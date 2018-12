Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Deutsche Bahn: Fernverkehr bundesweit eingestellt (6.29 Uhr)

Kramp-Karrenbauer will nicht ins Kabinett (3.06 Uhr)

Bots machten Stimmung gegen Migrationspakt (2.48 Uhr)

Polizei-Einsatz bei Hochzeit von Familienclans (1.23 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.29 Uhr: Deutsche Bahn stellt wegen Streiks bundesweit den Fernverkehr ein +++

Die Deutsche Bahn stellt wegen des Warnstreiks bundesweit den Fernverkehr ein. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen.

+++ 6.02 Uhr: Kompletter Zugverkehr in Bayern eingestellt +++

In Bayern fährt wegen des Warnstreiks kein Zug mehr. Ein Zugverkehr sei aufgrund des Streiks dort derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen.

+++ 5.09 Uhr: Bundesweiter Bahn-Warnstreik angelaufen +++

Pendler müssen am Morgen mit vielen Zugausfällen und Verspätungen zurechtkommen: Der für 5 bis 9 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik lief bereits rund eine Stunde früher an. Erst am frühen Nachmittag sei eine Rückkehr zum normalen Fahrplan zu erwarten, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "Wenn der Fahrplan erst einmal durcheinander ist, dauert das eine Weile, bis alles wieder läuft."

Nach ersten Erkenntnissen der Deutschen Bahn ist besonders der Regional- und Fernverkehr rund um Bayern stark betroffen, auch im Südwesten soll es zu besonders massiven Einschränkungen kommen. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen. Denn die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt.

+++ 4.53 Uhr: Knapp 17 Jahre nach Euro-Einführung noch Milliarden Mark im Umlauf +++

Der Abschied von der D-Mark scheint auch knapp 17 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes schwer zu fallen: Noch immer sind Mark und Pfennig im Milliardenwert im Umlauf. Ende November waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank Scheine und Münzen im Gesamtwert von 12,55 Milliarden Mark noch nicht umgetauscht. Davon entfielen 5,88 Milliarden Mark auf Banknoten und 6,67 Milliarden Mark auf Münzen. Dies entspricht ungefähr 166 Millionen Banknoten und mehr als 23 Milliarden Münzen.

Der allergrößte Teil der Bestände wurde allerdings rund um die Einführung des Euro-Bargeldes Anfang 2002 eingewechselt. Seitdem werden pro Jahr D-Mark im Wert von 70 bis 100 Millionen Mark bei der Bundesbank eingereicht. In diesem Jahr waren es bis Anfang Dezember der Notenbank zufolge etwa 86 Millionen Mark. Immer wieder werden D-Mark-Schätze durch Zufall entdeckt - versteckt in Schubladen, auf Dachböden oder im Garten. Die alten Scheine und Münzen können - anders als in vielen anderen Euroländern - bei der Bundesbank unbefristet umgetauscht werden. Am häufigsten wird den Angaben zufolge der 100-Mark-Schein eingereicht, gefolgt vom 500er und dem 1000er.

+++ 3.06 Uhr: Kramp-Karrenbauer will nicht ins Kabinett +++

Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will keinen Ministerposten im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel übernehmen. "Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will. Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett", sagte sie der "Saarbrücker Zeitung". Außerdem gelte: "Über die Zusammensetzung des Kabinetts entscheidet die Bundeskanzlerin und das Kabinett ist vollzählig."

Der Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring hatte sich dafür ausgesprochen, dass Kramp-Karrenbauer ein Ministeramt übernehmen solle. "Es geht darum, Einfluss auf die Dinge zu nehmen, die entschieden werden", sagte Mohring am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Und entschieden wird am Kabinettstisch."

+++ 3.04 Uhr: Lawine verletzt zwei deutsche Wanderer in Österreich +++

Beim Abgang einer Lawine im österreichischen Vorarlberg sind zwei deutsche Wanderer verletzt worden. Ein Schneebrett hatte sich gestern Nachmittag gelöst und die beiden 18 und 23 Jahre alten Männer rund 200 Meter mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden von den Schneemassen begraben, kamen aber noch relativ glimpflich davon: Der 18-Jährige blutete an Kopf und Schienbein, sein Begleiter erlitt Schürfungen, Prellungen und Verletzungen an der Schulter. Der 23-Jährige konnte sich selbst befreien und seinen Kollegen herausziehen und versorgen. Ein Hubschrauber brachte die beiden ins Krankenhaus. In der Region Vorarlberg besteht laut Polizeiangaben zurzeit erhöhte Lawinengefahr.

+++ 2.49 Uhr: Zug rammt steckengebliebenes Auto von Gleisen +++

An einer Bahnschranke in den Gleisen festzustecken, dürfte zu den größten Horrorvorstellungen vieler Autofahrer gehören. Zwei Rentnerinnen in Bayern ist genau das passiert - woraufhin ein Zug gestern Nachmittag in ihren Wagen krachte. Da die 84-jährige Fahrerin und ihre 86 Jahre alte Begleiterin das Auto aber rechtzeitig verlassen konnten, kamen sie nach Polizeiangaben mit einem Schock davon.

