovo hat den Aufbau einer eigenen Armee beschlossen. Die 107 anwesenden Abgeordneten in Pristina votierten einstimmig für entsprechende Gesetze zum Aufbau einer kosovarischen Armee, allerdings wurde die Abstimmung von Abgeordneten der serbischen Minderheit boykottiert, wie ein AFP-Reporter berichtete. Serbien lehnt eine eigene Kosovo-Armee entschieden ab.

+++ 11.11 Uhr: Elefant tötet Mann in Nepal +++

Ein wilder Elefant hat in Nepal einen Mann getötet. Die Leiche des 50-jährigen Hirten wurde am Straßenrand in der Nähe des Naturschutzgebiets Koshi Tappu im Südosten des Himalaya-Staates gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Tier habe den Mann in Stücke gerissen. Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar.

In Nepal kommt es immer wieder zu tödlichen Begegnungen von Menschen und wildlebenden Tieren - besonders am Rande von Wäldern und Nationalparks. Die Abholzung der Wälder und ein Mangel an Beute sorgen dafür, dass Tiere ihre natürliche Umgebung verlassen und sich Siedlungen nähern. Allein seit Mitte November hatte ein Elefant zwei Frauen zu Tode getrampelt und ein Leopard zwei Kinder getötet.

+++ 10.35 Uhr: Bundestag beschließt "Gute-Kita-Gesetz" +++

Der Bundestag hat das sogenannte Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Für den Gesetzentwurf von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stimmten die Koalitionsfraktionen. Grüne und Linke hatten einen Änderungsantrag eingebracht, der aber keine Mehrheit fand.

Über den Entwurf soll im Laufe des Tages dann auch der Bundesrat entscheiden, so dass das Gesetz wie geplant Anfang 2019 in Kraft treten könnte. Schleswig-Holstein will möglicherweise einen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zu dem Gesetz einbringen. Sollte der Ausschuss angerufen werden, kann der geplante Starttermin nicht mehr gehalten werden.

+++ 10.10 Uhr: "Heißzeit" zum Wort des Jahres gekürt +++

"Heißzeit" ist zum Wort des Jahres 2018 gekürt worden. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit. Der Begriff umschreibe nicht nur den extremen Sommer, sondern beziehe sich auch auf den Klimawandel. Außerdem sei "Heißzeit" mit der lautlichen Ähnlichkeit zu "Eiszeit" eine interessante Wortbildung, urteilten die Sprachexperten in Wiesbaden.

Auf den zweiten Platz wählte die Jury "Funklochrepublik". Spätestens seit dem Bundestagswahlkampf 2017 sei die teils schlechte Abdeckung mit Mobilfunk auf dem Land ein politisches Thema. Dahinter folgt der Begriff "Ankerzentren" - laut Experten eine Art Akronym, also ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben oder -silben anderer Wörter gebildet wird.

"Anker" steht nicht für Sicherheit à la "Anker werfen", sondern setzt sich aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammen: An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das sind die Aufgaben, die diese Zentren gebündelt erfüllen sollen.

+++ 10.04 Uhr: Immunität des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke aufgehoben +++

Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke aufgehoben. Die Entscheidung fiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wie die AfD mitteilte. Hintergrund ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Höcke, weil er ein Foto der getöteten Tramperin Sophia L. aus Bayern unzulässigerweise genutzt habe.

Die Eltern der getöteten 28-Jährigen erstatteten nach einem Bericht von West- und Norddeutschem Rundfunk Ende September Anzeige gegen Höcke, weil er auf seiner Facebook-Seite Fotos veröffentlicht habe, auf denen ihre Tochter zu sehen gewesen sei. Nach Ansicht der Eltern habe er die Aufnahmen für die "eigene Gesinnung instrumentalisiert". Höcke habe das Bild "widerrechtlich öffentlich zur Schau" gestellt. Dies sei für die Eltern unerträglich, heißt es laut dem Bericht in der Anzeige.

Höcke wies die Vorwürfe gegen ihn als "vollkommen haltlos" zurück. Es habe auf seiner Facebook-Seite Fotos der Demonstration am 1. September in Chemnitz veröffentlicht. Es habe also eine öffentliche Veranstaltung dokumentiert. "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", erklärte Höcke.

+++ 9.55 Uhr: Regierungsfrage in Schweden ungelöst - Löfven verliert Abstimmung +++

Das schwedische Parlament hat auch den Sozialdemokraten Stefan Löfven als Ministerpräsidenten abgelehnt. Das Ergebnis war erwartet worden. Löfven wollte mit den Grünen eine Minderheitsregierung bilden. In den vergangenen Wochen war es ihm aber nicht gelungen, andere Parteien zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Löfven war bei der Abstimmung am Freitag nicht anwesend, weil er stattdessen am EU-Gipfel in Brüssel teilnahm.

Löfven ist seit 2014 Regierungschef in Schweden. Seit seiner Wahlniederlage am 9. September hat er das Amt nur noch geschäftsführend inne. Seine rot-grüne Koalition bekam nur knapp 33 Prozent der Stimmen. Doch auch das bürgerliche Lager hat keine Mehrheit im Parlament. Der Moderatenchef Ulf Kristersson wurde zuvor ebenfalls vom Reichstag als Ministerpräsident abgelehnt.

