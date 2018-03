Die wichtigsten Meldungen im Kurzüberblick:

Fußball-Profi Naki vor UN-Gebäude im Hungerstreik (8.40 Uhr)

Aktionäre verklagen Facebook in Datenaffäre (6.49 Uhr)

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy verbringt Nacht in Polizeigewahrsam (6.11 Uhr)

Myanmars Präsident Htin Kyaw tritt überraschend zurück (5.38 Uhr)

"Spiegel": Ausbilder sollen Rekruten absichtlich überfordert haben (4 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.35 Uhr: Eltern: Verschleppte Schülerinnen von Boko Haram "zurückgebracht" +++

In Nigeria hat die Islamistengruppe Boko Haram mehr als hundert von ihr entführte Schülerinnen nach Angaben von Eltern zurückgebracht. Die Mädchen seien nach Dapchi im Nordosten des Landes zurückgebracht worden, sagten zwei Eltern der Nachrichtenagentur AFP. Die Mädchen seien in neun Fahrzeugen zurückgebracht und vor ihrer Schule abgesetzt worden.

+++ 9.25 Uhr: Mindestens acht Tote bei Explosion in Kabul +++

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag am Neujahrstag des Landes mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 seien verletzt worden, meldete ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der Polizeisprecher der Stadt sagte, der Attentäter habe sich im Viertel Kart-e Sachi im Westen der Stadt in die Luft gesprengt. In der Nähe liegt auch der sogenannte Blaue Schrein, eine Moschee, an der alljährlich auch große Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden. Afghanistan feiert immer um den 20. März herum "Nauros", den Beginn des neuen afghanischen Jahres.



Medien berichteten von einer Explosion nahe der Kabuler Universität im Viertel Kart-e Tschar im Westen der Stadt. Ein Reporter habe mindestens zehn Opfer gesehen, die per Krankenwagen abtransportiert worden seien, meldete der Sender Tolo TV über den Kurznachrichtenkanal Twitter. Ob es sich um Tote oder Verletzte handelte, wurde daraus nicht klar.

+++ 8.40 Uhr: Fußball-Profi Naki vor UN-Gebäude im Hungerstreik +++

Der Fußball-Profi Deniz Naki nimmt vor dem UN-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde will damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren. "Mit diesem Hungerstreik möchten wir die Vereinten Nationen an ihre Verantwortung erinnern und gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der türkischen Regierung protestieren", sagte der frühere Profi des FC St. Pauli der "Welt".

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist von der türkischen Fußballföderation (TFF) lebenslang gesperrt. Naki, der in Düren aufgewachsen ist, spielte zuletzt beim türkischen Drittligisten Amed Sportif Faaliyetler in Diyarbakir. Wegen "massiver Sicherheitsbedenken" hatte der 28-Jährige erklärt, nicht mehr in die Türkei zurückkehren zu wollen.

+++ 8.36 Uhr: Erneut Warnstreiks - Busse und Straßenbahnen stehen still +++

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsbetrieben erneut den Nahverkehr in vielen deutschen Städten lahmgelegt. So fuhren in Köln und Düsseldorf am Mittwochmorgen viele Straßenbahnen und Busse nicht. Viele Arbeitnehmer wichen auf das Auto oder Taxen aus. Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen staute sich deshalb der Verkehr. Nach einer Übersicht des WDR summierte sich am Morgen die Länge der verzeichneten Staus auf mehr als 200 Kilometer. Bereits am Dienstag lag der Nahverkehr in vielen Städten des Ruhrgebiets lahm.

+++ 8.18 Uhr: Bitcoin steigt nach G20-Treffen weiter über 9000 US-Dollar +++

Die umstrittene Kryptowährung Bitcoin ist am Mittwoch weiter über die Marke von 9000 US-Dollar gestiegen. Am Morgen erreichte der Kurs auf der führenden Handelsplattform Bitsamp bei 9129 Dollar den höchsten Stand seit einer Woche. Damit konnte der Bitcoin an die Erholung seit Montag anknüpfen, nachdem der Kurs am Wochenende noch unter 8000 Dollar gefallen war.