Die jüngere der beiden war nach dem Kreuzen des Bahnübergangs in Buchloe (Ostallgäu) zu früh abgebogen, weshalb sich der Wagen in den Gleisen verhakte und steckenblieb. Ein Minuten später nahender Zug kam trotz Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und krachte gegen das Auto. Die 120 Bahnreisenden blieben dabei unverletzt. Und auch der beschädigte Zug konnte seine Fahrt letztlich fortsetzen. Das Auto hat indes nur noch Schrottwert.

+++ 2.48 Uhr: Social Bots machen im Netz Stimmung gegen Migrationspakt +++

In der Debatte um den UN-Migrationspakt haben einer Untersuchung zufolge außergewöhnlich viele sogenannte Social Bots im Internet Stimmung gegen die internationale Übereinkunft gemacht. Das berichtet "Die Welt" unter Berufung auf eine Analyse der Firma Botswatch, bei der hunderttausende Kurzbotschaften im Online-Dienst Twitter ausgewertet wurden. Demnach sind mit 28 Prozent mehr als ein Viertel aller Tweets zum Migrationspakt auf Social Bots zurückzuführen, also auf programmierte Teilnehmer in sozialen Netzwerken, die sich als reale Menschen ausgeben. Den Analysten zufolge liegt der Durchschnitt bei politischen Diskussionen sonst etwa bei der Hälfte (zehn bis 15 Prozent).

Der beim Migrationspakt beobachtete Anteil von Social Bots an einer Diskussion ist laut Botswatch so hoch wie seit der Bundestagswahl nicht mehr. Gestreut wurden demnach zum Beispiel Behauptungen, wonach die Bundesregierung versuche, die Öffentlichkeit beim Migrationspakt bewusst zu täuschen. Für die Studie untersuchte Botswatch rund 800.000 Tweets, die zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember veröffentlicht wurden.

+++ 1.23 Uhr: Polizei-Großeinsatz bei Hochzeit von Familienclans im Ruhrgebiet +++

Bei einem Großeinsatz im Ruhrgebiet hat die Polizei hunderte Gäste einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans kontrolliert. Mehrere Hundertschaften hätten gesrern Abend in Mülheim an der Ruhr die Gäste und rund 160 Fahrzeuge überprüft, teilte die Polizei Essen mit. Unter den Gästen seien "etliche Personen mit polizeilichen Vorerkenntnissen" gewesen. Der Einsatz sei Teil einer "Null-Toleranz-Strategie" gewesen, erklärte die Polizei. "Machtdemonstrationen" und "Normverstöße" sollten nicht zugelassen werden. Zugleich hätten die Feierlichkeiten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollen.

Die Polizei errichtete Kontrollstellen an den Einfahrtsstraßen zum Veranstaltungsort der Hochzeit. Drei Verdächtige wurden für weitere Ermittlungen auf eine Polizeiwache gebracht. Es bestehe der Verdacht von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Fahrerlaubnisrecht, erklärte die Polizei. Gegen einen 38-jährigen Gast lag zudem ein offener Haftbefehl vor.

+++ 1.03 Uhr: Ayers lehnt Job als Trumps neuer Stabschef ab +++

Der als möglicher neuer Stabschef von US-Präsident Donald Trump gehandelte Nick Ayers wird den Posten nicht übernehmen. Stattdessen kündigte der derzeitige Stabschef von Vize-Präsident Mike Pence an, das Weiße Haus zu Jahresende zu verlassen. Er werde aber mit Trumps Wahlkampfteam zusammenarbeiten, schrieb der 36-Jährige auf Twitter. Ayers war als Favorit für die Nachfolge von Trumps scheidendem Stabschef John Kelly gehandelt worden. Der Ex-General wird den Posten Ende des Jahres räumen, wie der US-Präsident am Samstag ankündigte.

Die "Washington Post" berichtete, Ayers sei wegen der schwierigen Erfahrungen von Kelly und dessen Vorgänger Reince Priebus "skeptisch" gewesen, was den Posten des Stabschefs angehe. Trump wiederum soll wütend darüber gewesen sein, dass sich Ayers nicht bis zum Wahljahr 2020 binden wollte.

+++ 0.14 Uhr: Riad lehnt Auslieferung von Verdächtigen im Fall Khashoggi an die Türkei ab +++

Saudi-Arabien lehnt die Forderung nach einer Auslieferung von zwei Verdächtigen im Fall der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi ab. "Wir liefern unsere Staatsbürger nicht aus", sagte Außenminister Adel al-Dschubeir in Riad. Die türkische Justiz hatte kürzlich Haftbefehle gegen zwei Vertraute des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgestellt, die "zu den Planern" von Khashoggis Tötung gehören sollen. Es handelt sich um den früheren saudiarabischen Vize-Geheimdienstchef Ahmad al-Assiri und den früheren königlichen Medienberater Saud al-Kahtani. Beide wurden in Saudi-Arabien ihrer Ämter enthoben. Der Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul von saudiarabischen Agenten getötet worden.