+++ 9.28 Uhr: "Divers" künftig als drittes Geschlecht im Geburtenregister wählbar +++

Als drittes Geschlecht kann künftig "divers" in das Geburtenregister eingetragen werden. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde mehrheitlich im Bundestag beschlossen. Bisher gibt es die Möglichkeiten, "weiblich", "männlich", und "ohne Angaben" zu wählen. Die Neuerung zielt auf intersexuelle Menschen, deren Körper weibliche und männliche Merkmale aufweisen. Wenn ein Kind nach der Geburt weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann, und auch die weitere Geschlechtsentwicklung dies nicht ermöglicht, soll der Eintrag im Geburtenregister zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden können. Das gilt dem Gesetzentwurf zufolge auch in Fällen, in denen nach der Geburt ein falsches Geschlecht gewählt wurde.

+++ 9.15 Uhr: Messerangriffe sollen in Deutschland künftig einheitlich erfasst werden +++

Messerangriffe sollen in Deutschland künftig einheitlich erfasst werden. Dies sei zuletzt auf der Innenministerkonferenz in Magdeburg beschlossen worden, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) im Mitteldeutschen Rundfunk. Die Umsetzung werde allerdings noch etwas dauern. "Diese bundesweite Kriminalitätsstatistik hat halt eine ganz einheitliche Struktur, und wenn wir da was ändern, dann muss das in 16 Bundesländern geändert werden", sagte Maier. Dies führe dazu, dass die Neuerung wahrscheinlich nicht zum 1. Januar 2019 eingeführt werden könne, sondern erst ein Jahr später.

+++ 8.52 Uhr: Todesstrafe in diesem Jahr zum 25. Mal in den USA vollstreckt +++

In den USA ist die letzte Todesstrafe in diesem Jahr vollstreckt worden. Der 55-jährige Jose Jiminez wurde im Gefängnis von Starke im Bundesstaat Florida mit einer Giftspritze hingerichtet. Um 21.48 Uhr (Ortszeit, 03.48 Uhr MEZ) wurde er für tot erklärt. Insgesamt wurden in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr 25 Todesurteile vollstreckt.

Jiminez war im Jahr 1994 wegen Mordes an einem Nachbarn zum Tode verurteilt worden. Die Anwälte des Verurteilten hatten immer wieder versucht, eine Aussetzung des Urteils zu erwirken. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass Jiminez' Drogenabhängigkeit nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Mehrmals wurde die Vollstreckung des Todesurteils verschoben. Trotz 25 vollstreckten Todesurteilen in diesem Jahr ist die Todesstrafe in den USA auf dem Rückzug. Die 25 Hinrichtungen im Jahr 2018 sind ein historisch niedriger Stand. Mittlerweile haben 20 Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft, von den 30 anderen haben nur acht in diesem Jahr davon Gebrauch gemacht.

+++ 8.23 Uhr: Einbruch bei Paul McCartney in London - Scotland Yard ermittelt +++

Bei Beatles-Sänger Paul McCartney in London ist eingebrochen worden. Die Ermittlungen seien noch im Gange, bisher habe es keine Festnahmen gegeben, teilte Scotland Yard mit. Demnach hatten sich Einbrecher bereits am vergangenen Freitag in den frühen Abendstunden Zugang zu dem Haus des Musikers im nordwestlichen Stadtteil St John's Wood verschafft. Ob der 76-Jährige oder seine Frau Nancy Shevell (59) zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause waren, war zunächst nicht bekannt.

Es ist nicht der erste Einbruch bei einem ehemaligen Beatle. 1999 war der Gitarrist George Harrison von einem Eindringling in seinem Haus in der Grafschaft Oxfordshire westlich von London mit einem Messer angegriffen worden.

+++ 7.33 Uhr: Bericht: Siebenjährige stirbt in US-Grenzhaft an Dehydrierung +++

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist nach seiner Festnahme durch US-Grenzbehörden einem Bericht der Zeitung "Washington Post" zufolge an Dehydrierung gestorben. Das Kind habe auf der Flucht aus Guatemala tagelang kein Wasser getrunken. Das Mädchen war Aufzeichnungen der US-Grenzbehörden zufolge am 6. Dezember abends zusammen mit seinem Vater und weiteren mehr als 160 Flüchtlingen festgenommen worden.

Mehr als acht Stunden später habe es hohes Fieber bekommen und sei bewusstlos geworden. Den Aufzeichnungen zufolge hatte das Kind mehrere Tage weder gegessen noch getrunken. Die Notaufnahme im Krankenhaus von El Paso (Texas) half nicht mehr. Der Vorfall werde untersucht, um ein Fehlverhalten der Grenzschützer auszuschließen, sagte ein Behördensprecher der Zeitung.