Marktbeobachter erklärten die jüngste Kurserholung mit dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs führender Industrie- und Schwellenländer (G20). Diese hatten in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zwar erklärt, dass sie Kryptowährungen wie den Bitcoin aufmerksam beobachten werden. Konkrete Maßnahmen zur Regulierung wurden auf dem Treffen aber nicht beschlossen.

+++ 7.22 Uhr: Myanmar hält zwei Journalisten seit 100 Tagen fest +++

Wegen einer Recherche über die Verfolgung von Muslimen sitzen zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters in Myanmar seit 100 Tagen in Haft. Mehrere Journalistenvereinigungen forderten am Mittwoch die sofortige Freilassung der beiden Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo, die selbst aus dem südostasiatischen Land stammen.

+++ 6:49: Aktionäre verklagen Facebook in Datenaffäre +++



Im Datenskandal um Facebook haben Aktionäre Klage gegen das weltgrößte soziale Netzwerk eingereicht. Facebook habe "sachlich falsche und irreführende Aussagen" zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift, die am Dienstag (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, wie CNN und weitere US-Medien berichteten. Hintergrund ist der dramatische Kurseinbruch der Facebook-Aktie seit Bekanntwerden des Datenskandals um die britische Analysefirma Cambridge Analytica.

Facebook habe mitteilen müssen, dass es Dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe, argumentieren die Kläger. Da das Unternehmen das nicht getan habe, hätten sie große Verluste erlitten.

+++ 6.38 Uhr: Barack Obama spielt Golf in Neuseeland +++

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat seinen ersten Besuch in Neuseeland mit einem Ausflug auf den Golfplatz begonnen. Zusammen mit dem früheren neuseeländischen Premierminister John Key spielte der 56-Jährige eine Runde in Kauri Cliffs, einem unter Golfern sehr beliebten Platz auf der Nordinsel des Pazifikstaats direkt am Meer. Die beiden ließen sich am Dienstag auch Arm in Arm vor der Meereskulisse fotografieren.

+++ 6:20 Uhr: Australische Post vergisst Briefkasten monatelang +++

Die australische Post hat in einem Kleinstädtchen fast ein halbes Jahr lang einen ihrer beiden Briefkästen vergessen. Die Sammelstelle in der Gemeinde Beechworth - etwa 280 Kilometer nordöstlich von Melbourne - wurde über fünf Monate hinweg nicht mehr geleert. Die Panne fiel erst auf, als der Kasten überquoll. Beim Öffnen wurden dann etwa 500 Schreiben entdeckt - viele Rechnungen, aber auch die Einladung zu einer Hochzeit, verschiedene Weihnachtskarten und auch einige Schecks.

Die Post entschuldigte sich am Mittwoch offiziell bei ihren Kunden. Ein Sprecher begründete die Panne damit, dass das Team, das für die Leerung zuständig war, vor einigen Monaten gewechselt habe.

+++ 6.11 Uhr: Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy verbringt Nacht in Polizeigewahrsam +++

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die Nacht zum Mittwoch in Polizeigewahrsam verbracht. Anti-Korruptions-Ermittler hatten am Dienstagmorgen mit der Vernehmung Sarkozys in Nanterre westlich von Paris begonnen. Sie ermitteln wegen des Verdachts auf illegale Wahlkampfspenden aus Libyen. Sarkozy kann bis zu 48 Stunden lang in Polizeigewahrsam gehalten werden. Dann muss er einem Richter vorgeführt oder freigelassen werden.

Konkret geht es um den Verdacht, der frühere libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi habe 2007 Sarkozys erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf mitfinanziert. Dabei sollen bis zu 50 Millionen Euro geflossen sein. Es ist das erste Mal, dass der frühere Staatschef zu den Vorwürfen befragt wird. Untersuchungsrichter gehen dem Verdacht bereits seit April 2013 nach.





+++ 5.38 Uhr: Myanmars Präsident Htin Kyaw tritt überraschend zurück +++

Der Präsident von Myanmar, Htin Kyaw, hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der 71-Jährige war seit März 2016 Staatsoberhaupt des südostasiatischen Landes, als erster Zivilist nach mehr als einem halben Jahrhundert Militärherrschaft.

Kyaw ist ein enger Vertrauter von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die wegen einer Verfassungsklausel selbst nicht Präsidentin werden konnte. Sie führt nun als "Staatsrätin" die Regierung des Landes. Nach der Verfassung muss nun innerhalb von sieben Tagen ein Nachfolger gewählt werden.