+++ 6.13 Uhr: 3,8 Millionen Euro Entschädigung für Opfer des Berliner Anschlags +++

Zwei Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben mehr als 170 Verwandte von Todesopfern und Verletzten insgesamt knapp 3,8 Millionen Euro Entschädigungszahlungen erhalten. Diese Summe nannten die drei zuständigen Stellen, das Bundesamt für Justiz mit dem Härtefallfonds, das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) und die Verkehrsopferhilfe. Der Betrag wird sich in Zukunft noch erhöhen. In vielen Fällen wurden nicht nur einmalig hohe Summen zur Entschädigung ausgezahlt, sondern lebenslange Zahlungen von monatlichen Grundrenten bewilligt.

Die Gesamtsumme der pauschal gezahlten Einmalbeträge für Opfer und Angehörige liegt bei 3 075 000 Euro (Stand 28.11.2018), wie das Bundesjustizministerium mitteilte. Die höchste Einzelsumme davon waren 350 000 Euro für einen sehr schwer verletzten Menschen. Diese sogenannten freiwilligen Härteleistungen des Bundes werden an Hinterbliebene von terroristischen Taten und extremistischen Angriffen gezahlt. Der Bund hatte die Beträge im Sommer rückwirkend verdreifacht.

+++ 5.07 Uhr: Baustellenfahrzeug kracht in Reisebus - 22 Verletzte +++

22 Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Baustellenfahrzeug in Bayern verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer des Reisebusses sowie drei Insassen des Baustellenfahrzeugs wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Baustellenfahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 26 in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Reisebus kollidiert. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich bei den insgesamt 36 Fahrgästen in dem Bus um eine Gruppe aus Hessen, die für einen Tagesausflug im benachbarten Bayern unterwegs war.

Zwei der Insassen des Baustellenfahrzeugs wurden demnach in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten befreit werden. Die meisten anderen Beteiligten hätten leichte Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei. Ein Mensch habe in Folge des Unfalls wegen eines epileptischen Anfalls behandelt werden müssen.

+++ 3.05 Uhr: Lokführergewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen Bahn +++

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn im Tarifstreit scharf kritisiert. Die Bahn provoziere ein "Scheitern der Tarifverhandlungen", erklärte die Gewerkschaft und sprach von einer "sinnlosen Eskalation". Die DB-Verhandlungsführung verlange von der GDL, dass sie einen "endverhandelten Tarifvertrag nicht unterzeichnet".

"Wir haben uns mit dem Arbeitgeber in allen Inhalten geeinigt", erklärte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky. "Irrwitzigerweise versucht die DB, die Unterzeichnung in die nächste Woche zu verschieben." Dies sei "unverständlich, unlogisch und nicht hinnehmbar". Wer sich so verhalte, versuche Tarifergebnisse zu "manipulieren". Die GDL warf den Verhandlungsführern der Bahn vor, den Verhandlungsort Eisenach am Donnerstag verlassen und damit "einseitig die Tarifverhandlungen mit der GDL" abgebrochen zu haben.

+++ 2.23 Uhr: Passagierflugzeug in den USA macht wegen vergessenen Spenderherzens kehrt +++

Wegen eines an Bord vergessenen Spenderherzens hat ein Passagierflugzeug in den USA auf halber Strecke kehrtmachen müssen. Die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines befand sich auf dem Weg von Seattle nach Dallas, als die "lebenswichtige Frachtsendung" entdeckt wurde, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Das Spenderherz war zuvor von Kalifornien nach Seattle geflogen worden und war für ein dortiges Krankenhaus bestimmt.

In Seattle wurde das Organ aber nicht von Bord gebracht - und startete deswegen mit der Maschine Richtung Dallas. "Als wir den Fehler bemerkt haben, haben wir sofort die Rückkehr nach Seattle eingeleitet", sagte Southwest-Airlines-Sprecher Dan Landson der Nachrichtenagentur AFP.

+++ 1.18 Uhr: Irisches Parlament legalisiert Abtreibungen +++

Sieben Monate nach einem historischen Referendum hat das irische Parlament ein Gesetz zu Legalisierung von Abtreibungen verabschiedet. Damit sind in dem katholisch geprägten Land künftig grundsätzlich Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt. In bestimmten Fällen werden Schwangerschaftsabbrüche auch später zulässig sein, etwa wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und bei schweren Fehlbildungen des Fötus.

Die Iren hatten bei einem Referendum im Mai mit einer Mehrheit von 66 Prozent für eine Legalisierung von Abtreibungen gestimmt. Das Parlament begann im Oktober mit den Beratungen über das entsprechende Gesetz. Der verabschiedete Text muss jetzt noch von Präsident Michael D. Higgins unterzeichnet werden. Premierminister Leo Varadkar sprach am Donnerstag von einem "historischen Moment für irische Frauen".

+++ 0.33 Uhr: EU-Gipfel macht London Zusicherungen zum Brexit-Vertrag +++

Angesichts der Probleme bei der Ratifizierung des Brexit-Vertrages in Großbritannien hat der EU-Gipfel eine Reihe von Zusicherungen gemacht. Zu dem Abkommen könne es zwar keine "Neuverhandlungen" geben, erklärten die Staats- und Regierungschefs. Die EU sei aber "fest entschlossen", mit London schnell Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, um eine in Großbritannien umstrittene Auffanglösung für die irische Grenze zu verhindern.