+++ 5.38 Uhr: Bericht: Knapp 350 Millionen Euro Kindergeld an Auslandskonten +++

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im Jahr 2017 rund 343 Millionen Euro Kindergeld an Konten im Ausland gezahlt. Damit haben sich die Kindergeldzahlungen ins Ausland seit 2010 (35,8 Millionen Euro) fast verzehnfacht. Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND/Mittwoch) unter Berufung auf Zahlen der BA aus einer Kleinen Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion.

Im Dezember 2010 wurde dem Bericht zufolge für 61 615 ausländische Kinder, die nicht in Deutschland leben, Kindergeld gezahlt. Im Dezember 2017 waren es bereits 215.499 Kinder. Die meisten lebten in Polen (103.000 Kinder), Kroatien (17.000 Kinder) und Rumänien (17.000 Kinder), heißt es in dem Bericht. Außerdem erhielten knapp 34.000 im Ausland lebende deutsche Kinder die Leistungen.

+++ 4 Uhr: "Spiegel": Ausbilder sollen Rekruten absichtlich überfordert haben +++

Rund zehn Wochen nach dem Zusammenbruch mehrerer junger Soldaten bei einem Trainingslauf hat die Bundeswehr schwere Vorwürfe gegen Ausbilder der skandalumwitterten Staufer-Kaserne in Pfullendorf erhoben. Der "Spiegel" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf einen ihm vorliegenden Bericht des Verteidigungsministeriums, der Trainingslauf am 9. Januar sei von den Ausbildern der Spezialausbildungskompanie 209 "überfordernd" und "nicht angemessen durchgeführt" worden. Laut dem Bericht besteht nach den internen Recherchen sogar "der Verdacht, dass der Geländelauf als 'Selektionslauf' angelegt und zumindest die Überforderung einiger Rekruten beabsichtigt war".

+++ 0.20 Uhr: Haus im sizilianischen Catania explodiert - drei Tote +++

Bei der Explosion eines Hauses im sizilianischen Catania sind drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch zwei Feuerwehrmänner, wie die Feuerwehr am Dienstagabend auf Twitter mitteilte. Ein weiterer Mann habe sich in dem Gebäude befunden. Laut Nachrichtenagentur Ansa war er es, der die Feuerwehr am Abend wegen eines Gaslecks alarmiert hatte. Als sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Gebäude im historischen Zentrum der Stadt verschaffen wollten, sei es zur Explosion gekommen. Zwei weitere Rettungskräfte wurden der Feuerwehr zufolge verletzt.

+++ 0.20 Uhr: US-Regierung verhängt erneut Anti-Dumping-Zölle gegen mehrere Länder +++

Ungeachtet der Diskussion über eine mögliche Befreiung der EU-Länder von Zöllen auf Stahl und Aluminium hat die US-Regierung erneut Anti-Dumping-Zölle verhängt. Das teilte das Handelsministerium am Dienstag mit. Betroffen sind auch die EU-Länder Großbritannien, Spanien und Italien. Es geht konkret um Importe von Draht aus Stahllegierungen und aus Kohlenstoffstahl. Im britischen Falle würden die Waren um bis zu 147,63 Prozent unter dem Marktwert in die USA eingeführt.

Edelstahlflansche aus China und Indien sollen ebenfalls mit Anti-Dumping-Zöllen belegt werden. Die Erkenntnisse des Handelsministerium müssen noch von der Aufsichtsbehörde, der International Trade Commission (ITC) bestätigt werden.

+++ 0.18 Uhr: JU-Chef fordert freien Sonntag für Politiker +++

Politiker sollten nach Ansicht des Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, sonntags künftig grundsätzlich frei haben. Alle Versuche, Politikern mehr Zeit zum Nachdenken und Zuhören zu verschaffen, seien bisher ins Leere gelaufen, sagte Ziemiak der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Das betrifft die Parlamentsarbeit und den Medienalltag." Immer seien schnelle Antworten gefordert. "Dabei fände ich es gut, wenn wir den Sonntag wieder zu einem wirklich freien Tag erklären könnten. Ohne Parteiveranstaltungen, Medienanfragen oder offene Einkaufsläden."